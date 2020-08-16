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Пасажир ВАЗ-2109 загинув у ДТП на Закарпатті, водія госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

У місті Виноградів автомобіль з'їхав з дороги в озеро, в результаті чого загинув пасажир. Поліція почала за цим фактом досудове розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Закарпатської області, 16 серпня, близько 14.40 год. у поліцію Виноградова надійшло повідомлення про автопригоду. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля марки "ВАЗ-2109", 36-річний виноградівець, не впорався на вулиці Копанській з керуванням автомобілем та з‘їхав із дороги в кювет. Далі машина перекинулася в озеро.

Внаслідок ДТП загинув 40-річний пасажир автомобіля, а водій перебуває в лікарні. За попередньою інформацією, за кермом він був у стані алкогольного сп‘яніння.

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За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спрчинило смерть потерпілого). Наразі вирішується питання про затримання фігуранта справи в порядку ст.208 КПК. Детальні обставини трагедії встановлюють слідчі. 

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Пасажир ВАЗ-2109 загинув у ДТП на Закарпатті, водія госпіталізовано, - поліція 01
Пасажир ВАЗ-2109 загинув у ДТП на Закарпатті, водія госпіталізовано, - поліція 02
Пасажир ВАЗ-2109 загинув у ДТП на Закарпатті, водія госпіталізовано, - поліція 03

ДТП (4467) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+2
соя. они были евробляхерами?
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16.08.2020 20:16
+1
В Украине в год происходит 42 тыс. аварий - давай те по каждой отдельную новость-пост..
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16.08.2020 20:13
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Каждый день, как сводки с фронта.
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16.08.2020 20:01 Відповісти
Ракета... На титанах...
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16.08.2020 20:47 Відповісти
А на війні загиблих нема.
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16.08.2020 20:01 Відповісти
Мене турбує чому вони гинуть не на війні.
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16.08.2020 20:34 Відповісти
Природа трохи помилилась, не того відібрала. Хоча..., природа не помиляється.
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16.08.2020 20:08 Відповісти
В Украине в год происходит 42 тыс. аварий - давай те по каждой отдельную новость-пост..
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16.08.2020 20:13 Відповісти
соя. они были евробляхерами?
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16.08.2020 20:16 Відповісти
Вата, а євробляха автоматично плюс 140 до безпеки добавляє?
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16.08.2020 20:42 Відповісти
Продукція савєцько автовєдропрому забирає автоматично від безпеки 140.
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16.08.2020 21:45 Відповісти
Сідаєш в авто і не знаєш до кого ти сідаєш.
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16.08.2020 23:23 Відповісти
 
 