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Жінка в Маріуполі намагалася продати свою новонароджену дитину за 400 тисяч, - прокуратура. ФОТО

В м.Маріуполь правоохоронці викрили 19-річну жінку, яка намагалася продати за 400 тис. грн власну новонароджену дитину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину.

Упродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року "оцінила" у 400 000 грн", - йдеться у повідомлені.

Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, під час отримання грошових коштів від "покупця", горе-матір затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі немовля передано під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні.

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Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Жінка в Маріуполі намагалася продати свою новонароджену дитину за 400 тисяч, - прокуратура 01
Жінка в Маріуполі намагалася продати свою новонароджену дитину за 400 тисяч, - прокуратура 02
Жінка в Маріуполі намагалася продати свою новонароджену дитину за 400 тисяч, - прокуратура 03
Жінка в Маріуполі намагалася продати свою новонароджену дитину за 400 тисяч, - прокуратура 04

діти (5066) Маріуполь (3231) торгівля людьми (212)


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Топ коментарі
+4
Сиськи только здоровые, а разумом б-г обделил.
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17.08.2020 18:43
+4
теперь в детдом....а был шанс.
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17.08.2020 18:47
+3
І що?- Взяти дитину з дитбудинку- треба доказати що ти багатший Білла Гейтса. Проходив, плюнув.
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17.08.2020 18:50
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Сиськи только здоровые, а разумом б-г обделил.
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17.08.2020 18:43 Відповісти
Для мозгов не осталось сырья.
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17.08.2020 18:47 Відповісти
ГОСУДАРСТВО ФИСКАЛЬНОЕ тут как тут выскочило я...... НЕ оправдываю девчонку 19 лет.. нет НО ведь ребенка все одно отберет государство чинуши полицаи и врачи заработают 40-70 тысяч евро долляров на ребенке... а мать ребенка на зону лет на 6-8 запроторят и как вам такая "справедливость"... нет ребята тут как то все грустно получается... государство на все плевать мягко говоря....с приходом зе плесени.. и вовсе все улетело в ДНО....мораль законы ценности духовность материнство какая семья какая мама если пропаганда и уголовная ответственность наступает за то что содомит- будем называть- содомит....а лесбиянок лесбиянками... а не родитель № 1 и родитель № 2... придумали евреи какую то гендерную пропорцию у людей.... вот так то....
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17.08.2020 18:58 Відповісти
с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика,

=========
на ОЛХ продавала шолэ?
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17.08.2020 19:58 Відповісти
демпингует цыцьката...наказать.
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17.08.2020 18:45 Відповісти
вата,що тут казати...
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17.08.2020 18:46 Відповісти
теперь в детдом....а был шанс.
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17.08.2020 18:47 Відповісти
Дитбудинок, гомосекс із старшаками з 5-7 років, перша ходка на зону в 15, до 20- уже рецидивіст. Майбутнє- просто капець.
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17.08.2020 19:02 Відповісти
І що?- Взяти дитину з дитбудинку- треба доказати що ти багатший Білла Гейтса. Проходив, плюнув.
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17.08.2020 18:50 Відповісти
Это её право. Только нечисть против.
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17.08.2020 18:53 Відповісти
Квартиру и машину захотела купить, будет тебе и машина автозак и квартира с нарами, на энное количество лет.
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17.08.2020 19:00 Відповісти
Дайте вгадаю, Ви за Зеленського голосували?
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17.08.2020 19:06 Відповісти
Вата не только в голове, но и в сиськах
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17.08.2020 19:26 Відповісти
Кошмар.
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17.08.2020 19:31 Відповісти
эта кабыла в 19 лет- не женщина ..- ей ишо долго проходить процесс эволюции от кукушки....(((
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17.08.2020 22:34 Відповісти
эта кабыла в 19 лет- не женщина ..- ей ишо долго проходить процесс эволюции от кукушки....(((
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17.08.2020 22:36 Відповісти
судить надо зелень и всю мишпуху при этом клоуне, за нищету и невозможность растить детей в достатке!!!!!!!! те кто тут высказались против матери, спящие зомби
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17.08.2020 23:16 Відповісти
То інше питання. І якщо немає можливості ростити дітей - їх не заводять. Якщо зальот і дитини не хочуть - аборт роблять. А ця корова спеціально дитя народила, щоб квартиру купити.
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17.08.2020 23:38 Відповісти
- это около 100 000 за 1 кг живого веса?
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18.08.2020 03:35 Відповісти
Чё так дорого? Он шо у неё золотой?
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18.08.2020 16:45 Відповісти
 
 