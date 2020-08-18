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Чоловік зі штучною бородою і в шапці Діда Мороза стріляв в охоронця комбінату на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

Чоловік у шапці і штучній бороді Діда Мороза здійснив кілька пострілів у 58-річного маріупольця, який перебував на роботі. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення підозрюваного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Подія сталася вчора, 17 серпня, об 11:30 на території комбінату в Кальміуському районі.

Невідомий чоловік здійснив 5 пострілів у бік місцевого мешканця 1962 року народження, після чого втік з місця злочину.

У постраждалого влучило декілька куль, із травмами його госпіталізували до лікарні.

На пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад поліції.

Правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази. Призначено низку експертиз.

Попередня кваліфікація події – ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (замах на умисне вбивство).

Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу правопорушника.

Зловмисник був одягнений у штани сірого кольору, спортивну кофту синього кольору та мав при собі пакет темних кольорів з малюнком жовтих квітів у вазі. Також на ньому була штучна борода та шапка Діда Мороза. Шапку було знайдено неподалік місця злочину.

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Чоловік зі штучною бородою і в шапці Діда Мороза стріляв в охоронця комбінату на Донеччині, - Нацполіція 01

Автор: 

Маріуполь (3231) Нацполіція (15176) розшук (651) стрілянина (1782) Донецька область (8475)


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Топ коментарі
+9
Какой год такой и дед мороз )
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18.08.2020 13:28
+9
"И ни что не выдавало В Штирлице русского разведчика..."(с)
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18.08.2020 13:28
+7
Кому-то надоел 2020 и он решил устроить праздник раньше
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18.08.2020 13:29
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жаркувато ще для діда мороза
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18.08.2020 13:27 Відповісти
Вы не знаете наших суровых сталеваров! Они у печи раскаленной в ******* стоят. Это дед мороз -сталевар))
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18.08.2020 15:25 Відповісти
Какой год такой и дед мороз )
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18.08.2020 13:28 Відповісти
"И ни что не выдавало В Штирлице русского разведчика..."(с)
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18.08.2020 13:28 Відповісти
Кроме пилотки на голове и парашюта за спиной
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18.08.2020 13:36 Відповісти
Кому-то надоел 2020 и он решил устроить праздник раньше
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18.08.2020 13:29 Відповісти
добре замаскувався) - на фоні "аквафреша" не впізнать
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18.08.2020 13:31 Відповісти
В пакете небось подарки детям нес.
Авакян подарит ему рюкзак.
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18.08.2020 13:31 Відповісти
Атака клоунов в Украине продолжается...
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18.08.2020 13:33 Відповісти
по сценарию его выход в декабре, но в декабре он не может у него утренники.
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18.08.2020 13:40 Відповісти
наконец то, ещё один террорист а то прям заждались!
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18.08.2020 13:37 Відповісти
чтобы понять его поступок нужно жить в Мариуполе и работать на одном из комбинатов татарина
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18.08.2020 13:39 Відповісти
донеччина в оккупации,и за 100 км от места событий, это все в Мариуполе происходило
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18.08.2020 13:43 Відповісти
Ну где бы еще могло это случиться, если не у нас в Мариуполе))
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18.08.2020 15:24 Відповісти
тем более - сезон
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18.08.2020 16:05 Відповісти
Якщо шапку знайшли то і його повинні знайти. Тут грабіжників знайшли по генетичній експертизі зразків з спаленої машини.
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18.08.2020 13:51 Відповісти
Всё. Шапку нашли. Сча по днка выйдут на преступника...
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18.08.2020 14:39 Відповісти
 
 