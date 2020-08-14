В іноземця, який прилетів на відпочинок до Одеси, виявили більш ніж пів кілограма кокаїну на суму майже 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Понад пів кілограма кокаїну знайшли співробітники Служби безпеки України в туриста з Європи. Саме з таким "багажем" іноземець прилетів на відпочинок до Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За оперативною інформацією, оптову партію "товару" зловмисник віз на замовлення місцевих наркоторговців.

Заборонені речовини правоохоронці виявили в його особистих речах під час огляду в Одеському міжнародному аеропорту. Наркотики іноземець приховав у банці з-під енергетиків. Проведені на місці експрес-дослідження показали, що у пакунках був кокаїн, а також дрібні партії екстазі та канабісу. Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" становить понад 1 млн гривень.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Наразі іноземця затримано, йому повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші особи, причетні до наркотрафіку.

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