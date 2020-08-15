Киянки стали в "ланцюг єднання", щоб підтримати своїх сестер у Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля арки Дружби народів у Києві відбувається акція солідарності на підтримку народу Білорусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

На акції зібралося понад сотня жінок, також прийшли й чоловіки. Люди вдягнуті в білий одяг, деякі начепили на одяг чорну стрічку на знак скорботи за загиблим чоловіком під час протестів у Білорусі. Також учасники акції принесли з собою білі квіти. Деякі в руках тримають прапори Білорусі.

За порядком слідкують правоохоронці. Наразі ситуація спокійна.

Організатори "ланцюга єднання" заявили, що виступають "за демократичні вибори в Білорусі".

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У Києві пройшла жіноча акція солідарності з народом Білорусі. Одна з організаторок розповіла, що два тижні тому була вимушена покинути рідну країну. Відео: Роксолана Бичай, Суспільне pic.twitter.com/gbZyUxQv5k — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 15, 2020



















