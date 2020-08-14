Біля будинку уряду в Мінську відбувається багатотисячний мітинг, ОМОН опустив щити. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька тисяч працівників Мінського тракторного заводу оголосили страйк і колоною прийшли до Будинку уряду на площі Незалежності в Мінську. ОМОН на знак солідарності опустив щити, протестувальники обіймають силовиків.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".

Тисячі робітників Мінського тракторного заводу пройшли маршем до центру міста і дійшли до будівлі уряду на площі Незалежності. Коли люди прибули на площу, Червоний костел, розташований тут же, почав бити в дзвони.

Протестувальники скандують "виходь" і вимагають діалогу з владою. Там із ними з'єдналася колона протестувальників проти міліцейського насильства.

Учасники акції вирішили сісти на землю, щоб висловити свої мирні наміри.

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10 співробітників ОМОНу, які охороняють будівлю, опустили щити на знак солідарності з протестувальниками, учасники демонстрації обіймалися з ними.

Пізніше до будівлі уряду прибули ще 20 омонівців. Вони відтіснили людей на відстань близько 100 метрів від будівлі й просять людей розійтися. Демонстранти відповідають: "Ми всюди".

Міліціонери заявляють, що люди можуть стояти біля будівлі уряду "скільки хочуть", а ОМОН не застосовуватиме силу першим.

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Спецтехніка і водомети поїхали з площі Незалежності й від Будинку уряду.

Демонстрація робітників МТЗ висунулася із заводу вдень у п'ятницю після того, як вони оголосили страйк. До них прибув прем'єр-міністр прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, однак він відмовився спілкуватися зі страйкарями в присутності журналістів.

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