Пасажир ВАЗ-2109 загинув у ДТП на Закарпатті, водія госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

У місті Виноградів автомобіль з'їхав з дороги в озеро, в результаті чого загинув пасажир. Поліція почала за цим фактом досудове розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Закарпатської області, 16 серпня, близько 14.40 год. у поліцію Виноградова надійшло повідомлення про автопригоду. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля марки "ВАЗ-2109", 36-річний виноградівець, не впорався на вулиці Копанській з керуванням автомобілем та з‘їхав із дороги в кювет. Далі машина перекинулася в озеро.

Внаслідок ДТП загинув 40-річний пасажир автомобіля, а водій перебуває в лікарні. За попередньою інформацією, за кермом він був у стані алкогольного сп‘яніння.

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За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спрчинило смерть потерпілого). Наразі вирішується питання про затримання фігуранта справи в порядку ст.208 КПК. Детальні обставини трагедії встановлюють слідчі.

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