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Поліція на Харківщині роззброїла банду, яка напала на сільгосппідприємство. ФОТОрепортаж

Харківські поліцейські затримали групу осіб за вчинення розбійного нападу на сільськогосподарське підприємство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

14 серпня близько 2:00 п'ятеро невідомих у балаклавах пробралися в приміщення сторожки на території сільськогосподарського підприємства. Під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, зловмисники зв'язали охоронця скотчем і зайшли на об'єкт. Через кілька хвилин зловмисники виявили на території агрофірми ще одного охоронця. Двоє з правопорушників залишилися з ним, інші пішли до адмінбудівлі підприємства, де віджали раму пластикового вікна і потрапили в кабінет. Зловмисники заволоділи грошима на суму 3600 гривень, а також металевим сейфом, у якому було близько 20 000 гривень.

За гарячими слідами поліції вдалося затримати зловмисників.

Правопорушниками виявилися 43-річний житель Дергачівського району, троє харків'ян 35, 32 і 23 років і 24-річний житель Лозової. Всі п'ятеро раніше мали проблеми із законом.

Зазначених осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Поліція на Харківщині роззброїла банду, яка напала на сільгосппідприємство 01
Поліція на Харківщині роззброїла банду, яка напала на сільгосппідприємство 02
Поліція на Харківщині роззброїла банду, яка напала на сільгосппідприємство 03
Поліція на Харківщині роззброїла банду, яка напала на сільгосппідприємство 04
Поліція на Харківщині роззброїла банду, яка напала на сільгосппідприємство 05
Поліція на Харківщині роззброїла банду, яка напала на сільгосппідприємство 06

Нацполіція (15173) розбій (206) Харківщина (6054)


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Лохи.берите пример с мусаров и сбу те отжимают полностью предприятия
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14.08.2020 16:42 Відповісти
Математика простая.
Делим сумму на всех, получаем по 4720грн на одного. При самом лучшем исходе по статье 187 (разбой) дадут им по 3 года. Берем 4720 на каждого, делим на количество месяцев в тюрьме получаем по 131 грн.
Ограбление века.
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14.08.2020 16:50 Відповісти
Не туда сунулись. Что бы грабануть деньги за нашу сельхозпродукцию надо ехать на Кипр. Все там - в офшорах. А в сейфах - мелочь на зарплату сторожам.
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14.08.2020 17:19 Відповісти
В Білорусії вибори, а в Україні жнива.
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14.08.2020 17:43 Відповісти
ГРАЖДАНЕ.Храните деньги в сберегательной кассе(то бишь банке),если конечно они у вас есть.
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14.08.2020 18:01 Відповісти
де фото злочинців? вас постійно питають.

ви кого захищаєте народ чи злодіїв?
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14.08.2020 20:40 Відповісти
 
 