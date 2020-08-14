Поліція на Харківщині роззброїла банду, яка напала на сільгосппідприємство. ФОТОрепортаж
Харківські поліцейські затримали групу осіб за вчинення розбійного нападу на сільськогосподарське підприємство.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.
14 серпня близько 2:00 п'ятеро невідомих у балаклавах пробралися в приміщення сторожки на території сільськогосподарського підприємства. Під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, зловмисники зв'язали охоронця скотчем і зайшли на об'єкт. Через кілька хвилин зловмисники виявили на території агрофірми ще одного охоронця. Двоє з правопорушників залишилися з ним, інші пішли до адмінбудівлі підприємства, де віджали раму пластикового вікна і потрапили в кабінет. Зловмисники заволоділи грошима на суму 3600 гривень, а також металевим сейфом, у якому було близько 20 000 гривень.
За гарячими слідами поліції вдалося затримати зловмисників.
Правопорушниками виявилися 43-річний житель Дергачівського району, троє харків'ян 35, 32 і 23 років і 24-річний житель Лозової. Всі п'ятеро раніше мали проблеми із законом.
Зазначених осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
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Делим сумму на всех, получаем по 4720грн на одного. При самом лучшем исходе по статье 187 (разбой) дадут им по 3 года. Берем 4720 на каждого, делим на количество месяцев в тюрьме получаем по 131 грн.
Ограбление века.
ви кого захищаєте народ чи злодіїв?