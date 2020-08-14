У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі. ФОТОрепортаж
У білоруському центрі ізоляції правопорушників на провулку Окрестіна перебувають сотні затриманих на акція протесту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Nexta.
"Пролежав цілу ніч у калюжі крові, і спати стоячи - це ще дрібниці. Ночами чергують під стінами в'язниці родичі і правозахисники чують жахливі звуки тортур, а вдень машини швидкої допомоги одна за одною вивозять людей у лікарні. Тіла тих людей, яким вдалося вийти з місця тортур, нагадують одне суцільне місиво", - йдеться в повідомленні.
"Ось медкарта однієї людини: садна по всьому тілу, струс мозку, множинні переломи. А ще травматичне пошкодження прямої кишки (що означає, що людину зґвалтували невідомим предметом), а також серйозний забій статевих органів", - зазначає телеграм-канал.
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- мажь мразину по асфальту.
Если сел в автомашину -
мотай омоновца на шину!
Чавити сміття самосвалами - то є добра справа.
Пусть заценят" пусть озаботятся *****говорить
в Беларуси мусорня примерно такая же - под ***** заточеная...
а как да - счастливую жизнь прожил...
Люди- путин , лукашенко , назарбаев и прочие клоуны - это просто жулики!!!! И сколько эту мерзость будут терпеть люди!!! Да сколько можно!!!! Америка нам нужно в НАТО!!!!!!
А 73,22%, навіть і не уявляють.
Їм от тільки так, напряму доходить.
І чого ліпити де попало оте 73.22?
На фото разве "один из"?
Але 21.04.2019, худоба стала іскать пріключєній.
Отаких.
це ж наскільки треба бути тупим кацапом, щоб писати бред про "сдали донбас"
Подальші "здачі" - не забувайте, що за проектом "новососія" анексованою мала бути підлога країни. "Здали" так, що у ***** та лугандонців вийшло закріпитися на шматку Донецької та Луганської областей. І що тепер їм робити з отим сухорлявим "приобретением" - ХЗ.
А якби дали команду, як це зробив бульбулятор, то було б таке само.
понимание приходит когда ОМОН начинает стучать в голову и печень
и все такие, аааа, фашисты!!!! а кто их выбрал, вскормил???
Коли на словах "ничего не получится" раптом відклеїлася підлога країни:
в старости сосуды начнут отмирать, гангрена, ампутация...
а космонавт избивавший людей будет еще моложавым и с хорошей гос.пенсией.
и на свободе. рассказывая внукам сказки на ночь.
Після такого лишається тільки взяти гранату, піти в міліцейський відділок та рвонути себе поруч з ментами...
"Милиция с Народом"
Забрали из-дому, ночью. Обычные менты всего-лишь. Два бугая, под два метра, заставляли отжиматься от пола и куярили ногами и дубинами по бокам, и в камеру на сутки.
Я еле зашёл в квартиру, мать была в ужасе. Сравнивая с чувачком на фото, я в 10-ть раз был синее, от пяток до головы. Вот такие дела. Туда идут, практически, одни садюги, понимая, что безнаказанны в корумпированных странах. В омоне, беркуте, те, вообще отбитые по морали. Не охота это обсуждать. Ничего у белорусов не получится, русский мир, не более.