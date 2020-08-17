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Вночі під Києвом спалили автомобіль програми "Схеми": "Прослушка, підпал авто, що далі?". ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач.

"Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили. Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи водієм Борисом Мазуром на КІА Черато, - це "Королі доріг". Його вже подивилися майже 700 тисяч глядачів на ютубі. Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку, де мешкає водій", - написав він.

"Прослушка, підпал авто, що далі?" - додав Ткач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька. ФОТО

Нагадаємо, раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома

Вночі під Києвом спалили автомобіль програми Схеми: Прослушка, підпал авто, що далі? 01
Вночі під Києвом спалили автомобіль програми Схеми: Прослушка, підпал авто, що далі? 02
Вночі під Києвом спалили автомобіль програми Схеми: Прослушка, підпал авто, що далі? 03
Вночі під Києвом спалили автомобіль програми Схеми: Прослушка, підпал авто, що далі? 04

Фото: Ткач/Facebook

Вночі під Києвом спалили автомобіль програми Схеми: Прослушка, підпал авто, що далі? 05

Автор: 

авто (6259) журналістика (1790) підпал (705) Ткач Михайло (139)


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Топ коментарі
+39
Антоша, каждым своим постом, ты просто расписываешься в своей тупости. Объясню, для идиота, Катя Ганзюк, была очень известной личностью в весьма узких кругах, и вся Украина ее узнала только после покушения на нее. Примерно так же как Гонгадзе или Шеремет. Журналистов "Схем" знает вся Украина, и пугать их начали не после "свинарчуков", "шоколадных фабрик" или "Ротердамов", а именно после их расследований относительно шмарли. Так что отбелить своего хозяина у тебя плохо получается. Черного кобеля не отмоешь до бела.
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17.08.2020 07:55 Відповісти
+34
При чекаладном бариге и свинарчуках такой +уйни нєбило. Так що "схематозники"-викривачі (изобличители, уличители) хавайте те гімно яке ви собі замовляли, половина передвиборних фейків в 19р. ваша робота.
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17.08.2020 07:30 Відповісти
+23
А вот не не нужно следить за кортежами Володи, за скоростью их передвижения, за соблюдением ими правил дорожного движения... Какие, нахер, "Схемы" ??? Схема простая - "Я начальник - ты дурак"... А кто не понимает - у того происходят спонтанные возгорания транспортных средств... Ну как бы, из-за излишней концентрации атмосферного электричества или иных каких природных явлений... Надеюсь, товарищи уловили схему ??
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17.08.2020 07:35 Відповісти
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Про оппозажопцjв у репортажі "Королі доріг" також є. Варто було б дивитися уважно.
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17.08.2020 10:34 Відповісти
Так ты хочешь сказать, что это зюзики начали в Украине порядок наводить?
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17.08.2020 10:19 Відповісти
- Куме, а знаєте, хто в Україні "головний порохобот"?
- А хто?
- Зеленський! Він робить усе, щоб українці ненавиділи його, і його команду, все більше і більше...
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17.08.2020 10:48 Відповісти
- Зеленський! Він робить усе, щоб українці ненавиділи його, і його команду більше ніж Порошенко ... )
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17.08.2020 17:18 Відповісти
16.08.2020 г.
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"

Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «желание президента». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/
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17.08.2020 10:25 Відповісти
эти говнюки хотят откатить нас назад, до уровня беларуси и кацаполенда, с их "демократией" и бессменными царями.
Мы ведь уже отвыкли, что голоса можно "считать" неправильно, настолько отвыкли, что 73% кричали, мол, "хуже не будет".
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17.08.2020 21:45 Відповісти
Наводят порядок перед выборами...
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17.08.2020 10:26 Відповісти
гниды!
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17.08.2020 10:29 Відповісти
Это вам не про Пороха и свинарчуков небылицы придумывать!Тогда ведь совсем была ,плохая свобода слова и вы творили ,что хотели.А самое главное нагло врали по заказам.А дальше кацапская ********* и русь белая с таким же ху-лом ,только усатым,если опять те которых обливали грязью не выйдут в вашу защиту!
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17.08.2020 10:31 Відповісти
Тогда Пороха чморили даже за то, что он назвал одну из журналисток "дорогенька".
А сейчас попробовали чморить зеленых, ну и как?
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17.08.2020 10:36 Відповісти
Хотели новых литс - получили
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17.08.2020 10:38 Відповісти
Схемы - это кость в горле олигархату Украины. Свои острые репортажи они подкрепляют документами. Поэтому в суд против них никто и не идет.
Остается вот такая подленькая месть за разглашение фактов, о которых людям знать не положено по мнению коррумпированных чиновников и продажных политиков.
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17.08.2020 10:47 Відповісти
Дай вгадаю, наступні - "без цензури"
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17.08.2020 10:55 Відповісти
Только их подпалят раздраженные зрители)
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17.08.2020 22:52 Відповісти
портновкий почерк.
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17.08.2020 10:57 Відповісти
бачу ЗекоМанда приближає свій кінець не по місяцям, а по ДНЯМ!!!
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17.08.2020 11:27 Відповісти
Ех. Нарешті Баригу скинули і тепер ніхто не переслідує "чесних" розслідувачів.
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17.08.2020 12:21 Відповісти
портнов по указанию зеленского, без вариантов
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17.08.2020 14:36 Відповісти
Бубочка позвонил другу Баканову?
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17.08.2020 15:28 Відповісти
Портнов угрожает Гонтаревой. У Гонтаревой сгорел дом.
Портнов угрожает "Схемам". У "Схем" горит машина.
Но виноват, скорее всего, какой-нибудь детский врач подхоящего роста...
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17.08.2020 16:12 Відповісти
Красивые разговоры только почему машину сожгли год спустя? Петя уж больше года как не у руля. Теперь у руля сопли!!!
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17.08.2020 16:18 Відповісти
Опа, слезы, сопли, слюни, подожгли запугали а что будет дальше? А вы вспомните кого вы привели к власти! Поделом вам!!!
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17.08.2020 16:35 Відповісти
А до чого тут журналіст "Схем"? Чи ви вважаєте, що окрім вашого Петі та їхнього Вови в Україні не було інших кандидатів ? Чудернацькі ви усі якісь )
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17.08.2020 17:22 Відповісти
"был хлопок" -- мать вашу, мы слава богам, пока еще не в кацапии! Это был взрыв, ВЗРЫВ, мать вашу, а не хлопок!

Журнашлюхам "схем" - так вам и надо. Вы вылили вёдра неподтверждённого говна на пороха и привели к власти этих уродов и их слуг - теперь, неуважаемые, хавай-те.
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17.08.2020 21:13 Відповісти
Сгорело авто,тоже мне новость.У нас тоже кандидат в местные депутаты поджо... подожгли в дворе ватомобиль на котором он уже более года не ездил,за то пиар какой,на всю неделю.
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17.08.2020 22:14 Відповісти
А что не нравится схемам?
"лишь бы не Порошенко" и "хуже не будет" настало и их "стараниями"---теперь радоваться и махать ручкой им нужно!
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17.08.2020 22:53 Відповісти
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