На автодорозі в Одеській області знайшли тіло жінки, - поліція. ФОТОрепортаж

Невідому громадянку без ознак життя виявили сьогодні вночі на автодорозі Одеса - Білгород-Дністровський неподалік промтоварного ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Овідіопольський відділ поліції в Одеській області.

"Ушкодження, виявлені на її тілі, характерні для тих, що отримують в результаті ДТП. Однак достеменно відомо про причини смерті жінки буде після отримання висновків судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні..

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події, особу, причетну до смерті жінки, і звертаються до громадян із проханням, які володіють інформацією про загиблу або стали очевидцями (свідками) її смерті, звертатися до Овідіопольського відділу поліції за телефонами: (048) 797-00-94, (097) 733-92-10 або на спецлінію "102".

На вигляд жінці приблизно 35-40 років, волосся русяве. Вона була одягнена в рожеву картату сорочку, темні джинси, білі шкарпетки, рожеві кросівки, мала сережки у вигляді листків.

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Фото: сайт поліції