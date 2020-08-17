Двоє неодноразово судимих чоловіків влаштували бійку у вінницькому ресторані та чинили опір поліції, затримали їх через кілька годин, - НПУ. ФОТОрепортаж
Уночі 17 серпня двоє чоловіків влаштували бійку в ресторані в Вінниці, погрожували присутнім зброєю, розбили меблі і чинили опір поліцейським, які приїхали на виклик.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, сьогодні вдень у центрі Вінниці їх затримали.
За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, двоє неодноразово судимих осіб, які мали певний вплив на оперативну обстановку в регіоні, спровокували конфлікт з адміністрацією закладу, нанесли тілесні ушкодження 22-річному охоронцю та погрожували присутнім зброєю. Наразі їх затримано в процесуальному порядку.
Зловмисники, віком 39 та 56 років, перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. Слідство клопотатиме в суді про взяття їх під варту.
Поліцією розпочато кримінальне провадження ч.3 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин передбачено покарання - до 5 років ув’язнення.
Тривають слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=kHAcKV27i5I
це ж не страйкарів гамселити
А так бы пришлось им паять нанесение ТП и угрозу убийством...
и это как несколько часов сопротивлялись....мощно..
Ведь если они разрешат пистолеты гражданам, то у полиции появиться возможность убивать бузатёров так же, как и в Америке если тот не вылазит из машины или держит руку в кармане....