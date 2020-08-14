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Новини Фото Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі. ФОТОрепортаж

У білоруському центрі ізоляції правопорушників на провулку Окрестіна перебувають сотні затриманих на акція протесту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Nexta.

"Пролежав цілу ніч у калюжі крові, і спати стоячи - це ще дрібниці. Ночами чергують під стінами в'язниці родичі і правозахисники чують жахливі звуки тортур, а вдень машини швидкої допомоги одна за одною вивозять людей у лікарні. Тіла тих людей, яким вдалося вийти з місця тортур, нагадують одне суцільне місиво", - йдеться в повідомленні.

"Ось медкарта однієї людини: садна по всьому тілу, струс мозку, множинні переломи. А ще травматичне пошкодження прямої кишки (що означає, що людину зґвалтували невідомим предметом), а також серйозний забій статевих органів", - зазначає телеграм-канал.

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У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі 01
У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі 02
У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі 03
У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі 04

Автор: 

Білорусь (7931) побиття (935) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+32
В ОБСЕ и ПАСЕ надо показать, там любят права человека, пусть заценят
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14.08.2020 17:33
+24
мусора не люди, как говорил сегодняшний главный мусор в Украине....
в Беларуси мусорня примерно такая же - под ***** заточеная...
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14.08.2020 17:35
+21
Белорусы откормили себе собственного фюрера, и теперь расплачиваются.... Просьба к белорусам: "Имейте совесть, не горланьте на 9 мая, что вы победили фашизм, диктатуру ... Она у вас дома уже 26 лет....Кремлёвская крыса тоже, похоже , у вас в почёте.... Тьфу....
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14.08.2020 17:54
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В ОБСЕ и ПАСЕ надо показать, там любят права человека, пусть заценят
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14.08.2020 17:33 Відповісти
Как увидел космонавта
- мажь мразину по асфальту.
Если сел в автомашину -
мотай омоновца на шину!
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14.08.2020 17:34 Відповісти
Нехай працівники БелАЗ передадуть готову продукцію, що є на заводі, для цих цілей.
Чавити сміття самосвалами - то є добра справа.
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14.08.2020 17:57 Відповісти
"Пусть заценят" пусть озаботятся
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14.08.2020 17:41 Відповісти
Ґреті Тунберг показати, як два в одному:легку еротику і садо-мазо. Як побої вона не сприйме. Бо переживає лише за тварин.
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14.08.2020 17:49 Відповісти
Кто кем является тот за своих и переживает
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14.08.2020 18:08 Відповісти
там права афролюдей любят. и вообще права всех подальше, чтоб ничего не делать, а только ***** говорить
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14.08.2020 18:58 Відповісти
Там зрозуміло, наші аваківськи садисти у вигляді поліції нічим не відрізняються. Вони так само знущаються над громадянми. Чого тільки варта патрулна полюція..банальне озу
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14.08.2020 17:34 Відповісти
Фото є? Чи ти рузге свинота?
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14.08.2020 17:38 Відповісти
мусора не люди, как говорил сегодняшний главный мусор в Украине....
в Беларуси мусорня примерно такая же - под ***** заточеная...
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14.08.2020 17:35 Відповісти
Дни ватной империи сочтены . Будет движение из Беларуси и Дальнего Востока . Встреча - москва .
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14.08.2020 17:35 Відповісти
охолонь - первый раз отметеленого ментовней увидел?
а как да - счастливую жизнь прожил...
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14.08.2020 17:40 Відповісти
бъют значит любят.
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14.08.2020 17:37 Відповісти
Якась садо-мазохістська любов.
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14.08.2020 17:55 Відповісти
а болотным дикоросским холопам нравится.
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14.08.2020 17:56 Відповісти
На колір і смак товариш не всяк. 🤔
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14.08.2020 17:58 Відповісти
По всей Белорусии чтут подвиг наших дедов победивших фашизм!! Столько памятников и плакатов, будто вчера война закончилась!!!!
Люди- путин , лукашенко , назарбаев и прочие клоуны - это просто жулики!!!! И сколько эту мерзость будут терпеть люди!!! Да сколько можно!!!! Америка нам нужно в НАТО!!!!!!
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14.08.2020 17:37 Відповісти
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14.08.2020 17:44 Відповісти
Хрень эти плакаты
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14.08.2020 17:44 Відповісти
ты просто не знаешь белорусов! они кричат Усатый - питор, но тут же говорят Путин - классный чувак!!!
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15.08.2020 09:58 Відповісти
Завжди казав і казатиму: краще такий бардак, як у нас, ніж такий порядок, як у Білорусі.
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14.08.2020 17:42 Відповісти
А як з тобою згоден оцей, якому це донесли через сраку, мабуть і уявити неможливо.
А 73,22%, навіть і не уявляють.
Їм от тільки так, напряму доходить.
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14.08.2020 17:46 Відповісти
73,22% думают что дубинка у них будет а не по ним.
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14.08.2020 18:10 Відповісти
Поцікався, що вони розуміють під словом «думать»....
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14.08.2020 18:28 Відповісти
А звідки упевненість, що "донесли", що "доходить" і що "через ср..."?
І чого ліпити де попало оте 73.22?
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17.08.2020 14:01 Відповісти
Почему "одного из"?
На фото разве "один из"?
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14.08.2020 17:43 Відповісти
В 2014 Турчинов, Ярош, Порошенко, за допомогою Армії, Добробатів і Українців не допустили, щоб в Україні «русскій мір», творив отаке.
Але 21.04.2019, худоба стала іскать пріключєній.
Отаких.
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14.08.2020 17:43 Відповісти
Вони відвоювали 70% території Донбасу, захоплені раніше російською армією, і їх лугандонськими шістками.
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14.08.2020 18:32 Відповісти
За такою вибірковою логікою можна сказати, що й захопив не *****, а кацапські орки та шахтарі бамбасу.
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14.08.2020 18:49 Відповісти
кацапа, знов ти приперлося з методичками від шарія та скабеєвої))
це ж наскільки треба бути тупим кацапом, щоб писати бред про "сдали донбас"
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14.08.2020 18:52 Відповісти
там договорняк был! с нашей стороны добробатам не дали взять Донецк, хотя на тот момент было сделать легко, а вот выбить бы наших они уже задолбались! а с той стороны ДыРовцам дали команду не идти дальше, когда они начали наступление за Песками и наши отступали... война эта со стороны правителей пэдро и путлера - чистый фарс! вернее, договорняк у них! и путлеру лугандон это нах не упал, иначе бы как Крым за неделю уже был бы в составе *********...
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15.08.2020 10:01 Відповісти
Крим був захоплений, коли Україна ще не відійшла від шоку після Майдану.
Подальші "здачі" - не забувайте, що за проектом "новососія" анексованою мала бути підлога країни. "Здали" так, що у ***** та лугандонців вийшло закріпитися на шматку Донецької та Луганської областей. І що тепер їм робити з отим сухорлявим "приобретением" - ХЗ.
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14.08.2020 18:47 Відповісти
Я вам скажу що в 2013-14 роках наші менти були янголами в порівнянні з цими садистами. До Водохрещі 2014 року взагалі бійок серйозних не було ( не рахую розгін студентів). так штовханини, шарпання і трошки мух кийками повідганяли. і все.. А це якась психічна патологія у бел- мусорні. Це справа розгляду ООн і ВОЗ про масовий пмихічний розлад у белоруської мусорні. Може вони під наркотою всі?
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14.08.2020 17:44 Відповісти
Нашим мусорам не було видано повного карт-бланшу.
А якби дали команду, як це зробив бульбулятор, то було б таке само.
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17.08.2020 14:05 Відповісти
В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси - Цензор.НЕТ 2351В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси - Цензор.НЕТ 9787
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14.08.2020 17:47 Відповісти
Белорусы откормили себе собственного фюрера, и теперь расплачиваются.... Просьба к белорусам: "Имейте совесть, не горланьте на 9 мая, что вы победили фашизм, диктатуру ... Она у вас дома уже 26 лет....Кремлёвская крыса тоже, похоже , у вас в почёте.... Тьфу....
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14.08.2020 17:54 Відповісти
совершенно согласен. и именно обитатели микроскопического мордора сейчас пожинают плоды своей закацапленности. В общем нету к ним жалости и сострадания.
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14.08.2020 17:58 Відповісти
👏👏👏👏👏
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14.08.2020 17:59 Відповісти
согласен, люди не умеют смотреть в будущее, ходят как бараны на "выборы" и повторяют одно и то же.
понимание приходит когда ОМОН начинает стучать в голову и печень
и все такие, аааа, фашисты!!!! а кто их выбрал, вскормил???
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14.08.2020 18:03 Відповісти
Белорусы откормили собственного фюрера, который нравится нашей вате так что они из штанов выпрыгивают.
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14.08.2020 18:12 Відповісти
Значит нашу вату надо почаще бить по почкам и по мочевому пузырю.... Чтобы они за Лукашенко не скучали....
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14.08.2020 18:23 Відповісти
Вату надо бить по почкам и пузырю утром, в обед и вечером... и два раза ночью. И без всяких если и почему.
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14.08.2020 18:36 Відповісти
Все, що треба знати про "українців", які підтримують Таргана.
Коли на словах "ничего не получится" раптом відклеїлася підлога країни:

У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі - Цензор.НЕТ 6246
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14.08.2020 17:59 Відповісти
У лахти рідко отримується ввижатись українцями. Це наш козир, а смороду не можуть цього зрозуміти...
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14.08.2020 18:04 Відповісти
Завдяки машинному переказу парафія лахтинця в коменти завжди помітний - одразу лінгвістичні борошна та одвірки усіх пологів та видів.
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14.08.2020 18:22 Відповісти
«Казацкому роду, нема перекладу !»
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14.08.2020 18:33 Відповісти
У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі - Цензор.НЕТ 2363
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14.08.2020 18:36 Відповісти
транслейтор їм не допоможе - це факт))
У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі - Цензор.НЕТ 4922
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14.08.2020 18:59 Відповісти
та там вообще, кроме корявого машинного перевода, русизм на русизме
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14.08.2020 18:38 Відповісти
А це не гугл транслейт, а просто зебіли: знання мови 80 лвл:

У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі - Цензор.НЕТ 9941
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14.08.2020 19:17 Відповісти
после таких травм страдают сосуды, нервные отростки, лимфоузлы
в старости сосуды начнут отмирать, гангрена, ампутация...

а космонавт избивавший людей будет еще моложавым и с хорошей гос.пенсией.
и на свободе. рассказывая внукам сказки на ночь.
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14.08.2020 18:00 Відповісти
А якщо мусорка знайти і анігілювати?
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14.08.2020 18:19 Відповісти
Не ожидал от белорусов такой кацапско - кадыровской жестокости .... Это - психическая патология, так зверствовать....Избивавшие уроды должны быть наказаны....Даже через 10 лет.....
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14.08.2020 18:19 Відповісти
Не виключено, що це власне й були кацапи або навіть кадирівці. Кілька аеролаптів за ці дні прибуло на аеродром Замок під Мінськом... Кого на них хії притаскали до Біларусі?
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14.08.2020 18:31 Відповісти
А після зґвалтування (навіть дубіналом або пляшкою) багато чоловіків кінчають життя самогубством. Бо це безповоротне безчестя, ще й свої відвернуться - бо півень це півень, як не крути.
Після такого лишається тільки взяти гранату, піти в міліцейський відділок та рвонути себе поруч з ментами...
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14.08.2020 19:21 Відповісти
наверное он кричал
"Милиция с Народом"
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14.08.2020 18:11 Відповісти
Ничего страшного . до свадьбы заживет !
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14.08.2020 18:17 Відповісти
Зато у них сгущенка вкусная
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14.08.2020 18:22 Відповісти
Было время, попал в ментовку. Мне всего 20-ть было.
Забрали из-дому, ночью. Обычные менты всего-лишь. Два бугая, под два метра, заставляли отжиматься от пола и куярили ногами и дубинами по бокам, и в камеру на сутки.
Я еле зашёл в квартиру, мать была в ужасе. Сравнивая с чувачком на фото, я в 10-ть раз был синее, от пяток до головы. Вот такие дела. Туда идут, практически, одни садюги, понимая, что безнаказанны в корумпированных странах. В омоне, беркуте, те, вообще отбитые по морали. Не охота это обсуждать. Ничего у белорусов не получится, русский мир, не более.
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14.08.2020 18:32 Відповісти
Нізащо?
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14.08.2020 18:37 Відповісти
З дому, вночі? А нафіга взагалі двері відкрили?
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14.08.2020 18:52 Відповісти
Не клевещите на всех ментов, Джамал не таков.
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14.08.2020 19:22 Відповісти
Это кожная сыпь, симптомы аллергии на русский мир.
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14.08.2020 18:34 Відповісти
Просто шок, бацка ***** оказался
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14.08.2020 19:26 Відповісти
А тому що - "NEXTA"!
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14.08.2020 19:44 Відповісти
ОМОН здесь непричем, это оппозиционеры самоизбились - замминистра МВД Беларуси.
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14.08.2020 22:27 Відповісти
 
 