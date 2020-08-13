Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля будівлі посольства Білорусі проходить акція солідарності з учасниками протестів у Білорусі.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
В акції бере участь близько трьох сотень людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.
Учасники акції принесли із собою плакати із закликами зупинити насильство з боку правоохоронців щодо учасників протесту по всій Білорусі, звільнити політв'язнів, а також біло-червоно-білу символіку. Біля воріт посольства вишикувалися кілька учасників акції в балаклавах та із саморобними щитами, імітуючи білоруський ОМОН.
Люди скандували: "Живе Білорусь!" і "Свободу політв'язням!".
Учасники також вимагали звільнити українських волонтерів з організації "Схід-SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, затриманих у Білорусі.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Виявляється у мацкві був меморіал солідарності з біларусами.
А у 14му такого меморіалу не було. Зато була беркутня на авках, свічки на знак підтримки постраждалих силовиків і жарти про кастрюлєголових.
Не розумію, це щось не те з біларуським протестом чи мацкаль зламався?
а-а, ну все ясно... по чом платять?