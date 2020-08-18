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Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство. ФОТО

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

"Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва з офіційним візитом. На порядку денному посилення співпраці між Великою Британією та Україною у сфері оборони та безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія - реальна загроза для НАТО. Вона тестує нашу рішучість, використовуючи Україну, - глава Міноборони Британії Воллес

Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство 01

Автор: 

Велика Британія (5590) візит (1588) посольство (944) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+9
Де москалі?
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 3733
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18.08.2020 11:19
+8
Це ЗЄля-язиквсраці якраз ніхто, бо досі ще не визначився на якій він стороні.
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18.08.2020 11:32
+7
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 2167
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18.08.2020 12:02
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Вчасно.
Це добре.
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18.08.2020 10:53 Відповісти
Це не добре. Якщо вже вони зарухались. То явно привезли не добрі новини. Видно щось дійсно рашастан готує...
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18.08.2020 10:57 Відповісти
Вважаєте, що краще було б щоб Україна зосталась у цей час один на один з парашою ?
У Вас поганий бізнес план.
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18.08.2020 11:05 Відповісти
Чого ви вирішили що я хочу щоб ми залишилися з рашою один на один?! Я тільки сказав що щось коїться погане. І це не добре. А те що приїхали попередити, допомогти це добре.
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18.08.2020 14:52 Відповісти
непохож

где синий крест на лице?
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18.08.2020 11:02 Відповісти
Глава Минобороны Великобритании Уоллес прибыл с официальным визитом в Киев, - посольство - Цензор.НЕТ 4734
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18.08.2020 11:04 Відповісти
Проснулись когда на кону Беларусь. А россияне не блещут Умом , - Сценарий тот же , что и в Украине.
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18.08.2020 11:10 Відповісти
Номер на самолете крут )))
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18.08.2020 11:11 Відповісти
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 5727
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18.08.2020 11:58 Відповісти
Парубий правильно сказал - Великобритания лучший союзник Украины в Европе.
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18.08.2020 11:12 Відповісти
Нелоха пора гнать сракачами с его корабельными сосками, клован человек ярмака, корешует с хезболлой, а ещё евреем назывался, чтобы лохов
Объегорить
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18.08.2020 11:21 Відповісти
Пєтя зараз ніхто і звати його ніяк.
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18.08.2020 11:29 Відповісти
Це ЗЄля-язиквсраці якраз ніхто, бо досі ще не визначився на якій він стороні.
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18.08.2020 11:32 Відповісти
Зато шмаркля - ХТО и звать его Моника!
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18.08.2020 11:57 Відповісти
https://censor.net/user/452936

Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 6879
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18.08.2020 12:01 Відповісти
Де москалі?
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 3733
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18.08.2020 11:19 Відповісти
А ось і перший.
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 5672
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18.08.2020 11:54 Відповісти
Зеленский агент кремлядей
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18.08.2020 11:25 Відповісти
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 7806
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18.08.2020 11:38 Відповісти
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 1705
- Мира хачю. Падлой буду
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18.08.2020 11:39 Відповісти
Даже не представляю, что он может обсуждать с "президентом мира"
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18.08.2020 11:53 Відповісти
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 2167
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18.08.2020 12:02 Відповісти
 
 