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На Харківщині 17-річний хлопець викрав автомобіль і влетів на ньому в стовп, - Нацполіція. ФОТО

Неповнолітній хлопець на Харківщині викрав автомобіль "ВАЗ", припаркований біля одного з будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

Вранці 16 серпня до поліції звернувся мешканець села Богодарівка Шевченківського району та повідомив, що вночі невідомий незаконно заволодів його автомобілем "ВАЗ-21104", який він залишив біля домоволодіння.

Вже за кілька годин за скоєння кримінального правопорушення працівники Шевченківського відділення поліції викрили неповнолітнього місцевого мешканця. Автомобіль зі слідами ДТП правоохоронці виявили біля місцевого ставка та помістили до майданчика вилученого автотранспорту.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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На Харківщині 17-річний хлопець викрав автомобіль і влетів на ньому в стовп, - Нацполіція 01

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15173) викрадення автівки (208) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+12
Мог бы просто в столб. Зачем усложнять автомобилем?..
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17.08.2020 16:29
+6
Пацан к успеху шел...
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17.08.2020 16:31
+5
а не міг спочатку влетіти у стоп, а вже потім уганяти авто?
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17.08.2020 16:31
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Мог бы просто в столб. Зачем усложнять автомобилем?..
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17.08.2020 16:29 Відповісти
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17.08.2020 16:37 Відповісти
Пацан к успеху шел...
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17.08.2020 16:31 Відповісти
Дэбил диБыл диПил короче.. низшая степень развития..даже Шарикову уступает...
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17.08.2020 16:33 Відповісти
если уже и красть то лучше лексус, а не ваз, срок то одинаковый
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17.08.2020 16:34 Відповісти
он думал, что это лексус, не знал про третью педаль
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17.08.2020 16:38 Відповісти
а не міг спочатку влетіти у стоп, а вже потім уганяти авто?
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17.08.2020 16:31 Відповісти
столб не пострадал
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17.08.2020 16:39 Відповісти
Тут больше жаль его родителей, им придется уплатить ущерб чтоб замять дело.
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17.08.2020 16:41 Відповісти
пипец - скоро журнашлюхи с помпой будут освещать кто где пёрднул...
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17.08.2020 16:44 Відповісти
На Харківщині 17-річний хлопець викрав автомобіль і влетів на ньому в стовп, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5868
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17.08.2020 18:11 Відповісти
А если серьезно из-за поребрика. "Арсенал привели в готовность номер один, у вояк страшная активность сопоставимо с 21 февраля 2014 г."
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17.08.2020 18:16 Відповісти
Он просто хотел поиграть в GTA в реальности )
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17.08.2020 19:07 Відповісти
 
 