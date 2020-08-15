Associated Press опублікувало знімок загиблого в Мінську Тарайковського, це спростовує офіційну версію трагедії. ФОТО

Оприлюднено нове фото Олександра Тарайковського, який загинув 10 серпня біля станції метро "Пушкінська" в Мінську.

На знімку, опублікованому Associated Press, на грудях чоловіка видно червону пляму, хоча за офіційною версією він загинув від вибуху піротехнічного предмета, який нібито планував кинути в бік силовиків, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому зображенні, взятому з відеозапису Associated Press Television, знятого в понеділок, 10 серпня 2020 року, відображений мітингувальник, в якому пізнають Олександра Тарайковського з пораненням під час мітингу після президентських виборів у Білорусі в Мінську, в неділю, 9 серпня. У понеділок оператор Associated Press зафіксував, як протестувальник впав, а потім лежав нерухомо", - йдеться в описі до фото.

Чоловік в шортах і білій футболці стоїть на дорозі, а навпроти нього - кілька людей у ​​формі. На грудях видно червону пляму. Будь-яких ознак "піротехнічного предмету" не видно.

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Видання зазначає, що оприлюднить відео з місця події.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше ввечері 10 серпня під час масових акцій у столиці Білорусі загинула людина. За офіційною версією, у неї в руках вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

За версією розслідувачів із Conflict Intelligence Team, Тарайковського застрелив із гранатомета чи дробовика спецпризначенець КДБ чи МВС Білорусі.

Батько загиблого Валерій Тарайковський повідомив, що йому не дали побачити тіло сина в морзі.