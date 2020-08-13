Туристка з Росії з дитиною впала в шахту недобудованої АЕС в окупованому Криму. ФОТО

Мешканка Воронежа з 5-річним сином провалилася в чотириметрову шахту на території недобудованої АЕС біля Щолкіно в Ленінському районі окупованого Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Жінка і хлопчик зірвалися в шахту під час огляду будівлі колишньої Кримської АЕС.

"Постраждалі були витягнуті назовні й доставлені в хірургічне відділення Ленінської центральної районної лікарні. Роботи з евакуації постраждалих ускладнювалися практично повною відсутністю світла. Спустившись у шахту, рятувальники виявили додатковий вихід із неї і на ношах евакуювали жінку з підозрою на перелом ребер. Хлопчика підняли за допомогою триколінної драбини", - повідомили рятувальники.

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Кримська атомна електростанція, розташована поблизу міста Щолкіно, була закинута через аварію на Чорнобильській АЕС.

У лютому 2016 року на засіданні комітету з майнових та земельних відносин окупаційного "парламенту" Криму було вирішено розібрати недобудовану Кримську АЕС, а будматеріали направити на будівництво мосту через Керченську протоку.

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Того ж року окупаційний "уряд" Криму вирішив списати і знести котельню покинутої Щолкінської атомної електростанції.

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