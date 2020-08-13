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Новини Фото Революція в Білорусі
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Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі посольства Білорусі проходить акція солідарності з учасниками протестів у Білорусі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 01

В акції бере участь близько трьох сотень людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Учасники акції принесли із собою плакати із закликами зупинити насильство з боку правоохоронців щодо учасників протесту по всій Білорусі, звільнити політв'язнів, а також біло-червоно-білу символіку. Біля воріт посольства вишикувалися кілька учасників акції в балаклавах та із саморобними щитами, імітуючи білоруський ОМОН.

Люди скандували: "Живе Білорусь!" і "Свободу політв'язням!".

Учасники також вимагали звільнити українських волонтерів з організації "Схід-SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, затриманих у Білорусі.

Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 02
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 03

Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 04
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 05


Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 06
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 07
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 08
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 09
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 10
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 11
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 12
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 13
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 14
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 15
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 16
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 17
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 18
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 19
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 20
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 21
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 22
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 23
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 24
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 25
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 26
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 27
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 28
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 29
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 30
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 31
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 32
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 33
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 34
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 35
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 36
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 37
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 38
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 39
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 40
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 41
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 42
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 43

Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 44
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 45
Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів 46

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Білорусь (7931) вибори (6689) Київ (19469) посольство (944) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+13
Я киянин і підтримую бєларусів, але твоя зебільна любов не потрібна киянам.
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13.08.2020 19:15
+11
кияни, ви молодці!
всім - респект!
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13.08.2020 19:01
+9
Я українка. Цього тобі вистачить.
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13.08.2020 19:15
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В неті слухи: в Луки - інсульт. Серйозний інсульт.
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13.08.2020 20:05 Відповісти
говорили, если до вечера встанет, то обратится к нации -видно не встал
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13.08.2020 20:13 Відповісти
Это стеб?
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13.08.2020 20:05 Відповісти
Кода Лука подохнет напишите !
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13.08.2020 20:13 Відповісти
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y @n6j1K0PZH4vMK0y https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1293925672507912192 2 ч

Виявляється у мацкві був меморіал солідарності з біларусами.
А у 14му такого меморіалу не було. Зато була беркутня на авках, свічки на знак підтримки постраждалих силовиків і жарти про кастрюлєголових.
Не розумію, це щось не те з біларуським протестом чи мацкаль зламався?

Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів - Цензор.НЕТ 1214
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13.08.2020 20:24 Відповісти
"Организатором мероприятия выступила международная правозащитная организация Amnesty International"
а-а, ну все ясно... по чом платять?
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14.08.2020 08:52 Відповісти
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