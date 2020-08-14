Столична прокуратура вимагає скасувати договори на оренду землі на Трухановому острові, де незаконно зведено будівлі. ФОТО

Прокуратурою міста Києва до Господарського суду Києва пред'явлено позов про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради про надання в оренду комерційному товариству земельної ділянки в прибережній смузі річки Дніпро, на острові Труханів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

Встановлено, що на виділеній земельній ділянці розміщені нежитлові будівлі комерційної структури, гаражні бокси, барбекю та інші споруди.

Згідно із законом, земельні ділянки в межах прибережних захисних смуг можуть передаватися для рекреаційних цілей без обмеження доступу громадян до водойми. Однак, ніяких доказів того, що комерційна структура здійснює рекреаційну діяльність загальнооздоровчого характеру, для масового відпочинку і без обмежень загального доступу киян до річки Дніпро, немає.

Згідно з вимогами Земельного і Водного кодексів України, прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. На зазначених землях забороняється будівництво баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок автомобілів".

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