УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12718 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
2 940 6

Пам'ятну дошку десантникові 79-ї бригади Юрію Власенку, загиблому в бою за Лиманщину, відкриють у Донецькій області. ФОТО

26 серпня 2020 року о 12:00 на території Лиманської громади в Донецькій області відбудеться відкриття пам'ятного знака Юрію Власенку, десантникові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 3 червня 2014 року під час звільнення Лиманщини від російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на активістку Галину Бражник.

"Відкриття відбудеться за ініціативи та підтримки депутата Лиманської міської ради Євгена Воскобойнікова, ГО "Спілка воїнів АТО та десантників Лиманщини", адвоката Лиманської громади Дениса Воскобойнікова та громадськості", - повідомила вона.

Памятну дошку десантникові 79-ї бригади Юрію Власенку, загиблому в бою за Лиманщину, відкриють у Донецькій області 01

Читайте також: Окупанти вчора не порушували перемир'я на Донбасі

Памятну дошку десантникові 79-ї бригади Юрію Власенку, загиблому в бою за Лиманщину, відкриють у Донецькій області 02

Автор: 

пам’ятник (928) Донецька область (8475) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.Памятную доску десантнику 79 бригады Юрию Власенко, павшему в бою за Лиманщину, откроют в Донецкой области - Цензор.НЕТ 7503.
показати весь коментар
16.08.2020 10:10 Відповісти
Пам'ятну дошку десантникові 79-ї бригади Юрію Власенку, загиблому в бою за Лиманщину, відкриють у Донецькій області - Цензор.НЕТ 743ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показати весь коментар
16.08.2020 10:50 Відповісти
Пам'ятну дошку десантникові 79-ї бригади Юрію Власенку, загиблому в бою за Лиманщину, відкриють у Донецькій області - Цензор.НЕТ 608
показати весь коментар
16.08.2020 12:31 Відповісти
ГЕРОЮ ВІЧНА СЛАВА !
Пам'ятну дошку десантникові 79-ї бригади Юрію Власенку, загиблому в бою за Лиманщину, відкриють у Донецькій області - Цензор.НЕТ 9486
показати весь коментар
16.08.2020 14:18 Відповісти
 
 