Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство. ФОТО
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство Великої Британії в Україні.
"Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом. На порядку денному посилення співпраці між Великою Британією та Україною у сфері оборони та безпеки", - йдеться в повідомленні.
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+9 MausMike
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+7 Роман с камнем
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- Мира хачю. Падлой буду