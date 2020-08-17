У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков. ФОТОрепортаж

Кримінальний авторитет у Харкові координував злочинну діяльність групи осіб, які вимагали грошові кошти з наркозалежних громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру кримінальному авторитету за фактом одержання людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням примусу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану (ч. 1 ст. 149 КК України), а також п’ятьом особам — за фактом вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти у таємниці, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України)", - передає прокурор Харківщини Олександр Фільчаков.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальний авторитет м. Харкова координував злочинну діяльність групи осіб, які вимагали грошові кошти з наркозалежних громадян. Володіючи інформацією про місце знаходження так званих "закладок", члени групи розосереджувались на прилеглій території та організовували засідку. Коли покупець наркотиків діставав "закладку", на нього нападали, подавляли опір фізичною силою та, представившись співробітниками поліції, вимагали грошові кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності. Оскільки потерпілі не мали при собі необхідної суми коштів, вони зверталися до своїх близьких родичів. До моменту отримання грошей зловмисники утримували своїх жертв у гаражному приміщенні.

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Одній зі своїх жертв члени групи призначали ціну в 5 тис. доларів США за звільнення. Оскільки потерпілий таких грошей не мав, його родичі зустрілися з довіреною особою кримінального авторитета на прізвисько "Борода", яка запропонувала надати 100 тис. грн в обмін на передачу у власність квартири. Коли ж матір потерпілого відмовилась від зазначеної "угоди", їй запропонували надати позику на зазначену суму. Потерпілого відпустили на волю лише після підписання вказаного договору.



У ході проведених обшуків вилучено електрошокери, наркотичні засоби, мобільні телефони, комп’ютери та відеореєстратори. За адресою мешкання кримінального авторитета також вилучено наркотичні засоби, а холодну і вогнепальну зброю і велику суму готівки в різній валюті.



За попередніми даними, сума коштів, які вимагали у потерпілих, складає близько 13 тис. доларів.



Наразі кримінального авторитета затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за фактом одержання людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням примусу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану (ч. 1 ст. 149 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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П’ятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактом вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти у таємниці, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України). Питання про обрання запобіжного заходу вирішується.



Крім того, внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотичних засобів).



Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — ДВБ НП України.



Згідно ч. 1 ст. 149 КК України, затриманому кримінальному авторитету загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



П’ятьом членам групи загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.





