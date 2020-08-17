"Велика людина Рабінович", - Ківа подарував однопартійцю портрет на тлі Миколи ІІ і Наполеона. ФОТО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа подарував своєму однопартійцю Вадиму Рабіновичу його портрет з Миколою ІІ, Наполеоном і Тарасом Шевченком на тлі.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні виконав одне найважливіше завдання - вручив подарунок до Дня Народження від імені друзів нашому дорогому Другу, соратнику і просто великій людині - Вадиму Зіновійовичу Рабіновичу!" - написав Ківа в дописі.

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