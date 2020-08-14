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#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ + ФОТОрепортаж

Сьогодні в Дарницькому суді Києва триває розгляд позову Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані та його книги "Справа над Стусом". Під судом також проходить акція на підтримку книги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Своїм позовом Медведчук намагається "будь-яким способом на будь-якій території" заборонити поширення книги Вахтанга Кіпіані. Книга написана за розсекреченими матеріалами радянського КДБ, в яких чітко простежується співробітництво адвоката Медведчука з радянськими спецслужбами", - кажуть організатори акції.

Також читайте: Позов Медведчука про заборону продажу книги про Стуса: засідання суду перенесли на серпень

#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 01
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 02
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 03
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 04
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 05
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 06
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 07
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 08
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 09
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 10
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 11
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 12
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 13
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 14
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук 15

Фото - Олег Богачук

За часів СРСР Віктор Медведчук був адвокатом. Він був призначений захисником поета Василя Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге. Поет був категорично проти Медведчука в ролі адвоката.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сцена суду над Стусом без зазначення прізвища адвоката - це баланс того, що нам дозволив зробити закон, - режисер фільму "Заборонений". ВIДЕО

Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.

Влітку 2018 року під час зйомок фільму про Василя Стуса під назвою "Заборонений" актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що зі стрічки вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.

Режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.

З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73) суд (11683) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+34
місце мертвечука у пеклі
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14.08.2020 11:25
+21
как и его избирателей... по Украине этой мрази пруд пруди ..
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14.08.2020 11:29
+19
нетрудно понять, что Первым Украинским Президентом, будет только тот, кто уже на следующий день своего правления, игнорируя озабоченности мировой общественности и голоса руцкой конюшни, посадит на колы посреди Майдана, - медведчука, бойку, симоненка и основную массу засветившихся их прихвостней, не успевших унести ноги. это будет то, что не сделал в свой первый день власти ни один из предыдущих шести презиков, каждый из которых, вместо этого первоочередного мероприятия, начавших угождать и нашим и вашим. это и привело к сегодняшнему раскладу.
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14.08.2020 11:32
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місце мертвечука у пеклі
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14.08.2020 11:25 Відповісти
как и его избирателей... по Украине этой мрази пруд пруди ..
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14.08.2020 11:29 Відповісти
должен мертведчук и портнов встретиться с олесем бузиной. это очень важно!!!
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14.08.2020 11:34 Відповісти
Доки вселякі Мертвечуки,Новинські,Гепита Допи вільно себе почувают в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не закінчиться !!))
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14.08.2020 11:38 Відповісти
но портнов и мертвячук должны быть первыми
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14.08.2020 11:44 Відповісти
Хай буде так!!1 Сепарсько-колорадське кубло гельмінтів-політиканів має бути знищено !!))
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14.08.2020 11:47 Відповісти
О це добра думка
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14.08.2020 12:11 Відповісти
Підтримую. Обома руками За.
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14.08.2020 12:45 Відповісти
Мертвечу УПЫРЬ!!! Когда он здохнет, ему надо кол осиновый вбить!!!
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14.08.2020 11:26 Відповісти
В другом порядке.Вбить осиновый кол,что бы он сдох.
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14.08.2020 11:32 Відповісти
Двумя руками за!
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14.08.2020 11:33 Відповісти
Вот именно !!!
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14.08.2020 12:13 Відповісти
нетрудно понять, что Первым Украинским Президентом, будет только тот, кто уже на следующий день своего правления, игнорируя озабоченности мировой общественности и голоса руцкой конюшни, посадит на колы посреди Майдана, - медведчука, бойку, симоненка и основную массу засветившихся их прихвостней, не успевших унести ноги. это будет то, что не сделал в свой первый день власти ни один из предыдущих шести презиков, каждый из которых, вместо этого первоочередного мероприятия, начавших угождать и нашим и вашим. это и привело к сегодняшнему раскладу.
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14.08.2020 11:32 Відповісти
Все последние презики измазаны в старого уголовника кучму. Зло=кучма не только не наказано, а куражится - ездит кортежами и имеет наглость подписывать в минске бумаги именем Украины...
И вот недавно сволочь сама ушла от "переговоров", не пинком под зад или ссаной тряпкой, а сам...
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14.08.2020 11:49 Відповісти
Рабиновича с дупой -гепой ,труханова ,Германшу и гнид журнашлюх ,которые осознанно вредили Украине
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14.08.2020 12:17 Відповісти
Всіх перелічувати ,клавіатура згорить від такого навантаження і кнопки повипадают !!!))
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14.08.2020 12:19 Відповісти
Алгоритм сего феномена - прост, как античность, могу поделиться. И так, старая власть, дабы не получать от новой, грядущей на горизонте, заслуженную "жопо-боль" за свои "свершения" и "покращення" еще при своей паскудной жизни и находясь при власти уже "скирдует" некий "откупной капиталец". Сумму откупного капитальцу устанавливает новая власть, пропорционально "наработкам" и "личным успехам" старой власти. Далее идет непродолжительный и колоритный торг, в результате которого 1) откупившиеся (Леня-Космос, и вся его молодая команда) весело разъезжается по дальним зарубежьям с туго набитыми чемоданами, а то и вовсе... - прямо в парламент! Дуже дьякую! 2) на НЕ откупившихся - (их - немного, ЕДИНИЦЫ, не обольщайтесь!) устраивают зрелищную охоту... Примеры нужны?
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14.08.2020 13:26 Відповісти
Мертветчук и зеленский падаль
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14.08.2020 11:34 Відповісти
От би його однопартійця Кравчука спитати про Стуса та мертветчука...
Петляв би старий комуняка три дні між крапельками.
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14.08.2020 11:35 Відповісти
мертвечука на гілляку
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14.08.2020 11:36 Відповісти
МЕРТВЕЧУК - ГНИДА !!!!!
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14.08.2020 11:38 Відповісти
Саме українські гниди москвських вошей і є реальна загроза суверенітету України ,самій Україні ,як державі і українцям , як націі !!))
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14.08.2020 11:42 Відповісти
Бакановчорт! Ти коли займешся цим чортом?
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14.08.2020 11:39 Відповісти
І не лише ним , а всією сепарсько-колорадською гидотою !!!))
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14.08.2020 11:44 Відповісти
Он сам такой - подстилка -холуй рашистский
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14.08.2020 12:18 Відповісти
Якби він був не такий, він би не сидів в тому кріслі !!))
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14.08.2020 12:21 Відповісти
Сегодня он запретил книги Стуса, а завтра он книги Бандеры будет запрещать.
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14.08.2020 11:41 Відповісти
А дєдушкі чЛєніна ні чьо нє запрєтят?
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14.08.2020 11:58 Відповісти
Медведчук - падаль выкормленная коммуняками...
Брысь к ипеням, ******!!! Ты и ногтя Стуса не стоишь...
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14.08.2020 11:43 Відповісти
МЕРТВЕЧУКА НА НАРЫ!!!!!
КОНФИСКОВАТЬ ВСЕ ЦЕННОСТИ, НАГРАБЛЕННЫЕ ИМ ЗА КРЕМЛЁВСКОЕ БАБЛО!!!
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14.08.2020 11:47 Відповісти
Людей не много, а это очень важная акция. И как могли убрать сцену из фильма? Наверное угрожали, это ж банда.
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14.08.2020 11:52 Відповісти
Ці потвори всюди,вони нищат Україну з середини,висмоктуют з Україні всі життєдатні сили,знекровлюют державу !!))
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14.08.2020 12:01 Відповісти
Мертвечук-гнида !
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14.08.2020 11:52 Відповісти
Нужно как можно скорее , очистить Украину от предателей, от этого кума в первую очередь.
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14.08.2020 11:53 Відповісти
На 112-му ввечері почнеться "марафон нанависті"... 10-ти хвилинками тут вже не обійдеться.
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14.08.2020 12:00 Відповісти
Медведчук должен гордиться книгой, потому что она подчеркивает его последовательность, приверженность собственным принципам и убеждениям.
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14.08.2020 12:03 Відповісти
Порошенко, продал Медвудчуку телеканал 112 и дизельный трубопровод, ублюдок.
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14.08.2020 12:20 Відповісти
Это же на сколько нужно быть дремучим совкодрочером чтобы пытаться запрещать книги или фильмы в 21 веке) Как правило так только им рекламу делают. Остальное сделает интернет. Не удивительно что мудачук - вечный политический лузер. Его наверное и рады бы уже кураторы в утиль сплавить да кум не дает.)
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14.08.2020 12:35 Відповісти
Это гандонище еще и за это должно ответить!
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук - Цензор.НЕТ 2869
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14.08.2020 12:44 Відповісти
#ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук - Цензор.НЕТ 7577
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14.08.2020 13:01 Відповісти
П..да...юга а не захиник, навіть за совка адвокати ніколи не говорили що їх підзахисний винен. Це суперечить самому принципу захисту. А найголовніше що цю падаль не мучить сумління, і ..у..ара лагерний міг за 30 років сказати чому так сталося, пояснити свої слова. Але путіносос так і здохне путінососом. "Усрамси, нє надмси", " За русь усрусь", "Запутина парву". Падаль вже давно повинна здохнути.
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14.08.2020 13:12 Відповісти
Пихуй на зЭговняные запреты - с удовольствием приобрету фолиант у самого Кипиани Ещё и автограф возьму )
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14.08.2020 13:34 Відповісти
 
 