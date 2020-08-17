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Двоє неодноразово судимих чоловіків влаштували бійку у вінницькому ресторані та чинили опір поліції, затримали їх через кілька годин, - НПУ. ФОТОрепортаж

Уночі 17 серпня двоє чоловіків влаштували бійку в ресторані в Вінниці, погрожували присутнім зброєю, розбили меблі і чинили опір поліцейським, які приїхали на виклик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, сьогодні вдень у центрі Вінниці їх затримали.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, двоє неодноразово судимих осіб, які мали певний вплив на оперативну обстановку в регіоні, спровокували конфлікт з адміністрацією закладу, нанесли тілесні ушкодження 22-річному охоронцю та погрожували присутнім зброєю. Наразі їх затримано в процесуальному порядку.

Зловмисники, віком 39 та 56 років, перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. Слідство клопотатиме в суді про взяття їх під варту.

Поліцією розпочато кримінальне провадження ч.3 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин передбачено покарання - до 5 років ув’язнення.

Тривають слідчі дії.

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Двоє неодноразово судимих чоловіків влаштували бійку у вінницькому ресторані та чинили опір поліції, затримали їх через кілька годин, - НПУ 01

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Двоє неодноразово судимих чоловіків влаштували бійку у вінницькому ресторані та чинили опір поліції, затримали їх через кілька годин, - НПУ 02
Двоє неодноразово судимих чоловіків влаштували бійку у вінницькому ресторані та чинили опір поліції, затримали їх через кілька годин, - НПУ 03
Двоє неодноразово судимих чоловіків влаштували бійку у вінницькому ресторані та чинили опір поліції, затримали їх через кілька годин, - НПУ 04

Вінниця (621) затримання (4339) Нацполіція (15173)


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Топ коментарі
+9
задержали их через несколько часов - напевно чекали на бетр від авкова чи на особистий контроль бубочки!
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17.08.2020 19:01
+6
ВС РФ уже в Белоруссии?
https://www.youtube.com/watch?v=kHAcKV27i5I
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17.08.2020 18:54
+5
Да простому мусора ждали, кто из начальства рискнет дать команду их задержать... Если за все им только хулиганку шьют, значит, это солидные достойники, не какие-то пересичные...
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17.08.2020 19:06
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ВС РФ уже в Белоруссии?
https://www.youtube.com/watch?v=kHAcKV27i5I
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17.08.2020 18:54 Відповісти
свежие взносы в фонд благосостояния прокуратуры,судей...и авакяновцам на молочишко.
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17.08.2020 18:58 Відповісти
а ніхто і не сумнівався у здатності аваківців захищати правопорядок
це ж не страйкарів гамселити
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17.08.2020 19:00 Відповісти
Уголовная статья "Хулиганство" - очень удобный совковый пережиток...
А так бы пришлось им паять нанесение ТП и угрозу убийством...
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17.08.2020 19:00 Відповісти
друзья не сошлись во мнениях по одному богословскому вопросу
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17.08.2020 19:01 Відповісти
Ясно одне, вони провокували на затримання. Може, це спецоперація правоохоронців, а може, для рецидивістів тюрма стала домівкою.
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20.08.2020 08:31 Відповісти
задержали их через несколько часов - напевно чекали на бетр від авкова чи на особистий контроль бубочки!
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17.08.2020 19:01 Відповісти
Да простому мусора ждали, кто из начальства рискнет дать команду их задержать... Если за все им только хулиганку шьют, значит, это солидные достойники, не какие-то пересичные...
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17.08.2020 19:06 Відповісти
упс.. тобто в правовій державі існують якість *********** достойники, щоб чекати поки вони будуть бити охоронця, трощити майно.. то нах мені така держава, я маю 7.62. і мені пох хто там скільки відсидів, чорти диряві.
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17.08.2020 19:11 Відповісти
**#нувся Gyro ? Які там "солідниє достойнікі" ... це звичайна шелупонь бидляча. Солідна людина так поводитись не буде.
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19.08.2020 09:46 Відповісти
и сопротивлялись полицейским, приехавшим на вызов.Источник: https://censor.net/p3214291

и это как несколько часов сопротивлялись....мощно..
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17.08.2020 19:02 Відповісти
Двоє неодноразово судимих чоловіків влаштували бійку у вінницькому ресторані та чинили опір поліції, затримали їх через кілька годин, - НПУ - Цензор.НЕТ 7829
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17.08.2020 19:15 Відповісти
В дурке интернет через парашкинский проксисервер провели?
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17.08.2020 19:25 Відповісти
вместе дрались чтобы потом вместе прятаться. а потом вместе сидеть. Маладцы
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17.08.2020 19:38 Відповісти
Может это любовь?
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18.08.2020 13:32 Відповісти
Відпустять. І вони це знають.
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17.08.2020 20:52 Відповісти
Ну почему власти не разрешают покупать пистолеты?!
Ведь если они разрешат пистолеты гражданам, то у полиции появиться возможность убивать бузатёров так же, как и в Америке если тот не вылазит из машины или держит руку в кармане....
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18.08.2020 03:33 Відповісти
откупятся в самом гуманном зеленом суде
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19.08.2020 20:46 Відповісти
 
 