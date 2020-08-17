Лукашенко прилетів на МЗКТ: на території помітили снайперів та автозаки, до заводу сходяться люди з інших підприємств. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, прибув на Мінський завод колісних тягачів для зустрічі з його співробітниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta Live.

На території заводу помітили снайперів і автозаки.





Також наголошується, що під'їхали автобуси з "рядженими робочими", а справжніх робочих МЗКТ на зустріч з Лукашенком пускають вибірково. З білою стрічкою - відразу ні.





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До заводу сходяться робочі з інших підприємств, а сам Лукашенко вже прибув на МКЗТ на вертольоті.

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