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В іноземця, який прилетів на відпочинок до Одеси, виявили більш ніж пів кілограма кокаїну на суму майже 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Понад пів кілограма кокаїну знайшли співробітники Служби безпеки України в туриста з Європи. Саме з таким "багажем" іноземець прилетів на відпочинок до Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За оперативною інформацією, оптову партію "товару" зловмисник віз на замовлення місцевих наркоторговців.

Заборонені речовини правоохоронці виявили в його особистих речах під час огляду в Одеському міжнародному аеропорту. Наркотики іноземець приховав у банці з-під енергетиків. Проведені на місці експрес-дослідження показали, що у пакунках був кокаїн, а також дрібні партії екстазі та канабісу. Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" становить понад 1 млн гривень.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Наразі іноземця затримано, йому повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші особи, причетні до наркотрафіку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманця "ЛНР" затримали на Луганщині: Він оселився поблизу місць дислокації підрозділів ЗСУ, - контррозвідка СБУ. ФОТО

В іноземця, який прилетів на відпочинок до Одеси, виявили більш ніж пів кілограма кокаїну на суму майже 1 млн грн, - СБУ 01
В іноземця, який прилетів на відпочинок до Одеси, виявили більш ніж пів кілограма кокаїну на суму майже 1 млн грн, - СБУ 02
В іноземця, який прилетів на відпочинок до Одеси, виявили більш ніж пів кілограма кокаїну на суму майже 1 млн грн, - СБУ 03
В іноземця, який прилетів на відпочинок до Одеси, виявили більш ніж пів кілограма кокаїну на суму майже 1 млн грн, - СБУ 04
В іноземця, який прилетів на відпочинок до Одеси, виявили більш ніж пів кілограма кокаїну на суму майже 1 млн грн, - СБУ 05

Автор: 

іноземець (390) наркотики (1447) Одеса (5461) СБУ (12821)


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Топ коментарі
+4
Ну и немного Зелёному Ослику!
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14.08.2020 17:01
+2
нормальний у чувака відпочинок)
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14.08.2020 16:58
+2
Сегодня вечером, из Шереметьево.
При ясной погоде, согласно метео.
Я вылетел рейсом, по расписанию.
Такое начало, у этой саги.
Я взял с собой только паспорт и плеер.
Чтобы маршрут мой прошёл веселее.
На мне только шорты, панама и кросы.
И майка, что ладно сидит на торсе.
Я лечу далеко, и под видом туриста.
Первым классом мне подают игристое.
Меня встречают люди, в Одессе.
У меня с собой килограмм какао.
Какао белого цвета, какао белого цвета.
А это, какао белого цвета.
Какао белого цвета, какао белого цвета.
А это...
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14.08.2020 16:59
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нормальний у чувака відпочинок)
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14.08.2020 16:58 Відповісти
Сегодня вечером, из Шереметьево.
При ясной погоде, согласно метео.
Я вылетел рейсом, по расписанию.
Такое начало, у этой саги.
Я взял с собой только паспорт и плеер.
Чтобы маршрут мой прошёл веселее.
На мне только шорты, панама и кросы.
И майка, что ладно сидит на торсе.
Я лечу далеко, и под видом туриста.
Первым классом мне подают игристое.
Меня встречают люди, в Одессе.
У меня с собой килограмм какао.
Какао белого цвета, какао белого цвета.
А это, какао белого цвета.
Какао белого цвета, какао белого цвета.
А это...
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14.08.2020 16:59 Відповісти
Это он все для себя на отдых.
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14.08.2020 17:00 Відповісти
Ну и немного Зелёному Ослику!
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14.08.2020 17:01 Відповісти
так это - чел захотел качественного белого понюхать на пляже, для своего пользования. Здесь же такого не купишь
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14.08.2020 17:16 Відповісти
Приехал курьер, привез отраву для украинских детей и молодежи. Скормить уроду всю партию за раз.
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14.08.2020 17:24 Відповісти
Он так отдыхает
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14.08.2020 18:05 Відповісти
Отримувачів товару ліквідували?
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14.08.2020 19:06 Відповісти
500гр. =1000000 грн. ????????????????
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14.08.2020 19:39 Відповісти
Дайте чуваку нормально отдохнуть.
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14.08.2020 22:13 Відповісти
А чего ж еще можно было ожидать от человека, который приперся отдыхать в Одессу аж из заграницы...
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14.08.2020 23:09 Відповісти
 
 