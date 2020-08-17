Військовослужбовці на півдні України вдосконалюють фортифікації на позиціях, - Наєв. ФОТОрепортаж
В угрупованні військ, що виконують бойові завдання на півдні країни, тривають заходи щодо вдосконалення фортифікаційного обладнання, маскування та інженерних загороджень на позиціях.
Про це з посиланням на командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєв повідомляє Командування Об'єднаних сил у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці покращують рівень скритості, а також забезпечують належні побутові умови несення служби на місцях виконання завдань. Крім цього, військовослужбовці щоденно проводять тренування й показують добрі показники фізичної та психологічної підготовки", - додав генерал-лейтенант Наєв.
Командувач звернув увагу на те, що особовий склад, підпорядкованих Командуванню військових частин і підрозділів, знаходиться у повній бойовій готовності та спроможний оперативно і якісно виконувати завдання різного рівня складності, щодо охорони та оборони у смузі відповідальності.
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Слышал о таких?
Воинская учетная специальность называется.
А солдатики в свободное от караула время должны тренироваться или, на худой конец, отжиматься от пола
Хорошо, что на юге, подальше от фронта.
Фортификация по канонам войск НАТО - не кошерно?
Наша армия очень сильно изменилась с 2014 года, ещё больше бы таких командиров как Сергей Иванович, думаю и наша победа будет в скором времени!