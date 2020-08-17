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Новини Фото Революція в Білорусі
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Підприємства по всій Білорусі виходять на страйки, серед них - промислові гіганти. ФОТОрепортаж

Підприємства мають намір продовжити страйки та акції солідарності. Про такі наміри заявили і промислові гіганти - "Білоруськалій", "Нафтан", МЗКТ, МТЗ, БМЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "TUT.BY".

Серед вимог - припинити насильство з боку силовиків і притягнути до відповідальності винних, складення повноважень Олександра Лукашенка, визнання виборів нелегітимними і призначення нових, звільнення політв'язнів.

Підприємства по всій Білорусі виходять на страйки, серед них - промислові гіганти 01
Підприємства по всій Білорусі виходять на страйки, серед них - промислові гіганти 02
Підприємства по всій Білорусі виходять на страйки, серед них - промислові гіганти 03

Працівники БМЗ повідомляють, що всі три печі зупинені, з них злили метал, "завод затих".

"Печі зупинені під тиском робітників. Директор у себе, в цехах люди, нижче керівництво і профком. Збір підписів під зверненням триває, 2 тисячі підписали", - повідомляє працівник.

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Підприємства по всій Білорусі виходять на страйки, серед них - промислові гіганти 04

Працівники Мінського моторного заводу кажуть, що віддали керівництву заяву на страйк, після чого деякі мають намір покинути територію заводу і приєдналися до решти.

Підприємства по всій Білорусі виходять на страйки, серед них - промислові гіганти 05

У Жлобіні робочі на БМЗ перекрили рух технологічного транспорту. "Через це відсутнє підвезення металошихти до сталеплавильних печей. Печі припинили плавити сталь", - повідомляє один з працівників.

На "Гродноазот" мітинг. Робочі схиляють директора перейти на сторону народу. Він умовляє не починати повноцінний страйк. Люди вимагають тільки відставки президента.

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Підприємства по всій Білорусі виходять на страйки, серед них - промислові гіганти 06

Частина працівників Національного аеропорту Мінськ вийшла на акцію. Вони скандували "Авіація з народом" і "Ми проти насильства".

Підприємства по всій Білорусі виходять на страйки, серед них - промислові гіганти 07

Телеграм-канал "Білорусь головного мозку" повідомляє: "Всі шахти Білоруськалій перестали видавати руду. Одне з найуспішніших підприємств йде на страйк".

Також працівники "Білаеронавігаціі" вийшли для складання звернення з приводу своєї незгоди з існуючою владою.

Підприємства по всій Білорусі виходять на страйки, серед них - промислові гіганти 08

Автор: 

Білорусь (7931) завод (1019) підприємство (233) протест (2398)


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Топ коментарі
+38
Шикарный ход, которому нет противодействия. кацапский ОМОН за станки не встанет.
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17.08.2020 14:51
+13
А зимой 2017 года мне в Минске почти каждый, с кем заводил разговор, пытался доказать, что РФ не воюет с Украиной, за Украину воюют солдаты США и Франция, а Майдан - это переворот.......
Хотя, ОДНА очень интеллигентная пенсионерка сказала про Луку то, что сейчас говорит вся Белорусь!
Наконец-то большинство стало что-то понимать....
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17.08.2020 15:00
+10
Кому таракан бацька, тому х-йло дядька. Через труп, так через труп - никто спорить не будет.
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17.08.2020 14:59
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Пока непозно нада все предприятия из Беларуси эвакуировать в Украину ****! как это сделали кацапье на данбасе!!!
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17.08.2020 17:26 Відповісти
беларуские заводы уже кацапьё застолбило, причем то-же самое что и у нас))
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19.08.2020 12:52 Відповісти
Печи останавливать под шумок дело рук кацапских или китайских конкурентов. Работяги без ума, а директор с бабками. Усатому таракану - по барабану.
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18.08.2020 22:31 Відповісти
УЖЕ ПОРА ДЕКЛАМИРОВАТЬ - ЛУКУ В МУКУ !!!
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19.08.2020 22:14 Відповісти
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