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Новини Фото Революція в Білорусі
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Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих. ФОТОрепортаж

Із 9 серпня міліція Білорусі з невиправданою жорстокістю відреагувала на мирні акції, учасники яких вимагали чесних виборів і відставки Лукашенка.

Цензор.НЕТ публікує оприлюднені фотографії жертв міліцейського терору в Білорусі.

Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 01

Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 02
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 03
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 04

Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 05
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 06
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 07
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 08

Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 09
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 10
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 11
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 12

Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 13
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 14
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 15
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 16

Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 17
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 18
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 19
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 20
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 21
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 22
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 23
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 24
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 25
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих 26

Білорусь (7931) катування (599) тортури в міліції (21) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+42
РуSSo-фашизм в действии.
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14.08.2020 18:39
+23
Омон - это сатанячья организация, которая служит осатаненной власти и в любой стране она одинакова. Людей избивают, запугивают, как при Януковиче в Украине, а обучают этот Омон - кацапские рогатые нечисти.
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14.08.2020 18:43
+21
РЕЗУЛЬТАТ 26 РОКІВ ПРАВЛІННЯ ПРЕЗИДЕНТА ЛУКАШЕНКА.
ЯК ВАМ, УКРАЇНЦІ ?
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14.08.2020 18:39
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А чего вы спамите, просили человек вам выложил, получите распишитесь.
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14.08.2020 21:11 Відповісти
Сразу скажу, не защищают ОМОН и прочих. Но журналисты тут как бы тоже манипулируют... Нету тут никаких "жутких кадров пыток". Да, менты перестарились, избили немного. Но не более того. В Украине беркут действовал более жестоко.
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14.08.2020 18:53 Відповісти
...знайде КАРА Божа і Людська цих УБЛЮДКІВ - що посієш те й пожнеш .. ОЧІКУЙТЕ..
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14.08.2020 18:57 Відповісти
ахаха, вон Сралин правил сколько и никакие божки и кары не брали, пока не нащелкал 25млн. совков, не сдох.
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14.08.2020 19:37 Відповісти
Для того,чтобы этих тварей превратить в зверье надо просто заплатить им в 10 раз больше,чем учителю,инженеру,врачу
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14.08.2020 23:28 Відповісти
людей пытали в участках и СИЗО . камер и телефонов там нет , но скорые помощи регулярно забирали задержанных с переломами , избитыми до полусмерти и изнасилованными , с отбитыми половыми огранами и порванными анусами .

..
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14.08.2020 19:31 Відповісти
ВЫРОДКИ !!!!
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14.08.2020 18:54 Відповісти
Покажите травмы от Беркута с Майдана ! Это цветочки по сравнению с Киевом .
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14.08.2020 18:57 Відповісти
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих - Цензор.НЕТ 6696

Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих - Цензор.НЕТ 4377
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14.08.2020 19:13 Відповісти
Да, на Майдане стреляли резинками по глазам, к гранатам привязывали болты и шурупы, чтобы было много металлических осколков, а били не по ногам и попе, а по головам и почкам, дубинками били.
Я не хочу, чтобы беларусов убивали так, как убивали украинцев, не желаю им такого.
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15.08.2020 15:34 Відповісти
В нас було щось подібне звіряче..
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14.08.2020 18:59 Відповісти
У нас было еще жестче. А в 2004-м ВВ готовы были стрелять в Майдан боевыми патронами из автоматов. Они ехали расстреливать, просто их остановила решимость украинских армейских генералов и полковников уничтожить колонный ВВ, но не пустить в Киев.
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15.08.2020 15:37 Відповісти
Це Кучма на таке погодився ?
Але він не був диктатором.
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15.08.2020 15:39 Відповісти
Нет, Кучма и министр обороны Кузьмук просто заняли нейтральную позицию. А остановили тогда ВВ офицеры Северного оперативного командования и те вертолетчики, танкисты и спецназовцы, которые их тогда открыто и активно поддержали. Вертолеты были заправлены и вооружены, готовые к взлету. Две танковые роты выдвинулись вплотную к двум трассам на Киев. Две отдельные роты и отдельный батальон армейского спецназа были на въездах в столицу и готовы были преградить путь колоннам ВВ.
Ну и Смешко позвонил Попкову и сказал, что следователь СБУ и военная контрразведка СБУ его сейчас арестуют на 72 часа, если он не отдаст приказ ВВ вернуться в казармы. А так ВВ ехали тогда стрелять в мирный народ. Собственно в чем-то зеркально повторилась ситуация в Ленинабаде (в конце 80-х) когда более 400 машин с озверелыми и вооруженными узбеками, ехавшими в аэропорт Ленинабада убивать стариков, женщин и детей укрывшихся там турков-месхетинцев остановили огнем на поражение с боевых вертолетов и Попков про этот случай конечно знал.
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15.08.2020 15:51 Відповісти
Я как раз служил в 2004 в одной из частей ВВ которые ехали расстреливать мирное население Киева. Прочитал ваш пост, воспоминания ожили.
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30.09.2020 15:13 Відповісти
Да, в нашей жизни есть и такое, когда вспомнить есть что, а рассказать или нельзя или не хочется.
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30.09.2020 21:51 Відповісти
Это ещё не конец... Прямо сейчас к Минску стягиваются войска.. БТРы
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14.08.2020 19:01 Відповісти
Війскові будуть стріляти в біларусів? Це кінець країни.
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14.08.2020 19:10 Відповісти
Омон в Карму не верит, а зря.
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14.08.2020 19:01 Відповісти
Как -то лет надцать назад, подрабатывал наблюдателем на выборах (студент,деньги нужны были,каюсь) разговорился с одним ментом,который приехал избирательные урны забирать. Мужик под два метра ростом ,плечи широченные,лет 35 на вид. Начал жаловаться ,шо типа платят куйню и квартиру уже 15 лет обещают. На мой вопрос ,почему с такими физическими данными не пошел в беркут, там и зп выше и с квартирой быстрей, он ответил коротко и ясно: "Туда идут садисты,я не садист".
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14.08.2020 19:02 Відповісти
Якщо у нас щось подібне трапиться то назад полетять гранати!! Вважаю що після 14-го року ніякий Президент України більше не наважиться застосовувати силу проти народу як це зробив Бандюкович!!
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14.08.2020 19:06 Відповісти
вы хотилы сказать гарматы? - коктейль молотова вже давно переросли..
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14.08.2020 23:29 Відповісти
Как то сильно подозрительно это все происходит... В любом сообществе силовики могут быть жесткими и жестокими. Но в данном случае просто абсолютнейший перебор. Вот словно... как бы понятнее выразиться- словно те же уроды, которые "укропчик пощипать" перлись, те словно на картоху перепрыгнули. Как то вот так. Колорадиной за версту прет...
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14.08.2020 19:08 Відповісти
Точно, якась показова лють до людей.
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14.08.2020 19:11 Відповісти
"требовоют"... Вашу дивізію, понабирають за оголошеннями...
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14.08.2020 19:11 Відповісти
хорошо что у нас сделали нацгвардиюивсе прошли через ато почти..даже менты и спецпризначенци через сводные отряды...а беларусь в совке застряло я вообще поражаюсь что там иномарки есть я думал там кндр))
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14.08.2020 19:11 Відповісти
https://youtu.be/JvM2mJuBakU
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14.08.2020 19:12 Відповісти
Хвашизды! И на их содержание народ налоги платит!!! батяру за грати!
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14.08.2020 19:14 Відповісти
В связи с отсутствием https://anekdoty.ru/pro-dengi/ денег было принято решение https://anekdoty.ru/pro-rabotnikov/ работникам табачной фабрики выдать заплату https://anekdoty.ru/pro-sigarety/ сигаретами , работникам хлебокомбината - хлебопродуктами, а https://anekdoty.ru/pro-bojcov/ бойцам ОМОНа - дубинками и п*здюлями.
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14.08.2020 19:16 Відповісти
Рускій мірь он такой...
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14.08.2020 19:18 Відповісти
Так а де ж жуткіє кадри? По жопі трохи дали і все?)
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14.08.2020 19:18 Відповісти
Тебе бы такие татухи понабивали, я бы посмотрел бы, как ты верещала.
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14.08.2020 19:39 Відповісти
А я б твої булки ще б краще розмалювала, так, щоб тобі сподобалось)
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14.08.2020 23:32 Відповісти
СПРАШИВАЮТ ЛУКАШЕНКО _ ЗА СКОЛЬКО ОН НАВЕДЕТ ПОРЯДОК НА УКРАИНЕ,,, ЗА ТРИ ДНЯ ГОВОРИТ.... В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАССТРЕЛЯЮ ВСЮ РАДУ,,, ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ВСЕХ КТО ПРИДЕТ НА ИХ ПОХОРОНЫ!!!!
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14.08.2020 19:19 Відповісти
Самое парадоксальное то что и омон в сябров и беркут у нас жировали за счет налогов людей которых потом пытали,издевались,убивали... Вся беда постсоветского пространства (да и не только) в том что правоохранительная система защищает власть а не права и свободы народа который фактически их же кормит. Сочувствую белорусам - но то ли еще будет если прилетят пару бортов с "помощью" от "братского" народа,хотя даже самолетов не надо - наземным транспортом проще и без палева...
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14.08.2020 19:21 Відповісти
Навіть без голого "козака гаврилюка" і розбитої пики якоїсь журналістки обійшлось. Не закінчена картинка.
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14.08.2020 19:21 Відповісти
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих - Цензор.НЕТ 2948

На своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За життя» **** Новинский призвал главу государства официально признать результаты президентских выборов в Беларуси, которые состоялись в минувшее воскресенье, 9 августа, передает Replyua.net. «Обращаюсь к вам с призывом признать итоги выборов в Беларуси и поздравить президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с избранием, поддержать идеи неконфликтного разрешения ситуации и соблюдения принципов демократии», - написал Новинский.
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14.08.2020 19:23 Відповісти
**** православна...

Тут ще Дубінеску (СН) та Рабінович (Лехаїм) заявили, що "беларусские события показали: не надо бояться улицы".
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14.08.2020 19:28 Відповісти
Ну и дебили... Улица в Киеве это не улица в Минске.
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14.08.2020 20:11 Відповісти
**** православная любуется пытками и издевательствами над людьми кровавого упыря Лукашенко
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14.08.2020 23:22 Відповісти
надо каждый киздить эту мацкальскую тварь
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14.08.2020 19:30 Відповісти
для чего ОМОН и существует
Других задач у них нет
А у них есть еще и дети..
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14.08.2020 19:28 Відповісти
Теперь некоторые белорусы через жОпы возможно поймут как это было в Украине. А не попугайничать за кацапСМИ - хунта, переворот и прочий бред.
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14.08.2020 19:35 Відповісти
Вот вам и председатель колхоза. Яркий пример,когда по сути быдло сходит с ума от власти и вседозволенности.
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14.08.2020 19:53 Відповісти
Другий кадр зверху то не жертва, цій паскуді нічого не зробили, випадково затримали, не били (нажаль), він свідомості не втрачав, як здається по фото, ця потвора це кацапський пропагандон з *************** інтернет-каналу, ворог незалежної Білорусі, ворог України, прихильник агресії проти нас!! Приберіть це фото, бо ганьба!
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14.08.2020 19:59 Відповісти
Це Семен Пєгов, веде феесбешний інтернет-ресурс WarGonzo, а Ви його в "жертви" записали, а він вихвалятель катів!
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14.08.2020 20:19 Відповісти
Это зверства КРАСНО-совкового ОМОНа, а не белорусского:

колхозный фюрер Лукашеску за 26 лет своего правления превратил Беларусь в красно-совковую БССР.
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14.08.2020 20:00 Відповісти
Та все нормально - они уже обнимаются с мусорами.

А по хорошему я бы на месте избитых всем собрался бы перед репортерами в шеренгу напротив главмусарни пусть транслируют на весь Мир пытки и следы побоев. Думаю зрелище сотен покалеченных человек лучше всего проиллюстрирует Усатого Ублюдка. Мусарня должна быть сожжена! ОМОН - на нары! Каратели должны ответить!
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14.08.2020 20:05 Відповісти
Студенты Кентского университета устроили акцию протеста против начавшегося за несколько дней до этого вторжения американских и южновьетнамских войск в Камбоджу. Власти объявили об отмене митинга. В университет прибыло подразделение Национальной гвардии Огайо, имевшее приказ разогнать демонстрантов. По неизвестным причинам гвардейцы открыли огонь по толпе, в результате чего погибло 4 и было ранено 9 студентов.
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14.08.2020 20:59 Відповісти
Ребята, да тут моментально спамят фото жёстких подавлений протестов в США.
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14.08.2020 21:13 Відповісти
бутусов, снова желтеешь - "жуткие" кадры
а шо, бывают смешные пытки?
или обыкновенные?
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14.08.2020 21:27 Відповісти
Негров мародеров избили по ляшкам.
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15.08.2020 12:18 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/930215120691142/permalink/1399455040433812/
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20.09.2020 20:55 Відповісти
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