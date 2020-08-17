УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12952 відвідувача онлайн
Новини Фото
12 525 17

У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков. ФОТОрепортаж

Кримінальний авторитет у Харкові координував злочинну діяльність групи осіб, які вимагали грошові кошти з наркозалежних громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру кримінальному авторитету за фактом одержання людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням примусу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану (ч. 1 ст. 149 КК України), а також п’ятьом особам — за фактом вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти у таємниці, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України)", - передає прокурор Харківщини Олександр Фільчаков.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальний авторитет м. Харкова координував злочинну діяльність групи осіб, які вимагали грошові кошти з наркозалежних громадян. Володіючи інформацією про місце знаходження так званих "закладок", члени групи розосереджувались на прилеглій території та організовували засідку. Коли покупець наркотиків діставав "закладку", на нього нападали, подавляли опір фізичною силою та, представившись співробітниками поліції, вимагали грошові кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності. Оскільки потерпілі не мали при собі необхідної суми коштів, вони зверталися до своїх близьких родичів. До моменту отримання грошей зловмисники утримували своїх жертв у гаражному приміщенні.

Також дивіться: Членів міжетнічної банди "Лоту Гулі" затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Одній зі своїх жертв члени групи призначали ціну в 5 тис. доларів США за звільнення. Оскільки потерпілий таких грошей не мав, його родичі зустрілися з довіреною особою кримінального авторитета на прізвисько "Борода", яка запропонувала надати 100 тис. грн в обмін на передачу у власність квартири. Коли ж матір потерпілого відмовилась від зазначеної "угоди", їй запропонували надати позику на зазначену суму. Потерпілого відпустили на волю лише після підписання вказаного договору.

У ході проведених обшуків вилучено електрошокери, наркотичні засоби, мобільні телефони, комп’ютери та відеореєстратори. За адресою мешкання кримінального авторитета також вилучено наркотичні засоби, а холодну і вогнепальну зброю і велику суму готівки в різній валюті.

За попередніми даними, сума коштів, які вимагали у потерпілих, складає близько 13 тис. доларів.

Наразі кримінального авторитета затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за фактом одержання людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням примусу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану (ч. 1 ст. 149 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: Кримінальний авторитет Дід видворений з України з 15-річною забороною на в'їзд. ФОТО

П’ятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактом вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти у таємниці, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України). Питання про обрання запобіжного заходу вирішується.

Крім того, внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотичних засобів).

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — ДВБ НП України.

Згідно ч. 1 ст. 149 КК України, затриманому кримінальному авторитету загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

П’ятьом членам групи загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков 01
У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков 02
У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков 03

Автор: 

здирство (284) криміналітет (301) Харків (5605) Фільчаков Олександр (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 5566
показати весь коментар
17.08.2020 17:41
+4
фото задерженого..
В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 6936
показати весь коментар
17.08.2020 17:43
+3
У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков - Цензор.НЕТ 7578
показати весь коментар
17.08.2020 18:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 5566
показати весь коментар
17.08.2020 17:41 Відповісти
фото задерженого..
В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 6936
показати весь коментар
17.08.2020 17:43 Відповісти
У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков - Цензор.НЕТ 7578
показати весь коментар
17.08.2020 18:23 Відповісти
Нион.
показати весь коментар
17.08.2020 19:33 Відповісти
В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 7741
шоп детей напугать
показати весь коментар
17.08.2020 17:48 Відповісти
Без Сифона он не сядет! 😁
показати весь коментар
17.08.2020 17:51 Відповісти
в какую синагогу эта борода ходит?
показати весь коментар
17.08.2020 17:53 Відповісти
" представившись сотрудниками полиции, требовали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности."Источник: https://censor.net/p3214271

В этой фразе выражено доверие людей к "отреформированной" полюции.(не опечатка).
Всетаки прав собаков - мусора не люди.
показати весь коментар
17.08.2020 17:54 Відповісти
В Харькове знают что он опущенный, и к тому еврей.

02/11/2016

«Сегодня около 06:00 в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в городе Харькове поступило сообщение о том, что во дворе одного из частных домовладений на улице Шатиловской произошел взрыв», - сообщили в полиции.
По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили владельца дома. Им оказался 54-летний мужчина.
Как уточнило харьковское информагентство «http://tt.inf.ua/vo-dvor-harkovskogo-kriminalnogo-avtoriteta-borody-brosili-granatu ТТ-Инфо », граната разорвалась во дворе дома местного криминального авторитета Владимира Чепиля по кличке «Борода».
В результате взрыва пострадал его внедорожник Toyota Sequoia.
В Харькове Владимира Чепиля уже много лет связывают с торговлей кокаином. По информации СМИ, свой незаконный бизнес он вел вместе с правоохранителями.
показати весь коментар
17.08.2020 18:31 Відповісти
Вообще то, это статья 255 создание преступной организации.
Вымогательство+торговля наркотиками=12 лет без проблем.
Но надо отмазывать...
показати весь коментар
17.08.2020 18:44 Відповісти
На ментовскую деляну залезть хотел?))
показати весь коментар
17.08.2020 19:10 Відповісти
Скорее по франчайзингу работал но засветился по глупому.
показати весь коментар
17.08.2020 19:14 Відповісти
перед выборами берут за опу
показати весь коментар
17.08.2020 19:20 Відповісти
си фо н си фоныч У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков - Цензор.НЕТ 2461
показати весь коментар
17.08.2020 19:59 Відповісти
У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков - Цензор.НЕТ 4535
показати весь коментар
17.08.2020 20:00 Відповісти
бред написан . какие деньги с наркомана они могли сбивать да ещё по 5 000 баксами за максимум 2 года . вот с закладчиков барыг поверю могли требовать . скорее всего менты своих барыг отмазывают .
показати весь коментар
17.08.2020 21:54 Відповісти
А в Саудії за поширення наркоти просто відрізають голову...
показати весь коментар
17.08.2020 23:31 Відповісти
 
 