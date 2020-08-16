Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду. ФОТОрепортаж
Пам'ятник Леніну якраз навпроти Будинку уряду в Мінську перетворився на дошку ганьби Олександра Лукашенка, "президента", що захопив владу в Білорусі".
Учасники мітингу за свободу обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду в Мінську, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ.
Фото: t.me/tutby_official
Фото: t.me/nexta_live
Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.
Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси. Какой-то дурдом.
Это касается и "комментаторов". Займитесь борьбой с олигархией в Украине.
Они их сжигали живыми?
Давайте поговоримо про їхні надбання, як вільної республіки.
В нас перед очима два приклади. Ми десь між ними, бовтаємось як субстанція в ополонці.
Я обираю польську можель. А ви білоруську ?
його потрібно прибрати.
Хотите свободы - начните с идолов. Поставьте там фонтаны вместо них, где всегда будет радость и смех детей, а не мертвая пустынная территория.