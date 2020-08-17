Вночі під Києвом спалили автомобіль програми "Схеми": "Прослушка, підпал авто, що далі?". ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач.
"Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили. Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи водієм Борисом Мазуром на КІА Черато, - це "Королі доріг". Його вже подивилися майже 700 тисяч глядачів на ютубі. Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку, де мешкає водій", - написав він.
"Прослушка, підпал авто, що далі?" - додав Ткач.
Нагадаємо, раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома
Фото: Ткач/Facebook
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Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «желание президента». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/
Мы ведь уже отвыкли, что голоса можно "считать" неправильно, настолько отвыкли, что 73% кричали, мол, "хуже не будет".
А сейчас попробовали чморить зеленых, ну и как?
Остается вот такая подленькая месть за разглашение фактов, о которых людям знать не положено по мнению коррумпированных чиновников и продажных политиков.
Портнов угрожает "Схемам". У "Схем" горит машина.
Но виноват, скорее всего, какой-нибудь детский врач подхоящего роста...
Журнашлюхам "схем" - так вам и надо. Вы вылили вёдра неподтверждённого говна на пороха и привели к власти этих уродов и их слуг - теперь, неуважаемые, хавай-те.
"лишь бы не Порошенко" и "хуже не будет" настало и их "стараниями"---теперь радоваться и махать ручкой им нужно!