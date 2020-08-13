Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС. ФОТОрепортаж

На полігоні оперативного тактичного угруповання "Схід" відбувся третій етап змагань серед артилерійських розрахунків, що виконують бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У перший день змагань розрахунки пройшли різноманітні випробування під час подолання смуги перешкод, загальна довжина якої склала 400 метрів. На цьому відрізку були встановлені дванадцять пар автомобільних шин, які необхідно було пройти без контакту з ними, ставлячи ногу в їхній центр. Потім гармаші завантажували 50-кілограмові ящики з боєприпасами у кузов вантажного автомобіля. Найбільш складним завданням було проходження інженерного загородження з колючого дроту та дерев’яних споруд. Їхнє подолання ускладнювалося додатковими труднощами: димами, вибухами, стрільбою зі стрілецької зброї.







Також дивіться: Змагання снайперів відбуваються на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

На завершальному етапі подолання смуги перешкод військовослужбовці виконали вправи з метання гранат та стрільби по визначених мішенях. Останній іспит — надання першої допомоги та евакуація пораненого з поля бою. За невиконання окремих елементів вправ нараховувалися штрафні бали.

У другий день артилеристи виконували нормативи зі спеціальної підготовки. Вони складалися зі змагань з посадки (висадки) обслуги в самохідні установки, приведення системи в похідне і бойове положення, надання гарматам основного напрямку стрільби, зміні дальності й напрямку стрільби, заняттю і залишенню підготовленої вогневої позиції тощо.









Також дивіться: Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України. ФОТОрепортаж

Третій день виявися найбільш напруженим. Розрахунки виконували практичні стрільби прямою наводкою з різних типів гармат по нерухомих цілях. За кожне прицільне влучання першим пострілом нараховувалися 40 балів, другим — 30 балів, третім −20, четвертим — 10. Виконання вправ ускладнювалися тим, що завдання на розгортання ставилося командиру розрахунку на відстані 200-300 метрів від визначеного місця вогневої позиції. А при стрільбі з непідготовленої вогневої позиції ціль вказувалася лише після закінчення розгортання.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ: На Донеччині артилеристи Об'єднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж