Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську та інших містах Білорусі в п'ятницю, 14 серпня, тривають мирні акції протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.

Люди виходять на вулиці, щоб сказати своє "ні" знущанням і побиттю, яких зазнавали затримані від правоохоронців.





Навпроти універмагу "Білорусь" у ланцюг солідарності вишикувалися лікарі (в цьому районі розташовується 5-та лікарня). Вони тримають у руках плакати "Годі бити наших чоловіків", "Медики проти насильства".

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На Мінському електротехнічному заводі імені Козлова також вийшли на страйк.





Меблева фабрика "ЗОВ" у Гродно також не залишається осторонь.

До страйку долучилися Білоруський металургійний завод і "Гродно Хімволокно"

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.