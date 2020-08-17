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Новини Фото Революція в Білорусі
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Лукашенко прилетів на МЗКТ: на території помітили снайперів та автозаки, до заводу сходяться люди з інших підприємств. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, прибув на Мінський завод колісних тягачів для зустрічі з його співробітниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta Live.

На території заводу помітили снайперів і автозаки.

Лукашенко прилетів на МЗКТ: на території помітили снайперів та автозаки, до заводу сходяться люди з інших підприємств 01
Лукашенко прилетів на МЗКТ: на території помітили снайперів та автозаки, до заводу сходяться люди з інших підприємств 02

Також наголошується, що під'їхали автобуси з "рядженими робочими", а справжніх робочих МЗКТ на зустріч з Лукашенком пускають вибірково. З білою стрічкою - відразу ні.

Лукашенко прилетів на МЗКТ: на території помітили снайперів та автозаки, до заводу сходяться люди з інших підприємств 03
Лукашенко прилетів на МЗКТ: на території помітили снайперів та автозаки, до заводу сходяться люди з інших підприємств 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страйки на підприємствах - це "ніж у спину", - Лукашенко

До заводу сходяться робочі з інших підприємств, а сам Лукашенко вже прибув на МКЗТ на вертольоті.

Читайте: Працівники ще двох білоруських підприємств приєдналися до страйку

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+26
Встретились как-то в ростове: гопник, колхозник и клоун
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17.08.2020 10:28
+25
Лукашенко прилетел на МЗКТ: на территории замечены снайперы и автозаки, к заводу стекаются люди с других предприятий - Цензор.НЕТ 4099
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17.08.2020 10:24
+25
Лукашенко прилетел на МЗКТ: на территории замечены снайперы и автозаки, к заводу стекаются люди с других предприятий - Цензор.НЕТ 8661
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17.08.2020 10:28
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Правила форума Рада форумчан
ща буде лапшать про ножі в спину і врагі везде..
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17.08.2020 10:24 Відповісти
Лукашенко прилетел на МЗКТ: на территории замечены снайперы и автозаки, к заводу стекаются люди с других предприятий - Цензор.НЕТ 8661
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17.08.2020 10:28 Відповісти
Лукашенко прилетів на МЗКТ: на території помітили снайперів та автозаки, до заводу сходяться люди з інших підприємств - Цензор.НЕТ 4855
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17.08.2020 10:37 Відповісти
Лукашенко прилетів на МЗКТ: на території помітили снайперів та автозаки, до заводу сходяться люди з інших підприємств - Цензор.НЕТ 2791
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17.08.2020 10:50 Відповісти
Лукашенко прилетел на МЗКТ: на территории замечены снайперы и автозаки, к заводу стекаются люди с других предприятий - Цензор.НЕТ 4099
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17.08.2020 10:24 Відповісти
Сладкая парочка Путін - Лукашенко, як колись Гітлєр- Муссоліні.
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17.08.2020 10:27 Відповісти
Встретились как-то в ростове: гопник, колхозник и клоун
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17.08.2020 10:28 Відповісти
Надо полагать Лукашенко вверх ногами подвесят.
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17.08.2020 11:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QG390TrWSVk
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17.08.2020 10:29 Відповісти
https://mobile.twitter.com/alexygoncharova Аптекарша перемен https://mobile.twitter.com/alexygoncharova @alexygoncharova https://mobile.twitter.com/alexygoncharova/status/1295322866825789442 32 мин

Репортаж с места событий:
врачи РНПЦ психического здоровья в Новинках вышли на забастовку.
В то время, как со всего города слышны крики «уходи», они кричат «приходи»
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17.08.2020 15:10 Відповісти
Лука прилетел на встречу с рабочими актерами
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17.08.2020 10:25 Відповісти
Смехотуха, скоро он к каждому МАФу будет бегать, чтобы уговорить поработать.
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17.08.2020 10:26 Відповісти
Та не всім, смєхатуха:
Лукашенко прилетел на МЗКТ: на территории замечены снайперы и автозаки, к заводу стекаются люди с других предприятий - Цензор.НЕТ 4652
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17.08.2020 10:32 Відповісти
Вот потому и теперь ездит и уговаривает поработать. "Утром деньги, вечером стулья".
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17.08.2020 10:36 Відповісти
Він вже попрацював.
Тепер попрацюють над ним.
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17.08.2020 10:41 Відповісти
Значит всё по-честному, преступление и наказание ткскзть.
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17.08.2020 10:48 Відповісти
Значить, що?
А не преступай.
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17.08.2020 10:51 Відповісти
Журналист, мать троих детей Алена Щербинская (Дубовик) прошла через унижения и побои на Окрестина. Сейчас она в больнице, не собирается сдаваться и будет в правовом поле вместе с другими оскорбленными, подвергшимися зверскому отношению женщинами из камеры № 9 ЦИП на Окрестина, искать способ наказать надзирательницу, использующую садистские методы в обращении с задержанными, пишет https://naviny.by/article/20200816/1597591161-****-rasstav-nogi-shire-kak-na-okrestina-izbivali-i-unizhali-zhenshchin?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter naviny.by .

"...Во время досмотра я и встретила впервые надзирательницу, о которой сейчас, как мне кажется, все пишут. Зовут или Кристина, или Карина. Длинные волосы, блондинка, возраст - 30-35 лет.
- Что она делала?
- Очень жесткая. Разговаривает матом, обзывала лично меня самыми грязными ругательствами. Спрашивала у женщин: «Домитинговались?» Толкала меня в спину, заставляла сильно наклоняться, голую заставляла приседать, вырвала стельки из кроссовок.
Девочки в камере рассказывали, что именно она заставляла женщин, у которых были критические дни, срывать гигиенические прокладки, якобы для того, чтобы убедиться, что под ними ничего не пронесли.
Средств гигиены в этих условиях негде было взять. Одна девушка разорвала свою накидку и раздала куски ткани женщинам, у которых были критические дни. Надолго ткани не хватило, использовали туалетную бумагу. Она тоже закончилась. Потом надзирательница ходила по коридору и отрывала от рулона бумагу и передавала кусок в каждую камеру. У нас была пластиковая бутылка, была вода, мылись, как могли.
Кристина (или Корина) издевалась над всеми. Нас зачем-то выводили из камеры (такое было несколько раз) и ставили вдоль стены. Если ноги расставлены недостаточно широко, она подходила и била ногами по внутренней части голени со словами: «****, расставь ноги шире». И одна женщина, у которой были критические дни, говорит этой Кристине, что не может расставить ноги, что у нее менструация, а та бьет ее по ногам со словами, что это не мешает ноги широко расставлять. Ну, вы понимаете, падают самодельные прокладки на пол…
В камере стояла страшная вонь, но на третьи сутки мы обсуждали, что перестали ее замечать.
Кристина (Корина) била меня ногой в живот. Требовала на широко расставленных ногах с руками за спиной сильно нагнуться вниз. Если, по ее мнению, наклоняешься недостаточно низко, била по спине.
У меня был суд, на котором я заявила несколько ходатайств, отказалась подписывать бумаги, где было написано, что взяли меня возле ТЦ «Рига». Меня вывели на коридор, и та женщина снова начала меня бить - коленом в живот с матерными словами, синонимы которых я не могу найти в литературном языке. Суть была в том, что она была недовольна моей несговорчивостью.
Именно она после первого досмотра в ЦИП вытолкнула меня в коридор в одном бюстгальтере и незастегнутых штанах. Там сидели голые мужчины на коленях лбом в стену, руки за спиной. А на стенах пятна крови, капли крови на полу. Где-то кто-то кричал, кто-то стонал, надзиратели орали". https://charter97.org/ru/news/2020/8/16/389798/
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17.08.2020 10:49 Відповісти
Надо бы в такую камеру Евглену Зеленую посадить. Ведь как говорил ее муженек - "Если улицы хорошо заасфальтированы, то остальное - #какаяразница."
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17.08.2020 11:03 Відповісти
Нормас, переколбасятся так и все утихнет. У бацьки нервы - стальные канаты. А еще он дружит с Си Цзиньпином. Тот ему на заводы направит китайтев, если не будет хватать рабочих рук.
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17.08.2020 10:35 Відповісти
А кацапню когда направят? Унитазы шиздить.
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17.08.2020 11:53 Відповісти
так виявляеться лукашенко щей расист - говорить про чорнокожих, жовторотих. Хм!
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17.08.2020 10:26 Відповісти
ні, він просто підорзидент, дуже його турбують чорні та жовторотиє , він аж тремтить
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17.08.2020 10:30 Відповісти
Врах у ворот! Лукашенко прилетів на МЗКТ: на території помітили снайперів та автозаки, до заводу сходяться люди з інших підприємств - Цензор.НЕТ 3735
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17.08.2020 10:37 Відповісти
Просто браво!
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17.08.2020 12:28 Відповісти
і з чого ті "рабочіє" строєм ходять?
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17.08.2020 10:27 Відповісти
Товарищ начальник цеха, разрешите идти?
Идете. Крру-гом! Шаэммарш.
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17.08.2020 10:38 Відповісти
вот неугомонный ,сказали в морг значит в морг
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17.08.2020 10:28 Відповісти
от кого усатый собрался отстреливаться снайперами? неуженли так своего народа боится
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17.08.2020 10:29 Відповісти
Боится даже ряженых которых привезли...
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17.08.2020 10:34 Відповісти
він і снайперів отих боїться до усрачки, бо як вова пусін їм віддасть команду "пих"
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17.08.2020 10:42 Відповісти
А вдруг яйцом кинут... Как по "Проффесору".
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17.08.2020 10:34 Відповісти
Провокации вполне вероятны. У нас в Мариуполе всегда на крышах снайперы, когда Президент приезжает на праздники.
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17.08.2020 11:01 Відповісти
таке враження, що він не копіює *****, а діє під його диктовку
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17.08.2020 10:29 Відповісти
При "новой" власти рабочие станут владельцами(менеджерами) завода. Тогда можно будет не стоять за станками, а получать дивиденды по акциям.
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17.08.2020 10:30 Відповісти
Владельцами завода будут и не рабочие и не те кто на трибунах. Владеть заводами будут невидимые сейчас люди, которые станут олигархами.
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17.08.2020 11:33 Відповісти
Вчора спостерігав за подіями в Білорусі , дивлячись Бєлсат. Кототко про побачене. Мітинг в пілтримку луки - жалюгідне видовище і за організацією, і за кількістю присутніх, і за виступом хитрозачесаного. Коли виступав - часто витирав обличчя хусткою, дуже нервував.Виступав російською. Виступала там за луку і представниця від України, якась композиторка, прізвища не розібрав. Особливо жалюгідним це дійство луки стало в порівнянні з маршем опозиції , котрий відбувся дещо пізніше. Море людей. Поки, як на мене - лукашенко програє. Утриматись зможе лише на багнетах. Багнети скоріш всього - будуть російськими.
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17.08.2020 10:30 Відповісти
Цій композиторці шмаркля-нелох дав нещодавно звання Заслуженої. От і відробляє.
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17.08.2020 12:30 Відповісти
Сябры! Лука дает Вам выбор. Либо стоять преклонив колено отдавая почести героям, либо стоять раком. При любом выборе Вам не избежать проявления Каиновой дружбы.
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17.08.2020 10:30 Відповісти
Надо было добавить: не дайте ему выборы вы!
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17.08.2020 10:37 Відповісти
Подумай ещё раз. Разве Курдов кинули не заокеанские партнёры?
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17.08.2020 10:34 Відповісти
Навпаки.
Лукашенко надійний і перевірений кадр Кремля, ще з часів СРСР.
Путін і ФСБ знають його, як облупленого, і мають на нього досьє, крутіше, ніж у Чікатіло.
Путіну, якраз абсолютно невигідно міняти, перевіреного за 26 років служби на Россію Лукашенка, на будь кого нового.
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17.08.2020 10:36 Відповісти
Но от российской нефти он отказался. И собирался заключить долговременные контракты с США и с Катаром. И даже отказать в транзите нефти в Евпопу. Из-за чего весь сыр-бор и разгорелся.
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17.08.2020 11:06 Відповісти
Взывать к разуму людей - пустое занятие. Никогда толпа еще не была остановлена в своих помыслах и действиях словами разума. Так что Беларуси хана как государству.
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17.08.2020 10:31 Відповісти
Беларуси как государству пришла хана, когда оно начало убивать и пытать людей. С этого момента оно перестало быть государством и превратилось в ОПГ, крышующее территорию. Нет разницы между силовиками Луки и обычными бандосами, которые дубасят торгашей на рынке за отказ платить им дань.
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17.08.2020 10:35 Відповісти
Франции (США, Германии, Великобритании, Китаю, Украине и тд) как государству пришла хана, когда оно начало убивать и пытать людей. С этого момента оно перестало быть государством и превратилось в ОПГ, крышующее территорию. Нет разницы между силовиками и обычными бандосами, которые дубасят торгашей на рынке за отказ платить им дань. Где то так. Государство - это насилие над Человеком. Тебе к анархо-коммунистам.
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17.08.2020 10:39 Відповісти
А что было у нас? Не так "дубасили"? Более нежно? И что, Украины не стало? Да мы тогда и осознали на что украинцы способны сообща. Если бы не рашкинские "хотелки" и ненависть к украинцам , мы бы и дальше развивались как западные страны в уважении к человеку и т.п.
Пока сами белорусы не осознают, наконец, свою идентичность, оторвутся ментально от Московии, не поймут что им реально надо делать и как поступать, никто им не поможет
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17.08.2020 12:31 Відповісти
Самое время закупать соль-спички. Пока народ чухается с флагами-шариками умные люди потихоньку затариваются.
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17.08.2020 10:39 Відповісти
Собственно да, именно так. Баксы, соль ,спички и под шумок украсть-убить. Предупрежден - значит вооружен. И еще - "Мертвые не кусаются".
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17.08.2020 10:43 Відповісти
Оружие и патроны нужно покупать!
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17.08.2020 10:45 Відповісти
Успешного шоппинга. Если купите также мыло и верёвку, то мы за вас тем более будем рады.
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17.08.2020 10:46 Відповісти
Картоху иди копай придурь...пока есть...😃
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17.08.2020 10:47 Відповісти
Что значит хана? Если Лукашка вдруг сейчас умрет, значит хана государству? Ты серьезно?
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17.08.2020 10:39 Відповісти
При чем тут это? Той Беларуси уже не будет. Никакой медицины и безопасности! Все будет как в Украине. Свобода!
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17.08.2020 10:41 Відповісти
Значит надо умертвить Лукашенко, до тех времен когда люди смогут жить вечно.
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17.08.2020 10:45 Відповісти
Заморозить? А через 100 лет поковырятся в мозххах и узнать, почему он был таким кретином?
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17.08.2020 11:11 Відповісти
Да, заморозить. Или ввести в кому.
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17.08.2020 11:30 Відповісти
И зачем он себе 81% нарисовал. Нарисовал бы 51%, может бы и проконало.
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17.08.2020 11:51 Відповісти
Он таким все время был. Это мы с лапшой на ушах слушали и надеялись все годы...
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17.08.2020 12:16 Відповісти
Возможно. Поэтому я за жизнь Лукашенко не дам и рубля. И снайперы- не лишня предосторожность.
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17.08.2020 11:10 Відповісти
Хана совковій республіці. "сир-бор" звісно, російський, разом з тіхановськими, цепкалами і бабариками, але вони хотіли приструнити Луку, а отримали народну революцію за державність Білорусі.
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17.08.2020 12:23 Відповісти
Беларуская "оппозиция", ничего не имеющая против оккупации Крыма и войну на донбассе считающая "гражданской войной" - для меня не оппозиция. Как и все эти протесты в Беларуси.
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17.08.2020 10:31 Відповісти
Поддерживаю!
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17.08.2020 12:12 Відповісти
Ви пишете про ту "опозицію", яка з фсб? Бо білоруси не воювали б проти росіян на Донбасі.
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17.08.2020 12:27 Відповісти
це вже агонія режиму, пусін вже майже всрався, бо якщо то в рашці почнеться, то йому писець буде повний
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17.08.2020 10:38 Відповісти
Вот потому путин и не отдает приказ свергнуть Лукашенко, или убить его. Пока.
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17.08.2020 11:15 Відповісти
ИДИОТ!!! А снайперов поймайте и ....... обьясните!!!!
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17.08.2020 10:43 Відповісти
Цікаво,як довго сябри будуть терпіти це бл#дство?
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17.08.2020 10:43 Відповісти
Лукашенко скот
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17.08.2020 10:45 Відповісти
А были бы снайпера ответственными гражданами - сколько проблем и крови сразу исчезло!!!
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17.08.2020 10:55 Відповісти
Александр Лукашенко(Временно исполняющий обязанности президента ) прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) на вертолете,Лукашенко прилетів на МЗКТ: на території помітили снайперів та автозаки, до заводу сходяться люди з інших підприємств - Цензор.НЕТ 2858.
Завод расположен на территории Минска возле МКАД, борт №1 сел во внутреннем дворике предприятия, территория охраняется Службой безопасности, представителей СМИ без аккредитации попросили ее покинуть. По данным паблика, Лукашенко выступит с речью и ответит на вопросы.
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17.08.2020 10:56 Відповісти
Просто народу надо было не прийти. Пусть бы сам с собй там встречался.
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17.08.2020 11:04 Відповісти
-
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
-
Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
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17.08.2020 11:06 Відповісти
может найдется снайпер и на этого преступника
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17.08.2020 11:06 Відповісти
Белорусский Мадуро.
Подразделение "росгвардия" было создано для зашиты интересов мокшании за рубежом. Похоже Белорусия - очередное ее задание.
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17.08.2020 11:08 Відповісти
Серйозні такі тягачі на фото. Можуть без проблем ворота СІЗО проламати, навіть БелАЗи не ************
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17.08.2020 11:11 Відповісти
все таки терпильновато у нас бы при мьера зеленкой и вмусорку а они еще терпят..
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17.08.2020 11:12 Відповісти
На протестах против Лукашенко почти только молодежь до 25 лет.. Это такие, которые в Украине дали основу голосов за ЗЕ.
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17.08.2020 11:45 Відповісти
Лукашенко прилетів на МЗКТ: на території помітили снайперів та автозаки, до заводу сходяться люди з інших підприємств - Цензор.НЕТ 7307
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17.08.2020 11:47 Відповісти
МЗКТ серьезное предприятие, главный поставщик шасси для тяжелых ракетно-артиллерийских систем рашки. За остановку производства ***** по головке не погладит, поэтому бацька примчался тушить пожар лично.
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17.08.2020 12:17 Відповісти
Мемы про "Ростов не резиновый" смешные, ведь никто из высокопоставленных беглецов из Украины в Ростове не живет.
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17.08.2020 12:43 Відповісти
 
 