Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: "Дужче давіть майданну мерзоту". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Російської Федерації біля посольства Білорусі відбулась акція на підтримку білоруських силовиків, які жорстоко поводилися з учасниками протестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EuroRadio.

Видання опублікувало три фото. На одному жінка тримає у руках плакат із написом: "Білоруський ОМОН, дужче давіть майданну мерзоту!" На іншому - чоловік із плакатом "Ми підтримуємо дії білоруського ОМОНу щодо розгону Майдану! Працюйте, брати!"

На третьому знімку - кілька людей у ​​військовій формі часів Другої світової війни і з червоним прапором.

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Зазначимо, що тоді ж біля посольства відбувалась акція на підтримку протестувальників у Білорусі. Люди, які прийшли на акцію, вишикувалися в ланцюг солідарності.







Фото: twitter.com/MBKhMedia

Як повідомляє МБХ Медіа, пізніше до посольства підійшла агітбригада "Національно-визвольного руху" (НВР).

К посольству пришла агитбригада НОД. Обычно они срывают акции тем, что громко поют военные песни и играют на гармошке. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/RQFbFLFxME — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

"Зазвичай вони зривають акції тим, що голосно співають військові пісні і грають на гармошці", - зазначає видання. Також вони провокували дівчат, що вишикувалися ланцюгом.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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