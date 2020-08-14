Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка. ФОТО

Громадський активіст із Білорусі Ігор Станкевич показав гематоми на своєму тілі, які залишилися після побиття його силовиками на акції протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Станкевича в фейсбуці.

"Це не моя дупа, ця обличчя лукашизму - лютого, нелюдського, жадібного, садистського, кривавого. Ми повинні перемогти. Інакше вони нас знищать", - написав активіст.







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