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Новини Фото Революція в Білорусі
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На акцію прихильників Лукашенка принесли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, частина прапорів Білорусі перевернута. ФОТО

На мітингу прихильників Олександра Лукашенка в Мінську помічено прапори СРСР, георгіївські стрічки та перевернуті прапори Білорусі.

Про це повідомляє Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.

На акцію прихильників Лукашенка принесли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, частина прапорів Білорусі перевернута 01

"Коли прийшов на провладний мітинг, але навіть не пам'ятаєш, який  вигляд має прапор своєї ж держави", - йдеться в коментарі до фото.

Дивіться також: "Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також серед символіки є комуністична та пропагандистська, зокрема зображення серпа і молота на червоному тлі та георгіївські стрічки.

На акцію прихильників Лукашенка принесли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, частина прапорів Білорусі перевернута 02

Автор: 

Білорусь (7931) прапор (482) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+40
Тепер зрозуміло, що це за "прихильники Лукашенка"... Дали в руки кацапу прапора, та не пояснили, як правильно чіплять на древко...
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16.08.2020 14:11
+39
Антимайдан, в его классической форме
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16.08.2020 14:09
+24
На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты - Цензор.НЕТ 3130
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16.08.2020 14:09
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Смотрите стрим, усатое только-только вылезло. "Я пришёл сюда не для того, чтобы вы меня защитили"))))
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16.08.2020 14:07 Відповісти
Видно диманстрантов из за-Оршья завозили.
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16.08.2020 14:11 Відповісти
У него крышу сорвало напрочь!Слушаю что несёт, это вообще ни в какие ворота не лезет. "Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой"
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16.08.2020 14:15 Відповісти
при этом бригаду ВДВ отводит с востока на западную границу.
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16.08.2020 14:21 Відповісти
Не догадываешься почему?
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16.08.2020 14:26 Відповісти
лука принял позу: голой *опой на восток, фашистским оскалом на запад.
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16.08.2020 14:30 Відповісти
Добре з радянським прапором бех серпа і молота -його як не крути всяко правильно
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16.08.2020 14:09 Відповісти
На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты - Цензор.НЕТ 3130
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16.08.2020 14:09 Відповісти
Антимайдан, в его классической форме
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16.08.2020 14:09 Відповісти
щось той "антимайдан" не потягнув на справжний, якесь невеличке збіговисько совкових держмудаків послухати гавкіт свого підорзидента, мабуть не вистачає грошей на підвіз м'яса. В наших олігархів грошей набагато було більше, щоб утримувати свій шабаш.
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16.08.2020 17:33 Відповісти
так и майдан у тих тоже, немного не дотягивает...
Без горящих покрышек, эффект не тот - до власти меньше доходит
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16.08.2020 18:40 Відповісти
може не всі білоруси-совки знають, але їх кумир також відвідував Мюнхен на Октоберфест

На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты - Цензор.НЕТ 9918
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16.08.2020 14:10 Відповісти
Каждый уважающий себя коммунист должен знать,что колыбелью октябрьской революции является не Петроград,а пивная «Хофбройхаус».
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16.08.2020 14:35 Відповісти
А в Париже что вытворял... пока нос не провалился.
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16.08.2020 14:38 Відповісти
И российских флагов там полно.
А когда вышел Лукашенко, я его не узнала - совершенно седой, толстый и потный старик, похож на позднего Ельцина. Еще дней 10 назад в интервью у Гордона он выглядел моложе лет на 15.
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16.08.2020 14:10 Відповісти
Тыц😂🌷
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16.08.2020 14:34 Відповісти
Да, да сразу же после тебя !
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16.08.2020 15:06 Відповісти
Стадо ватных животных😅
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16.08.2020 14:11 Відповісти
Тепер зрозуміло, що це за "прихильники Лукашенка"... Дали в руки кацапу прапора, та не пояснили, як правильно чіплять на древко...
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16.08.2020 14:11 Відповісти
Никто не пришел поддержать таракана.
Кроме нескольких сотен свезенных бюджетников никого.
Нет у него поддержки.
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16.08.2020 14:11 Відповісти
Живе Беларусь! Нет Таракан! No pasaran!
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16.08.2020 14:14 Відповісти
белорусский лугандон подтянулся))))
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16.08.2020 14:12 Відповісти
Короче говоря, лука занял полностью прокацапскую позициию. Пршел бред про войска НАТО и плохую Украину
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16.08.2020 14:13 Відповісти
Перевёрнутый флаг - сигнал бедствия. Они как бы семафорят: "ПАМАГИТЯ!"
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16.08.2020 14:13 Відповісти
Кстати, с БЧБ такой фокус не прокатит

На акцію прихильників Лукашенка принесли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, частина прапорів Білорусі перевернута - Цензор.НЕТ 1831
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16.08.2020 14:39 Відповісти
припускаю, тільки припускаю, що перевернуті прапори навмисно
це натяк від прапороносців, що їх змусили, але вони гидують цим мітингом
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16.08.2020 14:13 Відповісти
О, ему крышу сорвало: натовские самолёты, в 15 минутах, Литва-Латвия-Польша-Украина все под руководством НАТО Да это же Мюнхенская речь!
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16.08.2020 14:13 Відповісти
Просто "кругом врагі"!
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16.08.2020 14:15 Відповісти
Почему их не пакует ОМОН?
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16.08.2020 14:14 Відповісти
Кого не спитають де працюють, міністерство, управління.... адмінресурс випхали.
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16.08.2020 14:14 Відповісти
бюджетники скорее всего
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16.08.2020 14:32 Відповісти
я ж казав, що братушек зі Смоленську та Брянську підвезуть
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16.08.2020 14:16 Відповісти
Просто дежавю. 21 век, а тут такой заповедник совка. Кому это все надо! Кто на это все уже ведётся!

Избили мирных протестующих, оппозиция по тюрьмам или в изгнании - зато сейчас начнутся песни и пляски с комуняцкрй символикой. Косность и тупость никогда не победят уже! У молодежи уже другие кумиры, другие ориентиры и надежды. Луку нужно судить.
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16.08.2020 14:18 Відповісти
Ну от, йде велика колона молоді з плакатами проти Луки, що буде, якщо вони зіштовхнуться?
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16.08.2020 14:19 Відповісти
Такое уже было у нас, когда дамбасячую и быдлоту из-за поребрика свозили за банку тушенки и 0,5 шмурдяка. Овощь продержался не долго .
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16.08.2020 14:20 Відповісти
Овоч сховався, Лука приїхав, виліз на трибуну.
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16.08.2020 14:21 Відповісти
що, порохоботи, послухали свого улюбленого таргана-"друзяку" України, довбойолупи, які повірили, що Лукашенка є якийсь протирашиський стовп?
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16.08.2020 14:20 Відповісти
What tha f are you talking about Russian pig?!
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16.08.2020 14:22 Відповісти
що, зелейоги, послухали свого улюбленого таргана-"друзяку" України, довбойолупи, які повірили, що Лукашенка є якийсь протирашиський стовп?
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16.08.2020 14:22 Відповісти
Когда началась 2-я Мировая???
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16.08.2020 14:27 Відповісти
Шо ?
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16.08.2020 14:32 Відповісти
Шта*
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16.08.2020 14:33 Відповісти
Валынская ризня
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16.08.2020 14:35 Відповісти
-бензопилой
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16.08.2020 14:37 Відповісти
23 серпня 1939 року.
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16.08.2020 14:33 Відповісти
1 вересня 1939 року!!!
І не треба підказувати кацапській тролякі
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16.08.2020 14:42 Відповісти
Если так Порох говорил
то я здесь этой мрази верю
сказку нужно смотреть до конца
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16.08.2020 15:39 Відповісти
Путен введи! Беларусь кормит всю Европу!!!!!!11111
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16.08.2020 14:30 Відповісти
Галактику*
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16.08.2020 14:34 Відповісти
Лукашенко - кращiй пiдарок Беларусi. (с) Мiкiла Йянович Азiраф.
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16.08.2020 14:42 Відповісти
Де наголос?
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16.08.2020 15:05 Відповісти
он вже давненько ввів отому таргану у задній отвір для подяк
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16.08.2020 17:44 Відповісти
А ведь где-то же есть его 80%)))))
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16.08.2020 14:35 Відповісти
мабуть у пеклі, там разом з гітлером та сталіним
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16.08.2020 17:46 Відповісти
ПОЧИНАЄТЬСЯ СУДЯЧИ ПО ВСЬОМУ ЗІТКНЕННЯ ТЕЗИ - З АНТИТЕЗОЮ, ЩОБ ЗІ З ЯВИВШЕГОСЯ СИНТЕЗУ "ЗАМОВНИКИ" ОТРИМАЛИ РЕЗУЛЬТАТ У ВИГЛЯДІ НОВОЇ "АВТОНОМНОЇ" ОБЛАСТІ РАСЄЇ
ЗАМОВНИКИ ЯК І РАНІШЕ МОСКОВИТСЬКА ІМПЕРІЯ, БО ЛУКАШ ЯК ВПЕРТИЙ БАРАН НОСОМ КРУТИВ ПЕРЕД СТВОРЕННЯ СОЮЗНОЇ ДЕРЖАВИ І ТОРГУВАВСЯ ДО ОСТАНЬОГО.
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16.08.2020 14:39 Відповісти
навезли уже с ******** "коренных" белорусов.....
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16.08.2020 14:40 Відповісти
Молодь намагається спілкуватись біларуською, старпери Луки тільки їзиком.
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16.08.2020 14:40 Відповісти
вони ще не навчилися, за 26 років тотальної русіфікації тепер потрібно знов вигадувати рідну мову, мабуть і підручників ніяких вже нема
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16.08.2020 17:48 Відповісти
Да и в белоруссии, много заробитчан из выгребной ямы-404! Не могут выучиьть Беларускую речь, вот и бесятся!
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16.08.2020 14:54 Відповісти
Ну а що ви хочете від манкуртів. Вони не знають рідної мови,не знають власної історії,для них вонючий кацап- з якогось такого #уя - старший брат. Ублюдки,що з них взяти...
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16.08.2020 15:25 Відповісти
ще й якась наша дура, казала що вона співачка, українською мовою, топила за бацьку і
і лаяла наші майдани. хто знає, підскажіть призвіще цієї дури, будь ласка.
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16.08.2020 15:52 Відповісти
призвище якої з них?
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16.08.2020 17:50 Відповісти
1. как бы, перевернутый флаг - это международный знак, означающий, что страна находится в опасном положении и просит о помощи. может, те кто перевернул флаг, не совсем поддерживают луку?!

2. когда им уже объяснят, что в вов "значками" на георгиевских тряпках, награждали исключительно воевавших за фашистскую германию.
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16.08.2020 15:52 Відповісти
да это по ходу "португальский" флаг .. явно наемники затесались..
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16.08.2020 16:13 Відповісти
нагнали из росии автобусами козломордых для поддержки усатого
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16.08.2020 17:04 Відповісти
Российские туристы, как в своё время на Донбассе...
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16.08.2020 20:58 Відповісти
Ну а кто б сомневался. Там где митинг идиотов, там всегда совковая и имперская символика.
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17.08.2020 04:19 Відповісти
 
 