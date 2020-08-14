Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Мінську та інших містах Білорусі в п'ятницю, 14 серпня, тривають мирні акції протесту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.
Люди виходять на вулиці, щоб сказати своє "ні" знущанням і побиттю, яких зазнавали затримані від правоохоронців.
Навпроти універмагу "Білорусь" у ланцюг солідарності вишикувалися лікарі (в цьому районі розташовується 5-та лікарня). Вони тримають у руках плакати "Годі бити наших чоловіків", "Медики проти насильства".
На Мінському електротехнічному заводі імені Козлова також вийшли на страйк.
Меблева фабрика "ЗОВ" у Гродно також не залишається осторонь.
До страйку долучилися Білоруський металургійний завод і "Гродно Хімволокно"
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Зараз там тільки ЗЕкоманда.
и будет, как в этой югославской песне - только лука - тито..
https://youtu.be/b_5mQbUjgno
песня классная?..устань друже тито, тито, тито...
так и луку вспоминать станут
а насчет забостовок то ХА ХА ХА скоко граждан останутся без зарплаты! а по поводу типа урона то урон кому? предприятия государственные живут на бюджете!! а бюджет пополнятеся гражданами через налоги вы типа сами себе урон наносите!! ну удачи вам главное не надорвитесь!!
У вас токо один шанс это не плакатами махать а идти и захватывать госучреждения и выкидывать от тудова Лукашенко и его подельников все остально это вы сами себе карманы чистите!!
минималка Украины-151,88бакса
минималка росии- 165 баксов
вот и смотри чего особенно Беларусь добилась по отношению к другим, при этом народ там практически подвластные царя....
сьезди в Украину, посмотри сам. а не слушай "спецов"....
я могу понять когда емираты восхваляют свой устрой. там хотябы есть из-за чего...а тут. как и у всех- нихрена, а бахвальства на пол мира...
возьми словарь и посмотри что такое факт.
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
Погуглил. Так это же та, что на 3-м месте снизу по экономике, но лучше, чем в нищей Украине. И понял я, это идолы ее берегут, а то будет как в Украине.
А ты молись на своего идола сколько хочешь. Поставь у себя во дворе и молись. А других не заставляй.
теперь двойной протест. против выборов и наилия.