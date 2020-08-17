Жінка в Маріуполі намагалася продати свою новонароджену дитину за 400 тисяч, - прокуратура. ФОТО

В м.Маріуполь правоохоронці викрили 19-річну жінку, яка намагалася продати за 400 тис. грн власну новонароджену дитину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину.

Упродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року "оцінила" у 400 000 грн", - йдеться у повідомлені.

Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, під час отримання грошових коштів від "покупця", горе-матір затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі немовля передано під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні.

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Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.







