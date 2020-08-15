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Новини Фото Революція в Білорусі
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Киянки стали в "ланцюг єднання", щоб підтримати своїх сестер у Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля арки Дружби народів у Києві відбувається акція солідарності на підтримку народу Білорусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

На акції зібралося понад сотня жінок, також прийшли й чоловіки. Люди вдягнуті в білий одяг, деякі начепили на одяг чорну стрічку на знак скорботи за загиблим чоловіком під час протестів у Білорусі. Також учасники акції принесли з собою білі квіти. Деякі в руках тримають прапори Білорусі.

За порядком слідкують правоохоронці. Наразі ситуація спокійна.

Організатори "ланцюга єднання" заявили, що виступають "за демократичні вибори в Білорусі".

Також читайте: Рештки спалених бюлетенів виявили в котельні Бресту. ФОТО

У Києві пройшла жіноча акція солідарності з народом Білорусі. Одна з організаторок розповіла, що два тижні тому була вимушена покинути рідну країну. Відео: Роксолана Бичай, Суспільне pic.twitter.com/gbZyUxQv5k

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 15, 2020

Киянки стали в ланцюг єднання, щоб підтримати своїх сестер у Білорусі 01
Киянки стали в ланцюг єднання, щоб підтримати своїх сестер у Білорусі 02
Киянки стали в ланцюг єднання, щоб підтримати своїх сестер у Білорусі 03
Киянки стали в ланцюг єднання, щоб підтримати своїх сестер у Білорусі 04
Киянки стали в ланцюг єднання, щоб підтримати своїх сестер у Білорусі 05
Киянки стали в ланцюг єднання, щоб підтримати своїх сестер у Білорусі 06
Киянки стали в ланцюг єднання, щоб підтримати своїх сестер у Білорусі 07
Киянки стали в ланцюг єднання, щоб підтримати своїх сестер у Білорусі 08
Киянки стали в ланцюг єднання, щоб підтримати своїх сестер у Білорусі 09
Киянки стали в ланцюг єднання, щоб підтримати своїх сестер у Білорусі 10

акція (1455) Білорусь (7931) Київ (19469)


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Топ коментарі
+26
Поддержка сестёр - это конечно замечательно, но если ТЫСЯЧИ беларуских мужиков сидят на балкончиках и снимают видосики, как лупасят молодёжь, и мониторят выключенный Интернет возмущаясь на словах, то извините
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15.08.2020 15:29
+22
Киевлянки встали в "цепь единения", чтобы поддержать своих сестер в Беларуси - Цензор.НЕТ 1700
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15.08.2020 15:43
+16
А еще они потрясающе бибикают в авто.
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15.08.2020 15:42
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Поддержка сестёр - это конечно замечательно, но если ТЫСЯЧИ беларуских мужиков сидят на балкончиках и снимают видосики, как лупасят молодёжь, и мониторят выключенный Интернет возмущаясь на словах, то извините
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15.08.2020 15:29 Відповісти
Краще мирний протест. Хоча б спробувати.
Ну а потім як піде.
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15.08.2020 15:31 Відповісти
Ну треба хоч ще з півтора місяця походити в білому.
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15.08.2020 17:31 Відповісти
А еще они потрясающе бибикают в авто.
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15.08.2020 15:42 Відповісти
Киевлянки встали в "цепь единения", чтобы поддержать своих сестер в Беларуси - Цензор.НЕТ 1700
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15.08.2020 15:43 Відповісти
Ой, а мацюпусенький такий - хто? Невже Бацька і Зєєва Зе з собою до Ростова бере?..
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15.08.2020 17:00 Відповісти
Але ты, вось зарас - путена з Укаiны у' iнтэрнэце праганяеш.
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15.08.2020 15:56 Відповісти
Витёк, а ты с баррикады строчишь?
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15.08.2020 20:35 Відповісти
почему я присоединился к тем кто понел что лучше оставить бацьку - он ведь всё равно не
уйдёт для этого нужно будет идти до конца а Белорусь сейчас к этому не готова.....
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15.08.2020 15:32 Відповісти
Так а когда будет готова? К этому сложно подготовиться.
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15.08.2020 16:27 Відповісти
нужно хотя бы приблизительно знать на что менять а лишь бы поменять може быть ещё
более худшим вариантом как у нас сейчас
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16.08.2020 10:52 Відповісти
Так как узнать если всё оппоненты "лукашенка" или убиты или сидят?! Вот как раз и после этого можно провести честные выборы. И понятное дело что это будет ещё не конец. Для хеппи енда. Население Белоруссии должно научится думать само. Они 20 лет слушали усатого таракана что делать и как жить. Хотя бы взять нас. У нас было две революции. В принципе большинство как жило так и живёт. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но у нас хоть есть выбор. Мы в большей степени выбираем своё будущее. Понятно дело что многие гонятся за красивыми словами и лозунгами не думая. Поэтому и жопа. Но выбор то сделан нами.
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17.08.2020 19:40 Відповісти
За братерство і сестринство говорять московити.Там нічого не буде,результати виборів оголошені,білоруський диктатор нікуди не тікає.А це все виглядає недолуго.
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15.08.2020 15:33 Відповісти
Диктатори на то й диктатори, щоб не тікати. Їх виносять.
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15.08.2020 15:35 Відповісти
https://censor.net/user/107742 Щоб його винести,потрібна велика кров,це по перше.А по друге,Білорусь повністю під московитами,всі підприємства,там викуплені московитами.Їх просто розвалять.Так що нічого доброго там не буде.Потрібно було раніше думати білорусам.коли ще був шанс вирватись,від московитів.
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15.08.2020 15:39 Відповісти
Homo Sapiens тому й дотягнув до 2020 року, що більше ували приділяв думкам про те як і що зробити (створити, поліпшити, покращити, вивчити й обійти помилки), ніж сумуванню про то що потрібно було б зробити з того, що не зроблено.
Так що не хвилюйся. В білорусів є все що потрібно для того, щоб в них все було добре.
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15.08.2020 15:43 Відповісти
уваги
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15.08.2020 15:43 Відповісти
https://censor.net/user/107742 Дивлячись,що наш вид витворяє,то є великі сумніви,що він саме Сапіенс.
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15.08.2020 15:47 Відповісти
Бажаю білорусам досягти справедливості та незалежності для своєї держави.
Врешті, саме це ви допомагали отримати українцям у війні проти москалів.
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15.08.2020 15:34 Відповісти
Спасибо всем украинцам, поддерживающим сейчас мой народ.
Вялікі Вам Дзякуй!
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15.08.2020 18:35 Відповісти
Только Вам-расеянам до этой украинской "жопы" ещё прыгать и прыгать встав на стул....
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16.08.2020 13:04 Відповісти
Капец. Самолётики бумажные запускали? А за руки держались?
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15.08.2020 15:35 Відповісти
Ми спочатку також ліхтариками світили...
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15.08.2020 19:16 Відповісти
А я б свою не пустив!!!Ще й рушником перетягнув би добряче!!!Не лізь до Сябрів,най самі вирішують!!!
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15.08.2020 15:35 Відповісти
та ти шо ? може твій не побрився і тобі стидно ? сябри вирішили . на виборах.
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15.08.2020 16:39 Відповісти
А я вот не помню,что бы белорусы выходили на акции поддержки нашего Майдана А ведь у нас действительно было море погибших Они только смеялись над нашими протестами. Вот теперь, тогдашнее непонимание их и догнало.
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15.08.2020 15:36 Відповісти
Один из первых погибших на майдане был Белорус
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15.08.2020 16:00 Відповісти
Ага, вот значит для чего пригодился стеклянный мостик от ветали Сам же протест - поддерживаю
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15.08.2020 15:39 Відповісти
Хорошо что арку Дружбы Народов не разукрасили во все цвета радуги . А то белоруссы точно не поняли в чём поддержка .
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15.08.2020 15:39 Відповісти
Вирус победили, дистанции никакой, всем пос@ать а Максиму потом отдуваться за увеличение количества инфицированных.
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15.08.2020 15:39 Відповісти
Тихановская похоронила понятия феминизма и гендерного равенства своими словами :"я слабая женщина и для меня дети главное , прекратите протесты ..".Равенство= Ответственность ! То есть женщине нельзя занимать гос.должности,быть прокурорами , судьями ,полицейскими, военными - потому что в решающий момент они скажут" нам страшно,мы слабые женщины и у нас дети" ?
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15.08.2020 15:44 Відповісти
https://www.facebook.com/monovaolena?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDXwYvmYpAUPYptQibQCaSFeoHQBt_t3JIbnDo5cM_sQuboVgzMXj2vhEXKASEbMq9ebejes10BSwH2&hc_ref=ARR_Lg5MWYrhmYf6jkDt6Qg90zAwv14UXXcAocxwVGzJK5Vkxah3zFnpieBTNa9cPDs&fref=nf Олена Монова

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3547873011912767 2 год ·

Якісь дивні і моторошні речі зі мною останнім часом відбуваються.
Вчора, нпрклд, я разів дофіга писала у віконце коментаря різним неприємним людям "йди нах@й", потім зітхала і витирала, не публікуючи.
Сьогодні вже практично зібралася писати розлогий, їдкий та ванючій пост про любителів давати непрохані поради і завжди класти своє мнєніє тобі зверху на потилицю, та ще й самому там посидіти. Ба навіть вже почала писати.
А потім подумала "а нах@я?" - і витерла, і закрила ворд, і пішла собі їсти персик.
Доктор што са мной.
Це ж я так скоро досягну повного просвітління і почну ходити по воді.
Мені би краще вже після моря, бо не зможу пірнати, а я то люблю.

PS
От мені підказують, що то називається декаданс. Трохи краще, ніж хламідії, на мою скромну думку.
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15.08.2020 15:47 Відповісти
Когда то прочитал пост Моновой, в котором она сожалеет , что из за коронавируса нельзя сходить на концерт, потанцевать и от возбуждения " писнуть несколько раз в трусы.." Так что её словесные инсталяции , не для меня.)
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15.08.2020 15:56 Відповісти
Да не скажи.. Жанна д Арк. Маргарет Тетчер, Екатерина Вторая, Елизавета Английская и многие другие.. женщины тоже разные.
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15.08.2020 15:49 Відповісти
Абсолютно согласен , но Тихановская именно позиционировала себя как феминистка .
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15.08.2020 16:03 Відповісти
... Тихановская именно позиционировала себя как феминистка...
--------------------
Когда и с какого перепуга?
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15.08.2020 18:31 Відповісти
Немножко юмора, френд скинул в ФБ
https://gordonua.com/news/worldnews/chak-norris-obratilsya-k-lukashenko-esli-ty-ne-prekratish-ya-zastavlyu-tebya-plakat-1513805.html?fbclid=iwar1ybhkjgqdzetqx8z0ik-1pzglq-8mklb15obdqwd1x86ikp58jj9kh4fi Чак Норрис обратился к Лукашенко: Если ты не прекратишь, я заставлю тебя плакать Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/chak-norris-obratilsya-k-lukashenko-esli-ty-ne-prekratish-ya-zastavlyu-tebya-plakat-1513805.html?fbclid=iwar1ybhkjgqdzetqx8z0ik-1pzglq-8mklb15obdqwd1x86ikp58jj9kh4fi
Походу луке теперь полный капут
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15.08.2020 15:46 Відповісти
Саша ноль процентов
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15.08.2020 15:48 Відповісти
Кличку ему новую придумал
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15.08.2020 15:49 Відповісти
Чак Норрис выйдет из "Американки" с синей жопой
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15.08.2020 16:05 Відповісти
Несколько идиоток лезут в сложный клубок противоречий в соседней стране. Который еще неизвестно в какой степени опасен для Украины. Давайте становится в цепь, чтоб решить украинские проблемы, а потом уже белорусские! Не будем забывать, что сейчас Путин как удав заглатывает Беларусь. Если кому то это неясно, то протрите свои глаза
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15.08.2020 15:47 Відповісти
проблемы в Крыму
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15.08.2020 15:50 Відповісти
правильно делают , Я их поддерживаю , а ты выпей Йоду
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15.08.2020 15:51 Відповісти
краще Яду
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15.08.2020 16:43 Відповісти
не будем забывать что в россии с экономикой жопа , на этот раз он не решится
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15.08.2020 15:53 Відповісти
вот и будет на кого свалить. це для них стимул.
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15.08.2020 16:44 Відповісти
Демократія це коли кожен робиться те, що вважає за потрібне з того, що не заборонено. Так краще ніж ходити стадом. В тому числі й тому, що ходити стадом вважають за потрібне люди недалекі.Якби всі були однаковими й завжди ходили стадом, то ще й досі були б в кам"яному віці, це в кращому випадку.
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15.08.2020 15:56 Відповісти
https://censor.net/user/107742 В вашій Іспанії немає демократії і свободи слова.Напишіть щось там публічно проти мігрантів і лгбт.
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15.08.2020 16:25 Відповісти
Коли навчишся не тільки читати, але й розуміти прочитане - прийдеш.
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15.08.2020 16:31 Відповісти
https://censor.net/user/107742 Добре,що в нас не заборонено писати вільно.Я вам кажу,ви напишіть щось в вашій Іспанії,про лгбт.Вас там зараз вчать,якраз ходити стадом і вибачатися,перед кожною сволотою.Це точно не демократія.
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15.08.2020 16:36 Відповісти
...не тільки читати, але й розуміти прочитане...
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15.08.2020 16:40 Відповісти
https://censor.net/user/107742 Повторюю,у вашій країні немає демократії.То про що ви кажете? Це тут ви критикували лгбт.То покритикуйте там,публічно.
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15.08.2020 16:45 Відповісти
не звиртай уваги , там розуму як у курки. він думає що демократія це коли можна матюкатися прилюдно.
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15.08.2020 16:50 Відповісти
дуже влучно сказано.

Я виключно з науковою метою - з"ясувати для себе в чому він більший експєрд в Іспанії чи в демократії.
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15.08.2020 16:53 Відповісти
Обещали топлес, эх...
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15.08.2020 15:53 Відповісти
Топлес будет чуть позже когда революция победит и экономика Белоруссии просядет потому что заточена под РФ. Белорусы поедут в ЕС на заработки на неквалифицированную работу в основном так как незаурядных людей всегда не много.. вот белорусские девушки для публичных домов и стриптиз клубов в ЕС вполне сгодятся.. славянки славятся своей красотой.
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15.08.2020 16:03 Відповісти
Тоді треба починати щось робити з економікою, не може країна залежати від клептократа з сусідньої країни.
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15.08.2020 16:08 Відповісти
А "щось" это как здесь?
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15.08.2020 16:25 Відповісти
если бы не лука , то Беларусь была бы уже в евросоюзе.ты прямо по методичке как соловьв или скабеева . слово в слово
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15.08.2020 16:47 Відповісти
В Евросоюзе Белоруссия не будет.. зачем она им там?
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15.08.2020 16:52 Відповісти
такий облом!
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15.08.2020 16:52 Відповісти
"Революцію роблять фанатики, а користуються результатами негідники. " Так було вже тисячі разів по всій планеті. На жаль так буде і в Білорусії.
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15.08.2020 15:54 Відповісти
А где же ЗЕ Клоун?
Киевлянки встали в "цепь единения", чтобы поддержать своих сестер в Беларуси - Цензор.НЕТ 2817 а где ЗЕклоун?
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15.08.2020 15:58 Відповісти
Зе дал шанс парашке на новые голодомы в украине.
Петя лев, который командовал армией когда она воевала в тапочках.
Зе-лань трепетная, который командует львами. И армия с обосранцем проиграла, когда у "бравого" можемпавтарить агрессора закончились деньги.Чтобы кацапы поднакопили деньжат и снова пошли на охоту на хахлов.
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15.08.2020 17:16 Відповісти
Петербурженки встали в цепь солидарности (фото)
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15.08.2020 15:59 Відповісти
В ЧЕМ ПРИКОЛ ЗЕЛЕНСКАГА? Зиленский это постная ъня.
Почему нет ничего нового зеленского? Ни нового танка(после оплота нов. версия "нота"), ни вертолета(мсб-17), ни самолета(восстановить ан124), ни ракеты(нептуна на 1.5ткм), ни нового минибтра/бтра, ни космодрома, ни гиперлупа, ни гаубицы, ни бмп, ни пво на вильхах?
ХОть один проект будет, чтобы через 10 или 20 лет говорили да это заслуга зеленского.
Кличко хотя бы мосты позаканчивает, может метро на троещину пробьет у коррупционеров.
А ЧТО НОВОГО ЗЕЛЕНСКОГО.Чтобы была его заслуга.
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15.08.2020 17:42 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/15/389629/

Bloomberg: Окружение Лукашенко готовится бежать в Россию
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15.08.2020 16:03 Відповісти
На фоне эйфории от победы над тираном - белорусы не повторяйте наших ошибок не дайте луке и его окружению сбежать врасею(переговоры уже полным ходом идут) .. Держите спрос с таракана за содеенное...
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15.08.2020 16:08 Відповісти
В Беларуси объявили о проведении в воскресенье масштабного марша свободы
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15.08.2020 16:12 Відповісти
шарики будут пускать?..
или просто потребуют Лукашенку очистить место для более сговорчивого путенского подх.йловника...
*********...
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15.08.2020 16:20 Відповісти
Кто объявил и почему именно масштабного?
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15.08.2020 16:28 Відповісти
от якого хера ті жіночки мітингують? Краще п пішли перепихнулись десь. Шо нам, українцям, від тої бялорусі, шо Крим признала кацапським? Шоп вони там всі виздохали! Шо влада, шо опазіція їхня срана! Хай виб'ють одне одного - нам то байдуже. Коли у нас Майдан розстрілювали, то вони за "беркут" вболівали, бо тих бандерівці "живйом жглі". Мало жглі! Тра' так було палити сволоту, шоп не було кого суддям випускати - хай би їх хробаки зжерли!
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15.08.2020 16:47 Відповісти
А за кого и за что выступают их "сестры" в Беларуси?
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15.08.2020 16:53 Відповісти
Прежде, чем проявлять солидарность с народом Беларуси, я хотел бы задать этому народу вопрос: "Чей Крым". А по результатам ответа уже принимать решение о солидарности.
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15.08.2020 16:56 Відповісти
Я ничего не хочу советовать,но менты и спецы и прочие мрази уже показали и доказали,что мирного решения не будет.
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15.08.2020 17:49 Відповісти
Це лишній раз доводить,що за Білорусь серйозно взялись...І ті,які взялись зовсім не називаються народом Білорусі...
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15.08.2020 18:06 Відповісти
Пацан молодец, быстро определил где можно цепануть красавицу.
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15.08.2020 18:26 Відповісти
Щось я не пам'ятаю таких акцій в Беларусі в підтримку України в 2014...
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15.08.2020 19:50 Відповісти
Канал NEXTA Live в Телеграмме не показывает то, что идут многочисленные акции поддержи Беларуси в Украине! Там оперативка по самой Беларуси и из Уйлостана. Об Украине только Лукашенко упомянул в телевизоре в негативном плане.
Это я для информации к размышлению, почему и куда смотрят наши братья беларусы.
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15.08.2020 20:31 Відповісти
 
 