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Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду. ФОТОрепортаж

Пам'ятник Леніну якраз навпроти Будинку уряду в Мінську перетворився на дошку ганьби Олександра Лукашенка, "президента", що захопив владу в Білорусі".

Учасники мітингу за свободу обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду в Мінську, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ.

Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент памятника Леніну навпроти Будинку уряду 01
Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент памятника Леніну навпроти Будинку уряду 02
Фото: bbc.com

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські ЗМІ повідомляють про затримання під час акції в Мінську, в МВС РБ це спростовують. ФОТО

Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент памятника Леніну навпроти Будинку уряду 03
Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент памятника Леніну навпроти Будинку уряду 04
Фото: t.me/tutby_official
Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент памятника Леніну навпроти Будинку уряду 05
Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент памятника Леніну навпроти Будинку уряду 06
Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент памятника Леніну навпроти Будинку уряду 07
Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент памятника Леніну навпроти Будинку уряду 08
Фото: t.me/nexta_live

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марші "За Свободу", крім Мінська, відбулися в Гомелі, Вітебську та Гродно. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.

акція (1455) Білорусь (7931) пам’ятник (928) протест (2398) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+39
Пора свалить чучело сифилитика чЛенена.
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16.08.2020 23:28
+27
Пока там стоят совковые идолы - там будет совковый фашизм, со всеми вытекающими.
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16.08.2020 23:29
+19
Сегодня в Минске было очень круто,такого небыло никогда, атмосфера супер..Жыве Беларусь..
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16.08.2020 23:37
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Да.
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16.08.2020 23:53 Відповісти
я затрудняюсь что либо сказать по этому поводу
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16.08.2020 23:54 Відповісти
у нас 25% всё хорошо помнят ..... что себе позволяло это зелёное малоросское чмо!
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16.08.2020 23:56 Відповісти
голос такой противный у него. Хочется помочь ему откашляться.
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17.08.2020 00:02 Відповісти
...ага ... с ноги например.
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17.08.2020 00:06 Відповісти
Рейган тоже актером был. А совок похоронил))
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17.08.2020 00:16 Відповісти
Значит зря на Горбачева с его перестройкой бочку катили?
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17.08.2020 00:30 Відповісти
Справитесь! Это не шубу в трусы заправлять))
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17.08.2020 00:01 Відповісти
Правда. Це зєлін прикол часів Майдану.
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16.08.2020 23:55 Відповісти
****
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17.08.2020 00:04 Відповісти
Похоже Беларусы не поняли как должен выглядить памятник сифилитику....
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16.08.2020 23:55 Відповісти
Он хорошо выглядел в 41-мУчасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду - Цензор.НЕТ 4565
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17.08.2020 00:00 Відповісти
Его что назад поставили ??? .... можем павтарить )
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17.08.2020 00:02 Відповісти
Да. Сохранились формы для отливки. Сделали по новой
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17.08.2020 00:03 Відповісти
Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду - Цензор.НЕТ 2142
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17.08.2020 00:09 Відповісти
То что Украинская власть критикует Лукашенко, это выглядит идиотически. Ведь власть Лукашенко более чем в 2 раза эффективнее украинских властей. Ведь в Беларуси более чем в 2 раза больше ВВП на душу населения. И коррупции несравнимо меньше.
Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси. Какой-то дурдом.
Это касается и "комментаторов". Займитесь борьбой с олигархией в Украине.
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17.08.2020 00:13 Відповісти
Брать постоянно в долг и проедать-невелико умение.
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17.08.2020 00:18 Відповісти
Не надо цитировать Скабееву здесь в форуме...
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17.08.2020 00:19 Відповісти
А який держборг у США?))
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17.08.2020 00:41 Відповісти
Кроме того, белорусский рубль в два раза эффективнее американского доллара, который, как известно всем россиянцам, всего лишь зеленая бумажка
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17.08.2020 09:31 Відповісти
памятник членену.....рабы просят чтобы их били не так часто.
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17.08.2020 00:15 Відповісти
Да. Девки уже обнимают мусор за то что он просто опустил щит потому что держать на весу-тяжелее.
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17.08.2020 00:19 Відповісти
идолы совсем исчезнут (c)
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17.08.2020 00:15 Відповісти
Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду - Цензор.НЕТ 1420
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17.08.2020 00:23 Відповісти
даже они не ******* детей дубиналом
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17.08.2020 00:24 Відповісти
Да?
Они их сжигали живыми?
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17.08.2020 00:34 Відповісти
Красноперых в эти время в городе не было
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17.08.2020 00:35 Відповісти
Хатынь не в твоей стране, беларус?
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17.08.2020 00:35 Відповісти
Если бы не вы, лаптеногие рабы, не было бы и трагедии Хатыни! ПНХ
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17.08.2020 00:37 Відповісти
Удачи.
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17.08.2020 00:37 Відповісти
Не Хатынь, а Катынь. Кацапы и тут переврали.
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17.08.2020 01:29 Відповісти
Це два різних епізоди. У Катині кацапи стратили десятки тисяч польських військовополонених. А у Хатині есесівці Дірлеванґера спалили село під час штурму партизанів, що зупинились там після атаки на колону нацистів.
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17.08.2020 07:21 Відповісти
Кацап прокси или жытель дамбаса ?
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17.08.2020 05:15 Відповісти
І Катинь також у Білорусі.
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17.08.2020 00:42 Відповісти
Начинайте уже памятники валить.
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17.08.2020 00:33 Відповісти
Это позже, товарисчЬ трактор!
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17.08.2020 00:35 Відповісти
Слив засчитан.
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17.08.2020 00:37 Відповісти
Кого волнует что блеет и засчитывает чеченский раб? ПНХ еще раз, существо
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17.08.2020 00:38 Відповісти
чеченский раб. Вот ты задвинул, внушает. Тебе это болит, чеченцы имели тебя и ты тоскуешь.. Беда.
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17.08.2020 00:49 Відповісти
Масковская портянка, ты шото запамятовал, это тебя гордые нохчи на бутылку садят. Лезгинку станцуешь дорогим гостям с Кавказа?
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17.08.2020 01:31 Відповісти
Пнх ублюдок кацапский
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17.08.2020 05:13 Відповісти
Просрут страну бульбаши. Глупые романтики приведут к власти олигархат, будут ещё вспоминать как жили у "Христа" за пазухой, как была чистота и порядок, бесплатные медицина и образование, заботу государства о детях, стариках и просо о гражданах, чистоту и отсутствие толп наркоманов на улицах, бандитов, получите закрытые больницы, школы, дурдома... безработицу, беззаконие, нищету, вечные "реформы" и выборы, бешанные тарифы, хаос, бардак и разделение страны))) хай щастить!
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17.08.2020 08:44 Відповісти
А чому ви забуваєте про Польщу ?
Давайте поговоримо про їхні надбання, як вільної республіки.
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17.08.2020 08:46 Відповісти
А давайте поговорим про Украину)))))
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17.08.2020 09:02 Відповісти
Давайте !
В нас перед очима два приклади. Ми десь між ними, бовтаємось як субстанція в ополонці.
Я обираю польську можель. А ви білоруську ?
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17.08.2020 09:05 Відповісти
Так они сейчас и живут именно как люди в Польше. Не хуже. Есть и частная собственность и бизнес и пенсии и зарплаты нормальные, нет безработицы, закон и порядок, спокойная жизнь. Не ценят что имеют, глупые.
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17.08.2020 09:18 Відповісти
Ну ви і зрівняли..
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17.08.2020 09:21 Відповісти
Я в теме, в отличии от Вас.
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17.08.2020 09:27 Відповісти
ленін це символ правління лукашенки.
його потрібно прибрати.
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17.08.2020 08:44 Відповісти
Жаль мне вас, беларусы, жаль Беларусь, страну жаль. Не ведаете что творите.
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17.08.2020 09:01 Відповісти
Ааааа....так у них до сих пор есть Ленин. Пока есть идол существует идеология. Пока есть идеология есть структурная упорядоченная форма управления массами.
Хотите свободы - начните с идолов. Поставьте там фонтаны вместо них, где всегда будет радость и смех детей, а не мертвая пустынная территория.
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17.08.2020 10:06 Відповісти
Всем давно насрать на этих истуканов, они и в Украине до 14г не особо мешали и внимания на них не обращали. Потом в голове щёлкнуло что-то начали убирать, вот только жить лучше не стали. Видимо совсем не в Ленине была причина.
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17.08.2020 11:16 Відповісти
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