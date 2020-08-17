Українські прикордонники затримали підозрюваного у вбивстві на території Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО
Підозрюваного у вбивстві чоловіка затримали сьогодні прикордонники Мукачівського загону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Отримавши від мешканця села Ботар інформацію про появу у прикордонні невідомої особи, група реагування від відділу "Дякове" негайно висунулася на ділянку для перевірки. Згодом, за 700 метрів до кордону військовослужбовці затримали чоловіка, який мав із собою протерміновану ID картку громадянина Румунії.
Під час обміну інформацією з румунськими колегами прикордонникам стало відомо, що 19-річний іноземець підозрюється у скоєнні вбивства на території Румунії.
На цей час вирішується питання щодо передачі затриманого правоохоронним органам Румунії.
Топ коментарі
+5 mrSmith
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Неужели украинские пограничники уже могут задерживать и на территории Румынии?
Та ще примудряєтеся давати вказівки-"поработайте над заголовками".
Нафантазуй ще чогось бараню!
З яких то пір наши погранці заходять на територію чужої держави,щоб когось там заарештувати?
Міг би цілком прикинуться "мєстним", - у них все одно в багатьох українських паспортів нема, а украенської мови не знають.
Його помилка, шо румунську ксіву не викинув.
А так був би ше один наш "співгромадянин". )))
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В Америці он, пам'ятник Сервантесу "беелемщики" зруйнували. І похій на "Дон Кіхота", похій на те, що Сервантес сам був рабом на галерах алжирських піратів. Головне, що він "расист", бо назвав циган злодіями.