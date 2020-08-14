Трирічну дівчинку витягли з охопленого вогнем легковика на Миколаївщині: дитина гралася із сірниками в салоні автомобіля. ФОТО
13 серпня о 16:30 рятувальникам повідомили про пожежу автомобіля Mazda 626 на території приватного домоволодіння на вул. Шевченка села Грейгове Вітовського району Миколаївської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
На місці з'ясувалося, що дівчинка 2017 р.н. гралася із сірниками всередині транспортного засобу, внаслідок чого воно загорілося. Сусід і батьки, побачивши це, загасили пожежу і дістали дитину.
Каретою швидкої медичної допомоги зі значними опіками дівчинку забрали до обласної дитячої лікарні.
Топ коментарі
+3 Омерзительный
показати весь коментар14.08.2020 11:56
+2 Владислав Обужеванний
показати весь коментар14.08.2020 11:54
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.08.2020 11:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
изобретательный и любознательный ребенок (поможи Боженька выздороветь)
и как быстро загорелось внутри? почему за 3-х леткой никто не наблюдал???
Хорошо, что не с гранатой.