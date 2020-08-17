Лікар Мінської ЛШМД Маркевич про травми протестувальників: Переламані пальці, гематоми від куль і пошкодження прямої кишки. ФОТОрепортаж

Реаніматолог-анестезіолог мінської лікарні швидкої допомоги Микола Маркевич розповів про людей, які надходили з різними травмами в перші дні протестів.

Про це він розповів в інтерв'ю Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"Запам'ятався хлопець, якому, ймовірно, осколком світлошумової гранати вирвало шматок біцепса. Чоловік, у якого було п'ять або шість поранень гумовими кулями, в тому числі одне з них в ділянку гортані. І точно лікар запам'ятав 19-річну пацієнтку, біля якої вибухнула світлошумова граната. На жаль, пацієнти з аналогічними травмами були і 10, і 11 серпня", - говорить він, показуючи на знімку контузійне пошкодження мозку, забій мозку і субдуральну гематому.

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Він також показав знімок кисті протестувальника.

"Ось, дивіться, кисть. Два переломи. Ось фотографія, ось знімок. Навіщо людині цілеспрямовано треба було ламати руку? А гематоми ці? Ну це ж неправильно, так? А коли в людини стріляють в упор гумовими кулями і відбувається масивне пошкодження м'яких тканин ? А розриви прямої кишки у чоловіків?" - задається питанням лікар.





За словами Маркевича, у лікарській спільноті дії силовиків розцінюються як жорстокі, надмірні і необґрунтовані.

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Також він закликає людей обов'язково знімати побої.

"Людям треба зняти побої, задокументувати. І у нас в приймальному покої лікарі зайняті тим, що документують травми і гематоми. А фіксувати треба, нехай ми не експерти, але у людей повинні бути якісь папери, з якими можна відстояти свої честь і гідність", - підсумовує лікар.