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Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 57-ї ОМПБр Сергієм Поховичем відбулася на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

У селі Новогригорівка Перша Долинського району Кіровоградської області 15 серпня попрощалися зі старшим сержантом 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Сергієм Поховичем (позивний Сивий).

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання CBN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На похорон зібралося кілька сотень земляків та бойові побратими. Сергій Похович на фронті – з 2014 року. Воював та загинув у підрозділі розвідки 42-го батальйону 57-ої бригади імені Костя Гордієнка. Повертався з найнебезпечніших завдань, має державні нагороди", - зазначається в матеріалі видання.

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 57-ї ОМПБр Сергієм Поховичем відбулася на Кіровоградщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС без обстрілів, - штаб

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 57-ї ОМПБр Сергієм Поховичем відбулася на Кіровоградщині 02
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 57-ї ОМПБр Сергієм Поховичем відбулася на Кіровоградщині 03
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 57-ї ОМПБр Сергієм Поховичем відбулася на Кіровоградщині 04

Сергій Богданович Похович (позивний Сивий) народився 14 вересня 1970 року. Був призваний за контрактом в листопаді 2018 року. Служив старшим сержантом в 42-му окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув Сергій Похович 13 серпня вранці в районі селища Водяне Ясинуватського району Донецької області від поранень, несумісних з життям, завданих під час підриву на невідомому вибуховому пристрої. У нього залишилися батько і двоє дітей, які зараз служать у ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн Сергій Похович загинув 13 серпня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої

похорон (1284) втрати (4399) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725) Кіровоградська область (569)


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Топ коментарі
+24
Спочивай з мироа, козаче....
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 6625
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15.08.2020 19:39
+19
Співчіутя близькім та рідним.
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15.08.2020 19:50
+18
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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15.08.2020 19:49
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Спочивай з мироа, козаче....
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 6625
показати весь коментар
15.08.2020 19:39 Відповісти
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 4385
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15.08.2020 19:48 Відповісти
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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15.08.2020 19:49 Відповісти
Співчіутя близькім та рідним.
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15.08.2020 19:50 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 5264
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15.08.2020 20:05 Відповісти
Героям СЛАВА !!!
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15.08.2020 20:33 Відповісти
Світла пам'ять Захиснику України.
Співчуття рідним.
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15.08.2020 20:52 Відповісти
Светлая память Герою!
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15.08.2020 20:57 Відповісти
Дякуємо, що захищав нас і Україну.
Вічна пам'ять!
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15.08.2020 21:03 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 57-ї ОМПБр Сергієм Поховичем відбулася на Кіровоградщині - Цензор.НЕТ 2059
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15.08.2020 22:39 Відповісти
Присоединяюсь ко всем комментаторам в этой ветке!
Лучше,чем вы сказали,трудно сказать!
Спи спокойно,защитник. Мы будкм вас всех помнить!
А расплата врага настигнет!!
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16.08.2020 07:16 Відповісти
 
 