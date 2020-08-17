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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Військовослужбовці на півдні України вдосконалюють фортифікації на позиціях, - Наєв. ФОТОрепортаж

В угрупованні військ, що виконують бойові завдання на півдні країни, тривають заходи щодо вдосконалення фортифікаційного обладнання, маскування та інженерних загороджень на позиціях.

Про це з посиланням на командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєв повідомляє Командування Об'єднаних сил у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці покращують рівень скритості, а також забезпечують належні побутові умови несення служби на місцях виконання завдань. Крім цього, військовослужбовці щоденно проводять тренування й показують добрі показники фізичної та психологічної підготовки", - додав генерал-лейтенант Наєв.

Командувач звернув увагу на те, що особовий склад, підпорядкованих Командуванню військових частин і підрозділів, знаходиться у повній бойовій готовності та спроможний оперативно і якісно виконувати завдання різного рівня складності, щодо охорони та оборони у смузі відповідальності.

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Військовослужбовці на півдні України вдосконалюють фортифікації на позиціях, - Наєв 01
Військовослужбовці на півдні України вдосконалюють фортифікації на позиціях, - Наєв 02
Військовослужбовці на півдні України вдосконалюють фортифікації на позиціях, - Наєв 03
Військовослужбовці на півдні України вдосконалюють фортифікації на позиціях, - Наєв 04

Автор: 

росія (65223) ЗСУ (7547) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+16
Правильно, "перемир'я" треба використати з максимальною користю для наших воїнів - укріпити та посилити позиції, відпрацювати навики.
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18.08.2020 14:34
+16
Личный состав подчиненных командованию воинских частей и подразделений находится в полной боевой готовности и способен оперативно и качественно решать задачи разного уровня сложности.
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18.08.2020 14:37
+16
Фортификационное оборудование позиций, постоянная тренировка и обучение войск вот залог успеха.
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18.08.2020 14:39
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2 вопроса : чем и кем конкретно командует Наев и выдержит ли халабуда на фото выстрел из Шмеля? 7 лет войны и вот такая у нас "фортификация", грустно девочки
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17.08.2020 12:04 Відповісти
Не габион против досок в окопах под Харьковом это уже прогресс
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17.08.2020 12:14 Відповісти
2 вопроса. Как тылы на гражданке противодействуют кацапской пропаганде, если находится "люди" которые подходят к бывшим участникам и угрожают им физической расправой, и если они скажут что военные это бандиты, поехавшие на голову какие-то не правильные, как вы будете этому противодействовать и будете ли противодействовать вообще ?
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17.08.2020 12:46 Відповісти
Я извиняюсь конечно, но военные, бывшие и действующие, уже бояться каких-то непонятных "людей", которые им угрожают и не знают, что с этим со всем делать?.. Тылы противодействуют пропаганде контр-пропагандой в Интернете, своими налогами, информированием органов о всякой сепарской шелупони
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17.08.2020 12:56 Відповісти
Нет, ничего не боятся, кроме вас, которые переодически стают на сторону врага, саботажники.
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17.08.2020 13:02 Відповісти
Судя по этим трем фото, - полная печалька
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17.08.2020 12:07 Відповісти
А тобі треба все зфоткати разом з геотегами?
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17.08.2020 12:32 Відповісти
Якщо тобі тільки геотеги дозволяють оцінити те, що бачиш, то це теж повна пєчалька
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17.08.2020 12:46 Відповісти
Фортификацией должны заниматься спецы, а не солдатики
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17.08.2020 12:12 Відповісти
А солдатики в казармах булки мять?
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17.08.2020 12:24 Відповісти
По конструкции ты :обязан защищать Украину, ты, обязан любить Украину и ее государственные символы, это обязанности каждого гражданина Украины. Или это тоже спецы делать должны, а не ты? Все легко кинуть на спецов каких-то загадочных, а ты соблюдаешь ли конституцию, или только хочешь от нее только прав, без обязанностей ?
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17.08.2020 12:51 Відповісти
По конструкциям у нас инженера, а
По инструкциям - посадові обовязки.
Слышал о таких?
Воинская учетная специальность называется.

А солдатики в свободное от караула время должны тренироваться или, на худой конец, отжиматься от пола
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17.08.2020 14:14 Відповісти
Все с вами ясно. Кто угодно но только не вы. Кстати я еще не солдатик и мне какая-то шушера не будет указывать что мне делать. Я без нее прекрасно знаю что.
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17.08.2020 15:55 Відповісти
на юге Украины совершенствуют фортификации.- Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской.28.08.19 . Исполнение стратегии Коломойского пианистом- главнокомандующим с военной специальностью "уклонист" .
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17.08.2020 12:15 Відповісти
а надо не на юге, а на востоке.
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17.08.2020 12:27 Відповісти
Это фортификация и маскировка ?
Хорошо, что на юге, подальше от фронта.
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17.08.2020 12:41 Відповісти
Так давай на севере уберем войска, там же тоже угрозы нет, не?
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17.08.2020 13:04 Відповісти
Я где то предлагал применить такие методы в боевых условиях?
Фортификация по канонам войск НАТО - не кошерно?
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17.08.2020 13:31 Відповісти
Карту открой, баран.
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17.08.2020 13:04 Відповісти
Правильно, "перемир'я" треба використати з максимальною користю для наших воїнів - укріпити та посилити позиції, відпрацювати навики.
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18.08.2020 14:34 Відповісти
Личный состав подчиненных командованию воинских частей и подразделений находится в полной боевой готовности и способен оперативно и качественно решать задачи разного уровня сложности.
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18.08.2020 14:37 Відповісти
Фортификационное оборудование позиций, постоянная тренировка и обучение войск вот залог успеха.
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18.08.2020 14:39 Відповісти
Пусть пацаны тренируются и повышают свои навыки! А "воины" - комментаторы, которые по одному фото, судят о всех учениях, показывают свою несостоятельность!
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18.08.2020 14:43 Відповісти
Как в старой поговорке: собаки лают - караван идёт!
Наша армия очень сильно изменилась с 2014 года, ещё больше бы таких командиров как Сергей Иванович, думаю и наша победа будет в скором времени!
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18.08.2020 14:50 Відповісти
Все вірно. Зараз важливо укріпити південний напрямок.
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18.08.2020 14:52 Відповісти
Инженерное оборудование позиций их маскировка, повышение скрытности, обеспечение бытовых условий несения службы и отдыха наших воинов, постоянные тренировки и проведение обучения в условиях приближенных к боевым это то что необходимо для обеспечения высокой готовности для выполнения любых задач.
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18.08.2020 14:53 Відповісти
Упор на тандеме теории и практики! Нет предела совершенству! Стараемся, идём к успеху!
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18.08.2020 15:01 Відповісти
В зв'язку з ситуацією у наших сусідів нам потрібно посиленно готуватися до будь яких сценаріїв. Наші північно-східні опоненти в котре демонструють своє бажання повернути контроль над нами, білорусами та можливо прибалтами. Добре, що хоч в Командуванні об'єднаних сил ЗСУ це розуміють і хоч якось намагаються покращити ситуацію. Це стосується не тільки фортифікації, але й інших заходів, що проводять в зоні ООС. Підготовка, підготовка в ще раз підготовка.
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18.08.2020 15:11 Відповісти
 
 