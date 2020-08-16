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Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно. ФОТОрепортаж
Загальногромадянські марші "За Свободу" - проти фальсифікацій підсумків президентських виборів - відбулися в різних містах Білорусі 16 серпня.
За повідомленням Радіо Свобода, в Мінську велика колона демонстрантів пройшла проспектом Незалежності - в бік центру, інформує Цензор.НЕТ.
На площу Перемоги у Вітебську прийшли художники, медики, залізничники. Залізничники скандували: "Страйк!".
У Гродно, за інформацією Білоруської служби "Радіо Свобода", близько 10 тисяч осіб пройшли маршем від Радянської площі в центрі міста до площі Леніна.
Мінськ
Вітебськ
Гомель
Гродно
Топ коментарі
+18 oleg1966
показати весь коментар16.08.2020 22:14
+14 Ksenia VB
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https://twitter.com/belteanews Чай з варэннем
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·https://twitter.com/belteanews/status/1295066257667117066 25 мин
Нам пишут, что в Минске тихари задерживают во дворах одиночных людей, которые возвращаются по домам. Будьте осторожны, старайтесь идти группой
по аннексии многие писали, возможно я давал ссылку на https://twitter.com/zloy_odessit
Ну, а насчёт походят и устанут, не могу согласиться. В Украине почему-то не устали.
А они вышли почти сразу как закончилось голосование, и каждый день их колотили.
https://www.youtube.com/watch?v=Y3wMBteyuXI
Як і нам в смій час.
Стільки людей відгукнулось. Самоорганізувались, вийшли на мирний протест з твердими намірами.
В Беларуси вышли за выбор Ху#ла у параши для всего населения и за армянский сценарий с марионеткой Ху#ла- Пашиняном.
Ребята, ещё раз: куда вы идёте? Если в Европу- так и скажите (и на плакатах напишите), если к Ху#лу в парашу, то пошли вы на йух...
И кстати- чей Крым?
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TUT. BY, об этом говорится в его видеообращении.
"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях граждан моей страны. На сайте TUT. BY на фотографии страшного месива из синяков и кровоподтеков мы узнали одноклассника моей дочери, интеллигентного и культурного юношу из прекрасной семьи, который точно никогда не был смутьяном ...
Тысячи моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили варварские традиции сталинского НКВД в европейской Беларуси XXI века", - отмечает дипломат.
Посол отмечает:
"Ключевыми признаками цивилизованного государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры."
И кстати, Крым - это Украина.
З.Ы. По моему личному убеждению даже если прокремлевцы станут вместо диктатора, то их потом можно будет смести ибо они не смогут уже силовым методом разгонять.
Ко всему этому т-щ Цепкало сразу после окончания МГИМО был распределён в посольство СССР в западной высокоразвитой стране, а не в социалистической "братской" стране, типа Румынии или Монголии. Вопрос, за какие заслуги-услуги такое блатное распределение для провинциала из рядовой семьи?
вони будуть приватизовані і реорганізовані
сесесер рано чи пізно обовязково здохне, навіть в окремо взятій Білорусі
Sarah
Connor
@TheresNoFate
·https://twitter.com/TheresNoFate/status/1294941441672839169 8 год
Умер внук Нурсултана Назарбаева, высказывавшийся против деда и попросивший политического убежища в Лондоне. Причина смерти 30-летнего Айсултана Назарбаева - остановка сердца, пишут СМИ
"Допомогли" з серцем ?
Якось під наркотою він покусав лондонського поліцейського. Дали рік умовно.
В Україні жовто- блакитний прапор не був заборонений.
В Білорусі біло- червоно- білий прапор заборонений. А прапорів у людей більше ніж в українців.
я бігав з цим прапором 1991 по Крещатику, менти з дубинками ганялися за нами, але потім нас стало багато, ментів кишнули і повалили нахрін перший памятник членіну біля готелю Москва
Сегодня стало окончательно ясно что Лука - вчерашний день. Долой тиранов! Да здравствует свобода!
респект за совершенно гениальную картинку с парадом планет, где Юпитер выглядит крохотным маковым зерном по сравнению с галактическим "рейтингом" Лукашеску.
...окончен бал, загасла свечка...
Никак не ожидал он,
Такого вот конца... (с)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020)
Но народ все равно против Лукашенка.
Лукашенко, конечно, накрутил, и теперь черт там ногу сломает. Тихановская была не первая в рейтингах, поэтому не имеет права быть президентом. То, что 150 тыс. скандалят, что Луку геть - это маловато, чтобы вообще о чем-то говорить, или даже требовать.
Вот такая же история и в Украине с Зеленским - на папері рейтинг есть - сам каждый вечер рисует, а по правде - нет.
Біснуватого Луку,
Цьому лисому гондону
Місце саме на кілку.
Білорус, ладнай же палю,
Й насади на неї пса,
Бо звірюка ця без жалю,
Як скажена, всіх куса.
Ось тоді промиєш рану,
І почнеш життя нове,
Смерть вусатому тирану!
Бєларусь же, - Хай жыве!
Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси. Какой-то дурдом.
Это касается и "комментаторов". Займитесь борьбой с олигархией в Украине.