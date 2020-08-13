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Туристка з Росії з дитиною впала в шахту недобудованої АЕС в окупованому Криму. ФОТО

Мешканка Воронежа з 5-річним сином провалилася в чотириметрову шахту на території недобудованої АЕС біля Щолкіно в Ленінському районі окупованого Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Жінка і хлопчик зірвалися в шахту під час огляду будівлі колишньої Кримської АЕС.

"Постраждалі були витягнуті назовні й доставлені в хірургічне відділення Ленінської центральної районної лікарні. Роботи з евакуації постраждалих ускладнювалися практично повною відсутністю світла. Спустившись у шахту, рятувальники виявили додатковий вихід із неї і на ношах евакуювали жінку з підозрою на перелом ребер. Хлопчика підняли за допомогою триколінної драбини", - повідомили рятувальники.

Туристка з Росії з дитиною впала в шахту недобудованої АЕС в окупованому Криму 01

Також на Цензор.НЕТ: Заступник голови гільдії продюсерів РФ Глухов загинув, зірвавшись зі скелі в окупованому Криму

Кримська атомна електростанція, розташована поблизу міста Щолкіно, була закинута через аварію на Чорнобильській АЕС.

У лютому 2016 року на засіданні комітету з майнових та земельних відносин окупаційного "парламенту" Криму було вирішено розібрати недобудовану Кримську АЕС, а будматеріали направити на будівництво мосту через Керченську протоку.

Туристка з Росії з дитиною впала в шахту недобудованої АЕС в окупованому Криму 02

Шахта, в яку впала росіянка з дитиною

Того ж року окупаційний "уряд" Криму вирішив списати і знести котельню покинутої Щолкінської атомної електростанції.

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Крим (14153) росія (65191) туризм (1563)


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Топ коментарі
+81
Кто в Воронеже жил, тот даже в Крыму бомбоубежище ищет...
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13.08.2020 22:59
+43
...а если бы в Крыму сейчас были солдаты НАТО?!? Ужосссс...
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13.08.2020 23:00
+32
Больше смотреть в Крыму было нечего .
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13.08.2020 23:01
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самка ватного кацапа яжмамка авуляшка и ее личинко тугосеря нелегально упали в шахту -это бинго...страйк
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14.08.2020 07:33 Відповісти
Хорошее начало фильма ужасов.
Россиянка ходила по оккупированному Крыму и всматривалась в небо, ожидая долгожданных камней с неба...
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14.08.2020 08:09 Відповісти
Камнем з неба... Буває...
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14.08.2020 09:01 Відповісти
АЕС їй пухом...! Українській Землі - кацапські добрива...
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14.08.2020 09:52 Відповісти
Тарханкут?
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14.08.2020 10:32 Відповісти
Камни пошли...
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14.08.2020 11:10 Відповісти
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