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Трирічну дівчинку витягли з охопленого вогнем легковика на Миколаївщині: дитина гралася із сірниками в салоні автомобіля. ФОТО

13 серпня о 16:30 рятувальникам повідомили про пожежу автомобіля Mazda 626 на території приватного домоволодіння на вул. Шевченка села Грейгове Вітовського району Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На місці з'ясувалося, що дівчинка 2017 р.н. гралася із сірниками всередині транспортного засобу, внаслідок чого воно загорілося. Сусід і батьки, побачивши це, загасили пожежу і дістали дитину.

Каретою швидкої медичної допомоги зі значними опіками дівчинку забрали до обласної дитячої лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулого тижня на водоймах України загинули 52 особи, під час пожеж - 18, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Трирічну дівчинку витягли з охопленого вогнем легковика на Миколаївщині: дитина гралася із сірниками в салоні автомобіля 01
Трирічну дівчинку витягли з охопленого вогнем легковика на Миколаївщині: дитина гралася із сірниками в салоні автомобіля 02

Автор: 

безпека (935) діти (5066) Миколаївська область (2274) пожежа (4330) ДСНС (5110)


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Топ коментарі
+3
Владик, ребенку три года. А вот родителям по шее надавать нужно. Это только их вина.
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14.08.2020 11:56
+2
Видать не учили ее родители, что спички детям не игрушка!
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14.08.2020 11:54
+2
Трехлетнюю девочку вытащили из горящей легковушки на Николаевщине: ребенок играл со спичками в салоне автомобиля - Цензор.НЕТ 432
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14.08.2020 11:55
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Видать не учили ее родители, что спички детям не игрушка!
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14.08.2020 11:54 Відповісти
Владик, ребенку три года. А вот родителям по шее надавать нужно. Это только их вина.
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14.08.2020 11:56 Відповісти
еще папик "от радости" целый грузовик мороженного купит... но ЖОПА у дочки с мамой будет как у макаки... ребенок мог стырить в 3 годика спички и спрятать вполне реальность с 2 лет до 4 годиков дети у нас воры они не осознают -что нельзя .... а еще от противного.... если запрещают тем более надо тайком.. так что списать на 3 годика не выйдет.... вот вопрос зачем ее одну родители оставили в салоне машины..... тепловой удар на полминуты реальность о тут вопросик...
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14.08.2020 12:00 Відповісти
Швидше тато коробку сірників тримав на торпедо .
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14.08.2020 12:10 Відповісти
Я своего малыша поднёс к газовей печке и дал попробовать огонь рукой.Он к ней больше и близко не подходил почти до совершеннолетия.А внуки в гостях- те первым делом ручки крутить.Слава богу печка с газ-контролем.Да и у самого кастрюли сбегали,выгорали сковородки.Газовая автоматика,да и в электрике-смертями написанная безопасность.
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14.08.2020 12:04 Відповісти
Ну положим у ребенка в таком возрасте может не быть стойкой ассоциации спичек с огнем.
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14.08.2020 12:15 Відповісти
В три года сейчас некоторые дети в смартфонах и компах лучше разбираются, чем 50-ти летние. А ты говоришь спички...
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14.08.2020 13:53 Відповісти
Ключевое слово "некоторые".
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14.08.2020 14:12 Відповісти
Трехлетнюю девочку вытащили из горящей легковушки на Николаевщине: ребенок играл со спичками в салоне автомобиля - Цензор.НЕТ 432
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14.08.2020 11:55 Відповісти
Она-она!
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14.08.2020 12:33 Відповісти
А лисички. Взяли спички, К морю синему пошли, Море синее зажгли
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14.08.2020 12:01 Відповісти
Родители видимо идиоты ...
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14.08.2020 12:09 Відповісти
честно говоря спички уже стают редкостью... да еще и в машине...(даже у курильщиков)
изобретательный и любознательный ребенок (поможи Боженька выздороветь)
и как быстро загорелось внутри? почему за 3-х леткой никто не наблюдал???
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14.08.2020 12:15 Відповісти
Папику и маманьке, по жопце нахлопать ремешком, следует!!!
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14.08.2020 12:19 Відповісти
"3-летний ребенок играет в машине со спичками" - это напоминает мне Беларусь. Вопрос только в том, кто их вытаскивать будет из горящей машины.
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14.08.2020 12:30 Відповісти
Купите ребенку куклу, чтобы девочка не играла со спичками.
Хорошо, что не с гранатой.
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14.08.2020 12:33 Відповісти
Прям, пацанка.
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14.08.2020 12:34 Відповісти
списками поджеч машину и взрослый не сможет бред
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14.08.2020 12:40 Відповісти
А у вас сірники ще такі що діти можуть запалити? Тут сірники дорослому важко чиркнути щоб загорілись, 4-5 зломаєш поки 6-та запалиться, аж злить. І запальнички такі що діти не запалять, навіть жінкам важко натиснути, такі тугі. І розетки захищені, в одну дірку нічого не влізе, треба втикати в дві одночасно і рівномірно натискати щоб вилка влізла, від бритви напр.. І ковпачки на всіх небезпечних для дітей пляшках теж діти не відкрутять, треба сильно натиснути щоб відкрутили, а в дітей стільки сили нема. Все продумано.
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14.08.2020 12:44 Відповісти
Был бы двигатель, поехала бы кататься, и машина осталась бы целая
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14.08.2020 13:21 Відповісти
 
 