Начальник відділу поліції в Кривому Розі піде під суд за підкуп керівництва: 20 тис. грн щомісяця. ФОТО
Прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).
Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець запропонував своєму начальнику надавати щомісяця по 20 тис грн за те, що він не реагуватиме на невжиття підлеглим заходів із протидії незаконному збуту тютюнових виробів на території обслуговування відділу поліції.
Під час чергової передачі коштів міліціонера затримали.
Топ коментарі
+6 Hanka Panyanka
показати весь коментар14.08.2020 12:16
+6 aleks rezia
показати весь коментар14.08.2020 12:18
+4 Anatoly Nichikov #234096
показати весь коментар14.08.2020 12:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всьо буде як хор верьовки, горіла-палала
Начальник обиделся)))
а 20тис начальству не сподобалося,
у них свій план на занос
Юзик, наверное за раз столько в ресторане только на завтрак обставляет ... а тут в месяц... и на всех .... )))