Чоловік зі штучною бородою і в шапці Діда Мороза стріляв в охоронця комбінату на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО
Чоловік у шапці і штучній бороді Діда Мороза здійснив кілька пострілів у 58-річного маріупольця, який перебував на роботі. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення підозрюваного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Подія сталася вчора, 17 серпня, об 11:30 на території комбінату в Кальміуському районі.
Невідомий чоловік здійснив 5 пострілів у бік місцевого мешканця 1962 року народження, після чого втік з місця злочину.
У постраждалого влучило декілька куль, із травмами його госпіталізували до лікарні.
На пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад поліції.
Правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази. Призначено низку експертиз.
Попередня кваліфікація події – ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (замах на умисне вбивство).
Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу правопорушника.
Зловмисник був одягнений у штани сірого кольору, спортивну кофту синього кольору та мав при собі пакет темних кольорів з малюнком жовтих квітів у вазі. Також на ньому була штучна борода та шапка Діда Мороза. Шапку було знайдено неподалік місця злочину.
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