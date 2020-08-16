Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: "Дужче давіть майданну мерзоту". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У столиці Російської Федерації біля посольства Білорусі відбулась акція на підтримку білоруських силовиків, які жорстоко поводилися з учасниками протестів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EuroRadio.
Видання опублікувало три фото. На одному жінка тримає у руках плакат із написом: "Білоруський ОМОН, дужче давіть майданну мерзоту!" На іншому - чоловік із плакатом "Ми підтримуємо дії білоруського ОМОНу щодо розгону Майдану! Працюйте, брати!"
На третьому знімку - кілька людей у військовій формі часів Другої світової війни і з червоним прапором.
Зазначимо, що тоді ж біля посольства відбувалась акція на підтримку протестувальників у Білорусі. Люди, які прийшли на акцію, вишикувалися в ланцюг солідарності.
Як повідомляє МБХ Медіа, пізніше до посольства підійшла агітбригада "Національно-визвольного руху" (НВР).
К посольству пришла агитбригада НОД. Обычно они срывают акции тем, что громко поют военные песни и играют на гармошке. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/RQFbFLFxME— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020
"Зазвичай вони зривають акції тим, що голосно співають військові пісні і грають на гармошці", - зазначає видання. Також вони провокували дівчат, що вишикувалися ланцюгом.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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В 2014 и в Белорусии - бомжатский шабаш, устроенный кремлевскими марионетками.
14 января 1991 года на Манежной площади прошел митинг протеста под лозунгом "Не допустим оккупации Литвы!". По разным данным, акция собрала от 100 тыс. до 500 тыс. человек.
19-22 августа 1991 года на Манежной площади, у Белого дома и у здания Моссовета ежедневно собиралось более 200 тыс. противников ГКЧП.
3 и 4 октября 1993 года сторонники президента Бориса Ельцина и защитники Верховного совета собрали на улицах Москвы не менее 300 тыс. человек. Акции проходили у Белого дома, у телецентра "Останкино" и здания столичной мэрии."
Эх, из пулемётов бы их тогда.....
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Що там Хабаровск?
Он защищает рабовладение ???
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Живе Белорусь!
Марк Порций Катонhttps://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6Mzc3MzQ0NzA1OTM2MzY1&av=100007687692417
Да, верно, русские - самая гадостная нация. Там, где они, там грязь, там слезы, там смерть.
Но бог прав, надо, чтобы была такая мерзость в мире - лучше будем ценить жизнь, улыбки, счастье, светлое чистое небо. Русским этого не понять. Они в грязи, в вони, в вечном запое.
Не будь путина, найдется другой. Гадостная нация грязь всегда найдет.
Брехати це в крові расцєян, вони навіть пишаються тим що можуть брехати і обдурювати інших людей, це я про їх любов до миру кажуі про братерство.
Для понимания того что тебя унижают не нужна боль от дубинки , человеку хватает пощёчины.
Это его работа. Покричать , подраться.