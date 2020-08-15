Киянки стали в "ланцюг єднання", щоб підтримати своїх сестер у Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Біля арки Дружби народів у Києві відбувається акція солідарності на підтримку народу Білорусі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
На акції зібралося понад сотня жінок, також прийшли й чоловіки. Люди вдягнуті в білий одяг, деякі начепили на одяг чорну стрічку на знак скорботи за загиблим чоловіком під час протестів у Білорусі. Також учасники акції принесли з собою білі квіти. Деякі в руках тримають прапори Білорусі.
За порядком слідкують правоохоронці. Наразі ситуація спокійна.
Організатори "ланцюга єднання" заявили, що виступають "за демократичні вибори в Білорусі".
У Києві пройшла жіноча акція солідарності з народом Білорусі. Одна з організаторок розповіла, що два тижні тому була вимушена покинути рідну країну. Відео: Роксолана Бичай, Суспільне pic.twitter.com/gbZyUxQv5k— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 15, 2020
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну а потім як піде.
уйдёт для этого нужно будет идти до конца а Белорусь сейчас к этому не готова.....
более худшим вариантом как у нас сейчас
Так що не хвилюйся. В білорусів є все що потрібно для того, щоб в них все було добре.
Врешті, саме це ви допомагали отримати українцям у війні проти москалів.
Вялікі Вам Дзякуй!
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3547873011912767 2 год ·
Якісь дивні і моторошні речі зі мною останнім часом відбуваються.
Вчора, нпрклд, я разів дофіга писала у віконце коментаря різним неприємним людям "йди нах@й", потім зітхала і витирала, не публікуючи.
Сьогодні вже практично зібралася писати розлогий, їдкий та ванючій пост про любителів давати непрохані поради і завжди класти своє мнєніє тобі зверху на потилицю, та ще й самому там посидіти. Ба навіть вже почала писати.
А потім подумала "а нах@я?" - і витерла, і закрила ворд, і пішла собі їсти персик.
Доктор што са мной.
Це ж я так скоро досягну повного просвітління і почну ходити по воді.
Мені би краще вже після моря, бо не зможу пірнати, а я то люблю.
PS
От мені підказують, що то називається декаданс. Трохи краще, ніж хламідії, на мою скромну думку.
--------------------
Когда и с какого перепуга?
https://gordonua.com/news/worldnews/chak-norris-obratilsya-k-lukashenko-esli-ty-ne-prekratish-ya-zastavlyu-tebya-plakat-1513805.html?fbclid=iwar1ybhkjgqdzetqx8z0ik-1pzglq-8mklb15obdqwd1x86ikp58jj9kh4fi Чак Норрис обратился к Лукашенко: Если ты не прекратишь, я заставлю тебя плакать Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/chak-norris-obratilsya-k-lukashenko-esli-ty-ne-prekratish-ya-zastavlyu-tebya-plakat-1513805.html?fbclid=iwar1ybhkjgqdzetqx8z0ik-1pzglq-8mklb15obdqwd1x86ikp58jj9kh4fi
Походу луке теперь полный капут
Я виключно з науковою метою - з"ясувати для себе в чому він більший експєрд в Іспанії чи в демократії.
а где ЗЕклоун?
Петя лев, который командовал армией когда она воевала в тапочках.
Зе-лань трепетная, который командует львами. И армия с обосранцем проиграла, когда у "бравого" можемпавтарить агрессора закончились деньги.Чтобы кацапы поднакопили деньжат и снова пошли на охоту на хахлов.
Почему нет ничего нового зеленского? Ни нового танка(после оплота нов. версия "нота"), ни вертолета(мсб-17), ни самолета(восстановить ан124), ни ракеты(нептуна на 1.5ткм), ни нового минибтра/бтра, ни космодрома, ни гиперлупа, ни гаубицы, ни бмп, ни пво на вильхах?
ХОть один проект будет, чтобы через 10 или 20 лет говорили да это заслуга зеленского.
Кличко хотя бы мосты позаканчивает, может метро на троещину пробьет у коррупционеров.
А ЧТО НОВОГО ЗЕЛЕНСКОГО.Чтобы была его заслуга.
Bloomberg: Окружение Лукашенко готовится бежать в Россию
или просто потребуют Лукашенку очистить место для более сговорчивого путенского подх.йловника...
*********...
Это я для информации к размышлению, почему и куда смотрят наши братья беларусы.