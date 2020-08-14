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ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко. ФОТО

Під Офіс Президента Зеленського прибули автобуси з мешканчями Луганщини. Їх організувала прокремлівська "Опозиційна платформа - За життя".

Про це пише лідер громадського руху і політичної партії "Сила права" Андрій Сенченко, передає Цензор.НЕТ.

"На цих яскравих майже новеньких автобусах "прості мешканці" Луганщини приїхали під Офіс Президента" захищати своє право на обрання місцевої влади". Насправді це ОПЗЖ за гроші Кремля качає Зеленського. Відразу згадалися вервечки рабів Рабиновича, які щодня тяглися на акції в Нацбанку", - зазначає Сенченко.

ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП простих мешканців Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко 01

На думку Сенченка, результатом таких "виборів" стане створення платформи для розхитування не тільки влади, а й усієї країни в інтересах Кремля.

"До завершення російської окупації частини території Донбасу всю повноту відповідальності за забезпечення нормального життя людей у прифронтових областях має взяти на себе центральна влада", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання деокупації Криму і Донбасу в жодному разі не можна об'єднувати, - Кулеба

ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП простих мешканців Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Сенченко (65) Донбас (22356) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+36
Зеля их любит . Пусть терпит .
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14.08.2020 17:29
+23
ОПЗЖ - это твари и вражи народа!
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14.08.2020 17:41
+16
Их соседи по Лугандону уже избрали себе власть, бывшего СБУшника, промышлявшего контрабандой и всё время со странной улыбкой на лице. Приезжие в Киев тоже себе такого хотят, "своего парня, из рабочих"?
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14.08.2020 17:30
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Зеля их любит . Пусть терпит .
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14.08.2020 17:29 Відповісти
З Медовим Спасом!
Принагідно нагадаю: Безмежна та безкарна влада, хоч медом її намаж, - перетворює Людину в Звіра!
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14.08.2020 18:38 Відповісти
ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 9898
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14.08.2020 19:49 Відповісти
Донбасс уже кормил всю Украину, опезежоповские луганчане кормилицы для всего Евросоюза. Блин, выдать им хлебные карточки на военные нормы, пусть вспомнят молодость руссоватники
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14.08.2020 23:16 Відповісти
прокачивают шмарклю...
Ответственный за формирование списка кандидатов на местные выборы от "Слуги народа" по Киевской области, депутат ВР Дубинский координирует подаваемые им кандидатуры со структурами ОПЗЖ.
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14.08.2020 18:40 Відповісти
Откуда инфа?
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14.08.2020 20:36 Відповісти
Их соседи по Лугандону уже избрали себе власть, бывшего СБУшника, промышлявшего контрабандой и всё время со странной улыбкой на лице. Приезжие в Киев тоже себе такого хотят, "своего парня, из рабочих"?
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14.08.2020 17:30 Відповісти
зачем за деньги кремля качать зеленского?
может "качать" в смысле подбрасывать вверх с дикими воплями ура-ура! ?
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14.08.2020 17:32 Відповісти
А ты включи на 5 минут какой-нибудь канал Метверчины и послушай, что там говорят про Зеленского.
После таких эпитетов, которых там награждают действующего президента, предыдущий, 5-й, нервно курит в сторонке...
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14.08.2020 17:35 Відповісти
а ты выключи ))) на фига ото смотреть ))) пищеварение себе только портить )))
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14.08.2020 17:42 Відповісти
Я же сказал 5 минут, не более.
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14.08.2020 17:50 Відповісти
пардон! и 5 минут... за жабры (согласен с Вами)
(не смотрю телек... тошнят и шоу и юмор и политговнопомойки)
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14.08.2020 17:52 Відповісти
А что говорят про Зеленсого на "Прямом"? Неужели хвалят и боготворят? Особенно Поярков и Ганапольский...
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14.08.2020 18:32 Відповісти
Ну звиняй,лише естафету перейняли від зендоновців говорити фе на владу,та й як опозиції повинна критикувати.А опажопа гадить на того хто її гладить.
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14.08.2020 19:10 Відповісти
ну так пятый патриот, его по сценарию ругать надо
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14.08.2020 19:11 Відповісти
Вони ж "Апазіция". Борються з зеленським коломойського, за мервечука- бойка фуйлового.
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14.08.2020 17:39 Відповісти
Його лохторат. За "новиє ліца " голосували всі як один..
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14.08.2020 17:32 Відповісти
Щас Сенченка запишут в зелибобики)))
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14.08.2020 17:32 Відповісти
Что же ты Вова делаешь-в прикормленном регионе,выборы отменил.Кормиться где будем?
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14.08.2020 17:39 Відповісти
Я из прикормленного региона. И Сенченко тут на стопятьсот процентов прав. Люди у нас не дураки и сейчас самая актуальная политическая местная тема - устоит Зеля или нет перед навалой "кормильщиков", которые нехило всё уже засыпали здесь сахаром и нехило возбуждаются на теме "...уничтожили демократию, люди хотят выборов...". Вот Петя перед прошлыми местными выборами не устоял, сначала отменил и Тука на всех углах орал, что наконец, здесь будет украинская власть. И люди совсем не возражали против этого... А потом быстренько повась-васькался с рыгами( нахрен ему головная боль от проблемного региона?) и ... разрешил, и Тука пельку свою быстренько заткнул. Плоды этого разрешения пожинаем. Может хоть Вова сейчас пошарудит палкой в этом рыговском болоте?
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15.08.2020 14:29 Відповісти
Привет земляк.Все верно.
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15.08.2020 15:55 Відповісти
Так и Юля не сидит. Но это не значит , что она не воровка. Не могут никого посадить в стране за воровство, где этим воровством занимались все 6 президентов страны.
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14.08.2020 17:42 Відповісти
ВА-дай им еще один срок-не все еще,в металл-порезали...
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14.08.2020 17:41 Відповісти
Буду голосовать за Петю . Не сидит , значит не вор . Ненавижу лицемеров .
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14.08.2020 17:41 Відповісти
Ахмет теж не сидить..бойко,новинській та інші допи з гепами..мабуть теж чесні люди..беня нарешті теж..
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14.08.2020 17:49 Відповісти
скоро и зеля будет в этом списке "несидящих" , если большинство на выборах будут принимать участие слабоумные бараны .
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14.08.2020 17:52 Відповісти
А петю не барани обирали..?🤔
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14.08.2020 18:04 Відповісти
Зря ты Людей с Майдана баранами назвал .
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14.08.2020 18:06 Відповісти
Дурень ти, фобос!
До речі, фобос - це с грецької страх. Кого боїшся? Чи сам налякати хочеш?
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14.08.2020 18:18 Відповісти
Мене влаштує і перший варіант..
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14.08.2020 18:23 Відповісти
твій кумир має до ідеалів Майдану дуже опосередкований стосунок..не за таку Україну там мріяли..
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17.08.2020 21:17 Відповісти
патриоты, барыжные....
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14.08.2020 19:13 Відповісти
Пройдуть роки.... І десь в Айдахо чи у Мені в одній із тюрем буде напис на стіні:
" Тут двом ув'язненим, Зеленському і Бєні давали їсти сало в вихідні!"
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14.08.2020 19:23 Відповісти
А ты в одной вахте со скрепуном и танюхой работаешь? Ну или в смене, как там у вас...
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14.08.2020 18:22 Відповісти
Приєднатися хочеш..?
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14.08.2020 18:25 Відповісти
С чего ты взял? Просто интересуюсь. В одной значится.
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14.08.2020 18:29 Відповісти
Звісно..ахенти *******..
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14.08.2020 18:31 Відповісти
ну то и так понятно
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14.08.2020 18:32 Відповісти
добре, що хоч мову автохтонного населення у вас на конторі розуміють..певно за принципом необхідності знання мови ворога..
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17.08.2020 21:22 Відповісти
Мафия своих не садит, Меняются только её кланы у корыта бюджета.
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14.08.2020 18:44 Відповісти
железная логика))
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14.08.2020 19:12 Відповісти
Её вам обещал зеля .
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14.08.2020 19:15 Відповісти
кому "нам"??
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14.08.2020 19:17 Відповісти
Буду голосовать за Петю . Не сидит , значит не вор . Ненавижу лицемеров .

Правильно,надо голосовать за Петю!При нём кучу коррупционеров посадили!
Аж ни одного...
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15.08.2020 14:51 Відповісти
ОПЗЖ - это твари и вражи народа!
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14.08.2020 17:41 Відповісти
ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла под ОП "простых жителей" Луганщины качать Зеленского за деньги Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 3670
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14.08.2020 17:52 Відповісти
ОПЗЖ - это ********
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14.08.2020 17:57 Відповісти
нельзя из букв ЖОПЗ сложить "счастье"...
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14.08.2020 18:41 Відповісти
навіть більше, окрім як слово жопа нічого іншого й не буде
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14.08.2020 19:38 Відповісти
Дебилов возят,по всей стране.Они даже понять не в состоянии,что не за выборы возят-за чью то "машну"
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14.08.2020 17:44 Відповісти
Видно, донбасяне, как были безмолвным продажным быдлом, так и остались
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14.08.2020 17:52 Відповісти
"Гордый Данбасс" всегда готов принять коленно-локтевую позицию за любую "халяву" лишь бы "по багатому".
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14.08.2020 18:32 Відповісти
Ребята! Не отрежите по линии разграничения даунбасс, потеряете Украину. Вы посмотрите как это кацапское быдло поддерживает эту криминальную партию ОПЗЖ.
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14.08.2020 19:44 Відповісти
Аваковская мусорская гвардия в малиновых шапках охраняет спокойствие дамбасятского сброда
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14.08.2020 17:47 Відповісти
Ватный 3ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла под ОП "простых жителей" Луганщины качать Зеленского за деньги Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 131еМир
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14.08.2020 17:52 Відповісти
Пєрєгіби демократії..
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14.08.2020 17:55 Відповісти
У них должно быть порожение в правах на ближайшие 25 лет
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14.08.2020 17:57 Відповісти
пока оккупировано ОРДЛО остальная часть Луганской и Донецкой области должна быть под властью центральных военных администраций, задачей которых должна быть активная контртеррористическая деятельность, развитие инфраструктуры и защита жителей на сопредельной с руцкими скотами территориях..иначе местные маргиналы, типа шахова и дунаева будут использовать крайнебедственную ситуацию в своих личных интересах.
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14.08.2020 17:57 Відповісти
«Трудно жить, не работая. Но мы не боимся трудностей!»
Мнения / Общество 14-авг, 07:579 2 604 0

«Трудно жить, не работая. Но мы не боимся трудностей!», - подумали некоторые и пошли в народные депутаты.

Сегодня Комітет виборців оценил работу нардепов с января по август. Критериев за основу было взято много.

Например, участие в пленарных заседаниях, в голосования, в посещении заседаний комитетов и тыды.

Итого, лучшие показатели у двух депутатов Европейской Солидарности - у Геращенко и Герасимова, третий - Рахманин из Голоса.

Худшие - у ОПЗЖшников Рабиновича и Бойко.

Также завзято клал болт на работу прославленный волонтёр Арахамия из Слуги Народа.

За шесть месяцев работы пан Рабинович изволили поучаствовать всего лишь в шести процентах голосований. Пан Бойко - в 18-ти.

Арахамия с Юлей Владимировной прогуляли почти половину голосований и больше половины заседаний своих комитетов. Как вы можете заметить, наши уважаемые депутаты работой своей особо не заморачиваются.

Ты вот в офисе своём попробуй прогулять половину рабочего времени за полгода. Знаешь, что будет? Знаешь!

Выгонят тебя натурально на мороз без шапки и выходного пособия. Хотя ты ж даже не сможешь столько прогулять, патамушта никто полгода выбрыки твои терпеть не будет.

Вот мне интересно: этошожтакое? Схерали народные избранники только получив мандат заветный, тут же принялись филонить, увиливать, соплями болеть, похмельями мучатся?

Работка-то, как ни крути, не сильно пыльная. Сиди себе тихо, с бл#дями переписывайся, выясняй за анал и прочие изыски. Или спи. Или в носу ковыряй. Ну дрoчи уже на худой конец. Главное - чтоб на рабочем месте и кнопку чтоб вовремя тыцнуть.

Но нет. И это оху@нно трудная задача за наши с вами деньги.

Кстати, о деньгах Марина Бардина от "Слуги народу" по поводу своих депутатских доходов сообщила:

"У депутатів є:

1. Фонд на виплату зарплати помічникам, який становить суму близько 38 тис. грн;

2. Заробітна плата близько 32 тис. грн;

3. Фонд на депутатські повноваження, який становить близько 38 тис. грн;

4. Компенсації на оренду житла (до 20 тис. грн), витрати на проїзд (7,8 тис. грн), але я їх не отримую, тому точно не можу сказати".

Адексей Гончаренко озвучивал сумму в 60к грн. Деньги, конечно, не ахти какие. Даже спикер Разумков плакался, что "Майбутній депутат парламенту буде отримувати зарплату у 36-37 тисяч гривень, з доплатами - до 50 тисяч гривень - це справедливо? Це гарна зарплата на тлі мінімальної, але недостатня."

И тут я с ним абсолютно согласна.

Поэтому предлагаю Разумкову пойти на работу, которая полностью отвечает его материальным потребностям, а своё место передать тому, кому 50-60 киллогривен - вполне достаточная сумма, чтоб, ****, на работу ходить.

И жрать там козявки, например. Или дрочить, как мы уже говорили.

Потому что шел бы ты нахер, Димася, со своей зарплатной недостаточностью: если прогуливать половину своей работы, то вам и 10к - дохера.

Простым смертным прогульщикам не платят ничего, их увольняют. Кто-то маленький и зелёный, помницца, грозился прогулы в ВР прекратить!

Пресечь на корню! Указ даже писал о прекращении депутатских выплат прогульщикам.

И шо? Помог тебе твой указ, родной?

Срать они хотели и на тебя и на твои указы. И на нас заодно.

Таня Адамс
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14.08.2020 18:05 Відповісти
Значить, після того, як ЦВК відмовила у проведенні виборів на прифронтових територіях - зажопи ***** будуть "качать ситуацию". Щоб ЦВК дозволида вибори і на окупованих територіях.
І що прикметно: Єрмак"Козир" хоче тепер поміняти ЦВК.
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14.08.2020 18:16 Відповісти
Козырь уже продавил ЦВК. Пошли разговоры, что там можно организовывать выборы.
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14.08.2020 18:33 Відповісти
є інфа, хоча би від якоїсь конкретної особи, хоч би наближеної до ЦВК?
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14.08.2020 18:43 Відповісти
Читати обовязково совкодрочерам, рашкососам, любителям і сочувствующим ОПЗЖ (мертветчук, рабіновіч)
"Натан Вершубський: адвокат Віктор Медведчук підставив мене у 1985-му
Інтерв‎'‎ю з Натаном (Носоном) Вершубським, одним з останніх в'язнів совісті в СРСР, якого засудили за «крадіжку» книг з синагоги на Подолі" https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/08/13/157960/
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14.08.2020 18:22 Відповісти
куди страшніше те, як мертвечук з ****** злочинствують сьогодні...
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14.08.2020 18:29 Відповісти
У ЗаЖОПы (Партия Регионов, которая довела страну до войны) есть мощный сторонник, гауляйтер Украины Ермак (он же агент ФСБ по кличке Козырь), который назначает бывших рыгов на гос. должности (Татаров, Кава, Шкарлет и пр.), так что этой преступной группировке пока ничто не грозит.
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14.08.2020 18:30 Відповісти
их нужно раскачать дубинками, как у бацьки
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14.08.2020 18:51 Відповісти
Всю цю мерзоту з Жопаблока загнати в товарні вагони для худоби і прямо в Бухенвальд, крематорій там підтримується до речi в доброму техн.станi по сьогоднішній день (нафіга ? це питання ) і спалити все це підкупне брехливе кодло нах !
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14.08.2020 18:51 Відповісти
100 лет их жечь там?
сперва кормить, расстреливать, сжигать - не многовато ли чести?
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14.08.2020 20:00 Відповісти
Житие Иуды Виктора Медведчука
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Medvedchuk ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 947
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14.08.2020 18:56 Відповісти
Все би міг пробачити Пороху, але те що він впустив в Україну цю гадину медведчука, ніколи. Це ОПЗЖ ще наробить багато біди в Україні. Це просто фатальна помилка що в нас дозволені проросійські партії і рухи, це приведе країну до катастрофи.(
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14.08.2020 19:52 Відповісти
а мертвечук нікуди з України і не виїздив.
Ховались поза межами України Кузьмін, Портнов і Коломойський.
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14.08.2020 21:04 Відповісти
убей гадину!
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14.08.2020 21:59 Відповісти
КРИМІНАЛЬНИЙ ДОБРОВОЛЕЦЬ
http://cenzoriv.net/index.php?name=articles&op=read&art=146&cat=65 ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 1958
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14.08.2020 18:57 Відповісти
Семейка Медведчука финанасирует Лугандонию
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11952 ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 6198
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14.08.2020 18:59 Відповісти
Иудина роль Виктора Медведчука
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11763
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14.08.2020 19:00 Відповісти
За какие заслуги Вадим Рабинович два раза сидел в тюрьме и один раз в дурке
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=10843 ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 3667
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14.08.2020 19:01 Відповісти
П*ДАР + П*ДАР = ГЕЙ ПАРАД
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14.08.2020 21:59 Відповісти
Ну и ссыкуна выбрали 73%, куда смотрели чем думали, имеем теперь ПОЗОР на весь мир
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14.08.2020 19:02 Відповісти
Вадим Рабинович: нардеп с двумя судимостями
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11961 ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2280
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14.08.2020 19:02 Відповісти
Рабинович в овечье шкуре ВИДЕО
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Rabinovich ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 7484
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14.08.2020 19:04 Відповісти
Аферист Вадя Рабинович
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11682 ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 9694
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14.08.2020 19:05 Відповісти
Новые автобусы горят особенно ярко.
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14.08.2020 19:05 Відповісти
История кражи $150 000 000 или как украсть с бюджета
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=1844

ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4418
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14.08.2020 19:06 Відповісти


По мнению Кивы, в Украине через десять дней начнется госпереворот
ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2321Одиозный Илья Кива заявил, выступая в эфире телеканала, что Петр Порошенко
ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2321Одиозный Илья Кива заявил, выступая в эфире телеканала, что Петр Порошенко финансирует националистические группы, и готовит их к маршу на День независимости. По словам народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», этот марш в итоге должен перерасти в противостояние с действующей властью, но это еще не все.
Кива предупредил, что закончиться все может государственным переворотом. В частности, Порошенко предпримет попытку захвата нескольких административных зданий, в том числе, и Офиса президента. После этого он потребует проведения внеочередных выборов - как парламентских, так и президентских.ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 9893
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14.08.2020 19:37 Відповісти
ЗЕ-ЖОПНИКИ НА ЭКСКУРСИЮ ПРИЕХАЛИ....КОГДА ЕЩЕ ШАРА ПОДВЕРНЕТСЯ!!!
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14.08.2020 19:07 Відповісти
Воровской портал
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Vor

ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко - Цензор.НЕТ 840
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14.08.2020 19:07 Відповісти
Порошенко и мертвечук ноздря в ноздрю идут за симпатии патриотов.Великие люди.
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14.08.2020 19:07 Відповісти
Наташка Королевская работает
как корабельная сосна.
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14.08.2020 19:17 Відповісти
Всі зрадники повинні бути або в тюрмі, або знищені
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14.08.2020 19:59 Відповісти
А между тем дело-то не шуточное ,если Зеленский не поймёт ,что место Медведчука и всей той щоблы на нарах ,дело для него может закончиться оооочень паршиво ,с одной стороны ватные поклонники рюского мира с другой стороны патриотически настроенные граждане которые тоже его не жалуют и парниша запросто может оказаться в этих жерновах с непредсказуемыми для него последствиями.
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14.08.2020 20:29 Відповісти
Жопоблок опять начинает раскачивать страну. Мало дали им тогда. Я же вам говорил, зверье нужно добивать. Нельзя оставлять подранков
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14.08.2020 20:46 Відповісти
На два тижні їх в автобусах зачиніть, на карантин.
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14.08.2020 21:32 Відповісти
сивохины кареша подвалили
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14.08.2020 21:55 Відповісти
ГОРИ МОСКОВІЯ СИНІМ ПОЛУМ ЯМ І З НЕЮ ВСІ ІЇ РУЦКОМІРСКІЄ АДЕПТИ
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14.08.2020 21:57 Відповісти
Может пора ШМЕРШ укомплектовывать? А то этот руцкий бред никогда не закончится.
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14.08.2020 22:10 Відповісти
 
 