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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Обшуки СБУ в Закарпатській ОДА пов'язані з мільйонними витратами під час закупівлі засобів захисту від COVID-19. ФОТОрепортаж

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом мільйонних розтрат на закупівлі засобів захисту від коронавірусу для медиків на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Слідчі Служби безпеки України встановили, що схему організували колишні та нинішні чиновники Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Навесні цього року вони провели тендер на придбання костюмів біологічного захисту і респіраторів для лікарень регіону, задіяних у боротьбі із поширенням коронавірусної інфекції. Перемогу в торгах на 30 мільйонів гривень здобула наближена до чиновників місцева комерційна структура.

Ініційована СБУ перевірка також виявила, що закуплені товари не мають необхідного ступеня захисту, а виробника цих засобів навіть не вдалося встановити.

Обшуки СБУ в Закарпатській ОДА повязані з мільйонними витратами під час закупівлі засобів захисту від COVID-19 01
Обшуки СБУ в Закарпатській ОДА повязані з мільйонними витратами під час закупівлі засобів захисту від COVID-19 02
Обшуки СБУ в Закарпатській ОДА повязані з мільйонними витратами під час закупівлі засобів захисту від COVID-19 03
Обшуки СБУ в Закарпатській ОДА повязані з мільйонними витратами під час закупівлі засобів захисту від COVID-19 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки в Закарпатській ОДА

Наразі про підозри повідомлено одному з ексчиновників та чинному посадовцю Департаменту охорони здоров’я ОДА, а також двом керівникам фірми-постачальника.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних в оборудці.

Автор: 

карантин (18172) СБУ (12821) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2049)


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А у Шмигаля, Степанович, Гончарука, Скалєцкої і самого Зєлєнского обшуки будуть? Чи всі маски, засоби захисту, безкоштовні тести і ліки в масштабах України крали лише закарпатці?
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17.08.2020 14:23 Відповісти
Ну вот, всё умничали в некоторых областях по поводу Киева, а теперь самих за воровство за одно место взяли. Птенцы гнезда позабытого-позаброшенного Балоги или как?
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17.08.2020 14:25 Відповісти
Птенцы москаля
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17.08.2020 14:35 Відповісти
Птенцы тока уже Зельца
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17.08.2020 14:40 Відповісти
Вот так, помогай после этого людям.
https://prm.ua/ru/na-zakarpate-v-rayonnyie-bolnitsyi-peredali-zashhitnyie-kostyumyi-dlya-medikov-ot-poroshenko/ НА ЗАКАРПАТЬЕ В РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕДАЛИ ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ МЕДИКОВ ОТ ПОРОШЕНКО
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17.08.2020 14:46 Відповісти
 
 