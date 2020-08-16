Пам'ятну дошку десантникові 79-ї бригади Юрію Власенку, загиблому в бою за Лиманщину, відкриють у Донецькій області. ФОТО

26 серпня 2020 року о 12:00 на території Лиманської громади в Донецькій області відбудеться відкриття пам'ятного знака Юрію Власенку, десантникові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 3 червня 2014 року під час звільнення Лиманщини від російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на активістку Галину Бражник.

"Відкриття відбудеться за ініціативи та підтримки депутата Лиманської міської ради Євгена Воскобойнікова, ГО "Спілка воїнів АТО та десантників Лиманщини", адвоката Лиманської громади Дениса Воскобойнікова та громадськості", - повідомила вона.

Читайте також: Окупанти вчора не порушували перемир'я на Донбасі