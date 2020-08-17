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Новини Фото Революція в Білорусі
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Увечері 17 серпня в Мінську почався "Марш визволення" - тисячі людей прийшли до СІЗО вимагати звільнення затриманих. ВIДЕО

Увечері 17 серпня в Мінську почався "Марш визволення" - тисячі людей з головної площі міста прийшли до СІЗО вимагати звільнення політичних в'язнів.

Увечері 17 серпня, на 9 день революції в Мінську почався "Марш визволення" політичних в'язнів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали протестувальників.

"Увечері 17 серпня в Мінську почався Марш визволення - тисячі людей прийшли до СІЗО вимагати звільнення затриманих 01

Як пише "Наша ніва", кілька тисяч людей прийшли до СІЗО, де вимагали відпустити політв'язнів.

Увечері 17 серпня в Мінську почався Марш визволення - тисячі людей прийшли до СІЗО вимагати звільнення затриманих 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян

В чаті, в якому публікують радіопереговори співробітників мінської міліції, пишуть, що по рації сказали "працюємо максимально по колоні, закриваємо коробочку". Активісти вважають, що це означає "максимум затримань". 

Поки про затримання нічого не відомо.

Білорусь (7931) протест (2398) СІЗО (726)


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Топ коментарі
+20
кремляди устроили гребаный цирк, беларусы сейчас в кураже, одни эмоции.. нет уже никакого желания наблюдать за этим разводняком. Наверное лучше следить, что бы нас самих в очередной раз не облапошили, а то окажется на выборах(не дай Бог), что наш нарид за дружбу с кацапами во главе с медведчуком.
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17.08.2020 22:04
+15
Они думают, что от скандирования лозунгов - стены тюрьмы развалятся? (Джельсомино в детстве пересмотрели??))
Никто даже не пытается постучать/пошатать/попинать ворота....
Все-таки Украинцы посмелее были, на порядок!
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17.08.2020 22:11
+13
Минская обувная фабрика не присоединилась к забастовке из-за наплыва желающих переобуться."
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17.08.2020 22:06
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десь я вже про "нє вєдьомся на провакациі" вже чув..
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17.08.2020 22:01 Відповісти
Потрох на трактор лез , Кличко из огнетушителя получил в морду?
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18.08.2020 00:32 Відповісти
Так точно. А Зеленский снимал видосики и шутил, что если протестующих одеть в шерстяную одежду, а омону раздать эбонитовые палки, то можно добывать электричество. Ха-ха-ха, вот же талантливый человек, правда?
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18.08.2020 09:45 Відповісти
Пусть перед ними лука выступит, послушает критику
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17.08.2020 22:01 Відповісти
Скорее почувствует
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17.08.2020 22:05 Відповісти
Його вже на йух послали. І геть послали. Не ведеться курва.
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17.08.2020 22:30 Відповісти
Слишком забронзовел в кресле.
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17.08.2020 22:33 Відповісти
А интересный у протестующих маршрут.Не к правительським учреждениям а к криминальным.Тем более что выпустить задержаных могут только по распоряжению из правительских хат.Видимо кто-то их намерено ведет не туды а они повелись.
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17.08.2020 22:04 Відповісти
кремляди устроили гребаный цирк, беларусы сейчас в кураже, одни эмоции.. нет уже никакого желания наблюдать за этим разводняком. Наверное лучше следить, что бы нас самих в очередной раз не облапошили, а то окажется на выборах(не дай Бог), что наш нарид за дружбу с кацапами во главе с медведчуком.
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17.08.2020 22:04 Відповісти
лучше сказать нечего!
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17.08.2020 22:07 Відповісти
белорусы сейчас заняты самолюбованием и разрушением собственной промышленности, хотя используя море народа которое пришло вчера на митинг по всей стране, можно было взять власть и убрать Луку за один день..
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17.08.2020 22:08 Відповісти
всеравно игра в одни ворота, как по мне.
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17.08.2020 22:15 Відповісти
Белоруссы очень культурный народ.
В Штатах из-за одного негра разгромили полстраны, а эти даже не выбили ни одного окна в РОВД.
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17.08.2020 22:17 Відповісти
https://censor.net/user/470933 - ага, это страх покарания за порчу имущества, привитый еще Совком и его наследником Лукой..

За свое унижение боятся разбить окно и поджечь хотя бы одну ментовскую тачку..
Нах такую культуру рабства...
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17.08.2020 22:22 Відповісти
А може просто трохи більше цивілізовані?
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17.08.2020 23:44 Відповісти
Ага насиловать ментовской дубинкой девушек, избивать и ломать кости молодым ребятам. Вот это культура. Тебя бьют, насилуют а ты молчи ты же культурный человек...
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18.08.2020 11:03 Відповісти
Вони потім скоріше знайдуть і засудять садистів і оборотнів в різних установах ніж це станеться в Україні. Якщо це взагалі колись станеться в Україні. А точка кипіння в белорусів ще на пройдена.
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18.08.2020 11:07 Відповісти
Протягом Майдана теж жодної шибки не розбили.
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18.08.2020 07:40 Відповісти
Классная наверное промышленность, раз ее так легко разрушить!
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17.08.2020 23:24 Відповісти
Трепло.
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18.08.2020 00:53 Відповісти
Минская обувная фабрика не присоединилась к забастовке из-за наплыва желающих переобуться."
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17.08.2020 22:06 Відповісти
Та не соромся, давай прямим текстом: «Предатели ! Предали Лукашенка !»
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17.08.2020 22:08 Відповісти
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17.08.2020 22:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=RjBeavMsMeo&feature=emb_logo
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17.08.2020 23:17 Відповісти
Кілька тижнів поспіль , в Білорусі , тривають багатотисячні акції протесту - люди масово (без жодної "соціальної дистанції"..) виходять на вулиці без масок і респіраторів ..
Питання - чому , в Білорусі , не зафіксовано спалахів https://censor.net/covid...?
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17.08.2020 22:09 Відповісти
Інкубаційний період COVID19, 14 діб.
Погугли, що таке: «інкубаційний період».
Нє благодарі.
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17.08.2020 22:11 Відповісти
https://censor.net/user/466090 До 14 днів. Я захворів через дві доби після контакту з хворим. В середньому 5 днів.
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17.08.2020 22:15 Відповісти
Не надо ля-ля. Я в январе заболел через несколько дней после экскурсии для китайцев.
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17.08.2020 23:09 Відповісти
Я теж про це думав.
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17.08.2020 22:13 Відповісти
мені це дуже цікаво як лікарю, чекаю 10-14 днів!
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17.08.2020 22:13 Відповісти
перші масові виступи були ще під час перевиборних перегонів - в липні люди вже масово збиралися ...
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17.08.2020 22:15 Відповісти
чекаємо, науковий експеремент так сказати, хоч перепрошую не доречно.
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17.08.2020 22:17 Відповісти
На свежем воздухе, вроде, контагиозность снижается?
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17.08.2020 22:21 Відповісти
так, але скупчення уявіть, + всі ймовірно хворі бе масок, буде цікаво через днів так 15, з усіх сторін цікаво.
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17.08.2020 22:24 Відповісти
Ага, если забастовку не объявят медицинские статистики ))))
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17.08.2020 22:35 Відповісти
важливо яку кількість активних частинок людина отримає одночасно на слизову оболонку чи у кровоток. Тільки з цієї причини трошки менша ймовірність зараження на свіжому повітрі. Але якщо хтось чихне, чи закашляє, чи закричить, доза буде майже стовідсотково достатня для зараження на дистанції до двох метрів.
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17.08.2020 23:49 Відповісти
За здоров'я Президента несе відповідальність головний лікар -- матір Колі. Надія тільки на неї...
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18.08.2020 08:01 Відповісти
За Тихановську на мітингу в Мінську 15 липня прийшло до 75 тисяч. Поки тихо))
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17.08.2020 22:17 Відповісти
В Белорусі десь 9-10 млн. населення. В Україні десь біля 40 млн. Це як в України прийшло б 300 тисяч.
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18.08.2020 11:08 Відповісти
Они думают, что от скандирования лозунгов - стены тюрьмы развалятся? (Джельсомино в детстве пересмотрели??))
Никто даже не пытается постучать/пошатать/попинать ворота....
Все-таки Украинцы посмелее были, на порядок!
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17.08.2020 22:11 Відповісти
моя вам шана.
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17.08.2020 22:18 Відповісти
я був на Майдані! Де ти було і яку тюрягуМайданіці звільнили? і чому ти чучало до сих пір кацапиш? мвйданівець всраний
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17.08.2020 22:27 Відповісти
в останні дні Майдану по усій західній захоплювали ментовки та СБУ..
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17.08.2020 22:37 Відповісти
захоплювали там , де їм не чинили спротиву ... а за вбивство , під час штурму , в Хмельницькому так ніхто і не поніс відповідальності .
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17.08.2020 22:39 Відповісти
стосовно спротиву не знаю, про непокаране вбивство - факт..
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17.08.2020 22:41 Відповісти
Ну, то в последние. Тогда давай как честные люди дадим беларусам почти 3 месяца, а потом спросим, дескать а чего вы не свергли вашего диктатора?Просто меня малость придолбало читать, мол беларусы, вы неправильно делаете, у нас было вот так, а вы только мирно протестуете, а надо брать власть и прочая. Делают как могут, не сидят на диванах и не советуют кому и что делать.
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17.08.2020 22:41 Відповісти
хай роблять що хочуть..іноді читаю статті на їх апазіціонних сайтах..напіввата..
аби ми не отримали на півночі неконтрольовану територію з усіма ніштяками..
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17.08.2020 22:45 Відповісти
Ну, а откуда там взяться другим, если таракан строил всю вертикаль "под себя" все 26 лет?Плюс всё это время были в своего рода "коконе"-всяких аннексий Крыма у них не было, с рашкой не бодались даже в шутку (как например Украина в случае с Тузлой скажем). Плюс (хочешь или нет, а экономика завязана на рабсею, а та никуда пропадать не собирается) как им выдвигать лозунги а-ля путин-*****, если они от той рабсет напрямую зависят?И такого там навалом.
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17.08.2020 22:50 Відповісти
поки все роблять правильно, майте терпіння, ще не вечір, там все може спалахнути у будь який момент, і це буде не найкращий варіант для України
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17.08.2020 23:56 Відповісти
Де той Парасюк? Відіслати його у відрядження, щоб культурним братам допоміг))
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18.08.2020 07:47 Відповісти
Вечером 17 августа в Минске начался "Марш освобождения" - тысячи людей пришли к СИЗО требовать освобождения задержанных - Цензор.НЕТ 5068
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17.08.2020 22:20 Відповісти
да, Новодворская мудрая была. Жаль, что умерла...
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18.08.2020 08:28 Відповісти
Ага, если не объявят забастовку медицинские статистики )))))
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17.08.2020 22:32 Відповісти
Беларуссам удачи, всем, кто против, вечный покой.
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17.08.2020 22:34 Відповісти
Майдан теж стояв мирно 3 місяці...І що то дало ? Лука чекатиме навіть більше. Треба щось діяти, як "провокатори" на майдані, як показала історія, тільки через ДІЇ молоді сталися зрушення і .... далі ми знаємо, врешті Хряк втік у парашу
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17.08.2020 23:19 Відповісти
Помаранчьовий ? Який був через зкривденні вибори .

Ось й тут привід такий же , влада , яка програла вибори повинна скласти повноваження й передати владу законно обраній .
Інакше запуститься механізм двовладдя . Й далеко не факт , що не почнеться ланцюгова реакція відмови підкоритися узурпатору і його псам . Бо є обранна законна влада . Тараган вже літній чоловік й багато хто думає , які будуть суди після того, як він все одно піде , або його , або сам себе "піде" . А те вже не на рівні "перевищення повноважень" , а тягне на захоплення влади .
Й в різні були фальшування . Бо коли Київ 80% дає одному , Л"вів теж тому під 93% , а Донецьки 101% й Луганськ 99% . Тут без переголосування не можно було бути впевненним , що переміг Ющенко , бо не існує при тиких контроверсивних розбіжностях хоча якось формули розрахунку . Ну тільки екзит пули . Які були теж різні , але розбіжність між помаранчьовим й ватним була не більше 10% .
А тут 160% розіжність - досвіт вказує , що одна бреше абсолютна , а інша может трохи помилилась в 5-10 . Але тут вже не сутєво .
Крім того, зверніть увагу по всій теріторії Білорусі , а не тільки в Мінску різні літні групи впевненні , що виграла Тихановська й навіть під 90% . Це особисте опитування , коли в твоїй бригаді 50 робітників за неї й тільки 1, 2, 3 щось там соромляться -- бо навіть вони бачать , що Тараган програв й їм соромно за голосування . Інакше б робітничий класс не висував би таких радикальних вимог , мов "Іди й крапка" . Бо на відміну від України , кажучи мовою матиматичної статистики , в РБ більш меньш т.з. "нормальне росподілення" й коли реальний росподіл 80 на 15% то це можно бачити й відчути неозброєнним оком - тобто тут виборкова статистика (коли друзі , сусіди , колеги , батьки однокласників дітей родичі з іншого кінця країни . Чутки швидко розповзаються й вже всі тільки й говорять про той факт , що виборців Тарагана важко знайти . Народжується обурення нахабною брехнею ...
Й ось апогеїєю була фраза про "йди накуй" . Хто міг колись подумати , що роботяги так скажуть Вусатому прямо в обличчя ?!
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18.08.2020 06:03 Відповісти
https://twitter.com/ibubenagain

https://twitter.com/ibubenagain ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain @ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain/status/1295073078481833984 16 авг.

Сегодняшняя эйфория в Минске напоминает эйфорию в Москве в августе 91-го года, когда невероятные россияне снесли памятник Дзержинскому, но не снесли здание КГБ.
Беларусы, если что, у вас из 7000 похищенных ещё 5000 пропавших без вести. Не расслабляйтесь ребята, это смертельно.
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17.08.2020 23:47 Відповісти
Правосудие ....
На основании только протоколов задержания ..., котор.подпис.без оборота на другую сторону ...ибо били
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18.08.2020 04:24 Відповісти
Таким количеством можно эту тюрягу разнести в щебень , а охрана даже пикнуть не успеет .

Те таракановы тысяч 5-10 бюджетников -- жалкий лепет ... тут вся площадь -- люди по всей длине и ширине улицы .
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18.08.2020 05:27 Відповісти
Та він сьогодні нагородив карателів, список з 25 сторінок.
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18.08.2020 11:41 Відповісти
Тим часом, арешти тривають і арештований Андрій Судама, робітник МЗКТ на якого Лукавий волав: "Убери телефон!"
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18.08.2020 11:43 Відповісти
Белорусским мусорам повезло что они имеют дело с народом который хлопаньем в ладоши хочет сломать систему.
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20.08.2020 15:52 Відповісти
 
 