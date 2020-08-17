Українські прикордонники затримали підозрюваного у вбивстві на території Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Підозрюваного у вбивстві чоловіка затримали сьогодні прикордонники Мукачівського загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Отримавши від мешканця села Ботар інформацію про появу у прикордонні невідомої особи, група реагування від відділу "Дякове" негайно висунулася на ділянку для перевірки. Згодом, за 700 метрів до кордону військовослужбовці затримали чоловіка, який мав із собою протерміновану ID картку громадянина Румунії.

Під час обміну інформацією з румунськими колегами прикордонникам стало відомо, що 19-річний іноземець підозрюється у скоєнні вбивства на території Румунії.

На цей час вирішується питання щодо передачі затриманого правоохоронним органам Румунії.

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