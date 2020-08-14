ОПЗЖ на новеньких автобусах привезла під ОП "простих мешканців" Луганщини качати Зеленського за гроші Кремля, - Сенченко. ФОТО

Під Офіс Президента Зеленського прибули автобуси з мешканчями Луганщини. Їх організувала прокремлівська "Опозиційна платформа - За життя".

Про це пише лідер громадського руху і політичної партії "Сила права" Андрій Сенченко, передає Цензор.НЕТ.

"На цих яскравих майже новеньких автобусах "прості мешканці" Луганщини приїхали під Офіс Президента" захищати своє право на обрання місцевої влади". Насправді це ОПЗЖ за гроші Кремля качає Зеленського. Відразу згадалися вервечки рабів Рабиновича, які щодня тяглися на акції в Нацбанку", - зазначає Сенченко.

На думку Сенченка, результатом таких "виборів" стане створення платформи для розхитування не тільки влади, а й усієї країни в інтересах Кремля.

"До завершення російської окупації частини території Донбасу всю повноту відповідальності за забезпечення нормального життя людей у прифронтових областях має взяти на себе центральна влада", - резюмує він.

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