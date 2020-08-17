Обшуки СБУ в Закарпатській ОДА пов'язані з мільйонними витратами під час закупівлі засобів захисту від COVID-19. ФОТОрепортаж

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом мільйонних розтрат на закупівлі засобів захисту від коронавірусу для медиків на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Слідчі Служби безпеки України встановили, що схему організували колишні та нинішні чиновники Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Навесні цього року вони провели тендер на придбання костюмів біологічного захисту і респіраторів для лікарень регіону, задіяних у боротьбі із поширенням коронавірусної інфекції. Перемогу в торгах на 30 мільйонів гривень здобула наближена до чиновників місцева комерційна структура.

Ініційована СБУ перевірка також виявила, що закуплені товари не мають необхідного ступеня захисту, а виробника цих засобів навіть не вдалося встановити.









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Наразі про підозри повідомлено одному з ексчиновників та чинному посадовцю Департаменту охорони здоров’я ОДА, а також двом керівникам фірми-постачальника.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних в оборудці.