Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно. ФОТОрепортаж

Загальногромадянські марші "За Свободу" - проти фальсифікацій підсумків президентських виборів - відбулися в різних містах Білорусі 16 серпня.

За повідомленням Радіо Свобода, в Мінську велика колона демонстрантів пройшла проспектом Незалежності - в бік центру, інформує Цензор.НЕТ.

На площу Перемоги у Вітебську прийшли художники, медики, залізничники. Залізничники скандували: "Страйк!".

У Гродно, за інформацією Білоруської служби "Радіо Свобода", близько 10 тисяч осіб пройшли маршем від Радянської площі в центрі міста до площі Леніна.

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