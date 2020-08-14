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МВС Білорусі оголосило в розшук засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Путілу. ФОТО
МВС Білорусі відкрило кримінальну справу про організацію масових заворушень щодо Степана Путіла, засновника телеграм-каналів Nexta (720 тисяч передплатників) і Nexta Live (1,9 мільйона передплатників). Його оголосили в розшук.
Про це інформує Nexta, передает Цензор.НЕТ.
Стаття, за якою розслідується кримінальна справа, передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі.
Nexta Live став найбільш популярним каналом у російськомовному сегменті Telegram на тлі висвітлення протестних акцій у Білорусії, що почалися 9 серпня після президентських виборів. Засновник каналу живе у Варшаві. Періодично в Nexta Live публікуються пости із закликами до протестувальників.
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https://censor.net/news/3213791/dlya_nachala_ya_poka_jivoyi_i_ne_za_granitseyi_lukashenko_oproverg_svoe_begstvo_za_rubej_video
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь для советских военнопленных в Минске
Информация о фото
Место съемки: Минск, Белоруссия, СССР
Время съемки: 15.08.1941
Автор: Франц Гайк (Franz Gayk) (4)
Оригинал
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