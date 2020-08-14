#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ + ФОТОрепортаж
Сьогодні в Дарницькому суді Києва триває розгляд позову Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані та його книги "Справа над Стусом". Під судом також проходить акція на підтримку книги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Своїм позовом Медведчук намагається "будь-яким способом на будь-якій території" заборонити поширення книги Вахтанга Кіпіані. Книга написана за розсекреченими матеріалами радянського КДБ, в яких чітко простежується співробітництво адвоката Медведчука з радянськими спецслужбами", - кажуть організатори акції.
Фото - Олег Богачук
За часів СРСР Віктор Медведчук був адвокатом. Він був призначений захисником поета Василя Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге. Поет був категорично проти Медведчука в ролі адвоката.
Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.
Влітку 2018 року під час зйомок фільму про Василя Стуса під назвою "Заборонений" актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що зі стрічки вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.
Режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.
З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.
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И вот недавно сволочь сама ушла от "переговоров", не пинком под зад или ссаной тряпкой, а сам...
Петляв би старий комуняка три дні між крапельками.
Брысь к ипеням, ******!!! Ты и ногтя Стуса не стоишь...
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