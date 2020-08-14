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Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих. ФОТОрепортаж
Із 9 серпня міліція Білорусі з невиправданою жорстокістю відреагувала на мирні акції, учасники яких вимагали чесних виборів і відставки Лукашенка.
Цензор.НЕТ публікує оприлюднені фотографії жертв міліцейського терору в Білорусі.
Топ коментарі
+42 Боря Боря
показати весь коментар14.08.2020 18:39
+23 Лариса #401376
показати весь коментар14.08.2020 18:43
+21 dtrscnij grsrt
показати весь коментар14.08.2020 18:39
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Я не хочу, чтобы беларусов убивали так, как убивали украинцев, не желаю им такого.
Але він не був диктатором.
Ну и Смешко позвонил Попкову и сказал, что следователь СБУ и военная контрразведка СБУ его сейчас арестуют на 72 часа, если он не отдаст приказ ВВ вернуться в казармы. А так ВВ ехали тогда стрелять в мирный народ. Собственно в чем-то зеркально повторилась ситуация в Ленинабаде (в конце 80-х) когда более 400 машин с озверелыми и вооруженными узбеками, ехавшими в аэропорт Ленинабада убивать стариков, женщин и детей укрывшихся там турков-месхетинцев остановили огнем на поражение с боевых вертолетов и Попков про этот случай конечно знал.
На своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За життя» **** Новинский призвал главу государства официально признать результаты президентских выборов в Беларуси, которые состоялись в минувшее воскресенье, 9 августа, передает Replyua.net. «Обращаюсь к вам с призывом признать итоги выборов в Беларуси и поздравить президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с избранием, поддержать идеи неконфликтного разрешения ситуации и соблюдения принципов демократии», - написал Новинский.
Тут ще Дубінеску (СН) та Рабінович (Лехаїм) заявили, що "беларусские события показали: не надо бояться улицы".
Других задач у них нет
А у них есть еще и дети..
колхозный фюрер Лукашеску за 26 лет своего правления превратил Беларусь в красно-совковую БССР.
А по хорошему я бы на месте избитых всем собрался бы перед репортерами в шеренгу напротив главмусарни пусть транслируют на весь Мир пытки и следы побоев. Думаю зрелище сотен покалеченных человек лучше всего проиллюстрирует Усатого Ублюдка. Мусарня должна быть сожжена! ОМОН - на нары! Каратели должны ответить!
а шо, бывают смешные пытки?
или обыкновенные?