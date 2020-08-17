УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12952 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 082 10

Українські прикордонники затримали підозрюваного у вбивстві на території Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Українські прикордонники затримали підозрюваного у вбивстві на території Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Підозрюваного у вбивстві чоловіка затримали сьогодні прикордонники Мукачівського загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Отримавши від мешканця села Ботар інформацію про появу у прикордонні невідомої особи, група реагування від відділу "Дякове" негайно висунулася на ділянку для перевірки. Згодом, за 700 метрів до кордону військовослужбовці затримали чоловіка, який мав із собою протерміновану ID картку громадянина Румунії.

Під час обміну інформацією з румунськими колегами прикордонникам стало відомо, що 19-річний іноземець підозрюється у скоєнні вбивства на території Румунії.

На цей час вирішується питання щодо передачі затриманого правоохоронним органам Румунії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, - Держприкордонслужба України

Українські прикордонники затримали підозрюваного у вбивстві на території Румунії, - Держприкордонслужба 01
Українські прикордонники затримали підозрюваного у вбивстві на території Румунії, - Держприкордонслужба 02

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4769) затримання (4339) Румунія (1160) вбивство (3088)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Цензор, поработайте над заголовками!
Неужели украинские пограничники уже могут задерживать и на территории Румынии?
показати весь коментар
17.08.2020 17:04
+1
Циган ромської національності втікав до своїх одноплемінників на Закарпатті.
Міг би цілком прикинуться "мєстним", - у них все одно в багатьох українських паспортів нема, а украенської мови не знають.
Його помилка, шо румунську ксіву не викинув.
А так був би ше один наш "співгромадянин". )))
показати весь коментар
17.08.2020 17:33
+1
Не знаю, як там у Довгинцівському районі, але найбільша концентрація ромалів циганського походження в Україні саме на Закарпатті. Там цілі кубла, з яких вирушають у злодійські набіги до найбільших міст України. Ніхто ними не займається. Не дай бог, ще звинуватять у "циганофобії", як мера Франківська нещодавно.
В Америці он, пам'ятник Сервантесу "беелемщики" зруйнували. І похій на "Дон Кіхота", похій на те, що Сервантес сам був рабом на галерах алжирських піратів. Головне, що він "расист", бо назвав циган злодіями.
показати весь коментар
18.08.2020 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цензор, поработайте над заголовками!
Неужели украинские пограничники уже могут задерживать и на территории Румынии?
показати весь коментар
17.08.2020 17:04 Відповісти
Шановний! Ви не здатні зрозуміти такий простий текст?
Та ще примудряєтеся давати вказівки-"поработайте над заголовками".
показати весь коментар
18.08.2020 12:39 Відповісти
Я так понимаю понятие орфография для вас, это из области фантастики, уважаемый?
показати весь коментар
18.08.2020 17:39 Відповісти
Погано розумієш! Понятие орфографиИ,а не орфографіЯ.
Нафантазуй ще чогось бараню!
показати весь коментар
19.08.2020 17:26 Відповісти
Мне еще не хватало спорить с недоумком вроде тебя.
показати весь коментар
20.08.2020 16:18 Відповісти
БАРАН! Вбив в Румунії а затримали на території України! Так складно зрозуміти?
З яких то пір наши погранці заходять на територію чужої держави,щоб когось там заарештувати?
показати весь коментар
19.08.2020 13:03 Відповісти
Чертовы руманишты! совсем заборзели шастают как у себя дома ****!
показати весь коментар
17.08.2020 17:18 Відповісти
Циган ромської національності втікав до своїх одноплемінників на Закарпатті.
Міг би цілком прикинуться "мєстним", - у них все одно в багатьох українських паспортів нема, а украенської мови не знають.
Його помилка, шо румунську ксіву не викинув.
А так був би ше один наш "співгромадянин". )))
показати весь коментар
17.08.2020 17:33 Відповісти
Він до нас у Кривий Ріг продирався.У Довгинцівський район(місцевий"шанхай")
.
показати весь коментар
18.08.2020 12:43 Відповісти
Не знаю, як там у Довгинцівському районі, але найбільша концентрація ромалів циганського походження в Україні саме на Закарпатті. Там цілі кубла, з яких вирушають у злодійські набіги до найбільших міст України. Ніхто ними не займається. Не дай бог, ще звинуватять у "циганофобії", як мера Франківська нещодавно.
В Америці он, пам'ятник Сервантесу "беелемщики" зруйнували. І похій на "Дон Кіхота", похій на те, що Сервантес сам був рабом на галерах алжирських піратів. Головне, що він "расист", бо назвав циган злодіями.
показати весь коментар
18.08.2020 13:00 Відповісти
 
 