Начальник відділу поліції в Кривому Розі піде під суд за підкуп керівництва: 20 тис. грн щомісяця. ФОТО

Прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець запропонував своєму начальнику надавати щомісяця по 20 тис грн за те, що він не реагуватиме на невжиття підлеглим заходів із протидії незаконному збуту тютюнових виробів на території обслуговування відділу поліції.

Під час чергової передачі коштів міліціонера затримали.





Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

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