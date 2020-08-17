Двоє неодноразово судимих чоловіків влаштували бійку у вінницькому ресторані та чинили опір поліції, затримали їх через кілька годин, - НПУ. ФОТОрепортаж

Уночі 17 серпня двоє чоловіків влаштували бійку в ресторані в Вінниці, погрожували присутнім зброєю, розбили меблі і чинили опір поліцейським, які приїхали на виклик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, сьогодні вдень у центрі Вінниці їх затримали.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, двоє неодноразово судимих осіб, які мали певний вплив на оперативну обстановку в регіоні, спровокували конфлікт з адміністрацією закладу, нанесли тілесні ушкодження 22-річному охоронцю та погрожували присутнім зброєю. Наразі їх затримано в процесуальному порядку.

Зловмисники, віком 39 та 56 років, перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. Слідство клопотатиме в суді про взяття їх під варту.

Поліцією розпочато кримінальне провадження ч.3 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин передбачено покарання - до 5 років ув’язнення.

Тривають слідчі дії.

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