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Новини Фото Революція в Білорусі
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Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську та інших містах Білорусі в п'ятницю, 14 серпня, тривають мирні акції протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.

Люди виходять на вулиці, щоб сказати своє "ні" знущанням і побиттю, яких зазнавали затримані від правоохоронців.

Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства 01
Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства 02

Навпроти універмагу "Білорусь" у ланцюг солідарності вишикувалися лікарі (в цьому районі розташовується 5-та лікарня). Вони тримають у руках плакати "Годі бити наших чоловіків", "Медики проти насильства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Німеччини викликало посла Білорусі для "термінової розмови"

На Мінському електротехнічному заводі імені Козлова також вийшли на страйк.

Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства 03
Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства 04

Меблева фабрика "ЗОВ" у Гродно також не залишається осторонь.

Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства 05

До страйку долучилися Білоруський металургійний завод і "Гродно Хімволокно"

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. 

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7931) протест (2398)


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Топ коментарі
+18
Они хотят не быть рабами. А со своими проблемами они как нибудь сами разберутся.
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14.08.2020 10:02
+18
Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства - Цензор.НЕТ 8518
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14.08.2020 10:17
+17
Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства - Цензор.НЕТ 9604
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14.08.2020 10:29
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батько их не понимает... омоновцы ж уже извинились
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14.08.2020 09:57 Відповісти
Пісець наблизився до Бацька крадькома !!)))
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14.08.2020 10:03 Відповісти
з хвилини на хвилину ******** бацько нації вийде на камеру "до народу" і можливо навіть на колінах, слізно попросить вибачення у своїх дітей за вимушену строгість в непростий для країни час, пообіцяє розібратись з "нелюдями" серед мусорні, навіть показово і жорстко покарає 2-3 придурка, після чого запросить до себе когось з народу на чай для дружньої бесіди, щоб вислухати претензії, порадитись як далі жити. всіх інших попросить розійтися по домівках бо завтра на роботу.
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14.08.2020 10:26 Відповісти
Завтра суббота. А послезавтра- Спас.
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14.08.2020 10:33 Відповісти
Им нужны новые выборы и новые кандидаты, т.к. с этими будущего нет, как и не было...
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14.08.2020 09:58 Відповісти
Нові кандидати - тільки потім вибори.
Зараз там тільки ЗЕкоманда.
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14.08.2020 10:22 Відповісти
Бастуйте! Штрейбрехерам бейте рожи! Победа будет за вами !!!
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14.08.2020 09:59 Відповісти
останетесь без работы - и это точно...
и будет, как в этой югославской песне - только лука - тито..
https://youtu.be/b_5mQbUjgno
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14.08.2020 10:12 Відповісти
глупости пишете..
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14.08.2020 10:18 Відповісти
вавка в твоём нике к месту...
песня классная?..устань друже тито, тито, тито...
так и луку вспоминать станут
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14.08.2020 10:31 Відповісти
- герой?
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14.08.2020 10:48 Відповісти
ты сам себя так обозвал...
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14.08.2020 10:59 Відповісти
остроумный ты наш...
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14.08.2020 11:11 Відповісти
У мусоров работа такая избивать граждан! им за это деньги платят! вы еще потребуйте чтобы тигры ели морквку место мяса!!

а насчет забостовок то ХА ХА ХА скоко граждан останутся без зарплаты! а по поводу типа урона то урон кому? предприятия государственные живут на бюджете!! а бюджет пополнятеся гражданами через налоги вы типа сами себе урон наносите!! ну удачи вам главное не надорвитесь!!

У вас токо один шанс это не плакатами махать а идти и захватывать госучреждения и выкидывать от тудова Лукашенко и его подельников все остально это вы сами себе карманы чистите!!
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14.08.2020 10:00 Відповісти
...а потом они увидят в глазах Батьки стремление к миру и пойдут дальше копать бульбу
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14.08.2020 10:00 Відповісти
Хотят обогнать Украину и стать самой бедной страной Европы, продать за копейки предприятия, увеличить на сотни процентов коммунальные тарифы, разогнать всё население на зароботки за границу? Ну, флаг им в руки.
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14.08.2020 10:00 Відповісти
Они хотят не быть рабами. А со своими проблемами они как нибудь сами разберутся.
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14.08.2020 10:02 Відповісти
Вот именно .. Как-нибудь
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14.08.2020 10:04 Відповісти
Дебил ватный
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14.08.2020 10:07 Відповісти
а по отчеству?
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14.08.2020 10:08 Відповісти
Взагалі то біларуси мріють догнати Україну по мінімальній зарплаті.
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14.08.2020 10:31 Відповісти
Бл.ть, это пять! здесь все только и мечтают жить как вы.
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14.08.2020 10:41 Відповісти
минималка Беларуси -151,86бакса
минималка Украины-151,88бакса
минималка росии- 165 баксов
вот и смотри чего особенно Беларусь добилась по отношению к другим, при этом народ там практически подвластные царя....
сьезди в Украину, посмотри сам. а не слушай "спецов"....
я могу понять когда емираты восхваляют свой устрой. там хотябы есть из-за чего...а тут. как и у всех- нихрена, а бахвальства на пол мира...
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14.08.2020 11:26 Відповісти
Гражданин, Вы хоть на секундочку в курсе, что Вы пишете из где-то самой бедной и коррумпированной страны Европы? чему завидовать?
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14.08.2020 11:43 Відповісти
Фальсифицируй выборы! Бей несогласных! Спасай сгущенку!
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14.08.2020 12:30 Відповісти
Вы вообще в курсе, что Молдова, Украина и Беларусь всегда были самыми бедными странами Европы? И сейчас Украина на 2-м снизу, а Беларусь на 3-м снизу. Только беларусы еще и в стойле.
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14.08.2020 12:30 Відповісти
еще раз говорю,вместо п...здеть,сьезди и посмотри....вместо слушать "спецов"...ведь все просто...и не надо никому ничего придумывать....ни мне ни тебе
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14.08.2020 17:42 Відповісти
я,спецом для ОСОБО ОДАРЕННЫХ, привел реальные факты о минималке....и это реальные ФАКТЫ,а не твои дебильные закидоны ниочем...
возьми словарь и посмотри что такое факт.
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14.08.2020 17:44 Відповісти
*ЛЯДЬ, ЛАПТИ НАДЕНЬ, ПРОСТУДИШЬСЯ.
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14.08.2020 12:26 Відповісти
Ну на пример как мы не рабы... И проблем у нас ну никаких....
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14.08.2020 10:05 Відповісти
Сама головна проблема України , українські гниди московських вошей , а решта негараздів , це похідне !!))))
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14.08.2020 10:08 Відповісти
Только не надо от этих глупостей.... Все знают, что плохому танцору всё мешает!
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14.08.2020 10:16 Відповісти
Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства - Цензор.НЕТ 8518
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14.08.2020 10:17 Відповісти
Да, про плохого танцора пожалуй таки правда!!!!!
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14.08.2020 10:47 Відповісти
Я голосував завжди за помаранчевих, і за Ющенка, в тому числі. Але чому тоді статки Ахметова при правлінні Ющенко зросли в 6 разів, та і при Порошенко він себе досить непогано почував. А вам не приходила думка, що оце протистояння - помаранчеві проти синіх, це всього лише спектакль, тому, що по факту олігархічна система не змінена, олігархи і далі грабують народ. При їх монополіях, відсутності конкуренції - розвитку країни не буде. Сюди не прийде іноземний інвестор, тому, що його тут "кинуть", і він не зможе добитися справедливості. Так, що, все це одна банда. І не треба ставити поряд Чорновола і Порошенко - це зовсім різні люди. Навіть Ющенко явно недотягує до нього.
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14.08.2020 11:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE&feature=emb_rel_pause
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14.08.2020 11:42 Відповісти
Саме так, сябри відстоюют власне право на чесні вибори !!!)))
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14.08.2020 10:05 Відповісти
Одни о человеческом достоинстве, другие о колбасе. И никогда им не понять друг-друга.
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14.08.2020 12:31 Відповісти
Вот бы у нас так восстали против некомпетентной зеленой "власти"...
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14.08.2020 10:01 Відповісти
Уже год как сражаются, если верить некоторым комментам тут на форуме.
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14.08.2020 10:03 Відповісти
За "компетентную" шЫколадную!
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14.08.2020 10:04 Відповісти
В Білорусі все кипить і булькає. Подивимось що зварять.
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14.08.2020 10:06 Відповісти
Щі.
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14.08.2020 10:07 Відповісти
Хоть хер полощи
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14.08.2020 10:08 Відповісти
Ги-ги !!))
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14.08.2020 10:10 Відповісти
"Щи,хоть ****** полощи" !!)))
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14.08.2020 10:09 Відповісти
ЗАЛУкашенкаПАрву?
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14.08.2020 10:33 Відповісти
К сажелению, віктор федорович в своем посте "Щі" сказал совершенно верно, там одни откровенные прокацапские кандидаты.
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14.08.2020 10:30 Відповісти
Да нет там забастовок, есть митинги на предприятиях, забастовка это когда останавливается предприятие а этого там нет.
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14.08.2020 10:09 Відповісти
Бастуйте, геть Луку, заводи свої вже можете починати різати на металолом ,корів під ніж і пакувати валізи на заробітки, ваші кукловоди вже руки потирають перед великим дерібаном, а путлєр готує медалі за "возвращєніє Білорусі"
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14.08.2020 10:10 Відповісти
В зеркало глянув чи що? Саме на кацапськом нарєчії пише.
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14.08.2020 10:21 Відповісти
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14.08.2020 10:23 Відповісти
Приношу извинения
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14.08.2020 10:32 Відповісти
Аби заводи працювали, слава Лукашенко, смерть дітям.Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства - Цензор.НЕТ 9394
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14.08.2020 10:34 Відповісти
Дтп
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14.08.2020 10:38 Відповісти
За цю дівчинку треба батькові по голові дати, ідіот вирішив покататись по місцях масових заворушень і вилетів на зустрічну смугу. А провокатори показують це фото, наче її мєнти побили.
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14.08.2020 10:42 Відповісти
Людина з родиною їхала до дому ,за звичайним маршрутом , а на іх автівку напала зграя гопоти з дубаками!! Як сказала малеча--бандити напали !!)))
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14.08.2020 10:49 Відповісти
Я так розумію, що якщо б на звичайному маршруті обвалився б міст, то сім'ї хана - батько-водій взагалі не бачить що твориться на дорозі і пре "мов танк". Я тут мєнтів не виправдовую, але ті відосики з заплаканими жіночками я вже бачив десь і "мальчікі в трусіках розіп'яті"
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14.08.2020 10:57 Відповісти
Я уже говорил...Сябры,зря вы все это затеяли,зря...Нет у вас "запаса прочности"...Только Украина могла жить и работать при всех жизненных перипетиях,ибо как ни странно,но кто-бы не пришел у нас к власти,страна держится...Нет у вас такого,просто вы слишком зависимы от рашки...
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14.08.2020 10:15 Відповісти
Нехай вчаться. Якщо не наб"єш ґулю на лобі, то не матимеш і досвіду.
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14.08.2020 10:22 Відповісти
Чужий досвід,він і є чужий , людина спроможна навчатись лише з власного досвіду !!))
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14.08.2020 10:46 Відповісти
в этом и вся проблема, что менять не строить оказывается. нет на горизонте сильного кандидата.
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14.08.2020 10:45 Відповісти
Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства - Цензор.НЕТ 9604
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14.08.2020 10:29 Відповісти
...реально, по відношенню до Польщі - ми ще білоруси. Поляки злотий рубльом не називають.
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14.08.2020 10:32 Відповісти
Кровавый таракан 3% проиграл - не помогло даже зверства гестапо и туремные конслагеря!
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
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14.08.2020 10:38 Відповісти
У тебя интернет отключили? - погугли, сколько в европе улиц, станций метро и тп тд носят эти "страшные" названия. тем более ваш опыт сам за себя говорит. так что сами разберемся.
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14.08.2020 10:47 Відповісти
Я давно думал, почему у прибалтов, поляков, чехов получилось, а у нас (вас) нет. А дело в том, что они сразу коммунистов убрали от власти. Ведь на западе коммунистические режимы приравнены к фашистским, а с уничтожением своего народа они даже лучше управлялись. Поэтому эти все коммунистические идолы совершенно ни к чему в нормальной стране.
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14.08.2020 11:13 Відповісти
Включите поисковик и посмотрите сколько этих улиц, парков, памятников и тп в нормальных странах. еще погуглите сколько миллиардов каждый год вливается в перечисленные Вами страны. А вообще, везде люди разные и потому живут по разному, по себе нет смысла судить.
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14.08.2020 11:50 Відповісти
Сюда тогда зачем пришли? Или наше мнение таки интиресует😁
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14.08.2020 11:18 Відповісти
Конечно интересует, надо же на чьих-то ошибках или успехах учиться. лично сам вас никогда не учу.
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14.08.2020 11:45 Відповісти
Успех наступити когда для Лукашенко изобретут еликсир вечной молодости, и вечная стабильность "накроет" билорусов😂😂😂 Время идет, и вас всех ждуть изменения, без треска такая стабильность не падает...
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14.08.2020 12:25 Відповісти
Та ты шо? Это какая страна Европы утыкана тысячами идолов Ленина, в каждом селе есть, и в каждом городе по 5?
Погуглил. Так это же та, что на 3-м месте снизу по экономике, но лучше, чем в нищей Украине. И понял я, это идолы ее берегут, а то будет как в Украине.
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14.08.2020 12:36 Відповісти
Поломал - молодец. если нечего ломать - переименовывай. не осталось, что переименовывать - ищи у других и гноби каких-нибудь белорусов или французов за то, что у них еще осталось что-то, тогда эта песня будет вечной, главное чтобы олигархи насыщались.. Пожалуйста, пофик.
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14.08.2020 13:37 Відповісти
А я не гноблю беларусов.
А ты молись на своего идола сколько хочешь. Поставь у себя во дворе и молись. А других не заставляй.
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14.08.2020 13:46 Відповісти
Ты обсуждаешь какой-то бред не актуальный здесь ни разу, самонакручиваешь себя, твоим олигархам похер на это.
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14.08.2020 14:09 Відповісти
А тебе не кажется, что именно коммунисты пришли и переименовали все, что можно было переименовать? Поуничтожали все названия, поназывали именами себя, да что там, при жизни называли. Города по три раза переименовывали, не могли определиться к из них самый великий. Так не справедливо ли будет смыть эту грязь?
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14.08.2020 13:49 Відповісти
Я трезвый человек, отношусь к истории, как к историям бытия людей, тягаться по вопросу кто больше чего переименовал в прошлом - у меня такое в голове даже не укладывается. да и на вашем примере не увидел никакого дополнительного аргумента в этих капаниях, олигархам похер.
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14.08.2020 14:07 Відповісти
Что-то на трезвого человека не похож. В каждом сообщении олигархи.
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14.08.2020 14:17 Відповісти
Это так, чтобы не забывал, что власть над тобой не у Ленина или Сталина, а олигархов.
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14.08.2020 15:32 Відповісти
С олигархами разбираемся. А тебя пока твой властелин овцой называет и лупит как скотину.
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14.08.2020 20:17 Відповісти
и мы разберемся. так устраивает?
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14.08.2020 21:53 Відповісти
Слушай, ты же сам пришел на украинский форум. Мы тебя не трогали. Хотел узнать мнение, узнал. Чего лезешь в бутылку?
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14.08.2020 21:59 Відповісти
А я и не кидаю предъяв. мне параллельно чужое мнение, при всем уважении.
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14.08.2020 22:08 Відповісти
Населению следует вооружаться и гнать мусорскую падаль в кацапию
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14.08.2020 11:38 Відповісти
Столетняя гражданская война. Как же я хочу увидеть конец этого сучьего царства. Жыве Беларусь, слава Украине, свобода России!
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14.08.2020 11:52 Відповісти
Фигнёй занимаются. Надо вылавливать мусоров и отрубать им руки.
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14.08.2020 12:43 Відповісти
ихний омон, как и укр беркут заточен на подавление бунтов в колониях с особой жесткостью. они не могут, не умеют вежливо под ручки.
теперь двойной протест. против выборов и наилия.
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15.08.2020 04:15 Відповісти
 
 