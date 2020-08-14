У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі. ФОТОрепортаж

У білоруському центрі ізоляції правопорушників на провулку Окрестіна перебувають сотні затриманих на акція протесту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Nexta.

"Пролежав цілу ніч у калюжі крові, і спати стоячи - це ще дрібниці. Ночами чергують під стінами в'язниці родичі і правозахисники чують жахливі звуки тортур, а вдень машини швидкої допомоги одна за одною вивозять людей у лікарні. Тіла тих людей, яким вдалося вийти з місця тортур, нагадують одне суцільне місиво", - йдеться в повідомленні.

"Ось медкарта однієї людини: садна по всьому тілу, струс мозку, множинні переломи. А ще травматичне пошкодження прямої кишки (що означає, що людину зґвалтували невідомим предметом), а також серйозний забій статевих органів", - зазначає телеграм-канал.

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