Білоруські ЗМІ повідомляють про затримання під час акції в Мінську, в МВС РБ це спростовують. ФОТО
Біля ГУМу в столиці Білорусі схопили кілька людей, затягли в автобус і відвезли в невідомому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Nexta.
"Радіо Свобода" опублікувало фото мікроавтобуса без номерів, звідки "вискочили невідомі в цивільному, схопили кілька протестуючих, заштовхали їх всередину і швидко поїхали".
Також видання повідомляє про затримання реаніматолога лікарні швидкої допомоги після акції солідарності медиків.
За словами очевидців, коли закінчилася акція "Медики з народом" біля метро "Малінаука", деякі учасники вийшли на стоянку до своїх машин. Співробітники міліції підійшли до групи з п'яти осіб. На асфальт поклали трьох чоловіків, одного - затримали і відвезли.
Затриманого лікаря звати Богдан. Працює анестезіологом-реаніматологом в лікарні швидкої допомоги. Йому близько 30 років.
Силовики всіх чоловіків обшукали, але знайшли тільки медичні халати. Також перевірили документи.
Міліціонери були в цивільному, але в балаклавах і з кийками.
"Вони сказали, що нам вперший і востанній раз пощастило, що нас відп устили", - сказав очевидець подій.
Також про затриманих повідомляє TUT.BY.
У МВС Білорусі стверджують, що затримань в ході сьогоднішніх акцій протесту в Мінську не було.
"Наразі інформації про затримання в Мінську немає. Акція минула без пригод. Порядок був забезпечений", - повідомила "Sputnik Беларусь" офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
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