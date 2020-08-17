Увечері 17 серпня в Мінську почався "Марш визволення" - тисячі людей прийшли до СІЗО вимагати звільнення затриманих. ВIДЕО

Увечері 17 серпня в Мінську почався "Марш визволення" - тисячі людей з головної площі міста прийшли до СІЗО вимагати звільнення політичних в'язнів.

Увечері 17 серпня, на 9 день революції в Мінську почався "Марш визволення" політичних в'язнів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали протестувальників.

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Як пише "Наша ніва", кілька тисяч людей прийшли до СІЗО, де вимагали відпустити політв'язнів.

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В чаті, в якому публікують радіопереговори співробітників мінської міліції, пишуть, що по рації сказали "працюємо максимально по колоні, закриваємо коробочку". Активісти вважають, що це означає "максимум затримань".

Поки про затримання нічого не відомо.