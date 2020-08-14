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Найманця "ЛНР" затримали на Луганщині: Він оселився поблизу місць дислокації підрозділів ЗСУ, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Найманця

Контррозвідники Служби безпеки України в районі проведення операції Об'єднаних Сил виявили та затримали найманця незаконних збройних формувань, який брав участь в обстрілі позицій українських військових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що він чинив збройний опір силам антитерористичної операції, перебуваючи на посаді стрілка так званої "Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону" та "4 бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР".

За даними слідства, зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань під час відбування покарання в одній з виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це був звільнений з колонії.

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Згодом бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території, де оселився неподалік місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Найманця ЛНР затримали на Луганщині: Він оселився поблизу місць дислокації підрозділів ЗСУ, - контррозвідка СБУ 01

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12821) найманці рф (2054)


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Любит сразу два ствола? На зоне могут обеспечить...
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14.08.2020 15:14 Відповісти
В пітушиному полку новенький ?
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14.08.2020 15:15 Відповісти
Ну, нiяк, задротам, без Украiни! Все лiзуть, та лiзуть, мабудь добре ***** ввiв, аж по самi нирки!
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14.08.2020 15:19 Відповісти
Шконка давно скучает за этим казачком
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14.08.2020 15:22 Відповісти
а под топчаном -тазик ,чтоб сразу рыгать после обильного пития бояры!
типичный лаптеногий
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14.08.2020 15:51 Відповісти
Шукає Кравчука і Сівохо, щоб пагаваріть про язік!
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14.08.2020 16:04 Відповісти
 
 