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Увечері 17 серпня в Мінську почався "Марш визволення" - тисячі людей прийшли до СІЗО вимагати звільнення затриманих. ВIДЕО
Увечері 17 серпня в Мінську почався "Марш визволення" - тисячі людей з головної площі міста прийшли до СІЗО вимагати звільнення політичних в'язнів.
Увечері 17 серпня, на 9 день революції в Мінську почався "Марш визволення" політичних в'язнів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали протестувальників.
Як пише "Наша ніва", кілька тисяч людей прийшли до СІЗО, де вимагали відпустити політв'язнів.
В чаті, в якому публікують радіопереговори співробітників мінської міліції, пишуть, що по рації сказали "працюємо максимально по колоні, закриваємо коробочку". Активісти вважають, що це означає "максимум затримань".
Поки про затримання нічого не відомо.
Топ коментарі
+20 KharkovCity
показати весь коментар17.08.2020 22:04
+15 Oleg A
показати весь коментар17.08.2020 22:11
+13 Irina Dybonos #306432
показати весь коментар17.08.2020 22:06
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В Штатах из-за одного негра разгромили полстраны, а эти даже не выбили ни одного окна в РОВД.
За свое унижение боятся разбить окно и поджечь хотя бы одну ментовскую тачку..
Нах такую культуру рабства...
Питання - чому , в Білорусі , не зафіксовано спалахів https://censor.net/covid...?
Погугли, що таке: «інкубаційний період».
Нє благодарі.
Никто даже не пытается постучать/пошатать/попинать ворота....
Все-таки Украинцы посмелее были, на порядок!
аби ми не отримали на півночі неконтрольовану територію з усіма ніштяками..
Ось й тут привід такий же , влада , яка програла вибори повинна скласти повноваження й передати владу законно обраній .
Інакше запуститься механізм двовладдя . Й далеко не факт , що не почнеться ланцюгова реакція відмови підкоритися узурпатору і його псам . Бо є обранна законна влада . Тараган вже літній чоловік й багато хто думає , які будуть суди після того, як він все одно піде , або його , або сам себе "піде" . А те вже не на рівні "перевищення повноважень" , а тягне на захоплення влади .
Й в різні були фальшування . Бо коли Київ 80% дає одному , Л"вів теж тому під 93% , а Донецьки 101% й Луганськ 99% . Тут без переголосування не можно було бути впевненним , що переміг Ющенко , бо не існує при тиких контроверсивних розбіжностях хоча якось формули розрахунку . Ну тільки екзит пули . Які були теж різні , але розбіжність між помаранчьовим й ватним була не більше 10% .
А тут 160% розіжність - досвіт вказує , що одна бреше абсолютна , а інша может трохи помилилась в 5-10 . Але тут вже не сутєво .
Крім того, зверніть увагу по всій теріторії Білорусі , а не тільки в Мінску різні літні групи впевненні , що виграла Тихановська й навіть під 90% . Це особисте опитування , коли в твоїй бригаді 50 робітників за неї й тільки 1, 2, 3 щось там соромляться -- бо навіть вони бачать , що Тараган програв й їм соромно за голосування . Інакше б робітничий класс не висував би таких радикальних вимог , мов "Іди й крапка" . Бо на відміну від України , кажучи мовою матиматичної статистики , в РБ більш меньш т.з. "нормальне росподілення" й коли реальний росподіл 80 на 15% то це можно бачити й відчути неозброєнним оком - тобто тут виборкова статистика (коли друзі , сусіди , колеги , батьки однокласників дітей родичі з іншого кінця країни . Чутки швидко розповзаються й вже всі тільки й говорять про той факт , що виборців Тарагана важко знайти . Народжується обурення нахабною брехнею ...
Й ось апогеїєю була фраза про "йди накуй" . Хто міг колись подумати , що роботяги так скажуть Вусатому прямо в обличчя ?!
https://twitter.com/ibubenagain ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain @ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain/status/1295073078481833984 16 авг.
Сегодняшняя эйфория в Минске напоминает эйфорию в Москве в августе 91-го года, когда невероятные россияне снесли памятник Дзержинскому, но не снесли здание КГБ.
Беларусы, если что, у вас из 7000 похищенных ещё 5000 пропавших без вести. Не расслабляйтесь ребята, это смертельно.
На основании только протоколов задержания ..., котор.подпис.без оборота на другую сторону ...ибо били
Те таракановы тысяч 5-10 бюджетников -- жалкий лепет ... тут вся площадь -- люди по всей длине и ширине улицы .