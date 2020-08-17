Лікар Мінської ЛШМД Маркевич про травми протестувальників: Переламані пальці, гематоми від куль і пошкодження прямої кишки. ФОТОрепортаж
Реаніматолог-анестезіолог мінської лікарні швидкої допомоги Микола Маркевич розповів про людей, які надходили з різними травмами в перші дні протестів.
Про це він розповів в інтерв'ю Tut.by, передає Цензор.НЕТ.
"Запам'ятався хлопець, якому, ймовірно, осколком світлошумової гранати вирвало шматок біцепса. Чоловік, у якого було п'ять або шість поранень гумовими кулями, в тому числі одне з них в ділянку гортані. І точно лікар запам'ятав 19-річну пацієнтку, біля якої вибухнула світлошумова граната. На жаль, пацієнти з аналогічними травмами були і 10, і 11 серпня", - говорить він, показуючи на знімку контузійне пошкодження мозку, забій мозку і субдуральну гематому.
Він також показав знімок кисті протестувальника.
"Ось, дивіться, кисть. Два переломи. Ось фотографія, ось знімок. Навіщо людині цілеспрямовано треба було ламати руку? А гематоми ці? Ну це ж неправильно, так? А коли в людини стріляють в упор гумовими кулями і відбувається масивне пошкодження м'яких тканин ? А розриви прямої кишки у чоловіків?" - задається питанням лікар.
За словами Маркевича, у лікарській спільноті дії силовиків розцінюються як жорстокі, надмірні і необґрунтовані.
Також він закликає людей обов'язково знімати побої.
"Людям треба зняти побої, задокументувати. І у нас в приймальному покої лікарі зайняті тим, що документують травми і гематоми. А фіксувати треба, нехай ми не експерти, але у людей повинні бути якісь папери, з якими можна відстояти свої честь і гідність", - підсумовує лікар.
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Кацап - как цап - как козёл, из-за бородки. Да, притянуто за уши - но
меня это куда больше устраивает. Это более обидно. Знаю, ибо когда свой бывшим знакомым с паРаши рассказывал о происхождении этого слова - они сильно, ну прям очень сильно, обижались и "бомбили".
А что ещё надо то...
в ментовці якісь під...геї працюють ?
це в кацап армії всіх через дупу у воїни расєї посвящають.
А ще не забуваємо про невідомо зниклих ... 92 людини !!!
Явно среди ОМОНА затесались мокшанские пед...ки!
У них не поддельная тяга к домам всех так называемым братским народам....
Вспомнить тот же голодомор....
И мокшанские Ванек и Матрен в домах умерших украинцев на Донбасе
Многие сайты, там где для **********, считают для мокш и красуется тряпка выгребной ямы-404...
Тут беларусы собирают и распространяют информацию про ментов, издевавшихся и убивавших протестующих.
Имена, фамилии, адреса, звания, где служат.
Там где есть мокшанские людоеды из Вагнера....
Где мокшане на камеру отрезали руки и голову местному ополченцы...а потом спалили его...
Только полная утилизация и точка!
Одна лента...и семь булькающий кровью жмуров
А подожди от руки простого бухгалтера...
Их личные морды и прямые кишки в целости и сохранности.
Бьют, значит любят - расейская народная мудрость.
Не перестаю "млеть" от Белорусской толерантной терпимости....!!! Скажи, лепило Маркевич, а вот "разрывы прямой кишки у мужчин" - это как!? Чрезмерные!? (не рассчитали меры проникновения!?") или необоснованные!? (т.е. возможные, но именно в данном случае - не обоснованные!?)
ндааа... с такими терпилами- лепилами вам только путлера на фюрерство!