В іноземця, який прилетів на відпочинок до Одеси, виявили більш ніж пів кілограма кокаїну на суму майже 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Понад пів кілограма кокаїну знайшли співробітники Служби безпеки України в туриста з Європи. Саме з таким "багажем" іноземець прилетів на відпочинок до Одеси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За оперативною інформацією, оптову партію "товару" зловмисник віз на замовлення місцевих наркоторговців.
Заборонені речовини правоохоронці виявили в його особистих речах під час огляду в Одеському міжнародному аеропорту. Наркотики іноземець приховав у банці з-під енергетиків. Проведені на місці експрес-дослідження показали, що у пакунках був кокаїн, а також дрібні партії екстазі та канабісу. Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" становить понад 1 млн гривень.
Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.
Наразі іноземця затримано, йому повідомлено про підозру.
Тривають слідчі дії. Перевіряються інші особи, причетні до наркотрафіку.
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При ясной погоде, согласно метео.
Я вылетел рейсом, по расписанию.
Такое начало, у этой саги.
Я взял с собой только паспорт и плеер.
Чтобы маршрут мой прошёл веселее.
На мне только шорты, панама и кросы.
И майка, что ладно сидит на торсе.
Я лечу далеко, и под видом туриста.
Первым классом мне подают игристое.
Меня встречают люди, в Одессе.
У меня с собой килограмм какао.
Какао белого цвета, какао белого цвета.
А это, какао белого цвета.
Какао белого цвета, какао белого цвета.
А это...