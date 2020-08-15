Контрабандисти хотіли перекинути цигарки до Румунії за допомогою катапульти. ФОТОрепортаж
Контрабандисти планували перекинути в Румунію за допомогою катапульти майже 30 тис. пачок цигарок, але зазнали невдачі, коли прокуратура затримала прикордонника, який обіцяв їм допомогти.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону України.
"Планували перекидати контрабанду - 28 560 пачок цигарок - катапультою з модифікованого санітарного УАЗа. Аби приховати цю протиправну діяльність, вони діяли після опівночі", - сказано в повідомленні.
Контрабандисти спробували підкупити керівництво Чопського прикордонного загону. Вони пообіцяли керівнику одного з підрозділів $5000. Але офіцера-посередника спіймали і повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369 КК (надання неправомірної вигоди).
За місцем проживання офіцера і його спільників провели обшук.
"Вилучено під час огляду місця події транспортний засіб і майно, яке перебувало в ньому, а також технічні засоби для пакування тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, пристрої для керування літальним апаратом чи використання катапульти, рації, прилади нічного бачення, а також інші речі, що містять докази протиправної діяльності", - сказано в повідомленні.
Слідство триває. Офіцера збираються усунути з посади і відправити в СІЗО.
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він би таку штуку змайстрував, все би точно розрахував, долетіло би куди потрібно ))
В сарае в Украине положил...в сарае в Румынии забрал..😃
Хто їх буде годувати ?
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І чому це мені нагадало про всебічну турботу комуністичної партії?
А даже дайот взад!
🤣
еще немного и ракетами межконтинентальными начнут хрень через речку перебрасывать.
а почему в Румынию,а не в Антарктиду....
А вдруг гумманитарка пингвинам.Без цели наживы.
Були спроби реконструкції великих середньовічних требушетів. Від назви одного з них "Свята Матільда Вестфальська" - я учадів!