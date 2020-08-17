Вночі під Києвом спалили автомобіль програми "Схеми": "Прослушка, підпал авто, що далі?". ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач.

"Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили. Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи водієм Борисом Мазуром на КІА Черато, - це "Королі доріг". Його вже подивилися майже 700 тисяч глядачів на ютубі. Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку, де мешкає водій", - написав він.

"Прослушка, підпал авто, що далі?" - додав Ткач.

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Нагадаємо, раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома









Фото: Ткач/Facebook