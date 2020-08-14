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Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, "Білшини", "Білоруськалій" і інших підприємств приєдналися до протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
До загальнонаціонального страйку в Білорусі приєдналися працівники столичного метрополітену, "Білшини", "Білоруськалій" і інших підприємств.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Беларусь головного мозга".
Співробітники метрополітену піднялися на поверхню.
Страйкують на нафтопереробному підприємстві "Нафтан".
"Білшина" і "Білоруськалій" також беруть участь у страйку.
Топ коментарі
+16 Хм #474109
показати весь коментар14.08.2020 13:07
+16 Igor Kariy
показати весь коментар14.08.2020 13:19
+14 Хм #474109
показати весь коментар14.08.2020 13:05
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Где митинги в поддержку победуна, где митинги трудовых коллективов с инициативой работать в 3-и смены во имя Святого Луки?
П.С. А в Польше победил Дуда, набрав чуть больше 51% и ничё....
Захотелось 80% - получай дебил гранату!
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