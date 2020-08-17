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Новини Фото Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Лікар Мінської ЛШМД Маркевич про травми протестувальників: Переламані пальці, гематоми від куль і пошкодження прямої кишки. ФОТОрепортаж

Реаніматолог-анестезіолог мінської лікарні швидкої допомоги Микола Маркевич розповів про людей, які надходили з різними травмами в перші дні протестів.

Про це він розповів в інтерв'ю Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"Запам'ятався хлопець, якому, ймовірно, осколком світлошумової гранати вирвало шматок біцепса. Чоловік, у якого було п'ять або шість поранень гумовими кулями, в тому числі одне з них в ділянку гортані. І точно лікар запам'ятав 19-річну пацієнтку, біля якої вибухнула світлошумова граната. На жаль, пацієнти з аналогічними травмами були і 10, і 11 серпня", - говорить він, показуючи на знімку контузійне пошкодження мозку, забій мозку і субдуральну гематому.

Лікар Мінської ЛШМД Маркевич про травми протестувальників: Переламані пальці, гематоми від куль і пошкодження прямої кишки 01

Також читайте: Лукашенко про розгони протестів у Білорусі: "Ми ще м'яко відповідали"

Він також показав знімок кисті протестувальника.

"Ось, дивіться, кисть. Два переломи. Ось фотографія, ось знімок. Навіщо людині цілеспрямовано треба було ламати руку? А гематоми ці? Ну це ж неправильно, так? А коли в людини стріляють в упор гумовими кулями і відбувається масивне пошкодження м'яких тканин ? А розриви прямої кишки у чоловіків?" - задається питанням лікар.

Лікар Мінської ЛШМД Маркевич про травми протестувальників: Переламані пальці, гематоми від куль і пошкодження прямої кишки 02
Лікар Мінської ЛШМД Маркевич про травми протестувальників: Переламані пальці, гематоми від куль і пошкодження прямої кишки 03

За словами Маркевича, у лікарській спільноті дії силовиків розцінюються як жорстокі, надмірні і необґрунтовані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про тортури в ЦІП на Окрестіна: Отримали ті, хто в ізоляторі кидався на ментів. АУДIО

Також він закликає людей обов'язково знімати побої.

"Людям треба зняти побої, задокументувати. І у нас в приймальному покої лікарі зайняті тим, що документують травми і гематоми. А фіксувати треба, нехай ми не експерти, але у людей повинні бути якісь папери, з якими можна відстояти свої честь і гідність", - підсумовує лікар.

Автор: 

Білорусь (7931) побиття (935) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) лікарі (1287) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+49
точно кацапы работали раз и до прямых кишок добрались...
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17.08.2020 13:23
+35
Улюблена тема кацапів. У нормального чоловіка, в цю сторону, й думка не майне.
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17.08.2020 13:32
+31
повреждения прямой кишки....

в ментовці якісь під...геї працюють ?
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17.08.2020 13:23
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точно кацапы работали раз и до прямых кишок добрались...
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17.08.2020 13:23 Відповісти
Да беркутня с омном - все с православием головного мозга и совком в душе. Так что, не думаю что то были именно кацапы...
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17.08.2020 13:42 Відповісти
Класно, що у білорусів зникає страх перед чокнутим вусатим фюрером Лукашеску...
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17.08.2020 14:10 Відповісти
та да...
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17.08.2020 14:15 Відповісти
Кацапы, кацапы, не сомневайтесь! Кацап не имеет национальности! Просто узнайте значение слова "кацап"? Вернее "кассаб" - тюркский и почему только к московитам приклеилось это слово? PS: Только "кацапопедию" не трогайте!
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17.08.2020 14:46 Відповісти
ой ***, нах мне надо та версия - от слова палач/живодёр, или чё та там. Я её давно знаю.
Кацап - как цап - как козёл, из-за бородки. Да, притянуто за уши - но
меня это куда больше устраивает. Это более обидно. Знаю, ибо когда свой бывшим знакомым с паРаши рассказывал о происхождении этого слова - они сильно, ну прям очень сильно, обижались и "бомбили".
А что ещё надо то...
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17.08.2020 15:24 Відповісти
А какая у Вас национальность? Извините за нескромный вопрос... Кстати "как цап" выдумал какой то кацапорылый козёл в 1935 году, что бы лишнехромосомы не обижались! Якобы из за бород, которые у мокш всегда были в моде! И последнее: Да Вы мне друг, но истина дороже!!!
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17.08.2020 16:01 Відповісти
Украинец, во всех поколениях...
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17.08.2020 16:49 Відповісти
Кацап,он и в Африке кацап!
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17.08.2020 15:24 Відповісти
«Слуги🤢🤡 « ( депутат Шевченко)призывают простить «батьку « за избиения иначе будет ,как в Иловайске
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17.08.2020 13:43 Відповісти
Зеизбиратели, гордитесь депутатом Шевченко?
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17.08.2020 13:57 Відповісти
повреждения прямой кишки....

в ментовці якісь під...геї працюють ?
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17.08.2020 13:23 Відповісти
Улюблена тема кацапів. У нормального чоловіка, в цю сторону, й думка не майне.
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17.08.2020 13:32 Відповісти
знаєте, так...
це в кацап армії всіх через дупу у воїни расєї посвящають.
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17.08.2020 13:34 Відповісти
а то хто ж? саме під..!
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17.08.2020 13:33 Відповісти
да нет, они насилуют в анус полицейскими дубинками.
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17.08.2020 13:42 Відповісти
стандартне мусорьське катування..дубинкою.
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17.08.2020 13:58 Відповісти
А ты думаешь туда идут бравые ребята ,с чувством собственного достоинства и чести? Там не офицеры, там говень аморальная, которая величает себя служителем закона, а служит себе во благо.
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17.08.2020 17:47 Відповісти
Почерк кацапов. Где они, там "это всё"...
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17.08.2020 13:23 Відповісти
ОМОНовцы ж тоже лечатся у врачей? Вот и "отблагодарите".
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17.08.2020 13:24 Відповісти
Лечатся? Разве в ходу многоразовые г@ндоны?
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17.08.2020 13:34 Відповісти
Чи були серед бєларуських силовиків іноземці?
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17.08.2020 13:24 Відповісти
Тут скорее вопрос - были ли среди беларуских силовиков беларусы...
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17.08.2020 13:25 Відповісти
Можна і так запитати. От би Лука і відповів на це питання.
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17.08.2020 13:27 Відповісти
https://youtu.be/yWPMOERNgdE?t=38 Он ответил, что они все московиты, включая его самого.
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17.08.2020 13:30 Відповісти
Не всі. Є наводка, що там також були серби.
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17.08.2020 13:34 Відповісти
То видос 11-го года. Он всегда так считал.
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17.08.2020 13:35 Відповісти
Побачимо хто там насправді був.
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17.08.2020 13:40 Відповісти
Та всё как у нас. Они методички не меняют.
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17.08.2020 13:41 Відповісти
шура0%, будет хрюкать что то бэндэровцы все!!! Уверен, на все 100!!! =)
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17.08.2020 15:14 Відповісти
Були відео де просестувальники говорили про чужу говірку, незнання місцевості і про " чем ВАШ бацька не угодил?"
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17.08.2020 13:35 Відповісти
У кацапов одни и те же грабли.
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17.08.2020 13:39 Відповісти
Те саме, що було в нас.
А ще не забуваємо про невідомо зниклих ... 92 людини !!!
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17.08.2020 13:25 Відповісти
Вакханалія садистських безкарних збочень білоруської міліції.
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17.08.2020 13:26 Відповісти
Травма прямой кишки....
Явно среди ОМОНА затесались мокшанские пед...ки!
У них не поддельная тяга к домам всех так называемым братским народам....
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17.08.2020 13:26 Відповісти
https://lorddreadnought.livejournal.com/62808.html История содомского греха в Московии. Содомия в царской и советской россии. Шокирующие факты.
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17.08.2020 13:28 Відповісти
Пардон ЖОПАМ а не домам ...хотя и к домам тоже...
Вспомнить тот же голодомор....
И мокшанские Ванек и Матрен в домах умерших украинцев на Донбасе
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17.08.2020 13:28 Відповісти
Извините, разве мокша и *****, это не одно и тоже???
Многие сайты, там где для **********, считают для мокш и красуется тряпка выгребной ямы-404...
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17.08.2020 15:28 Відповісти
На галимое, ублюдочное "мировое сообщество" во главе с импотентной ООН уже противно смотреть. Трамп - путинская шавка. Но с другой стороны: изобретение ядерного оружия не только положило конец глобальным войнам, но и сделало невозможной борьбу с основными международными террористами и узурпаторами власти.
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17.08.2020 13:26 Відповісти
https://t.me/terroristybelarusi

Тут беларусы собирают и распространяют информацию про ментов, издевавшихся и убивавших протестующих.

Имена, фамилии, адреса, звания, где служат.
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17.08.2020 13:27 Відповісти
Я не за ментов,но всеже ОМОН в шлемах,масках.Хто их там фамилии знает.
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17.08.2020 13:35 Відповісти
Может со временем свои сдавать начнут
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17.08.2020 15:09 Відповісти
Да понятно, зачем ломали народ. Думали в страхе перестануть выходить как москали. Вот только забыли они что беларусы не рабы мокшанские.
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17.08.2020 13:27 Відповісти
де, у якій Африці таке з людьми роблять?
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17.08.2020 13:28 Відповісти
В Лугандонії на підвалах рюзькі браття схоже роблять
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17.08.2020 13:31 Відповісти
Потому, на лугандоне "перемирие"...
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17.08.2020 16:23 Відповісти
В Африке?
Там где есть мокшанские людоеды из Вагнера....
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17.08.2020 13:31 Відповісти
Та же Ливия....
Где мокшане на камеру отрезали руки и голову местному ополченцы...а потом спалили его...
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17.08.2020 13:35 Відповісти
В ЦАР и Судане это болотное зверьё велеть себя аналогично...
Только полная утилизация и точка!
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17.08.2020 13:37 Відповісти
Можно бесконечно жаловаться и плакать в жилетку в интернете, под вымышленным именем, а можно взять оружие и поехать утилизировать. Нельзя в такое важное время оставаться трусом.
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17.08.2020 13:43 Відповісти
Мой знакомый в ДАПе утилизировал семь вашых ублюдков с Альфы...неудачно твари зашли в коридор....
Одна лента...и семь булькающий кровью жмуров
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17.08.2020 14:16 Відповісти
Ратная ЫЛИТА) Ветераны Афгана...Чечни...и прочих Африканских доп и космических сражений..
А подожди от руки простого бухгалтера...
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17.08.2020 14:21 Відповісти
В любой Африке, куда добрались кацапы.
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17.08.2020 13:31 Відповісти
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17.08.2020 13:36 Відповісти
А білоруські тіпа апазіціанєри щось там белькочуть про надання недоторканості цьому ублюдку лукі. Бо він же до їхньої прямої кишки ще не добрався...
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17.08.2020 13:41 Відповісти
Вони свої прямі кишки в Литві та в Україні поховали.То ж основний орган білоруської "опозиції",берегти треба
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17.08.2020 13:46 Відповісти
Если бы они остались, их бросили бы в подвалы и заставляли выступать против протестов. Кому от этого стало бы легче?
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17.08.2020 13:56 Відповісти
Так пусть апазиционеры не кукарекают, что персональные санкции против садистов не нужны.
Их личные морды и прямые кишки в целости и сохранности.
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17.08.2020 14:01 Відповісти
Правильно делают. Как сказал один умный человек, нужно давать любые обещания, вешать будем потом.
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17.08.2020 13:47 Відповісти
Пшёл вон запарєбрік!
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17.08.2020 13:58 Відповісти
100% это ******** помощь винторогих.
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17.08.2020 13:55 Відповісти
Там,геть,усі смиловики підлягають розстрілу... Придатного до подальшого ісмнування нелишилося...! Карит
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17.08.2020 13:57 Відповісти
Апазиционерка Колесникова считает, что еще рано вводить персональные санкции против причастных к пыткам, избиениям и убийствам.

Бьют, значит любят - расейская народная мудрость.
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17.08.2020 13:59 Відповісти
Эти увечия необходимы для сохранения единовластия паразита луки.
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17.08.2020 13:59 Відповісти
Треба відновлювати омоновців і росіян і робити їм тіж травми. Кров за кров.
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17.08.2020 14:05 Відповісти
Что за "відновлювати". По-русски это " обновлять". Может "встановлювати"?
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17.08.2020 14:17 Відповісти
не потрібно бути звіром. Треба все робити швидко, без зайвих слів і без емоцій.
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17.08.2020 15:08 Відповісти
тихо й технічно,як прибирають пацюків...
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17.08.2020 17:42 Відповісти
Гадостная нация. Там, где русские, там всякая грязь, там слезы, там мерзота и мразь. Бог создал эту нацию, чтобы люди ценили жизнь на земле. Ну так получилось у него, что мразью стали русские. Это их крест. И чтобы не заразиться от них нечестью, следует всячески избегать с ними родства. Без порабощения иных народов они обречены на вымирание: нищета, голод, алкоголизм, сифилис их удел. Веками они подпитывали свою кровь украинцами, белорусами, прибалтами, немцами, сейчас китайцами. Но всему приходит конец. И они это почувствовали. Конец близок.
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17.08.2020 14:06 Відповісти
Сегодня я обращусь к Беларуским девочькам.Ваши особи мужского пола слишком инфантильны.Поэтому я расскажу о простой технологии доступной даже слабой девочьке справится с большим амбалом.Один удар в голень ноги,второй по горлу.
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17.08.2020 14:08 Відповісти
А разрывы прямой кишки у мужчин?" - задается вопросом врач. ..теперь я понял, что значит-перегнуть палку.
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17.08.2020 14:14 Відповісти
"...во врачебном сообществе действия силовиков расцениваются как жестокие, чрезмерные и необоснованные.Источник: https://censor.net/p3214184..."

Не перестаю "млеть" от Белорусской толерантной терпимости....!!! Скажи, лепило Маркевич, а вот "разрывы прямой кишки у мужчин" - это как!? Чрезмерные!? (не рассчитали меры проникновения!?") или необоснованные!? (т.е. возможные, но именно в данном случае - не обоснованные!?)
ндааа... с такими терпилами- лепилами вам только путлера на фюрерство!
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17.08.2020 14:23 Відповісти
Путин вводит нац гвардию для подавления народа Беларуси , хочу уточнить , не РФ , а лично Путин , в течении 6 месяцов он будет в Киеве
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17.08.2020 14:47 Відповісти
Я б не казав про півроку, не думаю що його так швидко привезуть в Печерський суд.
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17.08.2020 15:11 Відповісти
Печерський суд стоїть у черзі, за цюцюркло! Через пів року, воно ще не вийде з Гааги...
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17.08.2020 15:48 Відповісти
Хорошо что медработники находят смелость говорить и документировать эти преступления
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17.08.2020 20:37 Відповісти
 
 