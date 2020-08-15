Акція пам'яті в Мінську: тисячі людей, нескінченний гул автосигналів і порожній квітковий кіоск. ФОТОрепортаж
На станції метро "Пушкінська" в Мінську зібралося кілька тисяч людей. Всі вони прийшли вшанувати пам'ять загиблого учасника протестів Олександра Тарайковського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta Live.
Присутні періодично скандують: "Вірим, можем, переможем!"
Автомобілі, що проїжджають повз, сигналять, люди несуть квіти.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше ввечері 10 серпня під час масових акцій у столиці Білорусі загинула людина. За офіційною версією, у нього в руках вибухнув саморобний вибуховий пристрій.
За версією розслідувачів із Conflict Intelligence Team, Тарайковського застрелив із гранатомета чи дробовика спецпризначенець КДБ чи МВС Білорусі.
Батько загиблого Валерій Тарайковський повідомив, що йому не дали побачити тіло сина в морзі.
Після акції в Мінську заплановано загальногромадянський марш.
Будь ласка, зачекайте...
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Удачи вам!!!
Мы не пристим
Фотки побитых
на твиттер постим...
низабудимнипрастим....
спалили кацапав нахер
А что будет, когда беларусы захотят оторваться от ЕВРАЗЕС, ОДКБ, СНД, СОЮЗНОГО ДОГОВОРА, ШАНХАЙСКОГО ДОГОВОРА, избавиться от русских баз, статус беларуского - единственного государственного, интеграция в Европу, НАТО..... Там Майданом2014 не обойдется...Русня так просто беларусов не отпустит...
Так ще не перебільшуйте. путєн вже почав жерти сам себе.
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А угадайте, почему в Беларуси уже вторые сутки не стреляют и не рвутся гранаты? Да и расейские солдаты входить не торопятся пока... Вы думаете обоих ху*лов девушки в белом испугали или весёлое бибиканье?
нету сил
неси ОМОНУ
хліб і сіль
пусть избивает и мучает вас -
вы ему водочку, закусь и квас.
За что отсидел? За то, что покалечил сожителя матери, который ее избивал, а тот помер после этого. Смотрите сами. Вам судить. Те храбрые украинцы, которые здесь отписываются за своего любимого батьку и вовсю поучают белорусов, на его месте скорее всего сняли бы развлечения садюги на телефон, выложили бы в Твиттер, может быть даже, если не ссыкотно, сходили бы пару раз в милицию/полицию, а не вот так, как Тарайковский, кочергой между глаз.
У нас ведь не Революция Достоинства, какой разговор. Майдан - "это совершенно другое". У нас многотысячные кучки нанятых Россией уголовников ходят преступным образом дарить цветочки и хлопать ОМОНУ, который в ответ совершенно законно стреляет в них, забрасывает их гранатами, унижает и оскорбляет за национальные символы, ломает руки и ноги, пытает, проявляя фантазию не хуже, чем у даунбасских попочленцев. Вот только ОМОН, в отличие от попочленцев, прав: одни лишь нелюди могут выступать против такого великого правителя, против сверкающего алмаза, который есть в Беларуси. Представьте, победил бы Майдан, и в Украине пришел бы к власти Лукашенко. Красота. Но, к сожалению и к зависти украинцев, он пришел не к ним, а к нам, и даже без Майдана. Ну пусть правит теперь здесь, пусть лобызаниями с Путиным и убийствами белорусов защищает Украину. Он ее ангел-хранитель. А Украина превыше всего...
Как говорил Ницше, "кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя". У вас, по-моему, с учетом вашего теперешнего цинизма, все это уже произошло. И до расплаты осталось совсем не долго. Будете продолжать в том же духе - до скончания века останетесь малороссами, сами себя накажете, бездарно потеряв все, что с кровью приобрели.
Вы хоть сами поняли, что сказать-то хотели??
А эклектичная чушь (вы совершенно правы в своей оценке) - это то, что творится в их головах, в их высказываниях, в паскудном трепе доморощенных форумных украинских (украинских ли? может с российской пропиской?) "аналитиков", по крайней мере то, как это выглядит со стороны, а выглядит оно именно так. Понимать эту мертвечину я не хочу. Я не паталогоанатом. Зарисовал ее как есть, обобщил. Приправил немного от себя сарказмом, чтобы самому не сблевать.
состраданию всегда +.
откуда вы такое взяли?
разница в том, что вы защищаете только выборы.
"перемен требуют наши сердца" (с)
"скинуть луку и выбрать другого молодца" ???
вас не смущает, что из вас вытравили самоидентичность, вы забыли свой язык, у вас одно русское г*но по телевизору, стоят памятники ленину и сталину на каждом углу, улицы коммунарская, коммунистическая, пионерская, победобесие, дедывоевали и прочее дерьмо на каждом шагу?
вас не смущает, что вы забыли свои корни, и ваш лукашенко уже обращается за помощью путину?
что вы лижете зад кацапам и они покупают вас в обмен на дешевый газ?
действительно, блевать хочется от ваших протестов.
Это не протесты. Это пародия.
А ваша оценка - это оценка человека, далекого от видения реальной ситуации. Это рассуждения жителя маленького швейцарского городка, где местные регулярно выбирают себе бургомистра, об трусливой, овечьей сущности узников Освенцима: "Если они действительно страдали, то почему не назначили себе нового начальника лагеря? Почему не возмутились? Ведь у них было большинство."
мы рады, что вы боретесь, и все искренне желают вам победить!
посмотрите, сколько акций в Украине состоялось вашу честь!
но вы должны мыслить глобально и стратегически, а ваше мышление - только перевыборы.
Ваши проблемы гораздо масштабнее!
Что ответила ваша тихановская, чей крым? и что вы ответите?
и что вы будете делать, если завтра путин неприкрыто введет войска и оккупирует вашу территорию?
где ваша национальная идея? где ваш тот самый Беларус, которого вы хотите видеть президентом и которым вы будете гордиться??
вопрос, а почему "Украина шла к Революции Достоинства через десятилетия национального возрождения, какие бы палки в колеса ей при этом ни ставили отдельные временщики-чиновники",
а Беларусь - не шла??
мы все одинаково вышли из совка, и у нас всех был одинаковый освенцим, как вы выразились.
Но нравится вам или нет жестокая правда, вы прос*али больше времени, чем мы (хотя и мы хороши, все время с болью оглядываемся на страны Балтии! вот уж кто молодец).
А время - это один из самых ценных ресурсов на земле, и то, которое упущено, его все тяжелее наверстывать.
Поэтому в одном вы правы, быстро хорошего у вас ничего не будет.
Но убрать лукашенко - это уже что-то.
И стоять нас страже вторжения русских.
Потерю Беларуси они уже просто не переживут....
От із цього у них і розпочнеться боротьба за свободу, мову, віру, незалежність!!!!!
А на даний момент вони просто народ без історичної пам'яті!!!
І квіточками диктатуру не переможеш, потрібні корзини із камінням!!!
І вони до цього прийдуть, спочатку думками, а потім і діями!!!
Прапор мона і китайський розгортать!!!
Але спочатку було Слово(мова), а в білорусяв мови нема, вони кацапську взяли на озброєння!
Вірніше влада витравила мову із народу!!!
Пу сказал Луке. "Не сцы. Все под контролем."
Есть идея скинуть Лукашенко.
Ну допустим, случилось невероятное. Скинули.
А дальше что?? нехай гірше, аби інше???
протесты против нечестных выборов - это детский лепет.
Проблемы у них гораздо глубже. Именно те, что вы написали.
Ни на одном плакате я не увидел патриотично-национально-вызволительной символики.
А после вхождении в рашу, это будут последние протесты в их жизни.
Русские сравняют их Беларусь с землей, как сделали это с Грозным.
На этом все и закончится. И ни один беларус, по ходу, об этом еще не подумал.
ПС. Не философ.
Пример еще Китай. Интересно мнение общества китайского о житие-бытие. коммунизма с капитализмом.
а, у нас в 2014 году.
И что беларусы говорили? майданутые??
а сейчас они что думают про себя, интересно?
Посетив единственный раз Беларусь, кого я встретил в такси? водилу, который чесал мне до усрачки про майданутых, дедывоевали, победобесие и путинбог.
Так что не надо ля-ля. Это был реальный водила реального такси из аэропорта в Минск.
Вернувшись, я сказал - туда больше ни ногой.