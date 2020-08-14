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Столична прокуратура вимагає скасувати договори на оренду землі на Трухановому острові, де незаконно зведено будівлі. ФОТО

Прокуратурою міста Києва до Господарського суду Києва пред'явлено позов про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради про надання в оренду комерційному товариству земельної ділянки в прибережній смузі річки Дніпро, на острові Труханів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

Встановлено, що на виділеній земельній ділянці розміщені нежитлові будівлі комерційної структури, гаражні бокси, барбекю та інші споруди.

Згідно із законом, земельні ділянки в межах прибережних захисних смуг можуть передаватися для рекреаційних цілей без обмеження доступу громадян до водойми. Однак, ніяких доказів того, що комерційна структура здійснює рекреаційну діяльність загальнооздоровчого характеру, для масового відпочинку і без обмежень загального доступу киян до річки Дніпро, немає.

Згідно з вимогами Земельного і Водного кодексів України, прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. На зазначених землях забороняється будівництво баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок автомобілів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві розгорівся скандал із Машею Сімович, яка "хапнула" землю на Трухановому острові: "Конкурсу ще не було, але переможці вже відомі"

Столична прокуратура вимагає скасувати договори на оренду землі на Трухановому острові, де незаконно зведено будівлі 01
Столична прокуратура вимагає скасувати договори на оренду землі на Трухановому острові, де незаконно зведено будівлі 02

земля (1678) Київ (19469) острів (30) прокуратура (3677)


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Топ коментарі
+8
А чому б не зробити в цих домах дитячі бази відпочинку, а власників забов"язати їх утримувати.довічно.
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14.08.2020 16:38
+6
"На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей" Судя по фото, трудно в это поверить.
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14.08.2020 16:34
+6
Давайте уже сносите нахер сараи зебила ткаченко и кремлефашиста мертведчука
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14.08.2020 16:35
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"На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей" Судя по фото, трудно в это поверить.
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14.08.2020 16:34 Відповісти
Давайте уже сносите нахер сараи зебила ткаченко и кремлефашиста мертведчука
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14.08.2020 16:35 Відповісти
А чому б не зробити в цих домах дитячі бази відпочинку, а власників забов"язати їх утримувати.довічно.
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14.08.2020 16:38 Відповісти
Тому що главзебіл вже віддав державний маеток в Конча-заспі дітям, та успішно(поспішно) переїхав туди жити за кошт громадян- платників податків. З "дитячими"домами буде теж саме .
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14.08.2020 20:52 Відповісти
https://censor.net.ua/news/3202646/ogp_rassleduet_poezdku_deputatov_opzj_v_moskvu_po_state_gosudarstvennaya_izmena?_gl=1*1h6rbrn*_ga*Y0VydjRrY3dQNmV3U25wVzM3X0I4NkFLMmFUTWRiWkFfQnBfUERJbUtMRWg5WVhDRElWM0NwVkVCNjR1SzY1WQ..
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15.08.2020 06:18 Відповісти
Тому що відпочивати в них будуть діти депутатів.
Боротися з таким потрібно тільки повним демонтажем і відновленням екосистеми, за кошти особливих власників цих споруд, і цивільними роботами, нехай самі кувалдами і зносять.
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14.08.2020 21:53 Відповісти
Подстилка каломоя - хохол ткаченко уже съехал ???
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14.08.2020 16:40 Відповісти
что, сараев не видели?
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14.08.2020 17:16 Відповісти
Эта постройка, что на фото, стоит с 60-х годов.
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14.08.2020 18:14 Відповісти
Дуже хочеться сподіватися, що в поданні прокуратури є й ділянка міністра Ткаченка.
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14.08.2020 18:36 Відповісти
снести все к едреней фене!
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14.08.2020 20:12 Відповісти
Виселити на фіг звідтиля Ткаченка та інших можновладців!
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14.08.2020 21:27 Відповісти
Профессиональный прокурорский способ снискания хлеба насущного. Денег отгребут, и иск потеряется, или "найдут" кучу ошибок, или ещё чего-нибудь... 99% всё останется как есть.
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17.08.2020 14:55 Відповісти
 
 