Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 57-ї ОМПБр Сергієм Поховичем відбулася на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

У селі Новогригорівка Перша Долинського району Кіровоградської області 15 серпня попрощалися зі старшим сержантом 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Сергієм Поховичем (позивний Сивий).

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання CBN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На похорон зібралося кілька сотень земляків та бойові побратими. Сергій Похович на фронті – з 2014 року. Воював та загинув у підрозділі розвідки 42-го батальйону 57-ої бригади імені Костя Гордієнка. Повертався з найнебезпечніших завдань, має державні нагороди", - зазначається в матеріалі видання.

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Сергій Богданович Похович (позивний Сивий) народився 14 вересня 1970 року. Був призваний за контрактом в листопаді 2018 року. Служив старшим сержантом в 42-му окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув Сергій Похович 13 серпня вранці в районі селища Водяне Ясинуватського району Донецької області від поранень, несумісних з життям, завданих під час підриву на невідомому вибуховому пристрої. У нього залишилися батько і двоє дітей, які зараз служать у ЗСУ.

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