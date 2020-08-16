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На акцію прихильників Лукашенка принесли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, частина прапорів Білорусі перевернута. ФОТО
На мітингу прихильників Олександра Лукашенка в Мінську помічено прапори СРСР, георгіївські стрічки та перевернуті прапори Білорусі.
Про це повідомляє Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.
"Коли прийшов на провладний мітинг, але навіть не пам'ятаєш, який вигляд має прапор своєї ж держави", - йдеться в коментарі до фото.
Також серед символіки є комуністична та пропагандистська, зокрема зображення серпа і молота на червоному тлі та георгіївські стрічки.
Топ коментарі
+40 Яр Холодний
показати весь коментар16.08.2020 14:11
+39 Дмитрий И #443974
показати весь коментар16.08.2020 14:09
+24 Анатолик
показати весь коментар16.08.2020 14:09
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Без горящих покрышек, эффект не тот - до власти меньше доходит
А когда вышел Лукашенко, я его не узнала - совершенно седой, толстый и потный старик, похож на позднего Ельцина. Еще дней 10 назад в интервью у Гордона он выглядел моложе лет на 15.
Кроме нескольких сотен свезенных бюджетников никого.
Нет у него поддержки.
це натяк від прапороносців, що їх змусили, але вони гидують цим мітингом
Избили мирных протестующих, оппозиция по тюрьмам или в изгнании - зато сейчас начнутся песни и пляски с комуняцкрй символикой. Косность и тупость никогда не победят уже! У молодежи уже другие кумиры, другие ориентиры и надежды. Луку нужно судить.
І не треба підказувати кацапській тролякі
то я здесь этой мрази верю
сказку нужно смотреть до конца
ЗАМОВНИКИ ЯК І РАНІШЕ МОСКОВИТСЬКА ІМПЕРІЯ, БО ЛУКАШ ЯК ВПЕРТИЙ БАРАН НОСОМ КРУТИВ ПЕРЕД СТВОРЕННЯ СОЮЗНОЇ ДЕРЖАВИ І ТОРГУВАВСЯ ДО ОСТАНЬОГО.
і лаяла наші майдани. хто знає, підскажіть призвіще цієї дури, будь ласка.
2. когда им уже объяснят, что в вов "значками" на георгиевских тряпках, награждали исключительно воевавших за фашистскую германию.