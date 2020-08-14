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МВС Білорусі оголосило в розшук засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Путілу. ФОТО

МВС Білорусі відкрило кримінальну справу про організацію масових заворушень щодо Степана Путіла, засновника телеграм-каналів Nexta (720 тисяч передплатників) і Nexta Live (1,9 мільйона передплатників). Його оголосили в розшук.

Про це інформує Nexta, передает Цензор.НЕТ.

Стаття, за якою розслідується кримінальна справа, передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі.

МВС Білорусі оголосило в розшук засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Путілу 01

Nexta Live став найбільш популярним каналом у російськомовному сегменті Telegram на тлі висвітлення протестних акцій у Білорусії, що почалися 9 серпня після президентських виборів. Засновник каналу живе у Варшаві. Періодично в Nexta Live публікуються пости із закликами до протестувальників.

Дивіться також: У мережі показали наслідки побиття одного із затриманих на акціях протесту в Білорусі. ФОТОрепортаж

МВС Білорусі оголосило в розшук засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Путілу 02

Білорусь (7931) заворушення (106)


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Топ коментарі
+15
Парень правильный . С фамилией не повезло . Но это знак : "ищите путило в маскве" ...
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14.08.2020 17:45
+15
Путіло - це щось середнє між путін і *****??? Чи навпаки, антимоскаль?
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14.08.2020 17:46
+10
У нас Зеля тоже пошел против патриотов
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14.08.2020 17:45
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Покажи этому Соловью из России Цензор!
https://censor.net/news/3213791/dlya_nachala_ya_poka_jivoyi_i_ne_za_granitseyi_lukashenko_oproverg_svoe_begstvo_za_rubej_video
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14.08.2020 19:15 Відповісти
то під шумок його ГРУ ліквідує?
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15.08.2020 08:38 Відповісти
Pocemu tak dumajete sto Belorusi xotiat v odno gosudarstvo s rosijej?Oni kak raz xocet zit kak zapade,kak raske zyvut oni tak nexocet.Vot Lukosenko imeno i nacial s obcim gosudarstvom torgovatsia,zaxotel desiovogo gaza,vot emu stolko i znacyla Belorus
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14.08.2020 18:35 Відповісти
https://news.mail.ru/politics/42972092/?frommail=1 Тысячи протестующих вышли к дому правительства в Минске
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14.08.2020 18:39 Відповісти
Черенок для папыколи при них?
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14.08.2020 18:46 Відповісти
МВС Білорусі оголосило в розшук засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Путілу - Цензор.НЕТ 9615
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14.08.2020 19:00 Відповісти
Макарьіч бьі сказал, тов. Гимлер , прекратите сжигать людей в печах
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14.08.2020 19:59 Відповісти
Цікаве фото. Гімлер спілкується із військово полоненними. Багато про що говорить.

Генрих Гиммлер инспектирует лагерь для советских военнопленных в Минске

Информация о фото
Место съемки: Минск, Белоруссия, СССР
Время съемки: 15.08.1941
Автор: Франц Гайк (Franz Gayk) (4)
Оригинал
4896x3251
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14.08.2020 21:06 Відповісти
а директор цього Nexta Роман Протасевич зараз дає в'ю на Прямому Калнішу
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14.08.2020 19:12 Відповісти
Думаю дождёмся и морду Луки на стендах - "Их разыскивает ...."
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14.08.2020 19:40 Відповісти
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