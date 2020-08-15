Associated Press опублікувало знімок загиблого в Мінську Тарайковського, це спростовує офіційну версію трагедії. ФОТО
Оприлюднено нове фото Олександра Тарайковського, який загинув 10 серпня біля станції метро "Пушкінська" в Мінську.
На знімку, опублікованому Associated Press, на грудях чоловіка видно червону пляму, хоча за офіційною версією він загинув від вибуху піротехнічного предмета, який нібито планував кинути в бік силовиків, передає Цензор.НЕТ.
"На цьому зображенні, взятому з відеозапису Associated Press Television, знятого в понеділок, 10 серпня 2020 року, відображений мітингувальник, в якому пізнають Олександра Тарайковського з пораненням під час мітингу після президентських виборів у Білорусі в Мінську, в неділю, 9 серпня. У понеділок оператор Associated Press зафіксував, як протестувальник впав, а потім лежав нерухомо", - йдеться в описі до фото.
Чоловік в шортах і білій футболці стоїть на дорозі, а навпроти нього - кілька людей у формі. На грудях видно червону пляму. Будь-яких ознак "піротехнічного предмету" не видно.
Видання зазначає, що оприлюднить відео з місця події.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше ввечері 10 серпня під час масових акцій у столиці Білорусі загинула людина. За офіційною версією, у неї в руках вибухнув саморобний вибуховий пристрій.
За версією розслідувачів із Conflict Intelligence Team, Тарайковського застрелив із гранатомета чи дробовика спецпризначенець КДБ чи МВС Білорусі.
Батько загиблого Валерій Тарайковський повідомив, що йому не дали побачити тіло сина в морзі.
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Побиттям людей та затриманнями у Мінську 10 серпня командував відставний командир так званого "ескадрону смерті" Дмитро Павліченко. ... Саме Дмитра Павліченка підозрюють в створенні "ескадрону смерті", який знищував у 1999-2000 роках політичних опонентів Олександра Лукашенка. Точніше, у виконанні наказів, які віддавали тодішні глава Ради безпеки Віктор Шейман і міністр внутрішніх справ Юрій Сіваков.
Вірний пес засмороділого "бацьки".
пика відморозка. павліченко дімка.
Врешті: вище по гілці заходила мова про Жизневського... справжнього білоруського націоналіста, який переховувався в Україні від переслідувань Луки...
Еврокомиссия готовит санкционный список относительно виновных в силовом разгоне протестов в Беларуси.
В нем фигурирует старший сын (...) Лукашенко, Виктор Лукашенко( имеет высокий чин военного)
Это Витёк отдавал приказы бить мирных митингующих!
Нагло и с перепугу..
Полтора десятка ментов и..один..безоружный..
Какие мотивы его были, можно только гадать/ванговать..
НО, любого из нас посадили бы за "превышение" самообороны..
даже в собственном помешканні..
Фуфло менты гонят!
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, что президент России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Владимир Путин окажет «всестороннюю помощь» по обеспечению безопасности Беларуси.
Об этом сообщает агентство https://www.belta.by/president/view/lukashenko-dogovorilsja-s-putinym-rossija-pri-pervom-zaprose-okazhet-pomosch-po-obespecheniju-402964-2020/ БЕЛТА .
«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ.
Как раз эти моменты подходят под этот договор.
Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации.
Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит», - заявил Лукашенко.
Он добавил, что пришел к договоренности с Путиным, согласно которой при «первом же нашем запросе» Россия окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Беларуси.
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Ранее сегодня СМИ уже сообщали о телефонном разговоре Лукашенко и Путина, но информации об обещании Путина помочь в обеспечении безопасности Беларуси не было.
Впрочем, наверняка в их разговоре были и такие моменты, о которых не рассказал ни один уз диктаторов.
Например, о вероятном скором бегстве Лукашенко в Россию, о чем сегодня передали западные СМИ:
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Бывшие кандидаты в президенты все сплошь пророссийские. И раскачав страну они потеряли над ней контроль так же, как и Саня. Они изначально стихийными протестами не руководили, а теперь пытаются заскочить в уходящий поезд.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
на ранок урядові будинки будуть зайняті москалями,
перед будинками - мішки з піском і на них кулемети
А здесь кисть руки прижата и цела...и уже течет кровь..значит либо дробовик, либо пуля которыми убивали на майдане для разрушения двигателей авто..но устоял бы он после такого попадания?
Получается что дробовик...((((