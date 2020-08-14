Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, "Білшини", "Білоруськалій" і інших підприємств приєдналися до протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До загальнонаціонального страйку в Білорусі приєдналися працівники столичного метрополітену, "Білшини", "Білоруськалій" і інших підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Беларусь головного мозга".

Співробітники метрополітену піднялися на поверхню.

Страйкують на нафтопереробному підприємстві "Нафтан".

Також дивіться: Робітники білоруського МАЗу оголосили страйк і скандують: "Вибори! Вибори!". ВІДЕО

"Білшина" і "Білоруськалій" також беруть участь у страйку.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хто голосував за Світлану Тіхановську?!" - робочі Мінського тракторного заводу і "Гродножитлобуду" показали чиновникам реальну підтримку опозиційного кандидата. ВIДЕО