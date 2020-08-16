На акцію прихильників Лукашенка принесли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, частина прапорів Білорусі перевернута. ФОТО

На мітингу прихильників Олександра Лукашенка в Мінську помічено прапори СРСР, георгіївські стрічки та перевернуті прапори Білорусі.

Про це повідомляє Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.

"Коли прийшов на провладний мітинг, але навіть не пам'ятаєш, який вигляд має прапор своєї ж держави", - йдеться в коментарі до фото.

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Також серед символіки є комуністична та пропагандистська, зокрема зображення серпа і молота на червоному тлі та георгіївські стрічки.