На Харківщині 17-річний хлопець викрав автомобіль і влетів на ньому в стовп, - Нацполіція. ФОТО

Неповнолітній хлопець на Харківщині викрав автомобіль "ВАЗ", припаркований біля одного з будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

Вранці 16 серпня до поліції звернувся мешканець села Богодарівка Шевченківського району та повідомив, що вночі невідомий незаконно заволодів його автомобілем "ВАЗ-21104", який він залишив біля домоволодіння.

Вже за кілька годин за скоєння кримінального правопорушення працівники Шевченківського відділення поліції викрили неповнолітнього місцевого мешканця. Автомобіль зі слідами ДТП правоохоронці виявили біля місцевого ставка та помістили до майданчика вилученого автотранспорту.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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