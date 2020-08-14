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Заклеювання автономера плівкою не рятує порушників швидкості від фіксації камерами, - Білошицький. ФОТОрепортаж

Українські водії не залишають спроб обдурити камери автоматичної фіксації швидкості.

Про це пише у Фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Він навів як приклад водія автомобіля Toyota, який порушивши швидкісний режим і сплативши штраф, вирішив заклеїти номер плівкою, щоб не потрапити на камеру знову.

"Мабуть, водій сподівався, що камери не розпізнають номера. Але все добре - система розпізнала номерний знак, і водій отримав іще один штраф", - зазначив Білошицький.

Заклеювання автономера плівкою не рятує порушників швидкості від фіксації камерами, - Білошицький 01
Заклеювання автономера плівкою не рятує порушників швидкості від фіксації камерами, - Білошицький 02Заклеювання автономера плівкою не рятує порушників швидкості від фіксації камерами, - Білошицький 03

Дивіться також: Водієві Volkswagen прийшов штраф за перевищення швидкості Skoda з таким самим держномером, як у його автомобіля. ФОТО

Білошицький також нагадав, що за будь-які маніпуляції з номерними знаками передбачена відповідальність за ч. 6 ст. 121 КУпАП (штраф 170 грн, а за повторне порушення - штраф 255 грн або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, із вилученням транспортного засобу чи без такого).

Заклеювання автономера плівкою не рятує порушників швидкості від фіксації камерами, - Білошицький 04

Київ (19469) порушення (605) швидкість (120) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+13
Спасает только попадание в специальный список, когда система видеофиксации просто не видит ваш номер. Услуга платная - добавил Билошицкий.
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14.08.2020 17:30
+11
255 гривен за такую манипуляцию со знаками?Смешно.
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14.08.2020 17:06
+7
А ведь если бы не автоматическая фиксация, то 100% ДТП было бы. Да еще и на такой скорости - 78 км/ч! Прямо по фотке видно, что "за секунду до аварии".
Когда уже эти твари перестанут нам в уши ссать?
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14.08.2020 17:25
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255 гривен за такую манипуляцию со знаками?Смешно.
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14.08.2020 17:06 Відповісти
Как не спасает? Спасает, как ношение маски от короновируса.
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14.08.2020 17:10 Відповісти
ии как ремень "безопасности" при аварии
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14.08.2020 17:18 Відповісти
Або як шолом при ударі головою.
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14.08.2020 17:26 Відповісти
Мусорок брешет,номера не видно
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14.08.2020 17:20 Відповісти
работа у мусорилы такая брехать и водителей обворовывать. другого он не умеет.
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14.08.2020 17:28 Відповісти
Жаль что Вы не смотрите Discovery, передачу: "Руйнівники міфів"
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14.08.2020 18:01 Відповісти
Я не смотрю такие, там туфту показьівают
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14.08.2020 20:24 Відповісти
Обманщики это вы аваковцы,да выборов нам никто не сообщал,что деньги налогоплательщиков будут тратится на дорогие камеры,а не на ремонт дорог и прочие благие дела.
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14.08.2020 17:23 Відповісти
А ведь если бы не автоматическая фиксация, то 100% ДТП было бы. Да еще и на такой скорости - 78 км/ч! Прямо по фотке видно, что "за секунду до аварии".
Когда уже эти твари перестанут нам в уши ссать?
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14.08.2020 17:25 Відповісти
когда их окончательно разгонят, а оставшихся гаищных мусоров народ зашкварит.
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14.08.2020 17:29 Відповісти
Ого, вас педролюбы уже кнкретно заносит.
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14.08.2020 18:07 Відповісти
Чим більша швидкість - тим більша ймовірність ДТП та смерті людей. Тому усі хто перевищують швидкість - потенційні кілери і мають каратися як за спробу вбивства.
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14.08.2020 19:22 Відповісти
Продолжу твою "логическую" цепочку:

Чем выше этажность дома - тем больше вероятность убиться при падении с балкона. Балконы запретить! А т.к. могут и из окна выпасть, то и окна запретить!
Спорт запретить, т.к. там очень высокая вероятность получения травм (в т.ч. смертельных)!
Плавать запретить, т.к. много тонут.

Огонь запретить, т.к. сгорают люди в пожарах
И т.д. и т.п.
Где вас таких "умных" делают?
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16.08.2020 10:22 Відповісти
Спасает только попадание в специальный список, когда система видеофиксации просто не видит ваш номер. Услуга платная - добавил Билошицкий.
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14.08.2020 17:30 Відповісти
Платная для простых смертных, поправили его из зала
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14.08.2020 18:33 Відповісти
Хорошо показывают себя полоски с ИФК светодиодами, сверху и снизу номера в направлении объектива камеры. Слепят своей светосилой и не дают считывать.
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14.08.2020 17:33 Відповісти
Не думаю, что обычная камера видит инфракрасное излучение. Камера должна быть специальная.
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14.08.2020 17:52 Відповісти
Даже камера Вашего смартфона, без усилий прочитает номера машин, этих лошарикрв! =)
Проверьте...
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14.08.2020 18:11 Відповісти
Вы предлагаете мне поискать "лошариков", которые становили ИК-светодиоды?. Причём найти их в движении, потому, что на стоянке светодиоды выключены. Камера смартфона (как пример обычной камеры) имеет некоторую небольшую чувствительность к ИК-излучению, и ИК-светодиоды видны на экране как слабые фиолетовые точки. Чтобы эти точки стали ослепительными, камера должна иметь к ним нормальную чувствительность, а такого нет.
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14.08.2020 18:50 Відповісти
проверил, видно как совсем слабьій пульт от телевизора вспьіхивает, а от подсветки видеокамерьі совсем слепнет смартфон, а что если светодиод поставить в 2 ватта ? Сгорит смарт ? Как то стало стремновато
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14.08.2020 20:16 Відповісти
Вопрос: А что плёнка подсоединяется к аккумулятору? И второй, если бы всё как описали вы, было бы правдой, то почему же не штрафуют вас??? Насколько мне известно, номера делают в определённом месте и определённой краской.
PS: Прошу прощения за запоздалый ответ, Дела...
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14.08.2020 23:13 Відповісти
Светодиодная планка присоединяется к аккамулятору, а пленка нет. За что меня штрафовать ? Посмотрите "Орджениуса" на ютубе, он там полицию одводит к номеру и говорит, смотрите, пленка, номер не правильньій, а его отвечают-езжайте нак*й, все правильно у вас
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15.08.2020 00:12 Відповісти
А треба поставити там знак обмеження "30"
Тоді усі машини стануть порушниками.
У людей такі траси через місто на другому-третьому рівнях робляться і швидкість 100.
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14.08.2020 17:49 Відповісти
Появилось новая тенденция - тонирование знаков. Вроде бы что-то видно, но надо присматриваться. И гоняют эти парни "мама не горюй".
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14.08.2020 17:52 Відповісти
Только партейный билет янелоховца, спасёт водителя от штрафа!!! =)
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14.08.2020 17:54 Відповісти
сначала камеры автоматической фиксации, потом право останавливать всех подряд без причины, а там через год-два патрульные полицейские превращаются в белорусских милиционеров, готовых нещадно п**дить свой народ за пайку
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14.08.2020 21:49 Відповісти
"Заклеивание автономера пленкой не спасает нарушителей скорости от фиксации камерами" - сказал Билошицкий. Он хотел добавить, что даже совсем без номера камера всё равно фиксирует нарушителя скорости, но подумал, что это, пожалуй, будет перебор.
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14.08.2020 18:02 Відповісти
Лох он и есть лох, даже если водитель! Чего проще взять смартфоном и проверить! =)
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14.08.2020 18:15 Відповісти
Значит, помогает... Спасибо за информацию.
(Мусора всегда врут, так что всё читать надо наоборот).
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14.08.2020 18:32 Відповісти
50 км/ч на такой улице - откровенное издевательство.
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14.08.2020 18:34 Відповісти
Я ПО КИЕВУ НЕДАВНО 130 ЕХАЛ И НИЧЕГО, НОРМАЛЬНО.
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14.08.2020 18:55 Відповісти
А ЧТО ТАМ С ЛИКВИДАЦИЕЙ КАМЕРЫ? СПАСАЕТ ИЛИ НЕТ?
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14.08.2020 18:54 Відповісти
А если вместо номера камера фиксирует три весёлые буквы - кому приходит штраф ?
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14.08.2020 19:08 Відповісти
Так на второй фото практически все нарушают )).
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14.08.2020 20:12 Відповісти
заклеивание пленкой не спасает, потому что пленка должна бьіть необьічной, поляризованной, например, когда с одного угла , скажем если прямо смотреть, все четко видно,а чуть отклонишься в угол-нифига, Такие в плоских дисплеях стоят
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14.08.2020 20:21 Відповісти
Про это и говорю, что бы спасло хоть как то, надо и на камеру ставить поляризационный фильтр (или плёночку) и что бы полярность не совпадала! Так лошарят лоха! На Западе давно уже это съели и выкакали...
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14.08.2020 23:56 Відповісти
я не понял, а нахрена он полномера заклеил? ведь нужно заклеивать полностью
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14.08.2020 21:42 Відповісти
А вот полностью показывать номер машины так же лицо человека, паспортных данных и т. п., в СМИ, закон не позволяет, только по согласию!
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15.08.2020 00:11 Відповісти
я так понял что его поймали по заднему номеру, на кот он пленку не поклеил, а задний номер запикселили на фото, тоже не понятно для чего, ведь по городу катаются автомобили и номера не запикселенньіе, а если сфотографирую, то надо пикселить ?
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15.08.2020 00:25 Відповісти
За это стоял майдан???
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14.08.2020 23:25 Відповісти
Майдан стоял за то, что бы свинособаки не совали свои пятаки в Украину!
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15.08.2020 00:13 Відповісти
Спокойной ночи кацапы!
«Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его. Я слышал как один русский говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на свободе, если бы только там не было сильного битья. В тюрьме они получают пищу и питье без работы, ровно как и милостыню от благорасположенного к ним народа. На свободе же они ничего не получают. Число бедных здесь очень велико, и живут они самым нищенским образом: я видел как они едят соленые сельди и другие вонючие рыбы. Нельзя найти более вонючей и гнилой рыбы, а они с удовольствием едят ее, похваливая, что она здоровее всякой другой рыбы и свежего кушанья». - Ричард Ченслер, английский путешественник, 1553 г.
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15.08.2020 00:32 Відповісти
 
 