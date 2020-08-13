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Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС. ФОТОрепортаж

На полігоні оперативного тактичного угруповання "Схід" відбувся третій етап змагань серед артилерійських розрахунків, що виконують бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС 01

У перший день змагань розрахунки пройшли різноманітні випробування під час подолання смуги перешкод, загальна довжина якої склала 400 метрів. На цьому відрізку були встановлені дванадцять пар автомобільних шин, які необхідно було пройти без контакту з ними, ставлячи ногу в їхній центр. Потім гармаші завантажували 50-кілограмові ящики з боєприпасами у кузов вантажного автомобіля. Найбільш складним завданням було проходження інженерного загородження з колючого дроту та дерев’яних споруд. Їхнє подолання ускладнювалося додатковими труднощами: димами, вибухами, стрільбою зі стрілецької зброї.

Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС 02
Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС 03
Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС 04

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Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС 05

На завершальному етапі подолання смуги перешкод військовослужбовці виконали вправи з метання гранат та стрільби по визначених мішенях. Останній іспит — надання першої допомоги та евакуація пораненого з поля бою. За невиконання окремих елементів вправ нараховувалися штрафні бали.

У другий день артилеристи виконували нормативи зі спеціальної підготовки. Вони складалися зі змагань з посадки (висадки) обслуги в самохідні установки, приведення системи в похідне і бойове положення, надання гарматам основного напрямку стрільби, зміні дальності й напрямку стрільби, заняттю і залишенню підготовленої вогневої позиції тощо.

Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС 06
Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС 07
Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС 08
Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС 09

Також дивіться: Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України. ФОТОрепортаж

Третій день виявися найбільш напруженим. Розрахунки виконували практичні стрільби прямою наводкою з різних типів гармат по нерухомих цілях. За кожне прицільне влучання першим пострілом нараховувалися 40 балів, другим — 30 балів, третім −20, четвертим — 10. Виконання вправ ускладнювалися тим, що завдання на розгортання ставилося командиру розрахунку на відстані 200-300 метрів від визначеного місця вогневої позиції. А при стрільбі з непідготовленої вогневої позиції ціль вказувалася лише після закінчення розгортання.

Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС 10
Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС 11

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: На Донеччині артилеристи Об'єднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

оборона (4781) військові навчання (2775) змагання (233) артилерія (788)


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Топ коментарі
+16
Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС - Цензор.НЕТ 6887
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13.08.2020 21:28
+3
Каждый раз душа болит видеть как на тренировках стреляют по мишеням или просто в пустоту. Вместо того, чтобы тренироваться на кошках кацапских уродах...
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13.08.2020 21:50
+3
Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС - Цензор.НЕТ 9674
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13.08.2020 22:23
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Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС - Цензор.НЕТ 6887
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13.08.2020 21:28 Відповісти
Головної вправи немає -стрільби керованими ************!
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13.08.2020 22:33 Відповісти
И что ? Я понимаю если б это были соревнования по уничтожению реальных вражеских позиций, это же ООС. А так , когда в сране декларируются намерения "нужно просто перестать стрелять", я даже не знаю зачем все это, разве что проверить, что стрелять ещё умеют.
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13.08.2020 21:37 Відповісти
зэко-***** и по кацапам боится стрелять, и перестать стрелять тоже боится. Вот - нашли выход...
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13.08.2020 21:43 Відповісти
стреляют с геацинтов, жгут дефицитные снаряды 152-мм, а с другой стороны упражняться надо по любому.
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13.08.2020 21:58 Відповісти
Ну вот зря вы так. Кроме всего артиллеристы ещё и выполнили упражнения по метанию гранатИсточник: https://censor.net.ua/p3213682
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13.08.2020 21:59 Відповісти
прийдет время "Ч" и все будет.
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13.08.2020 22:43 Відповісти
Каждый раз душа болит видеть как на тренировках стреляют по мишеням или просто в пустоту. Вместо того, чтобы тренироваться на кошках кацапских уродах...
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13.08.2020 21:50 Відповісти
Засвет сделали? Дурачки... Сидите и дальше в дерьме в своих окопах пока Вашу страну зеленая плесень разъедает по вяким велюрам.
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13.08.2020 22:17 Відповісти
Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС - Цензор.НЕТ 9674
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13.08.2020 22:23 Відповісти
ще один "мальчіквтрусіках" ?
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13.08.2020 22:38 Відповісти
очень нужные соревнования, теперь необходимо провести ракетные стрельбы на 1200 км. на всякий случай.
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13.08.2020 22:41 Відповісти
Помню, в 14-15 р.р. ми на протязі 3 місяців кожний день тренувалися по кацапам по 150-200 вистрілів в день на гармату. Ото весело було, а задоволення скільки дістали від своєї роботи.
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14.08.2020 08:54 Відповісти
 
 