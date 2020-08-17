Військовослужбовці на півдні України вдосконалюють фортифікації на позиціях, - Наєв. ФОТОрепортаж

В угрупованні військ, що виконують бойові завдання на півдні країни, тривають заходи щодо вдосконалення фортифікаційного обладнання, маскування та інженерних загороджень на позиціях.

Про це з посиланням на командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєв повідомляє Командування Об'єднаних сил у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці покращують рівень скритості, а також забезпечують належні побутові умови несення служби на місцях виконання завдань. Крім цього, військовослужбовці щоденно проводять тренування й показують добрі показники фізичної та психологічної підготовки", - додав генерал-лейтенант Наєв.

Командувач звернув увагу на те, що особовий склад, підпорядкованих Командуванню військових частин і підрозділів, знаходиться у повній бойовій готовності та спроможний оперативно і якісно виконувати завдання різного рівня складності, щодо охорони та оборони у смузі відповідальності.

Читайте: За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб







