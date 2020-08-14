Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі. ФОТОрепортаж
На ротацію в Кривий Ріг 13 серпня повернулися військовослужбовці 21-ї окремої бригади імені Петра Калнишевського Національної гвардії України. Протягом трьох місяців гвардійці виконували службово-бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області.
Про це повідомляє пресслужба бригади, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні завершилася Ваша ротація. Вітаю кожного з Вас із успішним виконанням службових завдань та поверненням додому. І попри всі зміни, що відбуваються, ціль у нас залишається одна - захистити мирне населення та звільнити окуповані території", - зазначив під час вітальної промови командир бригади полковник Володимир Белоусов.
Попереду у гвардійців, які повернулися додому, - вихідні дні, після яких вони знову приступлять до виконання своїх службових обов'язків.
Будь ласка, зачекайте...
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Героям слава !!
З поверненням, хлопці !
Земной вам поклон!!!