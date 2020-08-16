Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду. ФОТОрепортаж

Пам'ятник Леніну якраз навпроти Будинку уряду в Мінську перетворився на дошку ганьби Олександра Лукашенка, "президента", що захопив владу в Білорусі".

Учасники мітингу за свободу обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду в Мінську, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ.





Фото: bbc.com

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Фото: t.me/tutby_official









Фото: t.me/nexta_live

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Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.