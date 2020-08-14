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Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі. ФОТОрепортаж

На ротацію в Кривий Ріг 13 серпня повернулися військовослужбовці 21-ї окремої бригади імені Петра Калнишевського Національної гвардії України. Протягом трьох місяців гвардійці виконували службово-бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завершилася Ваша ротація. Вітаю кожного з Вас із успішним виконанням службових завдань та поверненням додому. І попри всі зміни, що відбуваються, ціль у нас залишається одна - захистити мирне населення та звільнити окуповані території", - зазначив під час вітальної промови командир бригади полковник Володимир Белоусов.

Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі 01

Попереду у гвардійців, які повернулися додому, - вихідні дні, після яких вони знову приступлять до виконання своїх службових обов'язків.

Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі 02
Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі 03
Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі 04

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Автор: 

Кривий Ріг (1358) Національна гвардія (1532) операція Об’єднаних сил (6725)


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Что ж землячок ихний не приехал на встречу - такую возможность попиариться упустил!
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14.08.2020 12:08 Відповісти
Він ім відосік забацає.
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14.08.2020 12:11 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі - Цензор.НЕТ 9633
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14.08.2020 12:16 Відповісти
Слава Україні !
Героям слава !!
З поверненням, хлопці !
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14.08.2020 12:33 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі - Цензор.НЕТ 3813
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14.08.2020 13:37 Відповісти
Ну хоть на «сторону посмотрели»...
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14.08.2020 13:38 Відповісти
С возвращением!
Земной вам поклон!!!
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14.08.2020 14:23 Відповісти
 
 