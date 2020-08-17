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"Велика людина Рабінович", - Ківа подарував однопартійцю портрет на тлі Миколи ІІ і Наполеона. ФОТО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа подарував своєму однопартійцю Вадиму Рабіновичу його портрет з Миколою ІІ, Наполеоном і Тарасом Шевченком на тлі.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні виконав одне найважливіше завдання - вручив подарунок до Дня Народження від імені друзів нашому дорогому Другу, соратнику і просто великій людині - Вадиму Зіновійовичу Рабіновичу!" - написав Ківа в дописі.

Велика людина Рабінович, - Ківа подарував однопартійцю портрет на тлі Миколи ІІ і Наполеона 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський і нардеп ОПЗЖ Рабінович опублікували однакові пости про протести в Білорусі

Велика людина Рабінович, - Ківа подарував однопартійцю портрет на тлі Миколи ІІ і Наполеона 02

Автор: 

Рабінович Вадим (198) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+63
"Великий человек Рабинович", - Кива подарил однопартийцу портрет на фоне Николая ІІ и Наполеона - Цензор.НЕТ 5457
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17.08.2020 15:14
+49
"Великий человек Рабинович", - Кива подарил однопартийцу портрет на фоне Николая ІІ и Наполеона - Цензор.НЕТ 2932
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17.08.2020 15:23
+48
какой то сраный коллаж...наверно, сам Киви и рисовал - видна блудная рука "мастера"
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17.08.2020 15:15
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Наполеон мир захватывал, а этот здает ****.
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18.08.2020 10:34 Відповісти
Рабинович в СССР воровал
вагонами у государства (это не шапки в подворотне сбивать, как ЯныкОвощь), ходил
под расстрельной статьей…. откупился....И теперь бабушкам из СССР Рэба рассказывает как жить
надо…. Вата мозга что взять…
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18.08.2020 10:34 Відповісти
Вам обоим, ребята, давно пора в психушку. В любимой вами России вы давно бы уже лечились в спецучреждении...
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18.08.2020 10:37 Відповісти
Один ублюдок поздравил другого подонка-все естественно
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18.08.2020 10:47 Відповісти
Вважаю, що раніше засуджених та тих, що були/є на обліку в психіатрів допускати до виборних та керівних посад не варто. Також претенденти на виборні посади мають обов'язково проходити тести на алкоголь та наркотики з оприлюдненням результатів.
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18.08.2020 11:16 Відповісти
Самое интересное, что за этих придурков будут голосовать!!!
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18.08.2020 12:14 Відповісти
ти ба, дві прокацапські "запутінськы" путани ...вже потаскана старюча гебнявая "мамка" та її новенька вулична путана, тупоВАТА та ще й під постійним кайфом... ЖОПАблохі у всій "красі"...
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18.08.2020 13:02 Відповісти
Вор вора решил поздравить !! и по -моему не очень получилось!! Наполен -то получился из жидов никакой!! жиды трусливы, жадные и обманчивые!! ну а придурок кива, будет из под них ночные горшки выносить! На большее этот кретин-социалист, ни на что не годен!!
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18.08.2020 13:25 Відповісти
ну Кива - дурачок, что еще можно сказать!
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18.08.2020 15:03 Відповісти
Ківа, складає мандат за допис у фб мовою ворога
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18.08.2020 15:05 Відповісти
Подарил портрет и ночь любви в подарок. Кива - оригинал.
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18.08.2020 22:23 Відповісти
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