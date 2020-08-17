Підприємства по всій Білорусі виходять на страйки, серед них - промислові гіганти. ФОТОрепортаж

Підприємства мають намір продовжити страйки та акції солідарності. Про такі наміри заявили і промислові гіганти - "Білоруськалій", "Нафтан", МЗКТ, МТЗ, БМЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "TUT.BY".

Серед вимог - припинити насильство з боку силовиків і притягнути до відповідальності винних, складення повноважень Олександра Лукашенка, визнання виборів нелегітимними і призначення нових, звільнення політв'язнів.







Працівники БМЗ повідомляють, що всі три печі зупинені, з них злили метал, "завод затих".

"Печі зупинені під тиском робітників. Директор у себе, в цехах люди, нижче керівництво і профком. Збір підписів під зверненням триває, 2 тисячі підписали", - повідомляє працівник.

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Працівники Мінського моторного заводу кажуть, що віддали керівництву заяву на страйк, після чого деякі мають намір покинути територію заводу і приєдналися до решти.

У Жлобіні робочі на БМЗ перекрили рух технологічного транспорту. "Через це відсутнє підвезення металошихти до сталеплавильних печей. Печі припинили плавити сталь", - повідомляє один з працівників.

На "Гродноазот" мітинг. Робочі схиляють директора перейти на сторону народу. Він умовляє не починати повноцінний страйк. Люди вимагають тільки відставки президента.

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Частина працівників Національного аеропорту Мінськ вийшла на акцію. Вони скандували "Авіація з народом" і "Ми проти насильства".

Телеграм-канал "Білорусь головного мозку" повідомляє: "Всі шахти Білоруськалій перестали видавати руду. Одне з найуспішніших підприємств йде на страйк".

Також працівники "Білаеронавігаціі" вийшли для складання звернення з приводу своєї незгоди з існуючою владою.