Контрабандисти хотіли перекинути цигарки до Румунії за допомогою катапульти. ФОТОрепортаж

Контрабандисти планували перекинути в Румунію за допомогою катапульти майже 30 тис. пачок цигарок, але зазнали невдачі, коли прокуратура затримала прикордонника, який обіцяв їм допомогти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону України.

"Планували перекидати контрабанду - 28 560 пачок цигарок - катапультою з модифікованого санітарного УАЗа. Аби приховати цю протиправну діяльність, вони діяли після опівночі", - сказано в повідомленні.

Контрабандисти спробували підкупити керівництво Чопського прикордонного загону. Вони пообіцяли керівнику одного з підрозділів $5000. Але офіцера-посередника спіймали і повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369 КК (надання неправомірної вигоди).

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За місцем проживання офіцера і його спільників провели обшук.

"Вилучено під час огляду місця події транспортний засіб і майно, яке перебувало в ньому, а також технічні засоби для пакування тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, пристрої для керування літальним апаратом чи використання катапульти, рації, прилади нічного бачення, а також інші речі, що містять докази протиправної діяльності", - сказано в повідомленні.

Слідство триває. Офіцера збираються усунути з посади і відправити в СІЗО.

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