Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі. ФОТОрепортаж

На ротацію в Кривий Ріг 13 серпня повернулися військовослужбовці 21-ї окремої бригади імені Петра Калнишевського Національної гвардії України. Протягом трьох місяців гвардійці виконували службово-бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завершилася Ваша ротація. Вітаю кожного з Вас із успішним виконанням службових завдань та поверненням додому. І попри всі зміни, що відбуваються, ціль у нас залишається одна - захистити мирне населення та звільнити окуповані території", - зазначив під час вітальної промови командир бригади полковник Володимир Белоусов.

Попереду у гвардійців, які повернулися додому, - вихідні дні, після яких вони знову приступлять до виконання своїх службових обов'язків.







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