На автодорозі в Одеській області знайшли тіло жінки, - поліція. ФОТОрепортаж
Невідому громадянку без ознак життя виявили сьогодні вночі на автодорозі Одеса - Білгород-Дністровський неподалік промтоварного ринку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Овідіопольський відділ поліції в Одеській області.
"Ушкодження, виявлені на її тілі, характерні для тих, що отримують в результаті ДТП. Однак достеменно відомо про причини смерті жінки буде після отримання висновків судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні..
Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події, особу, причетну до смерті жінки, і звертаються до громадян із проханням, які володіють інформацією про загиблу або стали очевидцями (свідками) її смерті, звертатися до Овідіопольського відділу поліції за телефонами: (048) 797-00-94, (097) 733-92-10 або на спецлінію "102".
На вигляд жінці приблизно 35-40 років, волосся русяве. Вона була одягнена в рожеву картату сорочку, темні джинси, білі шкарпетки, рожеві кросівки, мала сережки у вигляді листків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо в офіційному повідомленні цього нема, зате є "https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-vstanovlyuyut-osobu-zhinki-ta-obstavini-jiji-smerti/ На вигляд жінці приблизно 35-40 років, волосся русяве. Вона була одягнена в рожеву картату сорочку, темні джинси, білі шкарпетки, рожеві кросівки, мала сережки у вигляді листків. "
Или вас интересуют только штрафы за превышение скорости?