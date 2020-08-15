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Контрабандисти хотіли перекинути цигарки до Румунії за допомогою катапульти. ФОТОрепортаж

Контрабандисти планували перекинути в Румунію за допомогою катапульти майже 30 тис. пачок цигарок, але зазнали невдачі, коли прокуратура затримала прикордонника, який обіцяв їм допомогти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону України.

"Планували перекидати контрабанду - 28 560 пачок цигарок - катапультою з модифікованого санітарного УАЗа. Аби приховати цю протиправну діяльність, вони діяли після опівночі", - сказано в повідомленні.

Контрабандисти спробували підкупити керівництво Чопського прикордонного загону. Вони пообіцяли керівнику одного з підрозділів $5000. Але офіцера-посередника спіймали і повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369 КК (надання неправомірної вигоди).

Дивіться також: Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн. ВIДЕО

За місцем проживання офіцера і його спільників провели обшук.

"Вилучено під час огляду місця події транспортний засіб і майно, яке перебувало в ньому, а також технічні засоби для пакування тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, пристрої для керування літальним апаратом чи використання катапульти, рації, прилади нічного бачення, а також інші речі, що містять докази протиправної діяльності", - сказано в повідомленні.

Слідство триває. Офіцера збираються усунути з посади і відправити в СІЗО.

Дивіться також: Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет. ФОТОрепортаж

Контрабандисти хотіли перекинути цигарки до Румунії за допомогою катапульти 01

Контрабандисти хотіли перекинути цигарки до Румунії за допомогою катапульти 02
Контрабандисти хотіли перекинути цигарки до Румунії за допомогою катапульти 03
Контрабандисти хотіли перекинути цигарки до Румунії за допомогою катапульти 04
Контрабандисти хотіли перекинути цигарки до Румунії за допомогою катапульти 05Контрабандисти хотіли перекинути цигарки до Румунії за допомогою катапульти 06

Автор: 

контрабанда (1823) Румунія (1160) цигарки (974) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+13
Телепорт надо изобретать...тогда проблем с пограничниками не будет..
В сарае в Украине положил...в сарае в Румынии забрал..😃
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15.08.2020 15:09
+9
Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты - Цензор.НЕТ 9869
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15.08.2020 15:15
+7
Теперь он сам крадет и раз в 5 больше. Но зебилы кушают
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15.08.2020 15:16
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В таких справах треба звертатитись до фізиків.
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15.08.2020 15:05 Відповісти
А я знаю майстра
він би таку штуку змайстрував, все би точно розрахував, долетіло би куди потрібно ))
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15.08.2020 15:07 Відповісти
К вам уже выехали...
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15.08.2020 15:13 Відповісти
Хто ? ))
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15.08.2020 15:22 Відповісти
Ну как кто? Заінтєрєсованниє ліца
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15.08.2020 15:23 Відповісти
В погонах ?
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15.08.2020 15:25 Відповісти
в луноходе
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15.08.2020 15:33 Відповісти
З бульбуляторами?
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15.08.2020 15:38 Відповісти
С транклюкатором
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15.08.2020 18:31 Відповісти
Они в форме не ходят
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15.08.2020 15:39 Відповісти
То мені боятись ? )
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15.08.2020 15:42 Відповісти
Все залежить від того, що ти їм зможеш запропонувати...
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15.08.2020 15:45 Відповісти
Нехай мені пропонують !
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15.08.2020 15:46 Відповісти
Ксюха, та не переживай ти так... Заспокойся, жартую я так...
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15.08.2020 15:52 Відповісти
Я теж )
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15.08.2020 16:25 Відповісти
Мда...прогрес на місці не стоїть
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15.08.2020 15:06 Відповісти
це лайк,пацаны
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15.08.2020 15:06 Відповісти
Водолазы, дроны, дельтапланы, теперь вот катапульты. Выдумке и энтузиазму контрабандистов нет предела
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15.08.2020 15:07 Відповісти
Есть ещё нарко-субмарины, это вообще венец человечкой хитропопости))
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15.08.2020 15:15 Відповісти
До тех пор пока телепортацию не освоят - нехай и дальше мучаются!
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15.08.2020 15:24 Відповісти
Телепорт надо изобретать...тогда проблем с пограничниками не будет..
В сарае в Украине положил...в сарае в Румынии забрал..😃
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15.08.2020 15:09 Відповісти
Насмотрелись фильм " Даки".. места близкие от тех событий, и откопали где то в забоях ( пардон, оврагах) оружие времен императора Трояна.
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15.08.2020 15:10 Відповісти
идея неплохая, но это же наверное шумно? Потом ну подкупят они украинского пограничника, но как можно ожидать что приземление нескольких десятков подобных ящиков пройдет незамеченным на территории Румынии? Интересно какова дальность действия подобной катапульты
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15.08.2020 15:10 Відповісти
Ты думаешь с румынской стороны принимающая сторона не договорилась со своими погранцами?? Ты очень наивный..
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15.08.2020 15:12 Відповісти
так если догоровились с обеих сторон, зачем цирк с катапультой?
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16.08.2020 00:28 Відповісти
А ты думаешь, что в Румынии нету таких пограничников?
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15.08.2020 15:14 Відповісти
Жодна перекидка не відбувається без згоди румунів, це нереально.
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15.08.2020 15:22 Відповісти
Сигареты то такое. А вот если бы он посягнули на святое, на картошку ето был бы ппц
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15.08.2020 15:11 Відповісти
Не на картошку, а на сало.
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15.08.2020 15:29 Відповісти
...ять, это когда - нибудь закончится!?!? Катапульты, аквалангисты, мини-субмарины, коптеры!!! Тоннели под кордоном, врата телепортации!!! ...ять, там весь регион на этом сидит!? Кто следующий!? Маск, введи уже туда пару грузовых ракет!!!
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15.08.2020 15:13 Відповісти
Це закінчиться коли пропаде можливість заробити на контрабасі, коли ціна на цигарки буде однакова з обох сторін і не буде контрафакта.
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15.08.2020 15:23 Відповісти
На чому люди будуть заробляти ?
Хто їх буде годувати ?
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15.08.2020 15:26 Відповісти
Та багато на чому, насправді це такий собі бізнес, коли все гладенько, можна і млн доларів в рік заробляти, але коли попандос, то можна все втратити за день. Особливо, якщо в Румунії накрили, там строки суворі, можуть і 25 років вліпити.
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15.08.2020 15:30 Відповісти
Хто їх буде годувати ?
------------
І чому це мені нагадало про всебічну турботу комуністичної партії?
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15.08.2020 15:44 Відповісти
Ну да... Ну да... или Румыны хором бросят курить!
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15.08.2020 15:28 Відповісти
Румуни, болгари, греки палять як паровози.
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15.08.2020 15:31 Відповісти
конкуренты сдали
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15.08.2020 15:14 Відповісти
Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты - Цензор.НЕТ 9869
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15.08.2020 15:15 Відповісти
Теперь он сам крадет и раз в 5 больше. Но зебилы кушают
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15.08.2020 15:16 Відповісти
Вообще то я читал информацию о том кто крадёт и наживается не от 95 квартала,в из того же Цензора,включая о банковских махинациях Порошенко.
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15.08.2020 17:51 Відповісти
Такой идешь по территории Румынии, никого не трогаешь. И тут ху...к тебе на голову палета сигарет
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15.08.2020 15:15 Відповісти
Цигарки вбивають і такє буває.
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15.08.2020 15:21 Відповісти
Пррогресс не стоит на месте..
А даже дайот взад!
🤣
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15.08.2020 15:16 Відповісти
Когда дойдет до баллистических ракет?
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15.08.2020 15:20 Відповісти
ну от работют же бошки...
еще немного и ракетами межконтинентальными начнут хрень через речку перебрасывать.
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15.08.2020 15:24 Відповісти
Нормального контрабандиста ціла дівізія Едельвейс не наздожене в горах, хоча він буде з ящиком цигарок.
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15.08.2020 15:26 Відповісти
акваланги вышли из моды, я так понимаю, но идеи фонтанируют!
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15.08.2020 15:31 Відповісти
Ну не повсюди річка є кордоном, по друге рівень води впав, а водолаз з ящиком цигарок, стирчащий з води викликає підозру. А зеленка і гори будуть завжди.
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15.08.2020 15:32 Відповісти
лучше гор могут быть только горы, де я ящик з травою не пер...
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15.08.2020 15:38 Відповісти
це вдача, прокопати по дну рів 2-3 м глибиною,він закриється водою, там буде шастать водолаз туди-сюди, а прикордонники будуть думати що води по коліна
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15.08.2020 15:47 Відповісти
Вода його знищить за день.
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15.08.2020 15:55 Відповісти
коли водолази не будуть лінуватися і часто дайвінгуватися, то він буде самопрочищатися
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15.08.2020 15:58 Відповісти
Контрабандисты планировали перебросить в Румынию при помощи катапульты почти 30 тыс. пачек сигарет, но планы рухнули, когда прокуратура задержала пограничника, который обещал им помочь, потому что у этих работников совсем другие запросы.
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15.08.2020 15:25 Відповісти
А если без шуток,то сигареты-бизнес прибыльней чем наокота,причем цена на сигареты растет постоянно,люди курят долго(годами,десятилетиями) и за свою привычку готовы платить.Ну и сигареты нигде не преследуются...
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15.08.2020 15:30 Відповісти
Самые большие выгоды приносит эксплуатирование человеческих пороков
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15.08.2020 15:36 Відповісти
Интересно,а голубями не пробовали?
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15.08.2020 15:35 Відповісти
Голуби себе сигареты тырят. И это же не орел, грузоподъемность среднего голубя - 1 пачка сигарет
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15.08.2020 16:13 Відповісти
сам себя оговорил ?!
а почему в Румынию,а не в Антарктиду....
А вдруг гумманитарка пингвинам.Без цели наживы.
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15.08.2020 15:39 Відповісти
Илон Маск чуть напрягся от таких конкурентов.
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15.08.2020 15:41 Відповісти
дурні, цигарки треба вивозити в колодах лісу, бо на нього не звертають увагу, можна це батутом, але не впевнений, можливо мінометов великого калібра перекидати, або плануючу бімбу, з цигарками всередині, що може 150 км пролетіти по GPS, або приручити голубів і нехай по пачці в день кожен перетягують, можливо дикого кабана, вовка
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15.08.2020 15:43 Відповісти
Создайте из этих контрабасов нии, может что путнее разработают для общества.
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15.08.2020 15:44 Відповісти
Я за контрабандистов. Это не нарокота и шлюх и афганцев они через границу не кидают. Легче всего осуждать при полной безработице.
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15.08.2020 16:23 Відповісти
Взагалі для того, щоб метати якийсь вантаж, потрібна метальна машина, не катапульта, а требушет. Але такий крихкий вантаж, як ящик з сигаретами, більше ніж на 50 м не закинеш. При падінні ящик розвалиться. Така ідея доставки - маячня.
Були спроби реконструкції великих середньовічних требушетів. Від назви одного з них "Свята Матільда Вестфальська" - я учадів!
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15.08.2020 16:48 Відповісти
Бедные контрабасы, возить не дают, носить тоже не дают, теперь даже катапультой нельзя. С голоду семьи помирают.
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15.08.2020 17:33 Відповісти
Де там катапульта? Там телескопическая антенна. Возможно. при помощи квадрокоптера?
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15.08.2020 18:09 Відповісти
Воздушный шар!
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15.08.2020 18:28 Відповісти
Реактивный двигатель с ЧПУ.
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15.08.2020 22:56 Відповісти
С каких пор Чоп оказался на границе с Румынией ?
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15.08.2020 21:33 Відповісти
Гордусь співвітчизниками , одні катапультом цигарки в Румунію , другі - старим кукурузником на низкій висоті до Польщі та потрапили дядькові в стріху хліва , герої , знай наших
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16.08.2020 00:50 Відповісти
 
 