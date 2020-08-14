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Новини Фото Силовики
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На автодорозі в Одеській області знайшли тіло жінки, - поліція. ФОТОрепортаж

Невідому громадянку без ознак життя виявили сьогодні вночі на автодорозі Одеса - Білгород-Дністровський неподалік промтоварного ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Овідіопольський відділ поліції в Одеській області.

"Ушкодження, виявлені на її тілі, характерні для тих, що отримують в результаті ДТП. Однак достеменно відомо про причини смерті жінки буде після отримання висновків судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні..

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події, особу, причетну до смерті жінки, і звертаються до громадян із проханням, які володіють інформацією про загиблу або стали очевидцями (свідками) її смерті, звертатися до Овідіопольського відділу поліції за телефонами: (048) 797-00-94, (097) 733-92-10 або на спецлінію "102".

На автодорозі в Одеській області знайшли тіло жінки, - поліція 01

На вигляд жінці приблизно 35-40 років, волосся русяве. Вона була одягнена в рожеву картату сорочку, темні джинси, білі шкарпетки, рожеві кросівки, мала сережки у вигляді листків.

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На автодорозі в Одеській області знайшли тіло жінки, - поліція 02
На автодорозі в Одеській області знайшли тіло жінки, - поліція 03
На автодорозі в Одеській області знайшли тіло жінки, - поліція 04
Фото: сайт поліції

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ДТП (4467) Одеська область (3218) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750)


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Топ коментарі
+4
а где ваши камеры слежения?
Или вас интересуют только штрафы за превышение скорости?
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14.08.2020 14:19
+4
Одежда ей уже не нужна. Сняли для опознания чтобы не демонстрировать обезображенный труп.
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14.08.2020 14:22
+3
А Ви не знаєте, що слідчо-оперативна група при огляді тіла повністю знімає одяг?
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14.08.2020 14:24
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При ударе тапочки слетают, но одежда... Очень похоже, что не ДТП.
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14.08.2020 14:14 Відповісти
верно! одежда слетает только при падении с самолета с 5000 метров
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14.08.2020 14:20 Відповісти
Одежда ей уже не нужна. Сняли для опознания чтобы не демонстрировать обезображенный труп.
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14.08.2020 14:22 Відповісти
А Ви не знаєте, що слідчо-оперативна група при огляді тіла повністю знімає одяг?
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14.08.2020 14:24 Відповісти
Не знал. Спасибо за инфу.
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14.08.2020 14:32 Відповісти
"В полицию поступило сообщение от том, что в районе "7-го километра" было обнаружено тело полуобнаженной женщины. На месте происшествия, правоохранители обнаружили мертвой девушку, предварительно со следами наезда. Вещи погибшей были обнаружены в 200-х метрах в поле. Ее личность устанавливается"
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14.08.2020 15:43 Відповісти
Перепрошую, але оцю цитату, що Ви навели, Ви де прочитали? Можна посилання?
Бо в офіційному повідомленні цього нема, зате є "https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-vstanovlyuyut-osobu-zhinki-ta-obstavini-jiji-smerti/ На вигляд жінці приблизно 35-40 років, волосся русяве. Вона була одягнена в рожеву картату сорочку, темні джинси, білі шкарпетки, рожеві кросівки, мала сережки у вигляді листків. "
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14.08.2020 16:08 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/crime/pod-odessoj-nashli-telo-poluobnazhyonnoj-devushki-veschi-obnaruzhili-daleko-v-pole.htm
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14.08.2020 19:45 Відповісти
Ну так це ж "Оборзеватель", вони ще і не таке можуть написати.
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15.08.2020 19:17 Відповісти
а где ваши камеры слежения?
Или вас интересуют только штрафы за превышение скорости?
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14.08.2020 14:19 Відповісти
найдут. отследят все мобильные устройства, в данном месте от времени смерти, + 2 часа в обе стороны. а с камерами п*д*р*сты конечно
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14.08.2020 22:09 Відповісти
 
 