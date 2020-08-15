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Новини Фото Революція в Білорусі
38 170 185

Associated Press опублікувало знімок загиблого в Мінську Тарайковського, це спростовує офіційну версію трагедії. ФОТО

Оприлюднено нове фото Олександра Тарайковського, який загинув 10 серпня біля станції метро "Пушкінська" в Мінську.

На знімку, опублікованому Associated Press, на грудях чоловіка видно червону пляму, хоча за офіційною версією він загинув від вибуху піротехнічного предмета, який нібито планував кинути в бік силовиків, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому зображенні, взятому з відеозапису Associated Press Television, знятого в понеділок, 10 серпня 2020 року, відображений мітингувальник, в якому пізнають Олександра Тарайковського з пораненням під час мітингу після президентських виборів у Білорусі в Мінську, в неділю, 9 серпня. У понеділок оператор Associated Press зафіксував, як протестувальник впав, а потім лежав нерухомо", - йдеться в описі до фото.

Чоловік в шортах і білій футболці стоїть на дорозі, а навпроти нього - кілька людей у ​​формі. На грудях видно червону пляму. Будь-яких ознак "піротехнічного предмету" не видно.

Також дивіться: Мінськ прощається із загиблим на протесті 34-річним Олександром Тарайковським. ВIДЕО

Видання зазначає, що оприлюднить відео з місця події.

Associated Press опублікувало знімок загиблого в Мінську Тарайковського, це спростовує офіційну версію трагедії 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше ввечері 10 серпня під час масових акцій у столиці Білорусі загинула людина. За офіційною версією, у неї в руках вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

За версією розслідувачів із Conflict Intelligence Team, Тарайковського застрелив із гранатомета чи дробовика спецпризначенець КДБ чи МВС Білорусі.

Батько загиблого Валерій Тарайковський повідомив, що йому не дали побачити тіло сина в морзі.

Білорусь (7931) смерть (6750) Мінськ (828) Associated Press (22)


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Топ коментарі
+38
У нас на Майдані був перший вбитий білорус , Жізнєвський , у Мінську білорусТарайковський. Вічна память обом.
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15.08.2020 21:14
+36
Да, хреновое фото для луковских пропагандонов. Неудобное.
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15.08.2020 21:08
+29
https://charter97.org/ru/news/2020/8/15/389657/ Видео убийства спецназовцами Александра Тарайковского
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15.08.2020 21:09
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Ты тупой? идешь в спам на всей ветке. Не благодари.
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15.08.2020 21:31 Відповісти
ну якщо тобі хочеться щоб його вбили.....то кричи тут на повну, а я цього з відео не бачу, іду я від вас...нема чого тут з вами сидіти...
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15.08.2020 21:33 Відповісти
На ролтон хоть заработал? Иди-иди, убогий.
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15.08.2020 21:35 Відповісти
так получилось что камера поймала дуло дробовика
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15.08.2020 21:31 Відповісти
Это была светошумовая граната , которая разорвала ему грудь ))
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15.08.2020 21:34 Відповісти
гранату за 3-4 метра від себе не кидають.....не розказуй небилиць
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15.08.2020 21:37 Відповісти
вогонь з дула дробовика вилітає поблизу дула, а не в місці попадання в мішень....ти ніколи з рушниці не стріляв чи що?
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15.08.2020 21:35 Відповісти
вспышка была выше него , похоже стреляли с автобуса который стоял сзади омоновцев
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15.08.2020 21:37 Відповісти
спалах був біля тіла на рівні голови -піднятих рук за 3-4 метра від ширенги омон, на такій відстані ніяку би гранату ніхто в ціль не вистрілював і не кидав би - була б небезпека для стоячих в шерензі....ну, якщо комусь хочеться інше трактування всупереч здоровому глузду - давайте, прапор вам у руки.....
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15.08.2020 21:43 Відповісти
https://postimg.cc/xkyW3KSZ

Associated Press опублікувало знімок загиблого в Мінську Тарайковского, який спростовує офіційну версію трагедії - Цензор.НЕТ 8978
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15.08.2020 22:40 Відповісти
Если смотреть на строй гнид в форме со стороны убитого, то стрелял второй справа.
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16.08.2020 01:20 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/15/7263062/ ЗМІ дізналися, хто керував жорстоким розгоном демонстрантів у Мінську
Побиттям людей та затриманнями у Мінську 10 серпня командував відставний командир так званого "ескадрону смерті" Дмитро Павліченко. ... Саме Дмитра Павліченка підозрюють в створенні "ескадрону смерті", який знищував у 1999-2000 роках політичних опонентів Олександра Лукашенка. Точніше, у виконанні наказів, які віддавали тодішні глава Ради безпеки Віктор Шейман і міністр внутрішніх справ Юрій Сіваков.
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15.08.2020 21:28 Відповісти
Спочатку з України втікли на рассєю відморозки з беркута і тітушки, тепер скоріш за все з Білорусі будуть тікати. Тому найбільша жесть буде, коли повстання почнуться на раші-паРаші, тим більше тікати їм буде нікуди.

Вірний пес засмороділого "бацьки".
пика відморозка. павліченко дімка.

Associated Press опублікувало знімок загиблого в Мінську Тарайковського, це спростовує офіційну версію трагедії - Цензор.НЕТ 1236
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16.08.2020 10:28 Відповісти
Миша ты тоже подработать хочешь
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15.08.2020 21:29 Відповісти
Если белорусы проглотят всё это и ничего не добъются - перестану уважать как народ.
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15.08.2020 21:30 Відповісти
Давно их не уважаю, совсем. С тех самый пор как эти кацапы 2,0 визжали против Майдана, поддержали анексию Крыма, и полностью повторяли кремлёвские методички про хунту, переворот и гражданскую войну на Донбасе..не имею никаких иллюзий на их счёт..кацапы 2,0, просто не такие агрессивные, но мышление мировозренние по сути кацапское
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15.08.2020 21:34 Відповісти
може, жорстока реальність поверне їх до тями...
Врешті: вище по гілці заходила мова про Жизневського... справжнього білоруського націоналіста, який переховувався в Україні від переслідувань Луки...
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15.08.2020 22:24 Відповісти
У них по TV и в СМИ идет полное зомбирование. Были недавно в гостях у родственников. Если бы задержались еще на неделю, то поверили бы, что у нас "гражданская война". Новости противно слушать.
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16.08.2020 00:09 Відповісти
Щось у мене до них давно якась ..., ну не буду писати це слово. З того часу, як я поспілкувався із своєю одногрупницею, яка живе у Гомелі. Сама родом з Рахова, Як вчилась, розмовляла років 3 українською (ну, з усіма приколами, як на Західній ). Так от я по скайпу з нею розмовляв. Я до неї українською - ніфіга не ведеться. Така кацапка офігєнна, що аж стошнило. І це при тому, що чоловік десь у кацапії на заробітках пропав. Так що там бяда.
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16.08.2020 10:45 Відповісти
Младший сын (...) Лукашенко, Николай Лукашенко находится в ОАЕ.
Еврокомиссия готовит санкционный список относительно виновных в силовом разгоне протестов в Беларуси.
В нем фигурирует старший сын (...) Лукашенко, Виктор Лукашенко( имеет высокий чин военного)
Это Витёк отдавал приказы бить мирных митингующих!
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15.08.2020 21:31 Відповісти
"Он просто хотел поговорить с полицейскими. Вокруг митингующие бросали в них камни. А он шёл в темноте, под летящими камнями, и хотел с ними поговорить. Его не поняли. Или просто не разглядели."
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15.08.2020 21:32 Відповісти
зима близко...слабые падут, сильные возвысятся, а кацапы опять окажутся с территориальном прибытке... ну вот так живет этот мир...
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15.08.2020 21:34 Відповісти
в жопе лапти окажутся
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15.08.2020 21:43 Відповісти
аргументируй...
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15.08.2020 22:03 Відповісти
На анексию не пойдут. За аннексию Россию обнесут колючей проволокой. Будет КНДР 2.0. Россияне не поймут.
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15.08.2020 22:43 Відповісти
Какая такая "аннексия". Аншлюс.
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16.08.2020 03:05 Відповісти
Та їм по...
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16.08.2020 10:46 Відповісти
Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив у суботу, 15 серпня, що Росія за першого запиту надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусії у випадку зовнішніх військових загроз, передає агентство "Інтерфакс",странно но в колхозе Беларусь внутренний конфликт,который может перерасти в Гражданскую войнуAssociated Press опубликовало снимок погибшего в Минске Тарайковского, опровергающий официальную версию трагедии - Цензор.НЕТ 7318 Росія надасть всебічну допомогу
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15.08.2020 21:38 Відповісти
Узурпатор завтра собирает провластный митинг.Донецкому Хряку уподобился,людоед.
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15.08.2020 21:40 Відповісти
Антимайдан? Титушко пригласил уже?
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15.08.2020 21:47 Відповісти
Ну, ОМОН два дня уже не бегает по Минску. Отдохнули. Завтра выйдут митинговать за кормильца. Может с жёнами. Больше некому.
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16.08.2020 00:54 Відповісти
Титушко немного занят. Его вчера под домашний арест отправили.
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16.08.2020 01:22 Відповісти
Неудобно получается. Убийство, ложь, сокрытие преступления. Теперь Лука с начальником МВС извинениями не обойдутся.
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15.08.2020 21:40 Відповісти
Associated Press опубликовало снимок погибшего в Минске Тарайковского, опровергающий официальную версию трагедии - Цензор.НЕТ 9824
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15.08.2020 21:41 Відповісти
Associated Press опублікувало знімок загиблого в Мінську Тарайковского, який спростовує офіційну версію трагедії - Цензор.НЕТ 1117
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15.08.2020 21:56 Відповісти
ЯсенПень-убили..
Нагло и с перепугу..
Полтора десятка ментов и..один..безоружный..
Какие мотивы его были, можно только гадать/ванговать..
НО, любого из нас посадили бы за "превышение" самообороны..
даже в собственном помешканні..
Фуфло менты гонят!
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15.08.2020 21:44 Відповісти
кидання в спам, блокування аккаунта - це вказує на те, що нагнітається обстановка в певному комусь вигідному руслі....
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15.08.2020 21:45 Відповісти
В ситуации, когда "вся рота идёт не в ногу, один рядовой Иванов идёт правильно" виноватым обычно признают Иванова.
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15.08.2020 21:48 Відповісти
рота - це 1% від перегляду , а інших в спам чи блокування акаунту? А може рота - це бульба, яку роздувають?
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15.08.2020 22:00 Відповісти
Темны слова ваши, моему уху они ничего не говорят.
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15.08.2020 22:03 Відповісти
чушь не мели
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15.08.2020 21:49 Відповісти
а що не так? із 10 тис переглядів лише 100 коментарів та й то одних і тих же дописувачів і в одному практично ракурсі.....ні хлопці, з таким відношенням ви остаточно втратите довіру населення, і даже 2% на виборах не наберете....не для народу ви стараєтесь, не для народу.....
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15.08.2020 21:54 Відповісти
близко 1 % від читаючих новини пише коментарі, всього 1 процент!!!!
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15.08.2020 21:56 Відповісти
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15.08.2020 21:54 Відповісти
Всі лайно,лише ти д"Артаньян !!))
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15.08.2020 21:54 Відповісти
Лидер партии "http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/ Батькивщина ", экс-премьер http://ria.ru/location_Ukraine/ Украины http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/ Юлия Тимошенко назвала новые президентские выборы в http://ria.ru/location_Belarus/ Белоруссии "единственным верным" решением. Об этом она написала в своем https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/3355625287808884 фейсбуке .
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15.08.2020 21:46 Відповісти
Как Богиня сказала так оно и будет
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15.08.2020 21:47 Відповісти
Вони бунтуют,а ВОНА працює !!!))
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15.08.2020 21:52 Відповісти
Убивайте мусоров.
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15.08.2020 21:52 Відповісти
это не наш метод , где гуманизм ?
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15.08.2020 21:55 Відповісти
Эм...просто закапывать?
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15.08.2020 21:57 Відповісти
живем
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15.08.2020 21:59 Відповісти
я правильно понимаю, что вы имеете ввиду и хотели написать белорусских милиционеров закапывать ЖИВЬЁМ? и чтобы не писать эти уточнения, в Украине, имхо, нужно немедленно поменять министра внутренних дел
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15.08.2020 22:03 Відповісти
Гуманно убивайте, как свиней, гвоздём в мозг.
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15.08.2020 21:59 Відповісти
Як сказав Фейсбукич:-"Менти не люди!" !!!)))
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15.08.2020 21:55 Відповісти
может главмусор-осетин считает, что за такое можно просто извиниться?
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15.08.2020 21:53 Відповісти
пути опять в гавно вляпался , как с Витей Легитимным
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15.08.2020 21:53 Відповісти
путин
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15.08.2020 21:54 Відповісти
это кровь?тогда это выстрел с пулевого патрона
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15.08.2020 21:54 Відповісти
У таракана сейчас большая дилемма, сдаться собственному народу или *****
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15.08.2020 21:58 Відповісти
Конечно хлу, народ может и разорвать вместе с ********* сыном.
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15.08.2020 22:00 Відповісти
у него есть и старший ********...
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15.08.2020 22:23 Відповісти
Лукашенко: при «первом же нашем запросе» Россия окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности

======================================================================
Associated Press опублікувало знімок загиблого в Мінську Тарайковского, який спростовує офіційну версію трагедії - Цензор.НЕТ 3116


Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, что президент России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Владимир Путин окажет «всестороннюю помощь» по обеспечению безопасности Беларуси.
Об этом сообщает агентство https://www.belta.by/president/view/lukashenko-dogovorilsja-s-putinym-rossija-pri-pervom-zaprose-okazhet-pomosch-po-obespecheniju-402964-2020/ БЕЛТА .
«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ.
Как раз эти моменты подходят под этот договор.
Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации.
Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит», - заявил Лукашенко.
Он добавил, что пришел к договоренности с Путиным, согласно которой при «первом же нашем запросе» Россия окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Беларуси.
***
Ранее сегодня СМИ уже сообщали о телефонном разговоре Лукашенко и Путина, но информации об обещании Путина помочь в обеспечении безопасности Беларуси не было.
Впрочем, наверняка в их разговоре были и такие моменты, о которых не рассказал ни один уз диктаторов.
Например, о вероятном скором бегстве Лукашенко в Россию, о чем сегодня передали западные СМИ:
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15.08.2020 21:59 Відповісти
Прикидывается дебилом?
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15.08.2020 22:01 Відповісти
Сам себя успокаивает, сам себе и лайки наверное ставит. Обосрался сильно. Ну представь 26 лет при власти и сам себе царь, а тут посылают все н...й. Обиделся сильно.
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15.08.2020 22:09 Відповісти
протестующим в Беларуси необходимо сначала захватить административные здания в своих городах, а потом уже обниматься с омоновцами, которые их бьют. По крайней мере, в Украине действовали именно так (хотя по правде сказать, госслужащие сами переходили на сторону народа и устраивали в облгосадминистрациях и мериях приемные оппозиционных народных депутатов)
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15.08.2020 22:00 Відповісти
Так на колінях складно дуже щось захоплювати. Ще й квіти, що в руках для омону, мішають.
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16.08.2020 10:48 Відповісти
Может если дать этим спецнавцам цветочки и пару шариков и обнять они добрее станут? маловероятно конечно.
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15.08.2020 22:00 Відповісти
Человек вышел на улицу сказать не обманывайте и получил пулю.Такие варварские преступления с расстрелами мирных граждан не имеют сроков давности.
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15.08.2020 22:07 Відповісти
Бывшие кандидаты в президенты выступают против повторных выборов или подсчета голосов - требуют передачи власти.
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15.08.2020 22:08 Відповісти
... Бывшие кандидаты в президенты выступают против повторных выборов или подсчета голосов - требуют передачи власти...
-------------------
Бывшие кандидаты в президенты все сплошь пророссийские. И раскачав страну они потеряли над ней контроль так же, как и Саня. Они изначально стихийными протестами не руководили, а теперь пытаются заскочить в уходящий поезд.
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16.08.2020 01:00 Відповісти
Мне нравится, что Вы адекватно оцениваете происходящие у вас события. Если вы в РБ не одиноки, то это вселяет надежду на победу литвинов. Только не в коем случае не распродавайте потом землю и гос предприятия - поезд либерализма уже сломался.
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16.08.2020 15:30 Відповісти
Лукашенко-мы гражданам беларуси страну не отдадим.
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15.08.2020 22:10 Відповісти
скажут, шо он шёл на вагнеровцев с кулаками, была прямая угроза их жизни и они оборонялись. это же "руцкий мир".
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15.08.2020 22:31 Відповісти
Я думаю это работа снайперов из мордора по подлому задинию *****, чтоб запятнать Бацьку в кровь по самые уха. Это даже ватники понимают.
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15.08.2020 22:44 Відповісти
луке дранг нах ростов
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15.08.2020 22:59 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.08.2020 23:07 Відповісти
"небацька" домовився з пуйлом про військову допомогу..

на ранок урядові будинки будуть зайняті москалями,
перед будинками - мішки з піском і на них кулемети
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15.08.2020 23:15 Відповісти
Є відео. В нього вистрілили чимось серйозним. Можливо, кулею з дробовика
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16.08.2020 00:55 Відповісти
с другого ракурса, там перед тем как он упал, искры полетели.
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16.08.2020 01:25 Відповісти
Белорусский омоновец давно мечтал о "службе в **********". Теперь за убийство "майданутого" получит должность в самой Москве... Думает чисто по кацапски - "Вот свезло так свезло..."
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16.08.2020 03:11 Відповісти
A.C.A.B.
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16.08.2020 09:29 Відповісти
Я сначала думал, что как на майдане решил со светошумовой в волейбол поиграть (когда хлопцу оторвало руку и он в последствии скончался, фамилии не помню надо гуглить)..
А здесь кисть руки прижата и цела...и уже течет кровь..значит либо дробовик, либо пуля которыми убивали на майдане для разрушения двигателей авто..но устоял бы он после такого попадания?
Получается что дробовик...((((
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16.08.2020 10:55 Відповісти
werw2
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16.08.2020 10:57 Відповісти
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