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Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, "Білшини", "Білоруськалій" і інших підприємств приєдналися до протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До загальнонаціонального страйку в Білорусі приєдналися працівники столичного метрополітену, "Білшини", "Білоруськалій" і інших підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Беларусь головного мозга".

Співробітники метрополітену піднялися на поверхню.

Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, Білшини, Білоруськалій і інших підприємств приєдналися до протесту 01Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, Білшини, Білоруськалій і інших підприємств приєдналися до протесту 02

Страйкують на нафтопереробному підприємстві "Нафтан".

Також дивіться: Робітники білоруського МАЗу оголосили страйк і скандують: "Вибори! Вибори!". ВІДЕО

Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, Білшини, Білоруськалій і інших підприємств приєдналися до протесту 03

"Білшина" і "Білоруськалій" також беруть участь у страйку.

Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, Білшини, Білоруськалій і інших підприємств приєдналися до протесту 04
Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, Білшини, Білоруськалій і інших підприємств приєдналися до протесту 05

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Автор: 

Білорусь (7931) страйк (208)


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Топ коментарі
+16
Не правда, движ был почти по всей стране, собирались на митинги регулярно, особенно на западе и в центре.
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14.08.2020 13:07
+16
А зеленое недоразумение и слова не выдавило из себя по поводу кровопролитя в Беларуси
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14.08.2020 13:19
+14
Каток не остановить, картофельный фюрер сначала говорил, что бастуют только бездельники и молодежь, теперь включил тупого и делает вид, что ничего не происходит. Особый привет зеленому дебилу Шевченко.
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14.08.2020 13:05
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Живе Беларусь! Нет-Таракан! Но пасаран!
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14.08.2020 13:26 Відповісти
Это в первых рядах. А сзади в толпе уже слышится _Введи-и-и-и!!!_
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14.08.2020 13:30 Відповісти
да ну? Без путинских наемников Лукашенко так не развернулся бы.
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14.08.2020 13:38 Відповісти
а как он развернулся? Положа руку на сердце, не особо.
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14.08.2020 13:50 Відповісти
Куда подевались 80%, "голосовавших" за Лукашенко?
Где митинги в поддержку победуна, где митинги трудовых коллективов с инициативой работать в 3-и смены во имя Святого Луки?
П.С. А в Польше победил Дуда, набрав чуть больше 51% и ничё....
Захотелось 80% - получай дебил гранату!
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14.08.2020 13:28 Відповісти
Хватит путать митинг и забастовку, предприятия продолжают работать.
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14.08.2020 13:29 Відповісти
Забастовки бывают разные - и бессрочные, и 2-хчасовые, так сказать демонстрационные/предупредительные, такие себе тизеры .
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14.08.2020 21:30 Відповісти
Зеленский - не молчи!
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14.08.2020 13:35 Відповісти
Ну если под роялем - бацька, то можно и так.
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14.08.2020 13:39 Відповісти
Не дай Бог скинут Батьку , будет Белоруси писец . Поставят какую нибудь европейскую марионетку , типа порошенки. Сразу поднимут цены на газ , свет и бензин. Ну и конечно путин нападэ
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14.08.2020 13:44 Відповісти
Сміщно.
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14.08.2020 13:49 Відповісти
Было бы смешно , если б не было так грустно.
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14.08.2020 13:52 Відповісти
А чому вам сумно? Вам подобаються лише маріонєткі мордору?
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14.08.2020 22:05 Відповісти
А якщо з Білорусь вийде нова Венесуела? Що тоді?
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14.08.2020 13:46 Відповісти
По любому страну разграбят. Так что вскоре Украина уступит первое место по бедности в Европе Белоруси
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14.08.2020 13:51 Відповісти
Ты что то пропустил тролль под звезд.-полосатым, у нас уже даже по официальной статистики доходы меньше чем в Украине.А если что хочешь узнать об официальной статистике в Беларуси поинтересуйся процентами по выборам, как у нас приукрашиваются реальные факты.
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14.08.2020 14:07 Відповісти
Лука - враг, Куйло - друг .. вот и вся суть вата-протестов в РБ....имхо
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14.08.2020 13:53 Відповісти
Два прокоммуняцких совка и по твоим высерам , ты такой же.
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14.08.2020 14:10 Відповісти
ой дурак ты дурак..
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14.08.2020 14:13 Відповісти
проти чого ви протестуєте зрозуміло, але ЗА ЩО?
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14.08.2020 22:03 Відповісти
Ну вот, Лука говорил, что митингуют какие-то 'безработные бомжи'. Теперь вот получи , придурок старый.
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14.08.2020 14:01 Відповісти
Теперь станут безработные
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14.08.2020 15:48 Відповісти
Да, Лука и его министры паганые
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14.08.2020 16:28 Відповісти
Ага, сначала они, а потом и рабочие
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14.08.2020 16:35 Відповісти
С рабочим как раз ничего не случится. Не переживай
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14.08.2020 16:39 Відповісти
Если ничего не случится - это будет значить ,что Беларусь выполнит все требования путина. Они этого пока не понимают. Тебе какой вариант больше нравится? Независимая беларусь с экономическим кризисом или сытая, но под кремлем?
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14.08.2020 17:02 Відповісти
Не густо !
Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, "Білшини", "Білоруськалій" і інших підприємств приєдналися до протесту - Цензор.НЕТ 6142
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14.08.2020 15:05 Відповісти
Украина 2014. Миллион протестующих против произвола в Киеве на площади !
Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, "Білшини", "Білоруськалій" і інших підприємств приєдналися до протесту - Цензор.НЕТ 2723
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14.08.2020 15:07 Відповісти
16 августа : В Беларуси анонсирован общенациональный Марш свободы:
https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389445/
https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389446/

https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389436/

https://images.cnscdn.com/images/3/1/d/f/31df4aacd28769cd79471e35c0851c70/original.jpg
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14.08.2020 16:05 Відповісти
Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, "Білшини", "Білоруськалій" і інших підприємств приєдналися до протесту - Цензор.НЕТ 2648
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14.08.2020 16:11 Відповісти
Поки бастує "Нафтан" треба переорієнтовуватись на паливо європейських постачальників
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14.08.2020 22:01 Відповісти
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