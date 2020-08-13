Біля посольства Білорусі в Києві проходить акція солідарності з учасниками протестів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі посольства Білорусі проходить акція солідарності з учасниками протестів у Білорусі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

В акції бере участь близько трьох сотень людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Учасники акції принесли із собою плакати із закликами зупинити насильство з боку правоохоронців щодо учасників протесту по всій Білорусі, звільнити політв'язнів, а також біло-червоно-білу символіку. Біля воріт посольства вишикувалися кілька учасників акції в балаклавах та із саморобними щитами, імітуючи білоруський ОМОН.

Люди скандували: "Живе Білорусь!" і "Свободу політв'язням!".

Учасники також вимагали звільнити українських волонтерів з організації "Схід-SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, затриманих у Білорусі.

































































































Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ