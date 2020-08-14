Заклеювання автономера плівкою не рятує порушників швидкості від фіксації камерами, - Білошицький. ФОТОрепортаж
Українські водії не залишають спроб обдурити камери автоматичної фіксації швидкості.
Про це пише у Фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
Він навів як приклад водія автомобіля Toyota, який порушивши швидкісний режим і сплативши штраф, вирішив заклеїти номер плівкою, щоб не потрапити на камеру знову.
"Мабуть, водій сподівався, що камери не розпізнають номера. Але все добре - система розпізнала номерний знак, і водій отримав іще один штраф", - зазначив Білошицький.
Білошицький також нагадав, що за будь-які маніпуляції з номерними знаками передбачена відповідальність за ч. 6 ст. 121 КУпАП (штраф 170 грн, а за повторне порушення - штраф 255 грн або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, із вилученням транспортного засобу чи без такого).
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Когда уже эти твари перестанут нам в уши ссать?
Чем выше этажность дома - тем больше вероятность убиться при падении с балкона. Балконы запретить! А т.к. могут и из окна выпасть, то и окна запретить!
Спорт запретить, т.к. там очень высокая вероятность получения травм (в т.ч. смертельных)!
Плавать запретить, т.к. много тонут.
Огонь запретить, т.к. сгорают люди в пожарах
И т.д. и т.п.
Где вас таких "умных" делают?
Проверьте...
PS: Прошу прощения за запоздалый ответ, Дела...
Тоді усі машини стануть порушниками.
У людей такі траси через місто на другому-третьому рівнях робляться і швидкість 100.
(Мусора всегда врут, так что всё читать надо наоборот).
«Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его. Я слышал как один русский говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на свободе, если бы только там не было сильного битья. В тюрьме они получают пищу и питье без работы, ровно как и милостыню от благорасположенного к ним народа. На свободе же они ничего не получают. Число бедных здесь очень велико, и живут они самым нищенским образом: я видел как они едят соленые сельди и другие вонючие рыбы. Нельзя найти более вонючей и гнилой рыбы, а они с удовольствием едят ее, похваливая, что она здоровее всякой другой рыбы и свежего кушанья». - Ричард Ченслер, английский путешественник, 1553 г.