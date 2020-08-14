Біля будинку уряду в Мінську відбувається багатотисячний мітинг, ОМОН опустив щити. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кілька тисяч працівників Мінського тракторного заводу оголосили страйк і колоною прийшли до Будинку уряду на площі Незалежності в Мінську. ОМОН на знак солідарності опустив щити, протестувальники обіймають силовиків.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".
Тисячі робітників Мінського тракторного заводу пройшли маршем до центру міста і дійшли до будівлі уряду на площі Незалежності. Коли люди прибули на площу, Червоний костел, розташований тут же, почав бити в дзвони.
Протестувальники скандують "виходь" і вимагають діалогу з владою. Там із ними з'єдналася колона протестувальників проти міліцейського насильства.
Учасники акції вирішили сісти на землю, щоб висловити свої мирні наміри.
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10 співробітників ОМОНу, які охороняють будівлю, опустили щити на знак солідарності з протестувальниками, учасники демонстрації обіймалися з ними.
Пізніше до будівлі уряду прибули ще 20 омонівців. Вони відтіснили людей на відстань близько 100 метрів від будівлі й просять людей розійтися. Демонстранти відповідають: "Ми всюди".
Міліціонери заявляють, що люди можуть стояти біля будівлі уряду "скільки хочуть", а ОМОН не застосовуватиме силу першим.
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Спецтехніка і водомети поїхали з площі Незалежності й від Будинку уряду.
Демонстрація робітників МТЗ висунулася із заводу вдень у п'ятницю після того, як вони оголосили страйк. До них прибув прем'єр-міністр прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, однак він відмовився спілкуватися зі страйкарями в присутності журналістів.
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Їв би ти дулєсо з маком, а не картоплєсо,
Якби нє бил мой бабуся родом із Одєсо...
-------- Хер бы они опускали щиты, если бы начальство не намекало, что так можно.
Это как наши щиты за автобусом аккуратно сложила, чтобы саакашисты их спокойно забрали
Даже те предприятия, которые пока в госсобственности, в основном управляются олигархатом.
Так что в идейном плане у нас забастовки бессмысленны.
А при становлении новой системы власти во многих странах бывшего соц.лагеря
именно оно возглавляли сопротивление режиму ,к примеру ,в Польше.
Там где большие трудовые коллективы ,это наиболее действенно.
Но нам и с профсоюзами не повезло ,они от совка перешли на сторону януковича ,а сейчас вообще еле живы и толку от них никакого.
Так ось, шановний, нехай я дурак, та я не мудак і не ватне бидло.
Им нужно вовремя собрать картоху, поделиться с нею с кацапом, в ответ получить газ в камфорку.
И всё.
Имя им - колхоз.
И этот колхоз останется при новом председателе.
пророссийская. Уберут Лукашенко придёт ставленник кремля Цепкало.
https://twitter.com/cynicarea
Уголок циника
@cynicarea
https://twitter.com/cynicarea/status/1294293568853553154
За несколько дней выяснилось, что тысячи беларусов готовы получить писды за свободу. Когда они будут готовы дать писды за свободу, режим падёт !
5% считают, что умеют думать
Остальные не хотят думать в принципе.
Рабам не нужна свобода, рабам нужен новый хозяин)
Потому , что кто-то (здоровый лось) бил женщин-депутатов бутылкой , а кто-то бил жирного паркетно-генерала со слоем коррупционных накоплений на свиной шее !
Далі що ?
Ну как что? Главное "Луку геть" А затем - демократия, свобода, гласность. Знакомые слова?) Белорусы пройдут свой путь "лихих 90х". Предприятия обанкротят, скупят. Закономерные массовые сокращения. Половина учителей, медиков, рабочих (того же Белаза) пойдут торговать на рынки, это в лучшем случае. Да, у них еще земля отличная. У нас хоть в свое время, каким-то чудом распаевали между людьми, там скупят за гроши все. Ну много будет ништяков... Кто думает, что через 5-7 лет Беларусь станет Швейцарией, Лихтенштейном, Монако.... скажу сразу, к психиатру. Кстати, можно делать ставки на то, чей особняк первым появится в Беловежской пуще, Вексельберга, Фридмана, Ротенберга или.... в рашке хватает желающих дышать чистым воздухом за копейки
Охренетьььььььь......
То в Украине Америка воюет с Росией,теперь Запад с Путиным,а себры ни при чем...
Боже,Боже....пойдите,обьясните этим людям на площади, что то Запад виноват,что у них такое...Луку выгнать не могут всем миром.Запад виноват,что их бьют.
Хоть паржом усі разом.
Учитывая его многолетний опыт политической проституции, нельзя верить ни одному его слову.
...А далі !?
...
Белорусы - молодцы, всё делают правильно.
А Лука - упырь и прихвостень Х..ла. И он сбежит в Ростов к нашему Овощу
Его применяют для сговорчивости.
Только "Геть Лукашенко ! "
А кого вместо него предложит народ Беларуси ? Может путина ?
И тогда у нас будет 1000 км границы с россией ?
Наш Майдан был чётко протестом против сворачивания януковичем курса на Европу ,
а затем также протестом против избиения наших детей.
А что здесь ?