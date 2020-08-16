Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем. ФОТОрепортаж
У Костюківці під Гомелем прощаються з 25-річним Олександром, який їхав до своєї дівчини, був ні за що затриманий ОМОНом і помер у СІЗО без надання медичної допомоги. До під'їзду, в якому він жив, прийшли кілька сотень містян.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".
Олександр Вихор, за словами його матері Світлани, не брав участі в протестах і навіть не знав прізвищ кандидатів у президенти. Сама мати голосувала за Лукашенка і "порядок".
Олександра затримали ввечері 9 серпня. Про те, що відбувалося далі, розповів ще один затриманий - гомельчанин Сергій Шохман. Він бачив Олександра у відділенні міліції, у суді й автозаку.
"Він був у жахливому стресі, спітнів, хвилювався, весь час звертався за медичною допомогою, на нього ніхто не звертав уваги. Коли нас доставили з суду в СІЗО, він був дуже хворим, знову звернувся за допомогою, зателефонував мамі і тату. Потім поліція, чи хто вони такі, конвой чи охорона бризнула в нього перцевим балончиком. Нас вивели, він залишився в автозаку один. Я тільки чув, як вони запитали: "Що з цим робити?" А їм відповіли: "Нехай здихає", - розповів він.
Коли труну винесли з під'їзду, люди, які зібралися, аплодували.
"Моя дитина померла, бо йому ніхто не допоміг. Я хочу побачити тих, хто йому не допоміг, хто його вбив. У них є діти, дружини. Люди, допоможіть, будь ласка, виправдати мого сина, моє сонечко!" - звернулася до них мати хлопця.
Співробітника ДАІ не пропускають автобуси, організовані для людей, які хотіли приїхати на похорон. Про це повідомили організатори траурної церемонії. Також стало відомо, що у Олександра були зламані ребра.
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Френдлі файер, буває.
Якби усі жертви були такі, я би повірив що у світі існує вища, Божественна справедливість.
Дивись!
квартал-95?
це було запитання з репертуару кварталу-95
тому і відповідь така
я розумію
https://www.youtube.com/watch?v=gHMADO-0Tz0
Пусть Вечный Свет озаряет его душу!
иногда у Господа своеобразное "чувство юмора".. ирония судьбы..(