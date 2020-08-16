УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12656 відвідувачів онлайн
Новини Фото Революція в Білорусі
56 847 170

Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: "Дужче давіть майданну мерзоту". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Російської Федерації біля посольства Білорусі відбулась акція на підтримку білоруських силовиків, які жорстоко поводилися з учасниками протестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EuroRadio.

Видання опублікувало три фото. На одному жінка тримає у руках плакат із написом: "Білоруський ОМОН, дужче давіть майданну мерзоту!" На іншому - чоловік із плакатом "Ми підтримуємо дії білоруського ОМОНу щодо розгону Майдану! Працюйте, брати!"

На третьому знімку - кілька людей у ​​військовій формі часів Другої світової війни і з червоним прапором.

Дивіться також: "Білорусь без Луки та Х#йла!" У центрі Києва відбулась акція солідарності з білоруською нацією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: Дужче давіть майданну мерзоту 01
Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: Дужче давіть майданну мерзоту 02
Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: Дужче давіть майданну мерзоту 03

Читайте також: Офіційні результати виборів президента РБ не викликають довіри в білоруському суспільстві, - МЗС України

Зазначимо, що тоді ж біля посольства відбувалась акція на підтримку протестувальників у Білорусі. Люди, які прийшли на акцію, вишикувалися в ланцюг солідарності.

Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: Дужче давіть майданну мерзоту 04
Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: Дужче давіть майданну мерзоту 05
Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: Дужче давіть майданну мерзоту 06
Фото: twitter.com/MBKhMedia

Як повідомляє МБХ Медіа, пізніше до посольства підійшла агітбригада "Національно-визвольного руху" (НВР).

К посольству пришла агитбригада НОД. Обычно они срывают акции тем, что громко поют военные песни и играют на гармошке. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/RQFbFLFxME

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

"Зазвичай вони зривають акції тим, що голосно співають військові пісні і грають на гармошці", - зазначає видання. Також вони провокували дівчат, що вишикувалися ланцюгом.

Дивіться також: Киянки стали в "ланцюг єднання", щоб підтримати своїх сестер у Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Дивіться також: Associated Press опублікувало знімок загиблого в Мінську Тарайковського, це спростовує офіційну версію трагедії. ФОТО

Автор: 

акція (1455) Білорусь (7931) москва (1246) ОМОН (66)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+73
,,Дедыубивали,, деграданты недоимперские.
показати весь коментар
16.08.2020 00:33
+65
Вот же ж мрази
показати весь коментар
16.08.2020 00:35
+60
Акция в поддержку белорусского ОМОНА прошла под посольством РБ в Москве: "Сильнее давите майданную мразь" - Цензор.НЕТ 6364
показати весь коментар
16.08.2020 00:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Майдан был только в 2004 году.
В 2014 и в Белорусии - бомжатский шабаш, устроенный кремлевскими марионетками.
показати весь коментар
16.08.2020 07:17 Відповісти
Ты шо, тут нельзя так.
показати весь коментар
16.08.2020 07:26 Відповісти
Сразу три антимайдановца засветились. Лепота.
показати весь коментар
16.08.2020 12:33 Відповісти
Українці (зе),в кого є мізки-ДУМАЙ ТЕ
показати весь коментар
16.08.2020 07:54 Відповісти
боже, ну и мрази... я имею ввиду кацапню (..)баную...
показати весь коментар
16.08.2020 08:32 Відповісти
Генетические уроды, изгои человечества. За что славянам такие соседи твари?
показати весь коментар
16.08.2020 08:35 Відповісти
Казав , кажу і буду кказати - нема жодного( жодного- жодного) нормального кацапа , тільки тварі , мразі і уйобки !
показати весь коментар
16.08.2020 08:42 Відповісти
"4 февраля 1990 года на Манежной площади состоялся самый массовый митинг протеста за всю историю советской власти, собравший до 300 тыс. человек. Главным их требованием стала отмена ст. 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС.
14 января 1991 года на Манежной площади прошел митинг протеста под лозунгом "Не допустим оккупации Литвы!". По разным данным, акция собрала от 100 тыс. до 500 тыс. человек.
19-22 августа 1991 года на Манежной площади, у Белого дома и у здания Моссовета ежедневно собиралось более 200 тыс. противников ГКЧП.
3 и 4 октября 1993 года сторонники президента Бориса Ельцина и защитники Верховного совета собрали на улицах Москвы не менее 300 тыс. человек. Акции проходили у Белого дома, у телецентра "Останкино" и здания столичной мэрии."


Эх, из пулемётов бы их тогда.....
показати весь коментар
16.08.2020 08:44 Відповісти
ти мабуть ідіот
показати весь коментар
16.08.2020 21:04 Відповісти
Да они #бнутые!
показати весь коментар
16.08.2020 08:44 Відповісти
остались бы в совке...суки...а так они уже загадили пол мира...
показати весь коментар
16.08.2020 08:46 Відповісти
память коротка? желаю чтоб ихyний родной уже московский омон на Болотной еще раз отдубасили так сказать карму словилиАкция в поддержку белорусского ОМОНа прошла под посольством РБ в Москве: "Сильнее давите майданную мразь" - Цензор.НЕТ 3553
показати весь коментар
16.08.2020 08:48 Відповісти
Сподіваюсь що після подій в Бєларусі ЗЄля вкурить звідки йде небезпека, навіть для нього особисто. Ще раз йому доказ що в "ачке" москаля миру немає. І не сподівайтесь на якихось расийских интилигентов и либералов. В дискусії про політику, вам навіть учительница потомственная дворянка скаже "Бандєровци, я б вас всех расстреляла". Випробувано на собі
показати весь коментар
16.08.2020 08:51 Відповісти
он проста непанимает...

*********...
показати весь коментар
16.08.2020 09:16 Відповісти
Ось так "браття" білоруси - ви вже сьогодні стали "майданной мразью" а завтра ви будете фашистами і вас будуть вбивати "зелені чоловічки" а все це в тому числі і через те що для вас Крим раптом став рашистським і на Донбасі "гражданская война". Приклад України вас нічому не навчив???
показати весь коментар
16.08.2020 08:58 Відповісти
По понятиям, ********** росгвардия должна жестко разогнать эти явно несанкционированные акции.
показати весь коментар
16.08.2020 08:58 Відповісти
На рабомезорашці це працює тільки у один бік: прох#йловська позиція- не чіпають, проти х#йла - розгоняють швидко.
Що там Хабаровск?
показати весь коментар
16.08.2020 09:05 Відповісти
Колорадские ушлепки, осколки империи, готовые лизать кирзовые и хромовые сапоги, привычные и столь милые российским языкам. Во все времена власть относилась к рабам соответственно, даже к самым преданным. Все равно как к рабам! И преданные рабы прославляют хозяйскую руку с кнутом, не задумываясь что то же ждет их внуков и правнуков.
показати весь коментар
16.08.2020 09:09 Відповісти
А кто сомневался?Все логично,наших амон овцев они приняли тоже с удовольствием.
показати весь коментар
16.08.2020 09:14 Відповісти
надто багато честі про цих ряджених дебілів писати... У когось є сумніви, щодо їхньої адекватності????
показати весь коментар
16.08.2020 09:31 Відповісти
Ха! Москали - кровавые убийцы, воры и лжецы генетически. А сябры считают их братьями. Московская империя кабы здохла.
показати весь коментар
16.08.2020 09:35 Відповісти
зачем они надели на голову половой орган бабушки
показати весь коментар
16.08.2020 09:43 Відповісти
а зачем он одел майку американских конфедератов ???
Он защищает рабовладение ???
показати весь коментар
16.08.2020 09:52 Відповісти
У нас тоже некоторые слуги народа высказались в поддержку белорусского омона...
показати весь коментар
16.08.2020 09:55 Відповісти
ці слуги урода - такіж совкодрочери як і сам зелепуга і садисти з беломона які відкрили філію пекла на землі Біларусі. я не вірив своїм очам дивлячись відео з лікарні. Я б своїми руками стріляв би таких омонівців.

.
показати весь коментар
16.08.2020 13:52 Відповісти
РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ !!!

Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: "Дужче давіть майданну мерзоту" - Цензор.НЕТ 9884
показати весь коментар
16.08.2020 10:11 Відповісти
Класика....імперського жанру. Десь це я вже бачив у нас,в 2013-2014 мабуть,взимку,а потім цих хлопців трупиками знаходили в лісах,декотрих до сих пір не знайшли. І всі ми бачили відео,до реально і не "квартально" в мінську ( з малої букви) ....розстріляли в упор громадянина Білорусії.
показати весь коментар
17.08.2020 08:29 Відповісти
шваль... просто шваль
показати весь коментар
16.08.2020 10:12 Відповісти
я вже давно кажу- ПРАВИЙ був Гітлер, коли казав шо рускіе це хвороба землі, а німці це ліки проти цієї хвороби! Як шо кода, шо Гітлер не переміг!!!
показати весь коментар
16.08.2020 10:22 Відповісти
А вот и ублюдки появились!
показати весь коментар
16.08.2020 10:38 Відповісти
Они там всегда и были.Почти все.
показати весь коментар
16.08.2020 13:07 Відповісти
Це путінська колорадська сволота. Не бійтеся сябри правда не вашому боці.
Живе Белорусь!
показати весь коментар
16.08.2020 10:42 Відповісти
А на "дедах" форма НКВД, все откровенно.
показати весь коментар
16.08.2020 10:51 Відповісти
А почему не вяжут "несанкционированный митинг".. это даже не одиночный пикет. Представляю если бы кто то вышел с плакатом "Донбасс это Украина - Раша прочь" или " Крым это Украина" Ну минуту может и успели постоять не более. Вот она " демократия" по рашистски. А то некоторые русские интеллигенты и либералы сейчас возмущены действиями Лукашенко и силовиков.. да в Раше давили бы в сто раз сильнее да и давят, но почему то "правдолюбы" в своей основной массе об этом ни гугу .. рот на замок..
показати весь коментар
16.08.2020 11:09 Відповісти
ага весь хабаровск уже два месяца сильно давят. да так что и ментов не видно.
показати весь коментар
16.08.2020 13:02 Відповісти
"хабаровск" далеко, и это не центр, не Москва...вот уж где не дадут вольностей. Как впрочем и на всей европейской части Раши ( включая "юга" где бдит главный "пехотинец")
показати весь коментар
16.08.2020 13:30 Відповісти
Вот именно по тому Мордор должен быть разрушен , эту раковую опухоль планеты надо делить на маленькие государства и отдавать под внешнее правление , где их как немцев ,в свое время , будут лечить от имерского слабоумия.
показати весь коментар
16.08.2020 11:09 Відповісти
Ряженные ватаны активировались, уроды конченные
показати весь коментар
16.08.2020 11:27 Відповісти
"Больше всего на свете рабы ненавидят не своих хозяев, а тех, кто стал свободным"
Марк Порций Катонhttps://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6Mzc3MzQ0NzA1OTM2MzY1&av=100007687692417
показати весь коментар
16.08.2020 11:40 Відповісти
Какие разные люди. Ничего не надо говорить, ничего делать. Просто посмотрите на них. Молодые люди с цветами - любо-дорого посмотреть) Опрятные, ухоженные, лица светятся добротой. И эти... Особо шокирует первое фото. Молодая, вроде бы, еще, но уже бабка. Неумело крашеные волосы, грубые руки. Посмотрите на эти пальцы. Так не уважать себя((( Ни маникюра, ни чистоты. Грубые лапище. Где тебя нашли, откуда ты пришла. Оно тебе надо держать в руках непонятно что, написанное с ошибками. Что же вы так не уважаете русский язык( В школе училась? Привет твоему учителю словесности - обращение выделяется знаками препинания. Две ошибки. Убожество(((
Да, верно, русские - самая гадостная нация. Там, где они, там грязь, там слезы, там смерть.
Но бог прав, надо, чтобы была такая мерзость в мире - лучше будем ценить жизнь, улыбки, счастье, светлое чистое небо. Русским этого не понять. Они в грязи, в вони, в вечном запое.
Не будь путина, найдется другой. Гадостная нация грязь всегда найдет.
показати весь коментар
16.08.2020 11:49 Відповісти
ну это вы не правы, есть и нормальные, светлые лица, сами рассказали. побольше бы таких, а нечисть и грязь есть везде.
показати весь коментар
16.08.2020 12:28 Відповісти
Як що зі всіх расцєян буде 2 % таких як академик Сахаров то це буде диво
Брехати це в крові расцєян, вони навіть пишаються тим що можуть брехати і обдурювати інших людей, це я про їх любов до миру кажуі про братерство.
показати весь коментар
16.08.2020 13:59 Відповісти
Какая то днровская шушваль .недобитая
показати весь коментар
16.08.2020 12:48 Відповісти
це москальські менти нахапали шльондр на вулиці та примусили з тими плакатиками відробити, а потім ще мінета ментам до купи...А хлопці, то це самі менти переодягнені стоять за додаткову пайку
показати весь коментар
16.08.2020 21:13 Відповісти
на фото женщины с цветами и всё в белокрасных цветах. они против лукашенко. это символ протеста. и они не могут никак поддерживать омон. а ряженые вообще по другому поводу. и только два провокатора послужили посылом к этой статьи.
показати весь коментар
16.08.2020 13:00 Відповісти
Я вам скажу , что среди тех кто сейчас выступает за отставку Лукашенко , не так уж и мало признающихся в любви к рашке с её правителем . И очень много тех , кто наш майдан считают переворотом . Вот такой когнитивный диссонанс .
показати весь коментар
16.08.2020 13:10 Відповісти
Да,это так и это ужасно.Они не понимают,насколько опасен "русский мир"как не понимали когда то украинцы.Мы прошли хорошую школу,избавляющую от наивности и любви к "братьям"Белорусы в начале этого пути.Их только начали бить.Когда они более прочувствуют на себе,на всех частях тела,"братскую любовь" соседа,когда придут войска на их землю-начнут потихоньку прозревать.
показати весь коментар
16.08.2020 13:32 Відповісти
Когда они прозреют ? Думаю очень, очень не скоро
Для понимания того что тебя унижают не нужна боль от дубинки , человеку хватает пощёчины.
показати весь коментар
16.08.2020 13:47 Відповісти
Кацапи, нащадки АНДРОФАГІВ ніколи не прозріють, розуміють тільки грубу силу, в цьому випадку кажуть - ГОРБАТОГО МОГИЛА ВИПРАВИТЬ
показати весь коментар
16.08.2020 13:56 Відповісти
ЧОМУ У ЦИХ КОЛОРАДСЬКИХ ЖУКІВ ОДНАКОВІ ЛИСТКИ ?

Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: "Дужче давіть майданну мерзоту" - Цензор.НЕТ 3893
показати весь коментар
16.08.2020 13:54 Відповісти
эту су-у -на "Миротворец"...пожизненно...
показати весь коментар
16.08.2020 22:32 Відповісти
Така гарна жінка,а вже з гнилими мізками. Шкода!
показати весь коментар
17.08.2020 09:06 Відповісти
*******. Недоімперці.
показати весь коментар
16.08.2020 14:50 Відповісти
А вот и первые ласточку от ******* и его обязательной колорадской лентой позора. ******** этих купил и поставил и ничего, мусорня не бьет с вопросами кто платит и за сколько.
показати весь коментар
16.08.2020 15:06 Відповісти
На второй фотке чел - он стоит на всех митингах всегда. И не за бесплатно. Живёт в москве.

Это его работа. Покричать , подраться.
показати весь коментар
16.08.2020 17:09 Відповісти
Якось радянський кат В.Блохін доповідав керівництву НКВС, що під час розстрілів, дехто з розстрілюваних прославляють Сталіна і Леніна, чим ******** їх "святі" імена. Аби у розстрілюваних, в подальшому не виникало бажання прославляти вождів, їм перед розстрілами Блохін вибивав зуби. Сподіваюсь, що з цими дегенератами, при случаї, ОМОН поступить в кращих традиціях катів-нквсівців.
показати весь коментар
16.08.2020 19:53 Відповісти
ещё один факт что кацабы больны как морально так и ментально...и путя им-это то что они заслуживают...
показати весь коментар
16.08.2020 22:31 Відповісти
Надеюсь беларусский момон и им обьяснит что ходить с бумажками можно только под себя,и то если разрешат.
показати весь коментар
16.08.2020 23:41 Відповісти
убогі !!
показати весь коментар
17.08.2020 00:22 Відповісти
Тупым лаптеногим мало того что их в Москве на митингах лупит бывший киевский БЕРКУТ, теперь их еще и минский ОМОН лупить дубинами будет
показати весь коментар
17.08.2020 04:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 