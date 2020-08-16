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Новини Фото Революція в Білорусі
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Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем. ФОТОрепортаж

У Костюківці під Гомелем прощаються з 25-річним Олександром, який їхав до своєї дівчини, був ні за що затриманий ОМОНом і помер у СІЗО без надання медичної допомоги. До під'їзду, в якому він жив, прийшли кілька сотень містян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Олександр Вихор, за словами його матері Світлани, не брав участі в протестах і навіть не знав прізвищ кандидатів у президенти. Сама мати голосувала за Лукашенка і "порядок".

Олександра затримали ввечері 9 серпня. Про те, що відбувалося далі, розповів ще один затриманий - гомельчанин Сергій Шохман. Він бачив Олександра у відділенні міліції, у суді й автозаку.

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"Він був у жахливому стресі, спітнів, хвилювався, весь час звертався за медичною допомогою, на нього ніхто не звертав уваги. Коли нас доставили з суду в СІЗО, він був дуже хворим, знову звернувся за допомогою, зателефонував мамі і тату. Потім поліція, чи хто вони такі, конвой чи охорона бризнула в нього перцевим балончиком. Нас вивели, він залишився в автозаку один. Я тільки чув, як вони запитали: "Що з цим робити?" А їм відповіли: "Нехай здихає", - розповів він.

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Коли труну винесли з під'їзду,  люди, які зібралися, аплодували.

"Моя дитина померла, бо йому ніхто не допоміг. Я хочу побачити тих, хто йому не допоміг, хто його вбив. У них є діти, дружини. Люди, допоможіть, будь ласка, виправдати мого сина, моє сонечко!" - звернулася до них мати хлопця.

Співробітника ДАІ не пропускають автобуси, організовані для людей, які хотіли приїхати на похорон. Про це повідомили організатори траурної церемонії. Також стало відомо, що у Олександра були зламані ребра.

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Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем 01
Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем 02
Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем 03Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем 04
Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем 05
Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем 06Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем 07

Автор: 

Білорусь (7931) Гомель (8) похорон (1284) смерть (6750)


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Топ коментарі
+21
Я хочу увидеть тех, кто ему не помог, кто его убил.
Дивись!

С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем - Цензор.НЕТ 2549
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16.08.2020 13:51
+12
Что значит "умер после задержания",после задержания - это обозначения времени,вы мрази назовите причину смерти - в результате пребывания в гестаповских застенках лукашенковковких карателей.
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16.08.2020 13:54
+10
Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый, не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники - по всей Земле и без срока давности.
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16.08.2020 13:59
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Диктаторов не уходят без жертв. Жертв лучших.
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16.08.2020 13:56 Відповісти
У цьому випадку жертва була з безмозких, ватних на усю голову, прихильників Лукашеску.
Френдлі файер, буває.
Якби усі жертви були такі, я би повірив що у світі існує вища, Божественна справедливість.
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17.08.2020 15:14 Відповісти
Я хочу увидеть тех, кто ему не помог, кто его убил.
Дивись!

С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем - Цензор.НЕТ 2549
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16.08.2020 13:51 Відповісти
Лу Каш Ын, брат Пут Ына.
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16.08.2020 13:57 Відповісти
Фото обрезано, рогов не видно.
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16.08.2020 14:14 Відповісти
RIP
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16.08.2020 13:52 Відповісти
Что значит "умер после задержания",после задержания - это обозначения времени,вы мрази назовите причину смерти - в результате пребывания в гестаповских застенках лукашенковковких карателей.
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16.08.2020 13:54 Відповісти
це білоруси білорусів так катують?
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16.08.2020 13:55 Відповісти
нет, рептилоиды с планеты Нубиру
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16.08.2020 13:57 Відповісти
ГАСТ-ИХТАМНЕТь.
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16.08.2020 14:00 Відповісти
"я мало не всцявсь в свої красиві нові галіфе, і новую красіву вєщь я чуть не спортив!"
квартал-95?
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16.08.2020 14:00 Відповісти
какой вопрос такой ответ
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16.08.2020 14:09 Відповісти
еге ж
це було запитання з репертуару кварталу-95
тому і відповідь така
я розумію
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16.08.2020 14:14 Відповісти
Ви не вкурсі як совки совків катують (питання риторичне, скоріше уточнення)
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16.08.2020 13:58 Відповісти
Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый, не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники - по всей Земле и без срока давности.
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16.08.2020 13:59 Відповісти
Не дай Бог пережить своих детей...
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16.08.2020 14:00 Відповісти
Тут згода на всі сто
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16.08.2020 14:01 Відповісти
Украинская рок группа выпустила песню на поддержку беларуского народа - поддержи Беларусь

https://www.youtube.com/watch?v=gHMADO-0Tz0
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16.08.2020 14:07 Відповісти
Герои не вмирають
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16.08.2020 14:07 Відповісти
Что значит гаишники не пускают автобусы ? Гаишников сколько и сколько людей в автобусе ?
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16.08.2020 14:09 Відповісти
не видно по них, що готові до опору
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16.08.2020 14:13 Відповісти
Она и дальше будет голосовать за Лукашенко
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16.08.2020 14:14 Відповісти
Католицький косцьол Бєларусі засудив жорстокість омону. Православна церква Бєларусі мовчить, за вийнятком двох гродненських священиків. Ну Гродно - то як бєларускій Львів.
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16.08.2020 14:27 Відповісти
Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем - Цензор.НЕТ 1773
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16.08.2020 14:28 Відповісти
Вечная Память
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16.08.2020 15:20 Відповісти
Царствие Небесное Александру!
Пусть Вечный Свет озаряет его душу!
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16.08.2020 15:59 Відповісти
Так его же мать за Лукашенко голосовала - это ей урок для прозрения, хотя очень жестокий.
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16.08.2020 16:13 Відповісти
"Я хочу побачити тих, хто йому не допоміг, хто його вбив" - мама аполитичного потерпевшего, вы его постоянно видите на голубом очке своего серианального телевизора и даже своей рукой подписали ему лицензию на "отстрел чужих сыновей" ещё на несколько лет..
иногда у Господа своеобразное "чувство юмора".. ирония судьбы..(
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16.08.2020 17:40 Відповісти
Зато теперь его мать знает, за какой "порядок" она проголосовала.
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16.08.2020 20:59 Відповісти
Жестокая правда... Только вряд ли она это поняла.. Как всегда будут бояре плохие...
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16.08.2020 21:12 Відповісти
 
 