Заклеювання автономера плівкою не рятує порушників швидкості від фіксації камерами, - Білошицький. ФОТОрепортаж

Українські водії не залишають спроб обдурити камери автоматичної фіксації швидкості.

Про це пише у Фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Він навів як приклад водія автомобіля Toyota, який порушивши швидкісний режим і сплативши штраф, вирішив заклеїти номер плівкою, щоб не потрапити на камеру знову.

"Мабуть, водій сподівався, що камери не розпізнають номера. Але все добре - система розпізнала номерний знак, і водій отримав іще один штраф", - зазначив Білошицький.





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Білошицький також нагадав, що за будь-які маніпуляції з номерними знаками передбачена відповідальність за ч. 6 ст. 121 КУпАП (штраф 170 грн, а за повторне порушення - штраф 255 грн або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, із вилученням транспортного засобу чи без такого).