Мешканка Київщини продавала ролики порнографічного характеру за 1500 гривень, - поліція. ФОТО

Мешканка міста Буча створила приватний канал в одному з месенджерів мережі Інтернет, де на замовлення користувачів збувала і поширювала контент порнографічного характеру. Ціна одного такого відео становила 1500 гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, після отримання оплати на карту жінка посилала особистим повідомленням фото та відеозаписи порнографічного характеру.

"Упродовж трьох місяців оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини спільно зі слідчим відділом Ірпінського відділу поліції та за процесуального керівництва місцевої прокуратури документували протиправну діяльність 32-річної зловмисниці.

За ухвалою суду правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання жінки, де вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, гроші та інші предмети злочинної діяльності, які використовувались для знімання фото та відео роликів порнографічного характеру", - повідомляють в поліції.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





Речові докази направлені на експертні дослідження.

Поліція встановлює осіб причетних до підтримання та функціонування забороненого "бізнесу".

Наразі жінці готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство триває".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянин Австрії з дружиною організували на Вінниччині модельне агентство, де займалися виготовленням порнопродукції за участю дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж