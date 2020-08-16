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Новини Фото Революція в Білорусі
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Білоруські ЗМІ повідомляють про затримання під час акції в Мінську, в МВС РБ це спростовують. ФОТО

Біля ГУМу в столиці Білорусі схопили кілька людей, затягли в автобус і відвезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Nexta.

"Радіо Свобода" опублікувало фото мікроавтобуса без номерів, звідки "вискочили невідомі в цивільному, схопили кілька протестуючих, заштовхали їх всередину і швидко поїхали".

Білоруські ЗМІ повідомляють про затримання під час акції в Мінську, в МВС РБ це спростовують 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно. ФОТОрепортаж

Також видання повідомляє про затримання реаніматолога лікарні швидкої допомоги після акції солідарності медиків.

За словами очевидців, коли закінчилася акція "Медики з народом" біля метро "Малінаука", деякі учасники вийшли на стоянку до своїх машин. Співробітники міліції підійшли до групи з п'яти осіб. На асфальт поклали трьох чоловіків, одного - затримали і відвезли.

Затриманого лікаря звати Богдан. Працює анестезіологом-реаніматологом в лікарні швидкої допомоги. Йому близько 30 років.

Силовики всіх чоловіків обшукали, але знайшли тільки медичні халати. Також перевірили документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанський архітектор Мансо підрахував кількість учасників сьогоднішніх акцій в Мінську: 12 тис. - за Лукашенка, 127 тис. - проти. ФОТО

Міліціонери були в цивільному, але в балаклавах і з кийками.

"Вони сказали, що нам вперший і востанній раз пощастило, що нас відп устили", - сказав очевидець подій.

Також про затриманих повідомляє TUT.BY.

У МВС Білорусі стверджують, що затримань в ході сьогоднішніх акцій протесту в Мінську не було.

"Наразі інформації про затримання в Мінську немає. Акція минула без пригод. Порядок був забезпечений", - повідомила "Sputnik Беларусь" офіційна  представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ називатиме Лукашенка "президентом", що захопив владу в Білорусі"

Білорусь (7931) затримання (4339) протест (2398) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+19
Так як під час українського Майдану - під керівництвом рашки в Україні діяли ескадрони смерті які викрадали, катували, калічили, вбивали людей.
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16.08.2020 22:59
+13
Эх, Лука-Лука. А мог бы ещё пожить...
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16.08.2020 22:58
+9
Было бы неплохо, в тех омоновцев которые избивают и убивают людей можно было бы пострелять
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16.08.2020 23:07
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Для путлерівців диктатура найкращий устрій, хоч в стійло загнали, але сіно інколи дають.
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17.08.2020 00:01 Відповісти
Провокация от Радио Свобода.
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16.08.2020 23:16 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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16.08.2020 23:39 Відповісти
Машка Ака-Мурза
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16.08.2020 23:48 Відповісти
Как погодка в мухосранске, русмартышка?
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16.08.2020 23:55 Відповісти
Так выгляни на улицу посмотри, толстый чмошник.
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16.08.2020 23:57 Відповісти
Это предел твоего умишка, руснявое? Ммммдя, недалеко ж русня от мартышек ушла в развитии
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17.08.2020 00:02 Відповісти
да нет, жирный кацапский коротышка, я с тебя втухаю
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17.08.2020 00:11 Відповісти
Так как зовут твоего фюрера, русмартышка? Тебе действительно светит срок, если ты назовешь его ******?
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17.08.2020 00:13 Відповісти
Дебіле, в тебе в голові Росія, в мене - Україна. Вали на Рашку.
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18.08.2020 03:37 Відповісти
Є ще такі, що не знають, як звати вождя здичавілих?
https://youtu.be/thNvFsemJAk
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17.08.2020 00:07 Відповісти
Как видим - таки есть. И даже несколько. И все - под Украинскими прапорцами, шо характерно.
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17.08.2020 00:09 Відповісти
Весь личный состав ОМОН после этих зверств уедет из Беларуси, если конечно успеет.
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16.08.2020 23:17 Відповісти
Вдалбливать, что Тихановская - это президент, когда пару месяцев назад ее никто не знал и до сих пор мало кто знает, может только продавший свою совесть лицемер!

Пересчитайте голоса, все мешки с бюллетенями стоят в ЦИК!
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16.08.2020 23:18 Відповісти
Деякі в топках котельні, як в Бресті наприклад.
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16.08.2020 23:20 Відповісти
С провокаторами надо разбираться отдельно! Еще не известно, что это были за бюллетени и кто знал, что они в котельне?
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16.08.2020 23:30 Відповісти
Явно заметен след пендосов, рептилоидов с Нубиру и жидобандеровцев. Мировая закулиса не дремлет...
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16.08.2020 23:32 Відповісти
Все Белоруссия у ворожій облозі !!))
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16.08.2020 23:51 Відповісти
Безумовно треба, але так як ЦВК повністю під Лукою.... Без ЦВК вони не могли пропасти, бо недоставка бюлетенів з ДВК це ЧП.
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16.08.2020 23:37 Відповісти
Вспомнил, как зовут фюрера русни?
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16.08.2020 23:40 Відповісти
Мурзик, меняй пластинку! Я знаю, что у пиндосов много идиотов, но если они еще и пиндосские порохоботы - это уже зашквар! Білоруські ЗМІ повідомляють про затримання під час акції в Мінську, в МВС РБ це спростовують - Цензор.НЕТ 401
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16.08.2020 23:52 Відповісти
Так шо там насчет фюрера русни? Почему ты не можешь написать как его зовут, руснявое? Тебе действительно за это грозит срок?
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16.08.2020 23:54 Відповісти
Чим тобі Андрію греки недогодили ?? )))
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17.08.2020 00:00 Відповісти
Мурза - пиндос!
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17.08.2020 00:06 Відповісти
Мурза мусульманін,а не грек !!))
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17.08.2020 00:08 Відповісти
А где ты видел, что мусульманина зовут Максим? Пиндос он, еще и крашенный!
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17.08.2020 00:15 Відповісти
Піндоси, це грекі !!))
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17.08.2020 00:28 Відповісти
У нас в арміі був українець, за документами, Карімов Сергій Халмурзаєвич !!!)))
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17.08.2020 00:30 Відповісти
Піндоси -це греки, що живут поза Грецією !!)))
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17.08.2020 00:10 Відповісти
От яка цікава штука - по логіці, якщо Лука вибори "змухлював" (а він, таки, їх змухлював), вврто визнать цвибори недійсними, і призначить повторні. Так робиться у всьому світі... Однак, це не вигідно ні йому, ні Путіну... Адже "мухлювання почалося не з моменту підміни бюлетенів та підтасування протоколів, а з моменту висування кандидатів... Лука, фактично, не дав можливості висунуть відверто опозиційних, пробілоруських і антимосковських кандидатів, ставлячи їм всілякі перепони. Тому вибори не є вільними. Однак Тіхановська теж противиться проведенню повторних виборів. Чому?... Та тому, що вона вибиралася "з того, що дозволив Лука", а не з демократично висунутих кандидатів. Це не вигідно тим, хто її висунув - "кремлівським", бо ще не відомо, як повернеться справа, коли виберуть не її, і Білорусь не піде на зближення з Москвою... І тепер настає протистояння реальне, а не показушне, бо в цьому випадку Луці світить "турма" чи втеча, а Путіну - втрата сателіта... І якщо Білорусь настоїть на проведенні повторних виборів, вона ступить на шлях України... А він довгий, важкий, тернистий і кривавий... Бо Кремль цього постарається не допустить... Один раз програв... Ще один раз він програшу допустить не може, бо це "останній удар по кришці домовини нью-СРСР...
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17.08.2020 05:51 Відповісти
Это кто тебе сказал, что они там стоят?
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16.08.2020 23:28 Відповісти
Так має бути по закону, деякі вірять що Лука набрав не 10 відсотків, а цілих 12.
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16.08.2020 23:31 Відповісти
Как-то странно звучит заявление от штаба Тихановской, что пересчитывать голоса они не намерены...Ты думаешь, что все уже сожгли?
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16.08.2020 23:36 Відповісти
Згоден, дивно виглядає, природньо було вимагати перерахунку, значить знають про знищення.
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16.08.2020 23:38 Відповісти
Я думаю, что как минимум за это время можно было при желании заменить эти мешки на другие, с "правильными" бюлетнями. Выход только один, как в Украине в 2004 году - признать выборы недействительными и назначить еще одни. К сожалению по другому не выйдет. Но на этот раз - с честным формированием комиссий, с международными наблюдателями и международными службами экзитпола. Луке бояться нечего, у него 80% поддержки- вынесет эту Тихановскую в одну калитку.
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16.08.2020 23:43 Відповісти
Заменить мешки можно, но заменить подписи в бюллетенях не получится... а выделять опять миллиарды на новые выборы - не каждая страна может это себе позволить!
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16.08.2020 23:59 Відповісти
Украина себе позволила в 2004 году, а процветающая при Луке Беларусь тем более сможет. Надо унять всех этих смутьянов.
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17.08.2020 00:06 Відповісти
Я бы на месте Луки провел бы новые выборы с единственным условием - все финансирование выборов провести за счет государств, которые их требуют!
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17.08.2020 00:11 Відповісти
Я причини пояснив. Пройдись по гілці, прочитай...
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17.08.2020 05:58 Відповісти
А тим часом в Києві...https://antikor.com.ua/articles/401624-v_kieve_pojmali_bandu_naglyh_vorov_i_proslavili_ih_v_seti

Вчера, 15 августа, в Соломенском районе Киева, на проспекте Лобановского, поймали компанию уличных воров. Их поймала не полиция, а сами же люди, пассажиры общественного транспорта, где преступники хотели обворовать людей.

Даже лень снова и снова переписывать этих Лакатош, потому что #всеравноихнесадят. Их снова задержали за кражу", - пишет автор публикации.
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16.08.2020 23:37 Відповісти
https://twitter.com/highlander_free

https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman



В центрі міста Кременчук четверо ординців скоїли напад на військового волонтера (понад 80 виїздів на"0"), Патріота - Івана Колесника та його друга.


Білоруські ЗМІ повідомляють про затримання під час акції в Мінську, в МВС РБ це спростовують - Цензор.НЕТ 886
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16.08.2020 23:39 Відповісти
Соцсети: Расия направила в Беларусь автозаки Росгвардии и военную технику: колонна попала на Видео.
Колонна военной техники, движущаяся в сторону Беларуси, была замечена на дороге Санкт-Петербург - Псков.

в Кремле приняли свое решение, или об этом попросил Лукашенко, и скоро на улицах белорусских городов могут появиться "зеленые человечки". Оказания Россией Беларуси "братской помощи" в подавлении протестного движения.
ссылка - https://www.dialog.ua/war/213369_1597605724
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17.08.2020 00:42 Відповісти
Цветочки хоть успели вручить людям в штатском?
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17.08.2020 01:19 Відповісти
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