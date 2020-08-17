"Велика людина Рабінович", - Ківа подарував однопартійцю портрет на тлі Миколи ІІ і Наполеона. ФОТО
Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа подарував своєму однопартійцю Вадиму Рабіновичу його портрет з Миколою ІІ, Наполеоном і Тарасом Шевченком на тлі.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні виконав одне найважливіше завдання - вручив подарунок до Дня Народження від імені друзів нашому дорогому Другу, соратнику і просто великій людині - Вадиму Зіновійовичу Рабіновичу!" - написав Ківа в дописі.
Топ коментарі
+63 multissstar .
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+49 Alexander Savely
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+48 Тигра колорадская
показати весь коментар17.08.2020 15:15
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вагонами у государства (это не шапки в подворотне сбивать, как ЯныкОвощь), ходил
под расстрельной статьей…. откупился....И теперь бабушкам из СССР Рэба рассказывает как жить
надо…. Вата мозга что взять…