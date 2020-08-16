Із загиблим після затримання Олександром Вихором прощаються під Гомелем. ФОТОрепортаж

У Костюківці під Гомелем прощаються з 25-річним Олександром, який їхав до своєї дівчини, був ні за що затриманий ОМОНом і помер у СІЗО без надання медичної допомоги. До під'їзду, в якому він жив, прийшли кілька сотень містян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Олександр Вихор, за словами його матері Світлани, не брав участі в протестах і навіть не знав прізвищ кандидатів у президенти. Сама мати голосувала за Лукашенка і "порядок".

Олександра затримали ввечері 9 серпня. Про те, що відбувалося далі, розповів ще один затриманий - гомельчанин Сергій Шохман. Він бачив Олександра у відділенні міліції, у суді й автозаку.

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"Він був у жахливому стресі, спітнів, хвилювався, весь час звертався за медичною допомогою, на нього ніхто не звертав уваги. Коли нас доставили з суду в СІЗО, він був дуже хворим, знову звернувся за допомогою, зателефонував мамі і тату. Потім поліція, чи хто вони такі, конвой чи охорона бризнула в нього перцевим балончиком. Нас вивели, він залишився в автозаку один. Я тільки чув, як вони запитали: "Що з цим робити?" А їм відповіли: "Нехай здихає", - розповів він.

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Коли труну винесли з під'їзду, люди, які зібралися, аплодували.

"Моя дитина померла, бо йому ніхто не допоміг. Я хочу побачити тих, хто йому не допоміг, хто його вбив. У них є діти, дружини. Люди, допоможіть, будь ласка, виправдати мого сина, моє сонечко!" - звернулася до них мати хлопця.

Співробітника ДАІ не пропускають автобуси, організовані для людей, які хотіли приїхати на похорон. Про це повідомили організатори траурної церемонії. Також стало відомо, що у Олександра були зламані ребра.

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