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Новини Фото Хабарники
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Начальник відділу поліції в Кривому Розі піде під суд за підкуп керівництва: 20 тис. грн щомісяця. ФОТО

Прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець запропонував своєму начальнику надавати щомісяця по 20 тис грн за те, що він не реагуватиме на невжиття підлеглим заходів із протидії незаконному збуту тютюнових виробів на території обслуговування відділу поліції.

Під час чергової передачі коштів міліціонера затримали.

Начальник відділу поліції в Кривому Розі піде під суд за підкуп керівництва: 20 тис. грн щомісяця 01
Начальник відділу поліції в Кривому Розі піде під суд за підкуп керівництва: 20 тис. грн щомісяця 02

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

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Автор: 

хабар (4704) Кривий Ріг (1358) Нацполіція (15173)


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Топ коментарі
+6
а руководство тоже пойдет? или будет искать нового "носильщика"?
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14.08.2020 12:16
+6
Походу слишком мало предложил)
Начальник обиделся)))
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14.08.2020 12:18
+4
мало заносил...
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14.08.2020 12:14
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????...!!!!...?????.....
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14.08.2020 12:12 Відповісти
мало заносил...
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14.08.2020 12:14 Відповісти
юзік докерувався...фк кривбас на черзі...
всьо буде як хор верьовки, горіла-палала
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14.08.2020 12:27 Відповісти
Ничто так не унижает, - как мизерность взятки
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14.08.2020 12:37 Відповісти
а руководство тоже пойдет? или будет искать нового "носильщика"?
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14.08.2020 12:16 Відповісти
мало предложил 20 тыс. гривен это 700 дол. а вот 28 тыс. = 1000 дол. в самый раз
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14.08.2020 12:17 Відповісти
Походу слишком мало предложил)
Начальник обиделся)))
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14.08.2020 12:18 Відповісти
Носил по 20 тыс. Начальник захотел больше. Больше давать отказался. Начальник решил его посадить, а на освободившееся место поставить более сговорчивого.
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14.08.2020 13:19 Відповісти
мало заносил...там стандартная такса 20 штук баксов
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14.08.2020 12:20 Відповісти
до того заносив більше,
а 20тис начальству не сподобалося,
у них свій план на занос
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14.08.2020 12:25 Відповісти
начальство подыщет себе нового носильщика с большей суммой
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14.08.2020 12:31 Відповісти
а руководство не пойдет?????... там всю финансовую пирамиду нужно сажать
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14.08.2020 12:31 Відповісти
Ахах. Керівництво ставить задачу- щомісяця здати 20к. І судитимуть не тих, хто вимагає, а тих, у кого вибір- занести або звільнитись.
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14.08.2020 12:37 Відповісти
Он не виноват!
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14.08.2020 12:47 Відповісти
суд должен учесть что взятка чисто со своей зарплаты и прошла налогообложение
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14.08.2020 12:48 Відповісти
нормально, чувака доїли, а потім ще й підставили
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14.08.2020 13:13 Відповісти
Взяли потому что решалу пузатого Юзика унизил. Такой смехотворной суммой.
Юзик, наверное за раз столько в ресторане только на завтрак обставляет ... а тут в месяц... и на всех .... )))
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14.08.2020 13:37 Відповісти
Путинский тедис начальника уже купил за большую сумму.
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14.08.2020 13:56 Відповісти
у нас 50 носять
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14.08.2020 14:16 Відповісти
один несет , другой берет )))) и все "честные и порядочные" цепные псы авакова , прошедшие типа отбор и тест на профпригодность, ну в смысле бабло ковать и заносить вышестоящим .одним словом, мразота мусорская. полиции к сожалению с этих ублюдков создать не получится, разве что полюцию))))
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14.08.2020 14:25 Відповісти
 
 