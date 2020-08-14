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Новини Фото Революція в Білорусі
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Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка. ФОТО

Громадський активіст із Білорусі Ігор Станкевич показав гематоми на своєму тілі, які залишилися після побиття його силовиками на акції протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Станкевича в фейсбуці.

"Це не моя дупа, ця обличчя лукашизму - лютого, нелюдського, жадібного, садистського, кривавого. Ми повинні перемогти. Інакше вони нас знищать", - написав активіст.

Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка 01
Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка 02
Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка 03

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Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка 04

Автор: 

Білорусь (7931) побиття (935) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+32
Это лицо русского мира!!
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14.08.2020 12:32
+30
Свободу так просто не дарують...
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14.08.2020 12:31
+24
Телеканали Мертвечука ведуть й Україну туди ж ...
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14.08.2020 12:36
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Свободу так просто не дарують...
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14.08.2020 12:31 Відповісти
Ну... Они же хотели, "как в СССР", получили, как в СССР. У нас таких 73%, а там 90%
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14.08.2020 12:33 Відповісти
В Беларуси таких 13,7 %.
Траурный венок на гроб диктаторского режима.

Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко - Цензор.НЕТ 1126
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14.08.2020 12:36 Відповісти
За вінок +, а от на рахунок 13.7% не впевнений, думаю більше і значно більше.
Ви подумайте, а скільки білорусів хоче Єдіного гАсударства от будете мати відсоток совків.
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14.08.2020 12:40 Відповісти
Из общения со знакомыми и родней в Беларуси -- поголовное большинство совков. Ничего хорошего из этого роя не выйдет. Лука взялся именно в Беларуси не просто так.
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14.08.2020 12:47 Відповісти
но это преимущественно пенсионеры, а не молодежь.
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14.08.2020 14:04 Відповісти
Голосует на выборах все население, а не только активная проевропейская молодежь, которой в Беларуси очень и очень мало. Пообщайтесь лично с протестующими -- прозреете.
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14.08.2020 14:16 Відповісти
Тем не менее, 60% реальных голосов за Тихановскую.
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14.08.2020 17:16 Відповісти
Вот именно, за явного прорашенского кандидата.
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14.08.2020 18:03 Відповісти
Которая явно сбежала в рашку
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14.08.2020 18:40 Відповісти
попурі з іноЗМІ про події в Білорусі...
-Якщо в країні є вибори, то треба проводити їх ЧЕСНО. Вибори - це процедура. Тобто повинні дотримуватися всі вимоги щодо виключення фальсифікацій, інакше ЦЕ ОБМАН.
-Жорстокість ОМОНу і взагалі всіх "силовиків" вражає.Як ще можна пояснити ставлення "силовиків" до протестуючих? Неначе це два різні народи. Уже немає одного народу. Є завойовники і переможені.
Схоже, що їх готували всі 25 років правління Лукашенкова. Відбирали туди самих підлих тварюк, платили їм високі зарплати.
-Яка глибинна причина цих масових протестів? Чому виходять десятки тисяч, а незадоволена майже вся Білорусь?
-Якщо переміг Лукашенко з 80%, то чому 80% не вийшли на захист свого вибору?
-Людина повинна мати в собі розуміння Сенсу свого існування. Минуло вже тридцять років і ВИРОСЛО НОВЕ ПОКОЛІННЯ, яке не хоче чекати ще 30 років обіцяного Раю.
-Їх обирає" народ! Але такі, як путін і Лукашенко давно забули про свій народ! Для них це натовп, який можна розганяти, садити і вбивати!
-Ось так, спочатку "вибираєш" президента. Він приходить тихий, скромний. Потім сколочує урядову банду, обзаводиться армією і вважає себе богом! І його мітлою не виженеш!
-Білоруські телеведучі почали звільнятися з держканалів
-Силовики переходять до протестуючих, зривають з себе відзнаки , палять і викидають в сміттєві ящики
І насамкінець, приклад військового, в якого офіцерська честь лишилася чи стою і незаплямованою:
-Полковник спецназу ГРУ РБ Володимир Бородач звернувся до білоруських силовиків:
- Панове офіцери, прапорщики, сержанти, солдати!
Такої ганьби не бачила наша країна!
Ми, ветерани ЗС, МВС, КДБ, ветерани війни, проливали кров за інтереси своєї Батьківщини, за інтереси людей яких ви калічите і вбиваєте сьогодні на вулицях нашої країни, людей які годують, озброюють вас для захисту від своїх ворогів.
Ви стаєте не гордість, а ганьбою нашої армії, МВС і КДБ. Подивіться кого ви захищаєте!
Ви захищаєте божевільного диктатора, що обікрав свій народ. І цей народ ви намагаєтеся закатати в асфальт за бутерброд з маслом.
Любіть Білорусь, як ці юнаки, дівчата, які встали навпроти вас за вашу і нашу честь та свободу.
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14.08.2020 14:36 Відповісти
Пообщайтесь лично с протестующими -- прозреете.
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14.08.2020 15:05 Відповісти
У вас у ********** таких 98%
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14.08.2020 12:40 Відповісти
Не смешите, хотели сссра, тогда, когда это было чем-то оправдано. поменялось время - поменялись хотелки. это приемлемая эволюция общества. просто власть оказалась не готова. и винят его не за прошлое, а за неготовность к переменам.
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14.08.2020 13:47 Відповісти
ДА! ТОЧНО! АЙ МОЛОДЕЦ!
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14.08.2020 12:31 Відповісти
Это лицо русского мира!!
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14.08.2020 12:32 Відповісти
Телеканали Мертвечука ведуть й Україну туди ж ...
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14.08.2020 12:36 Відповісти
Це россосята.
Їх фінансує всесвітньо відомий "філантроп" @уйло.
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14.08.2020 12:53 Відповісти
Кандидата в мэры Кривого Рога от партии Слуга народа Юрий Корявченков поддерживают 26,7% жителей города...
На втором месте, согласно данным опроса, в случае проведения выборов в следующее воскресенье, оказался бы действующий мэр Юрий Вилкул - 21,4%, а на третьем лидер партии Батькивщины Ольга Бабенко с 12,7%, передает korrespondent.net.
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14.08.2020 13:05 Відповісти
? Юля уже на пенсии?
"лидер партии Батькивщины Ольга Бабенко"
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14.08.2020 14:56 Відповісти
а вот лицо Европы :
Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко - Цензор.НЕТ 4033

оно мне нравится больше
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14.08.2020 12:36 Відповісти
Люблю такие впечатляющие лица. И сзади и спереди.
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14.08.2020 12:45 Відповісти
а кацапо-зебилы спамят
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14.08.2020 12:53 Відповісти
не, думаю геи или феминистки (в сортах дерьма не разбираюсь).
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14.08.2020 12:56 Відповісти
Люблю такие до лица
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14.08.2020 13:12 Відповісти
А вот рыло РашкиБілоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка - Цензор.НЕТ 4130
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14.08.2020 15:09 Відповісти
лікування/вакцина від рузького міру..

якщо імунітет не з'явиться, то щеплення повторити через рік
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14.08.2020 13:16 Відповісти
Шкода ... Але чомусь здається, українські активісти не будуть таке показувати, нехай не надіється на такой ісход НЕлох!
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14.08.2020 12:33 Відповісти
Это всё следует из менталитета белорусов. Много лет менты, судьи творят беспредел. Им ответок не прилетает. Я читал комменты на цензоре, после того как омоновцы гонялись по Минску за велосипедистами. У нас бы мусора(в Украине) за такую хрню на столбах висели. Здесь терпят.
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14.08.2020 12:35 Відповісти
Да и хер с тобой. Белорусы, вы бараны, лохи и терпилы. Почему не берете штурмом участки?! Полицаев в годы войны за такое вешали те же партизаны. А вы...Украинцы своих подонков на раз вынесли, а вы просто ничтожества. Песни они на улицах поют. Еще раком встаньте.бб
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14.08.2020 12:36 Відповісти
Білорусів не шкода! Запустили кацапську гадюку собі в хату та дуже раділи.
Гестапо омонівське тільки почало свою плідну працю.Вам білоруси не вірю!
Все буде рашка.Заспокійтеся терпіли!
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14.08.2020 18:47 Відповісти
Белорусский активист Станкевич показал побои: Это не задница, а лицо Лукашенко - Цензор.НЕТ 1170
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14.08.2020 12:37 Відповісти
Рядом с таким портретом Лукашенки всегда и обязательно должен быть такой же портрет Уйла. Без кремлевского упыря Лука не стал бы тем кем он есть сейчас. Он просто одно из лиц гэбистской моли.
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14.08.2020 12:59 Відповісти
Портрет гнома будет намного страшнее. лука еще эталон доброты.
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14.08.2020 13:12 Відповісти


Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка - Цензор.НЕТ 8980 https://censor.net/user/424078
ЯБВДЛ...

Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка - Цензор.НЕТ 2188
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14.08.2020 12:43 Відповісти
Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка - Цензор.НЕТ 3311
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14.08.2020 13:15 Відповісти
Точно таке творилося на Майдані. Але тоді ніхто нічого не показував, бо міліцейські злочинні групи викрадали людей і катували, саджали в тюрму і є зниклі, яких ніхто і не шукав. Що, знову люди винні, що не бажають коритися злочинцю? Чи можливо винні злочинці і їх слуги: там ОМОН, а в нас кури "Беркут"?
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14.08.2020 12:47 Відповісти
Александр Григорич, тебе не о сексе щас думать надо
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14.08.2020 12:47 Відповісти
Как думаете, через сколько дней беларусы начнут массово скандировать - Ра-а-а-се-е-я! Пу-у-ти-ин! Введи-и-и!?
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14.08.2020 12:53 Відповісти
если бы Лука не остановился, то кричали бы уже на этих выходных.
А так Лука раше всю игру переломал.
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14.08.2020 12:57 Відповісти
Значит надо ждать бурят. Одних в форме беларуского спецназа, других в трениках адидас.Адидасовцы начнут кидать камни в спецназ, те их будут нещадно месить. Картинка на NEXTA засверкает новыми красками и дух свободы в объятиях старшего брата воспрянет вновь. По итогам все три подразделения одной и той же кремлевской службы получат звания, медали и денежные ништяки.
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14.08.2020 13:08 Відповісти
О тож...
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14.08.2020 12:58 Відповісти
Скоро!Дуже скоро!
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14.08.2020 18:49 Відповісти
Ну от зараз всі постраждалі покажуть свої синяки,розкажуть,як ях нізащо лупцювали кийками,труїли газом,і т.д. А далі що? Що робити будете,сябри? А лука тим часом якісь там засідання проводить,і болт клав на всіх битих і не битих...
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14.08.2020 12:56 Відповісти
Бацька-колгоспник надавав сябрам по сраці та мордасам.
Завтра почнуть звинятися перед вусатим тарганом!
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14.08.2020 18:57 Відповісти
Сгонять всех в хаты и поджигать еще не начали но к тому идет.
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14.08.2020 13:06 Відповісти
Воля як і життя народжується в муках і з плачем.
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14.08.2020 13:29 Відповісти
Станкевич, Крым - ЧЕЙ!?
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14.08.2020 13:31 Відповісти
Косово - чье?
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14.08.2020 13:49 Відповісти
Мне на Косово на-срать, дорогой! У нас Крым оттяпали под шумок! Не слыхал-ли!? А 99%% "братского народа" считает, что Крым принадлежит, по праву, мокшании.. Не с оттудова-ли?
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14.08.2020 14:13 Відповісти
Вот видишь, ты сам ответил на свой вопрос к гражданину чужой страны о своих проблемах.
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14.08.2020 14:30 Відповісти
100%% справедливо. Чужие проблемы - никому не нужны, но я совсем о другом.
Беда в том, что ответы были бы не типа "а мне - по фиг, чей Крым!" Нет. Ответ был бы четкий и конкретный! Сказать - какой!?
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14.08.2020 14:35 Відповісти
Білоруський активіст Станкевич показав побої: Це не дупа, а обличчя Лукашенка - Цензор.НЕТ 4533
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14.08.2020 13:33 Відповісти
так и знал шо высрет про больную тему - хестапо и прочий бред. не хестапо убило 2/3 населения страны.
они поехавшие на теме дидываивальников
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14.08.2020 20:17 Відповісти
 
 